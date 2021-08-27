‘Talibancı cumhuriyetçi’ kadınlar, kulaklığı atın yoksa ikna odasına

Tabii haber önce, evimizin haber merkezi Tansu’nun telefonuna geldi. Biraz sonra benim cebime de düştü...
Hem de nereden biliyor musunuz? Dünyanın en önemli gazetesi The New York Times’tan “Breaking News” olarak...
O andan itibaren dünyanın bildiğim en önemli gazetelerinin internet sayfalarına girdim.
İşte sonuç:
*
ABD: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gibi gazetelerin açılış sayfalarının o an için en büyük haberiydi. Ünlü müzik ve kültür dergisi Rolling Stone açılış sayfasını tamamen ona ayırmıştı.
İNGİLTERE:
O da benden bahsederken hep “Dostum” diyor...
Eee dile kolay değil, 50 yıldan fazla sürmüş dirsek temasımız var...
Hatta bir ara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a birlikte gitme planı yapmıştık.
Olmadı.
Onun İsviçre mahkemesindeki mücadelesini desteklemiştim.
Önemli bir hukuk başarısı elde etmişti.
*
Ama bakmayın bu muhabbetimize...
Bu kabul aslında Cumhurbaşkanı’nın resmi ajandasında da görünmüyordu.
Gelenler 4 kişiydi.
Roman yazarı Pascal Bruckner, şarkıcı Laurent Voulzy, girişimci Jennifer Guesdon ve deneme yazarı Laurent Kupferman...
*
Bu dört kişi, bir süredir özellikle deneme yazarı Kupferman’ın dile getirdiği bir öneriyi Cumhurbaşkanı’na anlatacaklardı...
Anlattılar...
Biraz önce Covid-19’la mücadele konusunda bir bakanlar kurulu toplantısından çıkan Macron dinledi.
Ve sonunda
Yeterince vaktiniz vardır...
Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın...
Bir tarafta ben...
Öteki tarafta gazeteci dostum Mehmet Yılmaz’ın kızı...
Şimdi iki şehir onun mirası için savaşıyor.
Biri doğduğu yer olan Floransa...
Öteki öldüğü ve mezarının bulunduğu Ravenna şehri...
*
Tarih, gününde değil, günlerin köpüğünde yazılan bir hikâyedir...
İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
*
Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli
Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
‘Talibancı cumhuriyetçi’ kadınlar, kulaklığı atın yoksa ikna odasına
New York Times’a konuşan Taliban yöneticisinin adı Mücahid...
“İslam uğruna savaşan” anlamına geliyor...
Bu arkadaşın ileride Taliban Devleti’nin İletişim Başkanı olması bekleniyormuş.
*
Diyor ki:
“İslam’da müzik yasak. O nedenle halka açık yerlerde müzik çalmak yok...”
Ama Allah için öyle zorlayıcı falan olmayacaklarmış....
Yani insanları zorla müzik dinlemekten vazgeçirmeyeceklermiş...
Ya nasıl önleyeceklermiş...
“İkna yoluyla” diyor...
Haydiii o malum ikna odası şimdi de burada karşımızda...
Şakayı bir tarafa bırakalım...
İslam’da müzik gerçekten yasak mı...
Yani biz Türkler...
Hadi bıraktım hip hop’u, bedeni bedene yapıştıran valsi, tangoyu...
Mesela en milli ve yerli şarkıcımız Neşet Ertaş’ı dinlerken de günah mı işliyoruz...
“İzmir’in Dağları”nı da bıraktım...
Mesela İstiklal Marşı’nı dinlerken haram bir şey mi yapıyoruz...
Ya huşu içinde Mevlit dinlerken...
O en ulvi anımızda sol omzumuzdaki melekler fazla mesai yapıp günah defterimize kefaret borçları mı dolduruyor...
Cumhurbaşkanımız “My Way”i dinlerken, İslam’a aykırı bir şey mi yapıyor yani...
*
Ne feraceli babaannemden ne beş vakit namazını ölünceye kadar bırakmayan annemden ne de ramazanda bir gün bile oruç atlamayan babamdan müziğin İslamca yasaklandığına dair tek kelime işitmedim...
Rahmetli babam hiç bilmediği Fransızca ile “Paris Je t’aime” şarkısını büyük keyifle söylerdi her gün...
74 yıl yaşadığım şu hayatta bugüne kadar hiçbir dindarın ağzından böyle söz duymadım...
*
Dün Taliban Mücahid’inin ağzından bu lafı duyunca girip araştırdım...
Meğer konu Türkiye’de de tartışılmış.
