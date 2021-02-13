Tam 60 yıldır hayır dediğim bir anayasal düzende yaşıyorum

Ama önce size önemli bir haber vereyim.
*
Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.
Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.
Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.
Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.
YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.
“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”
Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:
“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”
Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...
Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...
Şimdi bir adam daha geldi....
‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...
Karım gülümsedi...
‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.
Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:
‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’
Karım dingince:
‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”
*
Tartışmanın konusu “Afrodit” adlı bir kitaptı...
Yani Yunan mitolojisinin “Aşk ve güzellik tanrıçası” üzerine...
Daha doğrusu Fransız yazar Pierre Louys’un 1896 yılında yayınlanmış “Afrodit” adlı kitabı üzerine patlayan tartışmaydı bu.
*
Önümde bir kitap duruyor.
Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...
Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.
*
Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.
Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.
Bu da öyle...
*
Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.
Türkiye’de iki isim öne çıktı.
Telegram ve BİP...
Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...
BİP ise milli ve yerli...
Turkcell’in bir hizmeti.
İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.
Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.
Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.
*
Gelelim en sağdakine.
O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...
Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.
Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...
20 Temmuz 1970...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...
O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.
*
İlk işim iki filmi seyretmek oldu...
Biri “Woodstock”...
Öteki ise “Strawberry Statement”...
Fransızcaya
1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR
O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.
Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.
Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.
Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.
Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.
Kim Wall
“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”
Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV) yapıyor.
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Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.
Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.
*
- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.
Bu ölçüler nedir derseniz....
Dün Hürriyet’in manşetindeydi.
Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.
Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...
Geldi nitekim.
*
Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.
Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.
Olay aynen şöyle cereyan etti.
*
Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.
Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:
“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”
Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.
Trump
Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.
Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.
*
Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...
Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.
Yani “hissedarlar kapitalizmi”...
Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.
Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.
Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.
Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.
Yani Fransız Parlamentosu’ndan...
O cevap da şu:
“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”
Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...
Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.
Çok sevinerek katıldım.
Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.
*
Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.
Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.
“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir
Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.
Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.
ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.
Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...
*
Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?
“Poker Face”
Tam 60 yıldır hayır dediğim bir anayasal düzende yaşıyorum
Bakın şu gerçekleri alt alta yazdığımda, kendi açımdan ne kadar tuhaf bir durum ortaya çıkıyor.
- 73 yaşımdayım...
- Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.
- Bugün “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi” sitesine girip TC Anayasası yazdığım zaman karşıma çıkan metnin üzerinde şu yazıyor:
“Kanun numarası: 2709
Kabul tarihi: 18/10/1982”...
*
Evet bugün hâlâ ülkemizde geçerli olan Anayasa’nın adı “1982 Anayasası”...
- Ben bu Anayasa’nın kabul edildiği 18 Ekim 1982 günü 35 yaşındaydım...
Ve askeri darbeden sonra yapılan o Anayasa’ya kabul oyu vermedim.
Buna yine askerlerin yaptığı 1961 Anayasası’nı da eklerseniz, 60 yıldır “Kabul oyu vermediğim” bir Anayasa’ya uygun yaşıyorum.
*
- Bu 35 yıl içinde, özellikle 1990’lı yıllarda Avrupa Birliği yasaları ile uyum sağlamak üzere birçok değişiklik yapıldı.
Bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapıldı ve o demokratik değişimlerin hepsini destekledim.
*
- Ancak bu süre içinde iki ayrı anayasa referandumu yapıldı.
Bunlardan birinde Türk adalet sistemi değiştirildi.
Ötekinde yönetim sistemi başkanlık haline getirildi.
O iki anayasa referandumunda da “Hayır” oyu kullandım.
Ve o iki anayasa referandumunun da bu ülke için istenilen iyi sonucu verdiği konusunda kuşkuluyum.
*
Diyeceğim...
73 yaşında bir insan olarak hayatımın 60 yılında askerlerin yaptığı, daha sonra sivillerin iki defa değiştirdiği bir Anayasa’ya uygun yaşıyorum.
Peki uygun yaşamak, kabullenmek o Anayasa’yı beğenmek midir?
Hayır beğenmiyorum.
O nedenle, yaşayacağım günlerin yaşadığım günlerden çok daha kısa olduğu şu hayatta, sivillerin yapacağı gerçek özgürlükçü bir anayasayı hayal ederek geçti ömrüm.
Bugün artık rahmetli Çetin Altan’ın ölmeden önceki o sözleri hiç aklımdan çıkmıyor.
“Hayal ettiğimiz ülke bu değildi...”
*
O nedenle ne zaman “Yeni bir anayasa yapmak gerekir” cümlesi duysam saf yanım hâlâ heyecanlanıyor.
Çünkü hayal ettiğim o ülkede yaşamak istiyorum.
Evet bu ülkenin sivilleri, bütün ülkenin kucaklayacağı gerçek bir özgürlükçü medeniyet anayasasını artık yapmalı...
2023 SEÇİMİ AYNI ZAMANDA BİR ANAYASA REFERANDUMU OLMALI
DÜN AKP Sözcüsü yeni anayasa taslağının 4 aşamalı hazırlanacağını açıkladı.
Söylediğine göre bu anayasayı AKP ve MHP yetkilileri hazırlayıp muhalefete sunacakmış...
Bence bu yöntem bizi bugünkü Anayasa’dan ileri bir yere götüremez.
Çünkü önce rejimin niteliği üzerinde bir görüş birliğinin oluşması lazım.
*
Bugün ülkemizdeki görüşler ikiye bölünmüş durumda. Bir bölüm başkanlık sisteminin devamından yana...
Bir başka bölüm ise “güçlendirilmiş parlamenter sistemi” savunuyor.
Şimdi önümüzde bir fırsat var. 2023 seçimleri...
*
Her parti ve her cumhurbaşkanı adayı seçime giderken rejimin niteliği konusundaki görüşlerini bir vaat olarak halka sunar.
Böylece seçim sonucunda rejimin niteliği konusunda halkın iradesi de ortaya çıkmış olur.
Ve yeni anayasa ortaya çıkan bu irade üzerinden yeniden yapılır.
Emin olun bu irade üzerine kurulacak yeni anayasa hepimiz için çok daha gönülden bağlanacağımız anayasa olur.
ARTHUR MILLER DE BEKİR GİBİ İYİ MARANGOZMUŞ
ÖNCEKİ gece streaming platformların birinde bir Arthur Miller belgeseli izledim...
Belgeseli kızı hazırlamış.
Büyük bölümü babasının yaşlılık dönemindeki hayatı ve onunla yapılmış mülakatlardı.
Marilyn Monroe’nun âşık olduğu bir yazar....
Benim hep çok ilgimi çekmiş zor bir karakter.
Babası Polonyalı bir ailenin çocuğuymuş.
Ailenin bir bölümü önceden Amerika’ya gelmiş.
Babasını ise 7 yaşındayken tek başına göndermişler.
Üstelik konuşma zorluğu çeken bir çocukmuş.
Onu Ellis Adası’nda 10 yaşındaki abisi karşılamış.
Konuşma zorluğu nedeniyle okula gidememiş ve terzide çalışmaya başlamış.
Metal düğmeli paltolar dikiyorlarmış.
Şuna bakın ki konuşma zorluğu çeken o çocuk 16 yaşında kendi atölyesini kurmuş ve aileye bakmaya başlamış.
Bu arada Arthur Miller’le ilgili bir gerçeği de öğrendim.
Rahmetli Bekir Coşkun gibi o da iyi bir marangozmuş.
Ve şöyle de bir teorisi var:
“Kereste kesilip küçültülürken hem içten hem dıştan bir tepkiyle karşılaşır...”
Miller’in bu fotoğrafını da daha önce hiç görmemiştim.
Güzel bir kareymiş...
46 YIL SONRA O HARİKA ŞARKININ GÜZEL BİR COVER’I
AVUSTRALYALI grup “10 CC”nin şarkısı “I’m not in Love” 1975 yılında çıktı.
Amerika’da “Counter Culture” (Karşı Kültür) hareketinin bütün hızıyla estiği, Pink Floyd’un müzik âlemini alıp götürdüğü bir yıldı.
İşte öyle bir yılda çok farklı bir ritim, çok farklı bir sound’la çıkmıştı.
O şarkıyı çok sevmiştim.
Geçen hafta bir İtalyan piyanist ve yapımcı bu şarkıyı yeniden cover’ladı.
Papik ve Ely Bruna şarkıyı yeni biçimde söylemiş.
Bence daha yumuşak ama çok güzel bir şarkı olmuş.
Papik son zamanlarda böyle çok güzel cover’lar çıkarıyor.
Geçen ay da İtalyan ruhunun en önemli şarkılarından biri olan “Volare”yi yine böyle hafif cazımsı tarzda çok güzel söylemişti.
Soft ve jazzy müzik sevenlere tavsiye ederim...
BİR CAZ ŞARKISINI 10 MİLYON KERE İNDİRTEN CAZCI ÖLDÜ
YİNE 1970’li yıllarda hepimiz Pink Floyd’un arkasındayken genç bir caz müzisyen grubu bizi peşine takmıştı.
Başlarında Chick Corea vardı.
Onu Wethear Report, Shakti gibi gruplar izliyordu.
Miles Davis klanından çıkmış bir müzisyendi ama Al Di Meola, John McLaughlin, Herbie Hancock Stanley Clark, Miroslav Vitous gibi müzisyenlerle birlikte fusion jazz, Latin jazz, post-bob, rock jazz gibi yepyeni ekollerin oluşmasına, genç insanların caz müziğe yönelmesine yol açan devrimci bir piyanistti...
Miles Davis sonrası cazın geniş genç kuşaklarla buluşmasını sağlayan yolu açmışlardı.
Onun “Crystal Silence” adlı şarkısı sadece Spotify’da 11 milyon kere dinlenmişti. Elbette Miles Davis’in “Blue in Green” gibi 100 milyona yakın dinlenmiş klasik caz parçaları da var ama...
Bizler için Chick Korea bir dönemdir... Onun Wethear Report’un 33’lük plaklarını koltuğumuzun altında taşımak en güzel racondu bizim için....
Ruhu şad olsun...
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