Tam teşekküllü sokak hayvanı hastanesinde bir ameliyat günü

Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...
Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...
*
Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...
Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...
Bu iki kare ile...
Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...
Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.
Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...
1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...
İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.
Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.
*
Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.
Aralarında
Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...
Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...
*
Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...
Ve bir anda o duygusal tatil bitti...
Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...
Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...
Bir de
Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...
*
Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...
*
Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...
1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK:
Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...
16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...
Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.
Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...
*
Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...
Bugün 57 yaşında...
Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...
Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...
Kulübün 500’e yakın üyesi var...
Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...
Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.
Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.
Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.
Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.
Oradan öğrendim...
Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...
Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.
Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.
*
Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...
Hiçbir yerlere çıkmayan
Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:
Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...
Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.
Bu durumda şu soruları sormamız da normal:
- Bir düğünden...
- Bir siyasi parti toplantısından
- Bir bar gecesinden
- Bir toplu yemekten
Çok haklısınız...
Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...
Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...
Dün New York Times’ta okudum.
Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...
2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...
*
Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.
*
Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...
Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.
Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...
Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...
Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...
Bunu da dün
Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu
Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.
Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.
Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...
Zsa Zsa Gábor...
*
Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.
Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.
Ancak
Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.
Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...
Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...
*
TL değil, 3 milyar dolarlık patron...
Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.
Barın müşteri tarafında ben varım.
Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...
Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.
Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.
Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...
*
18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...
Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...
Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...
Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.
Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.
Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.
Hedefteki üç isim şunlardı:
Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...
Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.
O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.
Ve sonunda iş
Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.
Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.
Özlemişim...
*
Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.
Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...
Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:
“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”
Evet çok güzel bir futbol seyrettik...
Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...
İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.
Ama sahada sadece bu mu vardı?
Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...
Biri İngiltere...
Shakespeare
Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Tam teşekküllü sokak hayvanı hastanesinde bir ameliyat günü
Biliyorum hepimizin içi yanmış kül olmuş bir ormana döndü...
Korlar hâlâ kızgın...
Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...
*
Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...
Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...
Bu defa su hortumu taşıyorlar...
Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...
Göz yaşartıcı bir imece...
Kovalar, su şişeleri elden ele geçiyor...
Ormandan kaçan hayvanlara uzatılmış elleri görüyorum...
Gençlerimizin arabaları birer kaplumbağa ambulansına dönmüş...
Yaralı kurtulan, kurtulmaya çalışan hayvanları taşıyor bu gönüllü sağlık elemanları...
Bir millet uyanıyor...
Uzakta, kendi evinde çaresiz oturan bile çaresizliğine çare arıyor...
Bedeni olmasa da gönlü o insanlık zincirinde...
*
Evet bir millet uyanıyor...
“Mavi vatan”ı öğrenmiştik...
Şimdi gönlümüzde “yeşil vatan misak-ı millisi”ni çiziyoruz...
Bir kurtuluş savaşı bu...
Yeşil vatanı kurtarma savaşı...
*
İşte böyle bir günde, bu ülkeden, bu güzel ülkemizden size umut verici başka bir şeyi anlatmak istiyorum...
Bir hayvan hastanesini anlatacağım...
İstanbul Beykoz ilçesinde Beykoz Belediyesi’nin kurduğu tam teşekküllü bir hayvan hastanesini...
Sadece sokak hayvanlarına, kimsesiz, sahipsiz, sokağa terk edilmiş, biçare, yaralı, hasta, sakat hayvanlara hizmet veren bir hastane...
Önceki gün işte orada bir gün geçirdim...
1) HİKÂYE YARALI KEDİMİN BULUNUŞUYLA BAŞLADI
ÖNCE şunun altını özenle çizeyim. Anlatacağım mesele bizim kedimizin meselesi değil...
Katiyen değil...
Bu köşede daha önce yazmıştım...
Evet, “Kara” evimizde doğmuş bir sokak kedisi...
Hamile annesi nasıl olduysa evimize girip yavrularını orada doğurdu.
Beş yavrudan üçünü sahiplendirdik, anneyle iki yavrusu bizde kaldı.
İşte o “Kara” geçtiğimiz günlerde bir gece eve gelmedi.
Torunum site yönetimine bir mektup yazdı, onlar da bütün site sakinlerine bildirdiler.
Bir komşumuz arayıp, bir arabanın evinin önünde siyah bir kediye çarpıp gittiğini söyledi.
Hemen Beykoz Belediyesi’ni aramış, onlar çok kısa zamanda araç gönderip kediyi aldırmışlar.
Kedimiz oradan Büyükşehir Belediyesi’nin Kısırkaya Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderilmiş.
Orada ameliyat edilmiş ve sonra Beykoz’da yeni açılan bu hayvan hastanesine getirilmiş.
O gün yazdım, bugün bir kere daha yazayım, hep anlatacağım bunu...
Kedimiz, “torpilli” bir kedi değil. Bize ait olduğunu bilmiyorlar.
Kayıtlara “Sahipsiz sokak kedisi” olarak geçmiş.
Yani bütün bu insanlar, bu çabayı sahipsiz, yaralı bir sokak hayvanı için yaptılar...
Gözümde bu çabayı daha, çok daha büyük kılan da işte bu...
2) YOLDA GÖRDÜĞÜM ‘HUYSUZ İHTİYAR’ KULÜBESİ ÜZERİNE
BEYKOZ Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne giden orman yolunda ilerlerken, iki taraftaki küçük hayvan kulübeleri dikkatimi çekiyor.
Her birinin üzerinde isimler yazılı.
Mesela bir tanesinin üzerinde “Huysuz İhtiyar” yazıyordu...
Burası hayvanseverlerin ormana bırakılmış köpeklerin barınması için yaptıkları kulübelermiş.
Birçok hayvansever oralara gidip yiyecek bırakıyormuş.
Belediye Başkanı Murat Aydın, evinde kedisi olan tam bir hayvansever.
“Hayvanseverler bu kulübeleri çok iyi niyetle yapıyor bu ama kalıcı bir çözüm değil” diyor.
Çünkü hayvanseverlerin bu duyguları, ev hayvanlarını buraya terk eden insanlar için teşvik edici bir duruma dönüşüyormuş.
“Yakında bu yolu tamamen ışıklandıracağız ve kameralarla kontrol edeceğiz. Yani hayvanını ormana terk eden insanları tespit edeceğiz” diyor.
Peki bu hayvanlar ne olacak?
“Onlar için şimdilik 50 dönüm arazi içinde doğal yaşam alanları yaratacağız” diyor...
Çünkü ormana bırakılan köpekler bir süre sonra çeteleşip, hemen ilerdeki karaca geyik yetiştirme bölgesindeki hayvanlara saldırıp parçalıyormuş.
3) HASTANENİN ACİL SERVİS KAPISINDA GÖRDÜKLERİM
REHABİLİTASYON Merkezi’nin girişinde bizi King Charles cinsine benzeyen sempatik mi sempatik bir köpek karşılıyor.
Sokağa bırakılmış bir hayvanmış ama hastanenin sembolü haline gelmiş.
Başkan Murat Aydın’la onu bir süre sevdikten sonra acil servis kapısından içeri giriyoruz.
Tekrar edeyim. Bu merkez sadece kimsesiz ve muhtaç sokak hayvanlarına hizmet veriyor.
Sokakta bulunan, ihbar edilen, yaralı veya bakıma muhtaç kimsesiz hayvanların kabul yeri bu kapı.
Anında dosyası hazırlanıyor ve bakımı başlıyor.
İki tarafta geniş kafesler içinde her cinsten hayvan var.
Labrador, Husky, Terrier, Pitbull, çoban ve aklınıza gelebilecek köpekler.
Kafesler iki bölümden oluşuyor.
Bir kapalı alanı var, bir de dışarı bakan önü açık alanı...
Bakıma alınan hayvan bir süre burada kalıyor.
Hayvanların çoğu sakin...
Agresif görünen hemen hiç yok gibi...
4) HAYATIMDA İLK DEFA BİR HAYVAN AMELİYATHANESİNE GİRİYORUM
ORADAN Başkan ve Yardımcısı Manolya Demirören Çetin ile Belediye’nin İletişim Koordinatörü Enes Buladı ile birlikte, hastanenin ikinci bölümüne geçiyoruz. Burası karşılıklı ve yan yana ameliyathane salonlarının bulunduğu bölüm.
Hastanelerde gördüğüme benzeyen bir ameliyathane salonu gibi...
Ortada bir ameliyat masası var.
Üzerinde aydınlatıcı cihazlar.
Masada kurt köpeğine benzeyen bir hayvan yatıyor.
Anestezi almış, ön patileri ameliyat masasına sabitlenmiş. Üzerinde insan ameliyatlarında da gördüğümüz yeşil bir örtü var.
Sokakta bulunan sahipsiz hayvan kısırlaştırılıyor. İki veteriner hekim ameliyatı yapıyor. Bir kısırlaştırma ameliyatı, normal olarak 15 dakika kadar sürüyormuş.
Ama çok tecrübeli bir cerrah veteriner bunu 6-7 dakikada da yapabiliyormuş.
Hastanenin Başhekimi Emre Efe Yerlikaya
5) KEDİ VE KÖPEK HASTANIN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NASIL BİR ŞEYDİR
MERKEZDE yaralı ve hasta sokak hayvanları için ikişer tane yoğun bakım ünitesi de var.
Ama hayvan yoğun bakım ünitesi insanlarınkinden çok farklı...
İçine meze konan buzdolaplarını andırıyor.
Hayvanları anestezi vermeden sabit yatırmak mümkün olmadığı için, onları bu dolap gibi cam kafeslere koyuyorlar.
Bu kafeslerin her bölümünün oksijen sistemleri var.
Ayrıca oksijen maskesi de takılabiliyor.
Bu odaların ısı kontrolü yapılıyor.
Ayrıca kamera kontrol sistemleri de var.
6) KULAĞA TAKILAN KÜPELERİN RENK DİLİNİ ÖĞRENİYORUM
AMELİYAT masasında yatan anestezi almış köpeğin kulağında yeşil bir küpe var.
Hastanenin Başhekimi Emre Efe Yerlikaya bilgi veriyor:
“Kulağa takılan küpenin üzerinde bir numara var. Bu numaranın kaydından o hayvanın yaşı, nerede bulunduğu, kısırlaştırılıp kısırlaştırılmadığı, hangi aşıları olduğu bilinebiliyor.”
Küpenin rengine gelince...
Her ilçenin hayvanına ait bir rengi varmış. Beykoz’unki yeşilmiş. Böylece bulunan bir sokak hayvanının hangi ilçeye ait olduğu anlaşılıyormuş.
7) ARTIK HER SOKAK HAYVANININ DA BİR T.C. KİMLİK NUMARASI MI OLACAK
PEKİ “Ya yeni kanunla zorunlu hale getirilen çip nedir?” diyorum. Yan taraftan steril poşet içinde enjektöre benzeyen bir alet çıkarıyor. Çipi hayvanın dokunamayacağı bir bölgesine bu enjektör ile yerleştiriyorlarmış.
Bir de uzun bir çubuk ucunda ölçüm aletine benzeyen bir şey gösteriyor. Bu da çip okuma aracıymış.
Artık bu çip sayesinde her sokak hayvanının bir T.C. kimlik belgesi ve bilgileri olacakmış.
8) TEDAVİSİ TAMAMLANAN HAYVAN NEREYE GİDİYOR
BİZİM kedimizin dosyasına baktım.
Çok ayrıntılı bilgiler var. Bulunduğu yerin koordinatları, adresi çok net.
Bakıma muhtaç sokak hayvanının tedavisi yapıldıktan sonra, sahiplendirilmeye çalışılıyor.
Sahiplenen kimse çıkmazsa, alındığı yer neresi ise tam oraya, yani tanıdığı yere bırakılıyormuş.
Kural bu...
9) BEYKOZ’DA 30 BİN SOKAK HAYVANI VAR
BELEDİYE Başkanı Murat Aydın, ilginç bazı bilgiler veriyor.
Beykoz ilçe sınırları içinde tahminen 30 bin sokak hayvanı varmış.
“Batı’da bazı ülkelerde 29 günde sahiplendirilemeyen hayvanlar itlaf ediliyor. Ama bizde bu uygulama yok” diyor.
Tabii bu 30 bin hayvan yönetimi de kolay bir şey değil... En geçerli iki yol sahiplendirmeye çalışmak ve kısırlaştırmak.
Bu merkezde her sokak hayvanının bakımı ve kısırlaştırılması 1000-1500 TL’ye mal oluyor.
“Tahmin ediyorum bugüne kadar 20 milyon liraya yakın bir harcama yaptık. Ama kafama koydum. Burayı dünyanın en iyi hayvan rehabilitasyon merkezi yapacağız...”
SON SAHNE
10) KİMSESİZ, YARALI BİR KEDİNİN TEŞEKKÜR İLANI
Arabanın çarptığı kedimizi görüp belediyeye haber veren komşumuza...
Hemen oraya bir hayvan ambulansı gönderip kedimizi alan personele...
İlk müdahaleyi yapan Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürü Mücahit Turgut Özdemir’e,
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Emre Efe Yerlikaya’ya,
Veteriner Hekim Mehmet Şahin ve bütün merkez personeline...
İlk ameliyatın yapıldığı Kısırkaya Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nin henüz adını öğrenemediğim yöneticileri ve personeline...
Tabii en başta bu merkezin yapımı için her türlü imkânı seferber eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’a...
Ve hepsi birer hayvansever olan ekibine...
Çok çok teşekkür ediyorum...
Ama teşekkürümün çok özel ve çok önemli bir nedeni var.
Bu insanlar, “Kimsesiz sokak hayvanı” olarak kayıtlara geçen kedimize, kimsesiz bir sokak hayvanı olarak yaptılar bu yardımı...
Bu davranışları, bu çabaları gözümde daha da büyüttü onları...
Hem de ülkeme olan güvenimi arttırdı...
O nedenle övgülerimde çok rahat davranıyorum...
Gördüğüm bu manzara, yangına dönmüş ruhuma su serpti...