Milliyet yazarı Melih Aşık 12 Aralık 2017 günü bu konuda bir yazı yazmış.
İTÜ’de bir grup öğrenci “Müzik haramdır” diye bir bildiri yayınlamış.
İlahiyat fakültelerinde ciddi ciddi “Müzik haramdır” diyen birçok ilahiyatçı profesör bile varmış...
Kuran’ı Kerim’in 1400’üncü yılında Taliban’ın bizi getirdiği nokta işte budur...
*
O nedenle Taliban’a destek bildirileri yayınlayan “Cumhuriyetçi Kadınlar Kulübü” mensuplarını naçizane uyarmak isterim.
Emperyalizme karşı Taliban’la omuz omuza sipere girmek için Kabil’e gitmeye kalkarsanız...
Aman ha, yanınıza iPod kulaklıklarınızı falan almayın.
Neme lazım, o anti emperyalist siperde, bir anınız gelir, vatan hasreti, sıla hasreti falan çekersiniz...
*
İşte öyle bir anda “Ellerimde Çiçekler” falan dinlemeye kalkarsanız...
Maazallah kendinizi anında Taliban’ın bir ikna odasında bulursunuz.
Haaa bir de yolculuk 2 günden fazla süreceği için, öyle tek başınıza gitmek yok...
Ya eşinizi ya abinizi, kardeşinizi, babanızı alacaksınız yanınıza refakatçı erkek olarak...
Onu da Mücahid aynen böyle söyledi New York Times’a...
CAZIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ ANNESİ DEVEYLE HACCA GİDEN BİR MÜSLÜMANDI
BUGÜN caz müziğinin geldiği yere en büyük katkısı olan insanlardan biri Ahmet Ertegün’dü...
Annesi deveyle hacca giden bir müslümandı.
Birçok enstrümanı çalmayı bilen bir kadındı.
Ahmet Ertegün Amerika’da şöhret olmuş bir insandı.
Ama öldükten sonra kendi vasiyeti üzerine Türkiye’de gömüldü.
Cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınan namazdan sonra Üsküdar Sultantepe’de toprağa verildi.
Bu büyük müzik insanı bugün Özbekler Tekkesi’ndeki aile kabristanında yatıyor...
Yani...
Kuran’ın gelişinden 1400 yıl sonra “İslam’da müzik haramdır” mı diyorsunuz hâlâ...
MÜCAHİD SAYESİNDE ‘İSLAM VE MÜZİK’ ÜZERİNE ÇOK İYİ BİR ARAŞTIRMA OKUDUM
TALİBAN’ın İletişim Başkanı’nın New York Times’a söylediklerini okuyunca, “Kuran’da gerçekten müzik haramdır” diye bir cümle var mı, merak ettim.
Çok iyi bir çalışma buldum bunun üzerine...
Süleymaniye Vakfı Başkanı İlahiyatçı Profesör Abdülaziz Bayındır’ın “İslam’da Müzik” adlı çalışması bu.
İlgilenene söyleyeyim, Google’dan bu başlıkla girerseniz tam metni Süleymaniye Vakfı’nın internet sitesine konmuş.
*
Dün tamamını okudum.
Hocanın görüşü şu:
Kuran’da müzik haramdır diye bir cümle yok. Ama müziğin hangi hallerde dinlenebileceğine dair ibareler var.
İşte bu sınırlandırmalardan hareket eden
bazı katı yorumcular “Müziğin haram olduğunu” söyleyebiliyorlar.
Buna karşılık Bayındır Hoca şu görüşü de aktarıyor: “Kuran’ı Kerim’de müziğin bir cennet nimeti olduğu ifade edilmiş ve müminler buna özendirilmişlerdir. Dolayısıyla genel olarak müzik helaldir.
Rum (30) 15’te şöyle buyurulmaktadır: ‘İman edip salih amel işleyenler, bir bahçede nimetlenir ve neşelenirler. (yuhberun)’”
*
Bu son yorum tabii ki bana uyar...
AMR DİAB O ŞARKIYI KÂBE’NİN DİBİNDEKİ CİDDE’DE BİLE ‘SOLD OUT’ SÖYLÜYORSA
BU fotoğraf Amr Diab’ın, Cidde konserinin afişi...
Üzerinde “Sold out” yazıyor... Yani Kâbe’nin bulunduğu Mekke’ye 110 kilometre mesafede bir konserin biletleri tükenmiş.
Arap aleminden en sevdiğim parçalardan biri Mısırlı sanatçı Amr Diab’ın “Nour El Ein” şarkısıdır. Bana göre Doğu Akdeniz’in en güzel şarkılarından biridir. Sadece Spotify’da 15 milyona yakın dinlenmiş bir şarkı...
Dubai’den Kahire’ye, Şam’dan Amman’a, İstanbul’a milyonlarca Müslüman bu şarkıyı hep bir ağızdan keyifle söyler...
Bu muazzam Müslüman korosunun mesajı şudur:
Yirmi birinci yüzyıl İslamı artık Taliban’ın müziği yasaklayan, kadını eve kapatan, okuldan çıkaran zihniyetini çoktan gerilerde bırakmıştır... Ve emin olun bunda büyük Atatürk’ün 100 yıl önce bu ülkeye getirdiği laikliğin çok büyük etkisi olmuştur... Cumhuriyetçi Kadınlar Kulübü....
Sizi de bekliyoruz bu konserlere...
SPORDA MİLYAR DOLAR KULÜBÜNE İLK DEFA BİR TENİSÇİ GİRDİ
DÜN açıklandı...
İsviçreli tenisçi Roger Federer’in tenis kariyeri boyunca kazandığı para 1 milyar dolar seviyesini geçmiş.
Vay canına dedim...
Demek ki spordan da dolar milyarderi olunabilirmiş... Aynı anda ikinci şaşırtıcı olayı öğrendim.
Federer spor kariyeri sayesinde milyar dolar kazancı geçen 5’inci sporcuymuş.
Ötekiler de şunlar:
Golfçü Tiger Woods
Boksör Floyd Mayweather
Futbolcu Cristiano Ronaldo
Futbolcu Lionel Messi...
Bunlara “Keyfinden para kazanan insanlar” deniyormuş... Bir insanın kazanç kapısını keyfe çevirmesi...
Veya keyfini gelir kaynağı haline getirebilmesi... Ne büyük şans değil mi...
EN ÇOK DİNLENEN KIZIN EN ÇOK LIKE ALAN PAYLAŞIMI
SPOTIFY, 2021 yazında dünyada en çok dinlenen 20 şarkıyı açıkladı.
Listenin 1 numarasında Olivia Rodrigo’nun “Good 4 You” adlı şarkısı var.
İlk 20 şarkının 5’i bu kıza ait...
Onu ilk defa Disney’in “High School Musical” filmlerinin birinde tanımıştık.
Ama asıl patlamayı benim de çok dinlediğim “Drivers Licence” şarkısı ile yaptı. 2003 yılında doğmuş. Henüz 18 yaşında bir millenium çocuğu yani...
Artık müzik sektörünü bizim “Baby Boomer” rockçıları değil, millenium çocukları belirliyor...
Aynı zamanda müthiş bir sosyal etkileyici...
15 Temmuz’da Beyaz Saray’a gidip Başkan Biden’la görüştü ve “Gençler için de aşı olmanın önemini anlatan” bir paylaşım yaptı.
5.5 milyon kişi beğendi bu mesajı...
Yani yaşlı siyasetçiler... “Z” harfini hafife almayın.
İTFAİYECİ ATASÖZÜ
“Bir yangını söndürmenin en etkili yolu, onun çıkmasını engellemektir.”
14 EŞEĞİ YANAN ADAM ZEYTİN AĞACINI KURTARMAYA ÇALIŞIYOR
SARDUNYA’da çıkan yangından sonra adada bugün en büyük mücadele 1900 yaşındaki bir zeytin ağacını kurtarmak için veriliyormuş. 350 yaşında 500 zeytin ağacı yanmış gitmiş.
Ama 1900 yaşında bir ağaç hâlâ direniyormuş...
Profesörler, ilk yardım ekipleri işte bu entübe ağacı kurtarmak için seferber olmuş... Yangın sırasında bu arazide 14 Sardunya eşeği yanarak hayatını kaybetmiş. Şimdi ada sakinleri diyor ki...
Bu 1900 yıllık zeytin ağacı hepimiz için hayatın devam edeceğinin, yani umudun sembolü olacak...
EZHEL’E KIYAK YAPILIYOR DİYENLER İŞTE RAKAMLAR
SPOTIFY bu yaz Türkiye’de en çok dinlenen ilk 20 şarkıyı da açıkladı.
En çok dinlenen 20 şarkıdan sadece 3’ü yabancı...
Gerisi hepsi Türkçe şarkı. Ve 1 numara yine Ezhel ve onun şarkısı “Bul Beni”...
Hani bazıları
“Spotify’da Ezhel bilinçli şekilde ön plana çıkarılıyor” diyordu ya...
Hayır arkadaşlar Spotify değil, dinleyenler çıkarıyor onu birinci sıraya...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin