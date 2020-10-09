Sünger Bob'un en iyi arkadaşı çoban sülü

Ondan bir akşam önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir grup medya yöneticisi ve yazarı kulenin en üst katında bir yemeğe davet etti...
Davetli listesine baktım.
İktidar-muhalefet ayrımı yapılmamıştı.
Kimler vardı: Mesela davetliler arasında Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yazarı Deniz Zeyrek, gazetenin ve sahibi Burak Akbay’ın avukatı İsmail Yılmaz...
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberleri sunucusu İsmail Küçükkaya da vardı.
*
Kimler yoktu: Buna karşılık Karar, Aydınlık, Birgün gibi gazetelerden, Halk TV ve Tele 1 gibi kanallardan kimse göremedim.
*
Aslında savaş gazetenin açık sayfaları üzerinde...
Ama sayfalara yansımayan bir bölümü var ki onu da ben anlatayım.
*
Savaş 18 Eylül günü eski bir büyükelçi ve çok beğendiğim bir edebiyat denemecisi olan Oğuz Demiralp’in Cumhuriyet Kitap Eki’nde yayınlanan bir yazısıyla başladı.
Yazısı, kendi payıma resim sanatı konusunda Türkiye’nin en iyi denemecisi olarak gördüğüm Mehmet Ergüven’in kitapları üzerineydi. Ancak savaş Mehmet Ergüven yüzünden değil, yazının girişinde ve ileride bir yerde kullanılan kavram yüzünden patladı.
Fotoğraf çekmek ve konuşmayı yapmak için de beni İstanbul’un At Pazarı semtine götürdü.
At Pazarı Fatih’te bir yer...
Osmanlı döneminde at satılan yermiş. Bugün “Muhafazakârların Cihangir’i” olarak tanınıyor.
*
Memleketin bunca sorunu varken bakın nelerle uğraşıyor.
Neyse ki şu fani dünyada yalnız değilmişim.
COVID-19 belasıyla mücadele eden İtalyan hükümeti de böyle bir günde bakın neyle uğraşmaya karar vermiş.
Michelangelo’nun ünlü Davut heykelinin bire bir ölçüde 3D replikası yapılacakmış.
Bence buraya kadar pek ilginç hiçbir bir şey yok.
Davut heykelinin bugüne kadar yüzlerce replikası yapıldı.
Las Vegas’ta Caesars Palace Oteli’nde bile bire bir replikası var.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaretin perde arkasını çok güzel anlattı.
Böyle bir yazının çalıştığım Hürriyet gazetesinde çıkmasından dolayı da gurur duydum.
*
Yazı büyük ölçüde bu fotoğrafta gördüğünüz Girit’in Hanya bölgesinde çekilmiş fotoğraf üzerine kurulu.
Yer Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in baba evi.
Sedat mönüde neler var onu bile yazmış.
Çok tanıdık bir mönü.
“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba...”
Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.
*
Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.
Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.
Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.
Evet
Hürriyet’in hem Ankara hem de Moskova temsilcisiydim.
*
Birinci olay: Sovyetler Birliği döneminde 26 Ermeni’nin öldürülmesinden sonra bütün dünyaya kapatılan Sumgait şehrine girmesine izin verilen ilk iki gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand ve bendim...
Sumgait olayları hâlâ karanlıktır.
*
İkinci olayı 1989’da yaşadım. Yanımda Sovyet Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile birlikte Bakü’deydim.
Orada Azeri Yazarlar Birliği’nin düzenlediği bir basın toplantısındaydım.
Bir ara gözüm yan tarafta sessizce izleyen zayıf sakallı bir adama takıldı.
Siz de “Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle uğraşıyorsun lobisi”ndenseniz bu yazıyı atlayın.
Çünkü bugünkü konum, 1970’ler ve sonrasının en efsane rock gruplarından birinin gitarları olacak.
*
İlgilenenler okumuştur. Geçen yıl yine bir pazar günü Pink Floyd grubunun gitaristi
MAGAZİN ÂLEMİNİN KURUCU BABALARI
En renkli ve en eski siyasi magazinci: Müşerref Hekimoğlu... 1970’lerde Ankara yıllarımın en renkli ve güzel gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve ANKA Ajansı’ndaki yazılarının hastasıydım.
En korkulan magazinci: Hiç kuşkusuz rahmetli Çetin Emeç ve başında olduğu Hafta Sonu gazetesi... Magazin haberi ile bakan deviren gazeteci olarak tarihe geçti.
Magazine en sınıf atlattıran fahri magazinci: Banko Hıncal Uluç. Sanat, edebiyat, kültür ve daha birçok alanı magazin coğrafyasına o soktu.
En edebi magazinci: Selim İleri. 70’li ve 80’li yıllarda hazırladığı kültür sanat sayfalarında edebiyat, sinema ve sanat dünyasının ünlü simalarının evlerini ve dedikodularını öyle harika bir tarzla anlatırdı ki, benim magazinci olmamda çok etkisi oldu.
Cihangir fısıltı magazininin en derin babası: Sabiha Deren ve Yeni Sabah gazetesindeki köşesi “Fısıltı”... Hiç şüphesiz bugün “Düzeyli magazin” denilen Cihangir magazinciliğinin kurucu babası o. Gerçek adı da Hakkı Devrim.
Babıâli’nin en yazmayan magazincisi: Ergil Tezerdi.
Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...
Adı Juliette Greco’ydu...
Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...
Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.
Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...
*
Beatles
Fotoğrafın en solunda bir lider daha vardı ve o da Putin’di.
O gün bu kareyi yorumlayan bir yazı yazmıştım...
Hepsinin beden dilini ve psikolojilerini yorumlamıştım.
Önceki gün telefonla yapılan üçlü zirveden ve AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar çıkması beklenen zirvesi ertelendikten sonra bu kareye bir de şu açıdan baktım.
Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada Cumhurbaşkanı ve ülkemi görmek istediğim yeri anlatıyor...
Yani Avrupa’yı...
Dolayısıyla, ülkemin Cumhurbaşkanı’nı o fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor.
Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.
Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.
İşte benim itiraz şerhim:
*
BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.
Vardığım sonuç şu oldu:
Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.
*
“Pisliğin teki” deyip geçtim...
Ama iş büyüdü...
Büyüyünce de Hürriyet’in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki’yi arayıp sordum:
Neyin nesidir bu gazete?
“Aşırı sağın da aşırı sağı bir gazetedir...”
Ya tirajı nedir? Kim alır, kim okur?
“Yunan gazeteleri artık tiraj açıklamıyor. Ama son açıklamada 5-6 bin satan (bana göre bedava dağıtılan) bir gazete...
Dünyaca tanınmış siyasetçiler... Bütün bu insanlar önceki gün ve dün Instagram’da bir kadının ardından veda mesajları attılar...
Bugün size, erkek heykelleri altında oturan bu iki kadının hikâyesini anlatacağım...
*
Hikâyeme, önce sağdaki kadından başlayacağım.
ODTÜ gibi muhteşem bir üniversitede sosyoloji okumuş...
Gidip Amerikalarda eğitimine devam etmiş....
Bir de İran Araştırma Merkezi’ni kuran kişiymiş...
*
İşte bu hoca çıkıp televizyonda insanların gözüne baka baka, “Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir” diyor...
Orada da durmuyor devam ediyor:
“Bunlar Türkçeyi bile sonradan öğrenmiştir” diyor...
Ve sonunda asıl söylemek istediği noktaya geliyor:
Anladım, şimdi artık işin en heyecanlı bölümüne, çarpışma anına gelelim. Ama önce bana neyi hızlandırdığınızı ve protona bir tekme atmanın, bir tokat atmanın kaça mal olduğunu anlatın.
İşin aslında en ucuz kısmı neyi hızlandırdığımız. Protonu hızlandırıyoruz. Proton ne? Hidrojen. Hidrojen atomundaki elektronu sıyır, al sana proton. Çünkü hidrojen temelde bir proton ve etrafındaki bir elektrondur. En basit, periyodik cetveldeki başlangıç atomumuz yani.
Bunu nasıl elde ediyorsunuz?
Hidrojen tüpümüz var. Yani bildiğimiz küçük bir şişe büyüklüğünde oksijen tüpleri gibi. Bir tüp bizi aylarca götürüyor. Bir prosesle o hidrojenler elektronlarından ayrıştırılıyor ve haliyle artı yüklü hidrojen haline geliyorlar. Ama artı yüklü hidrojen dediğin, yani elektronsuz hidrojen dediğin şey zaten protonun tek başına hali. Biz onları alıyoruz ve bunları “bohça” haline sokuyoruz.
Bu bohçalardan iki tanesini mi alıp çarpıştırıyorsunuz?
Bir tane protonu elde ederek hızlandırmak hem zor hem de aynı zamanda değmez. Biz aşağı yukarı 10 üzeri 11 tane yani birin yanına 11 tane sıfır koyun o kadar sayıda proton hızlandırıyoruz, bir bohça dediğimiz bu. Bu da 100 milyar ediyor. Yaklaşık 100 küsur milyar tane protonu, bir arada hızlandırıyoruz. Ve bu çok ama çok küçük bir hacim içinde. Yani şu elimdeki çakmağı düşünün bunun gibi bir tane daha karşıda hazırlanmış...
HER SANİYE 40 MİLYON BOHÇA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Serkant Hocam, Dan Brown’ın romanında okuduğum günden beri CERN’e gitmek isterim. Ne yapıyorsunuz orada, yerin 100 metre altında? Nerede başladı bu hikâye?
Anneannemin evinde başladı. Ben küçükken anne ve babam çalıştığı için anneannem bana bakardı. Anneanne evinde de çok fazla oyuncak yoktu. En güzel meşgalem eski gazete kâğıtlarını alıp anneannemin yere serdiği bir çarşaf üzerinde kesmekti. Derdim gazeteyi kaç parçaya bölebileceğimi anlamaktı. Çünkü durmadan parçalayabildiğime göre içinde bir şey olması lazım. Sonradan öğrendim ki sadece matematiksel olarak bir şeyi sonsuz kere parçalayabiliriz. İşte buna ‘parçacık fiziği’ diyoruz. Her şeyin nüvesinde daha da ne olduğunu anlamak.
BİR PİNPON TOPU ATARAK DUVARI DELEBİLİRSİNİZ
İtalyan Fizikçi Carlo “Bilimde görmediğimiz bir şeyi anlamaya çalışırız” diyor. Siz görüyor musunuz?
Bir pinpon topu alalım, bunu bir duvara atarsak öteki tarafa geçmez. Ama teorik olarak geçmesi mümkündür. Biz buna “Tanımlanabilir olasılık” diyoruz. İşte evrenin şöyle bir gücü var. Bizim 30 birimle geçebileceğimiz bir duvarı o 3 birimlik enerjiyle atıp öbür tarafa geçirebiliyor. Günlük hayattaki işleyişte bunları beynimize kabul ettirmek zor. Kuantum deryası böyle sürprizlerle dolu.
CERN BİZİM BÜYÜK KULÜP GİBİ BİR YER
Peki İsviçre’deki CERN’e gidersek, orası neresi? Gerçekten Dan Brown’ın anlattığı gibi esrarengiz bir yer mi?
O gün İstanbul-Isparta seferini yapan uçak, normal saatinde kalkmış ve rahat bir yolculuktan sonra Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na doğru alçalmaya başlamıştır.
World Focus şirketinden kiralanan yolcu uçağında 7’si mürettebat 57 kişi bulunmaktadır.
Ne olduysa o iniş anında olur. Uçak havalimanının yakındaki bir dağa çarparak parçalanır.
İşte bu uçak, Türk bilim tarihinde, ünlü romancı Dan Brown’a kadar uzanacak bir tartışmayı başlatacaktır.
MELEKLER VE ŞEYTANLARIN MERKEZİNE GELEN HABER
Uçağın yolcularından biri Engin Arık adında bir kadındır. Onun kazada öldüğü haberinin ulaştığı yerlerden biri, Türkiye’den uzakta, yerin 100 metre altında dünyanın en ilginç deneylerinden birinin yapıldığı yer.
Burası, bütün dünyanın
Sünger Bob'un en iyi arkadaşı çoban sülü
Dün sabah evimin mutfağındaki masaya oturduğumda karşımdaki televizyon ekranında işte bu görüntü vardı...
Şapka aynı şapka, yanak ve dudaklar aynı yanak ve dudak...
Önce bu görüntünün nereden geldiğini anlatayım...
Torunum Sinan Ali, doğduğundan beri birçok çocuğun geçtiği evrelerden geçti.
Önce sempatik dinozor Barney... Sonra köpekbalıkları... Sonra Batman... Sonra Sünger Bob... Sonra bir ara Bruce Lee ve tabii ki bugün Marvel ve DC Comics süper kahramanları...
*
İşte bu aile geleneğinin başladığı günden beri nedense sabahları İsmail Küçükkaya’dan sonra sanki gizli bir
el Nickelodeon kanalını açar ve o kanal akşama kadar açık kalır... Evimizi hiç terk etmeyen çocuk masumiyetinin bekçisidir o kanal...
*
Dün işte bu kanala bakarken birden karşıma bu görüntü çıktı...
Çocukların hayran olduğu Sünger Bob çizgi filminin bir kahramanıydı...
Karşımda şapkasıyla, yanaklarıyla, dudaklarıyla rahmetli Süleyman Demirel duruyordu...
Sinan’a “Kim bu karakter” dedim...
Sürekli karakterlerden biri değilmiş... Herhalde öyle birkaç programda çıkan geçici bir tip olmalıydı...
Ama sanki ilahi bir güç onu karşıma çıkarmıştı...
*
O an Süleyman Demirel’i ne kadar özlediğimi hissettim.
Bütün gençliğim onunla mücadele ile geçmişti...
Ama gazetecilik yıllarımda onun içindeki büyük demokratı, uzlaştırıcı şahsiyeti keşfetmiştim...
Bu yıl onun ölüm günü 17 Haziran’da bir şeyi fark etmiştim.
Ölüm yıldönümünde onu öven çok sayıda yazı yayınlanmıştı.
Demek ki özleyen bir tek ben değilmişim diye düşündüm...
*
Sünger Bob’umuzdu bizim o...
İçimizdeki bitmek tükenmek bilmeyen öfkeyi, nefreti, hırçınlığı sünger gibi içine çeken...
“Dün dündür” deyip, gerektiğinde unutabilmeyi öğreten...
“Dünkü güneşle bugünün çamaşırı kurutulmaz” diyerek içimizdeki kan davasını, intikam ve rövanş şeytanını çıkarmaya çalışan...
“Yollar yürümekle aşınmaz” diyerek insanlara tepkilerini gösterme yollarını açan...
Sünger Bob’un en iyi arkadaşı Süleyman Demirel...
*
Özlemişim Süleyman Demirel’i...
6 EKİM ‘KURTULUŞ’U RESMEN KUTLAMAYA MI BAŞLADIK
Bu iki harika fotoğraf 6 Ekim akşamı Galata Kulesi’nde çekildi.
O gün 6 Ekim’di ve Cumhuriyet ordularının İstanbul’a girip işgalcileri geldikleri gibi gönderdiği gündü.
Ama nedense yıllardır İstanbul’un fethi kutlanır da 6 Ekim hep görmezden gelinirdi.
Cumhuriyet gazetesi geçen gün, bir tam sayfa ayırarak, “6 Ekim’in de artık resmen kutlanmasını” önermişti...
Ben de bütün kalbimle katılıyorum buna...
*
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u ve yardımcısı eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah’ı 6 Ekim akşamı Galata Kulesi üzerine yansıttıkları bu güzel görüntüler için kutluyor ve teşekkür ediyorum.
Bu vefa, tarihimize bu saygı yakıştı İstanbul’a ve Galata Kulesi’ne...
Bakın ‘Kuruluş’, ‘Diriliş’ ve ‘Kurtuluş’ ne kadar güzel birleşti.
ÖNCEKİ GECE MİLLİ FORMADA GÖRMEDİĞİMİZ BİR KELİME
Türk milli takımı önceki gece Köln stadyumunda büyük bir başarıya imza attı.
Almanya takımı ile dişe diş bir mücadeleden sonra 3-3 berabere kaldı.
Maç boyunca hepimiz Nike’ın milli takım için hazırladığı o güzel formaları izledik.
Milli takımın çocukluğumdan beri gururla izlediğim formasının ana çizgilerini koruyarak gerçekten güzel bir forma yapmışlar...
Bir tane de bende var. Önceki akşam maçı o formayla izledim.
*
Önceki gece o formanın üzerinde yazılı olmayan bir başka kelime daha vardı.
Bu kelime Braun’du...
Benim kuşaklarımın hafızasına “Alman mükemmeliyetçiliğinin” simgesi olarak geçmiş markalardan biri...
Çünkü Braun önceki geceden itibaren Türk milli takımının “erkek bakım sponsoruydu”...
*
Braun artık bir Alman markası değil...
Amerika menşeli çokuluslu bir şirket olan Procter and Gamble’ın satın aldığı bir marka...
Kısaca durum şu:
Çok kuvvetli bir Alman markası...
Amerikan menşeli çokuluslu bir şirketin malı...
Ve Almanya milli takımına karşı Türk milli takımının sponsoru...
İşte yeni dünya...
*
“Milli ve yerli” kelimelerini çok seviyoruz ama yeni normal ve yeni realite de bu...
Böyle bir realite içinde de “yalnızlık” hiçbir zaman “değerli” değil ve olmayacak...
*
Bir gün rastlarsam Ahmet Davutoğlu’na işte bunu söyleyeceğim.
TÜRK BASININDA İLK
HASAN ABİ’NİN SOSİSİ TİLKİ İÇİN Mİ, PORSUKLAR İÇİN Mİ
En son Cihangir haberi...
Fotoğrafı önce Ayşe Cemal’in Instagram hesabında gördüm.
Kucağında düşük kulaklı, sempatik mi sempatik
bir köpek...
Ailenin yeni üyesiymiş...
*
Hemen Hasan (Cemal) Abi’yi aradım...
Cumhurbaşkanı’nın uçakta ona “Hasan Abi” demesinden sonra biz de “Abi” diyoruz artık.
“Bana hemen seninle bir fotoğrafını gönder” dedim.
Türk medyasında ilk defa Hasan Abi’yi kucağında bir köpekle görüyorsunuz...
*
Biz ona “Sosis köpek” diyoruz ama “Dachshund” denilen bir cinsmiş.
Kökeni eski Mısır’a dayanan bir köpek...
Alman köpek yetiştiricilerinin eseriymiş...
Özellikle porsuk, tilki ve tavşan gibi tünel hayvanlarını yakalamak için kullanılan bir av köpeği türüymüş.
*
Eee doğaldır...
Hasan Abi tam bir Alman ekolüdür...
SORUŞTURMACI GAZETECİ
HASAN ABİ’NİN SOSİSİ OSCAR HANGİ OSCAR
SOHBET sırasında adını da söyledi.
Oskar koymuşlar...
“Nereden geldi bu isim, hangi Oscar’dan esinlendi” diye sordum.
Sadece güldü... Prusya disiplininden gelen Hasan Abi hiçbir şeyi nedensiz yapmaz... O söylemedi ama benim aklıma gelen Oscar’lar şunlardı:
Cazcı: Oscar Peterson.
Modacı: Oscar de la Renta.
Mimar: Oscar Niemeyer.
Siyasetçi: Oskar Fischer.
Boksör: Oscar de la Hoya.
Tahminim Oskar Fischer...
Bir zamanlar liberal düşünceleri çok yakındı.
DÜZELTME
Dün Cumhuriyet gazetesi ile ilgili yazımda, Feridun Andaç’ın artık Kitap Eki’nde yazmadığını belirtmiştim.
Yazmaya devam ediyormuş ve nitekim dünkü ekte yazısı da çıktı.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Eyüp Serbest
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle