Şu ıstırap karesini kaç kişi kimden ve ne zaman öğrendi

Biraz sonra da Hürriyet Yazıişleri’nden gece sorumlusu arkadaşım aradı ve o da aynı haberi iletti.
Ben de yazdığım eğlenceli yazıyı geri çektim.
* * *
Önceki gün karayoluyla Bolu’dan İstanbul’a gelirken arabadaki üç kişinin WhatsApp mesajları hiç durmadan devam etti.
Yani WhatsApp gruplarımız 24 saat yayın yapan bir medya grubu gibi Türkiye’nin dört bir yanından haber taşıdı bize.
Bu sayfada gördüğünüz şu mülteci çocuğun içimi paralayan fotoğrafı da bana bir WhatsApp grubumdan geldi.
* * *
O gece ve dün şunu düşündüm.
27 Şubat gecesi ve sonrası WhatsApp gruplarının reytingi ve tirajı neydi?
Tabii bunu ölçebilecek bir durum yok...
Türkiye’nin teknoloji konusundaki en büyük uzmanlarından biri olan Ahmet Can’la konuştum.
Bana ilginç bir analiz yaptı.
Onu dinleyince, bütün dünyada, hem iktidarlar hem de muhalefet için insanların güveneceği merkez gazete ve televizyonların ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anladım.
250 MİLYON WHATSAPP GRUBUNDAN KAÇ HABER
*1.6 MİLYAR: Dünyadaki aktif WhatsApp kullanıcı sayısı 1.6 milyar.
*65 MİLYAR: Dünyada günde WhatsApp üzerinden 65 milyar mesaj gönderiliyor.
*45 MİLYON: Dünyada bir dakikada gönderilen mesaj sayısı 45 milyon.
*TÜRKİYE: Ülkemizde aktif WhatsApp kullanan insan sayısı 50 milyon...
*HERKESİN KAÇ WHATSAPP GRUBU VAR: Dünyada her WhatsApp kullanıcısının ortalama 6 WhatsApp grubu var.
*TÜRKİYE’DE KAÇ WHATSAPP GRUBU VAR: Kesin olmamakla birlikte, Türkiye’de tahminen 150 ile 250 milyon arasında WhatApp grubu kurulmuş durumda.
Şimdi oturun 27 Şubat gecesi 33 şehit haberini yayan WhatsApp medyanın o geceki reytingi ve tirajı neydi bir tahmin edin... Ve oradan nasıl sağlıksız haberlerin gelebileceğini de tahmin edin.
WHATSAPP GRUPLARINDAN NEDEN HABER SIZMIYOR
BİR: Şu an için “omerta kanunu”nun en sıkı işlediği platform orası. Dikkat ediyorsanız WhatsApp gruplarından dışarı haber sızmıyor. Herkes içini döktüğü için grupta konuşulanın grupta kalması ilkesine çok dikkat ediliyor.
İKİ: Birbirinin görüşüne yakın insanlar tarafından kurulduğu için sansürsüzce, korkmadan konuşulan tek platform da o...
ÜÇ: Kullanımı çok basit. Hem ses hem görüntü nakli çok kolay.
YAŞANAN 96 SAAT VE YAŞANACAK 72 SAAT
CUMHURBAŞKANI Erdoğan 72 saat sonra Moskova’da olacak.
Bunun anlamı şu: Her iki ülkenin de önünde altın kıymetinde bir 72 saat var.
Gelin bir sıradan vatandaş değerlendirmesini yapalım.
* * *
Önce yaşadığımız 96 saat...
*Rusya istediği zaman bize ağır zarar verebiliyor.
Türk milletini derinden sarsabiliyor. Moskova’ya içimizde 34 şehidin acısı ile gidiyoruz.
* * *
Buna karşılık Türkiye de kafasına koyduğu zaman “Ya herrü ya merrü” diyebileceğini ve işi savaşın eşiğine kadar götürebileceğini gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri bu 96 saat içinde 2 Suriye uçağını düşürdü, 3 Suriyeli general öldürdü,
5 hava savunma bataryasını yok etti.
* * *
Özeti şu: İki taraf da masaya “yenilmişlik duygusuyla” oturmuyor.
Öyleyse gelelim önümüzdeki 72 saate... Ama herhangi bir tarafın masaya “Zafer kazandım, avantajlıyım” duygusuyla oturduğunu düşünmesi için de bir neden yok...
Yani oradan ya iki taraf için de uzun ve sancılı olacak bir “Lost lost” hezimeti çıkacak...
Ya da herkes için iyi olacak bir “Win win...”
ÖNÜMÜZDEKİ 72 SAAT İÇİN İKİ SORU İKİ CEVAP
*Perşembe günü Moskova’ya giderken bizim Suriye’deki gerçek hedefimiz nedir?
Eğer Esad’ı indirip Suriye muhalefetini o koltuğa oturtmaksa... Gerçekleşebilecek bir hayal gibi görünmüyor.
* * *
Eğer sınırımızda güvenli bir bölge oluşturmak ve gelebilecek mülteci göçünü orada tutabilmekse...
O zaman Moskova görüşmesinden olumlu bir sonuç çıkabilir.
BUGÜNLERDE SOKAKTA BİR AVRASYACI GÖRÜRSEM
BUNDAN çok değil iki-üç ay öncesini düşünün...
*Hepimiz silme Rusyacı olmuştuk.
*İran en büyük müttefikti.
*Çin ve Hindistan, Avrasya planımızda yakın geleceğin en büyük ortaklarıydı.
* * *
*Amerika açık düşmandı.
*Almanya, Fransa sinsi düşmandı.
*Avrupa Birliği ilkesiz ve kaypaktı.
* * *
Bugün geldiğimiz noktaya bakalım.
*Rusya’yla savaşın eşiğindeyiz.
*SİHA’larımız İran yanlısı Şii milisleri vuruyor.
*Keşmir yüzünden Hindistan’la kavgalıyız.
*Uygur Türkleri nedeniyle Çin’le papaz olmuş vaziyetteyiz.
Ve 34 askerimiz can verdiğinde dönüp kime sesleniyoruz? Kimden yardım istiyoruz?
*Amerika’dan...
*NATO’dan...
*Avrupa Birliği’nden...
Ve yaptığımız çağrıya yine de en sıcak cevabı kimden alıyoruz? Avrupa Birliği’nden...
Gördün mü Avrasyacı kafa ...
Avrasya borazanlığı yapan emekli subay, çakma uzman... Komplo teoricisi...
Hangi istikametteymiş Türkiye’nin menfaati...
ONU ‘2019’UN 20 İNSANI’NDAN BİRİ SEÇMEKTE HAKLIYMIŞIM
TÜRKİYE’deki iktidar yanlısı medyadan değil, uluslararası ve bölgesel kaynaklardan izliyorum.
Bölgedeki askeri durum şöyle:
* * *
Türkiye kendi yapımı SİHA’larla muazzam sonuç alıyor.
*Tasarım ve üretim kendimizin...
*Yazılım kendimizin...
*İçindeki mühimmat kendimizin...
Ve bu insansız savaş araçlarının arkasında bir şirket, bir aile ve onun başındaki genç bir işinsanı var.
Baykar şirketi... Bayraktar Ailesi ve Selçuk Bayraktar...
* * *
Yılbaşında “Türkiye’de yılın 20 insanı”nı seçerken o listeye Bu SİHA ve İHA’ları üreten şirketin başındaki Selçuk Bayraktar’ı da koymuştum.
Çok haklıymışım...
* * *
“Bahar Kalkanı” harekâtı ne kadar haklı olduğumu bir kere daha gösterdi.
Türk ordusu bugün dünyanın en etkili insansız hava aracı filolarından birine sahipse...
Bunda onun payı çok büyük...
ROBERT KOLEJ’DEN MIT’YE GİDEN BİR YOL
ÇOK parlak bir eğitimi var.
*1997’de Robert Kolej’den mezun oldu.
*1997-2002 İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü...
*2002-2004 Pensilvanya Üniversitesi GRASP Laboratuvarı...
*Sonra dünyanın en önemli teknoloji üniversitelerinden biri olan MIT....
Yani mükemmel ve çok parlak bir eğitim süreci...
Şu ıstırap karesini kaç kişi kimden ve ne zaman öğrendi
SİZLERİ bilmiyorum ama 27 Şubat gecesi 33 şehit haberini ben ait olduğum bir WhatsApp grubundan öğrendim.
Biraz sonra da Hürriyet Yazıişleri’nden gece sorumlusu arkadaşım aradı ve o da aynı haberi iletti.
Ben de yazdığım eğlenceli yazıyı geri çektim.
* * *
Önceki gün karayoluyla Bolu’dan İstanbul’a gelirken arabadaki üç kişinin WhatsApp mesajları hiç durmadan devam etti.
Yani WhatsApp gruplarımız 24 saat yayın yapan bir medya grubu gibi Türkiye’nin dört bir yanından haber taşıdı bize.
Bu sayfada gördüğünüz şu mülteci çocuğun içimi paralayan fotoğrafı da bana bir WhatsApp grubumdan geldi.
* * *
O gece ve dün şunu düşündüm.
27 Şubat gecesi ve sonrası WhatsApp gruplarının reytingi ve tirajı neydi?
Tabii bunu ölçebilecek bir durum yok...
Türkiye’nin teknoloji konusundaki en büyük uzmanlarından biri olan Ahmet Can’la konuştum.
Bana ilginç bir analiz yaptı.
Onu dinleyince, bütün dünyada, hem iktidarlar hem de muhalefet için insanların güveneceği merkez gazete ve televizyonların ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anladım.
250 MİLYON WHATSAPP GRUBUNDAN KAÇ HABER
*1.6 MİLYAR: Dünyadaki aktif WhatsApp kullanıcı sayısı 1.6 milyar.
*65 MİLYAR: Dünyada günde WhatsApp üzerinden 65 milyar mesaj gönderiliyor.
*45 MİLYON: Dünyada bir dakikada gönderilen mesaj sayısı 45 milyon.
*TÜRKİYE: Ülkemizde aktif WhatsApp kullanan insan sayısı 50 milyon...
*HERKESİN KAÇ WHATSAPP GRUBU VAR: Dünyada her WhatsApp kullanıcısının ortalama 6 WhatsApp grubu var.
*TÜRKİYE’DE KAÇ WHATSAPP GRUBU VAR: Kesin olmamakla birlikte, Türkiye’de tahminen 150 ile 250 milyon arasında WhatApp grubu kurulmuş durumda.
Şimdi oturun 27 Şubat gecesi 33 şehit haberini yayan WhatsApp medyanın o geceki reytingi ve tirajı neydi bir tahmin edin... Ve oradan nasıl sağlıksız haberlerin gelebileceğini de tahmin edin.
WHATSAPP GRUPLARINDAN NEDEN HABER SIZMIYOR
BİR: Şu an için “omerta kanunu”nun en sıkı işlediği platform orası. Dikkat ediyorsanız WhatsApp gruplarından dışarı haber sızmıyor. Herkes içini döktüğü için grupta konuşulanın grupta kalması ilkesine çok dikkat ediliyor.
İKİ: Birbirinin görüşüne yakın insanlar tarafından kurulduğu için sansürsüzce, korkmadan konuşulan tek platform da o...
ÜÇ: Kullanımı çok basit. Hem ses hem görüntü nakli çok kolay.
YAŞANAN 96 SAAT VE YAŞANACAK 72 SAAT
CUMHURBAŞKANI Erdoğan 72 saat sonra Moskova’da olacak.
Bunun anlamı şu: Her iki ülkenin de önünde altın kıymetinde bir 72 saat var.
Gelin bir sıradan vatandaş değerlendirmesini yapalım.
* * *
Önce yaşadığımız 96 saat...
*Rusya istediği zaman bize ağır zarar verebiliyor.
Türk milletini derinden sarsabiliyor. Moskova’ya içimizde 34 şehidin acısı ile gidiyoruz.
* * *
Buna karşılık Türkiye de kafasına koyduğu zaman “Ya herrü ya merrü” diyebileceğini ve işi savaşın eşiğine kadar götürebileceğini gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri bu 96 saat içinde 2 Suriye uçağını düşürdü, 3 Suriyeli general öldürdü,
5 hava savunma bataryasını yok etti.
* * *
Özeti şu: İki taraf da masaya “yenilmişlik duygusuyla” oturmuyor.
Öyleyse gelelim önümüzdeki 72 saate... Ama herhangi bir tarafın masaya “Zafer kazandım, avantajlıyım” duygusuyla oturduğunu düşünmesi için de bir neden yok...
Yani oradan ya iki taraf için de uzun ve sancılı olacak bir “Lost lost” hezimeti çıkacak...
Ya da herkes için iyi olacak bir “Win win...”
ÖNÜMÜZDEKİ 72 SAAT İÇİN İKİ SORU İKİ CEVAP
*Perşembe günü Moskova’ya giderken bizim Suriye’deki gerçek hedefimiz nedir?
Eğer Esad’ı indirip Suriye muhalefetini o koltuğa oturtmaksa... Gerçekleşebilecek bir hayal gibi görünmüyor.
* * *
Eğer sınırımızda güvenli bir bölge oluşturmak ve gelebilecek mülteci göçünü orada tutabilmekse...
O zaman Moskova görüşmesinden olumlu bir sonuç çıkabilir.
BUGÜNLERDE SOKAKTA BİR AVRASYACI GÖRÜRSEM
BUNDAN çok değil iki-üç ay öncesini düşünün...
*Hepimiz silme Rusyacı olmuştuk.
*İran en büyük müttefikti.
*Çin ve Hindistan, Avrasya planımızda yakın geleceğin en büyük ortaklarıydı.
* * *
*Amerika açık düşmandı.
*Almanya, Fransa sinsi düşmandı.
*Avrupa Birliği ilkesiz ve kaypaktı.
* * *
Bugün geldiğimiz noktaya bakalım.
*Rusya’yla savaşın eşiğindeyiz.
*SİHA’larımız İran yanlısı Şii milisleri vuruyor.
*Keşmir yüzünden Hindistan’la kavgalıyız.
*Uygur Türkleri nedeniyle Çin’le papaz olmuş vaziyetteyiz.
Ve 34 askerimiz can verdiğinde dönüp kime sesleniyoruz? Kimden yardım istiyoruz?
*Amerika’dan...
*NATO’dan...
*Avrupa Birliği’nden...
Ve yaptığımız çağrıya yine de en sıcak cevabı kimden alıyoruz? Avrupa Birliği’nden...
Gördün mü Avrasyacı kafa ...
Avrasya borazanlığı yapan emekli subay, çakma uzman... Komplo teoricisi...
Hangi istikametteymiş Türkiye’nin menfaati...
ONU ‘2019’UN 20 İNSANI’NDAN BİRİ SEÇMEKTE HAKLIYMIŞIM
TÜRKİYE’deki iktidar yanlısı medyadan değil, uluslararası ve bölgesel kaynaklardan izliyorum.
Bölgedeki askeri durum şöyle:
* * *
Türkiye kendi yapımı SİHA’larla muazzam sonuç alıyor.
*Tasarım ve üretim kendimizin...
*Yazılım kendimizin...
*İçindeki mühimmat kendimizin...
Ve bu insansız savaş araçlarının arkasında bir şirket, bir aile ve onun başındaki genç bir işinsanı var.
Baykar şirketi... Bayraktar Ailesi ve Selçuk Bayraktar...
* * *
Yılbaşında “Türkiye’de yılın 20 insanı”nı seçerken o listeye Bu SİHA ve İHA’ları üreten şirketin başındaki Selçuk Bayraktar’ı da koymuştum.
Çok haklıymışım...
* * *
“Bahar Kalkanı” harekâtı ne kadar haklı olduğumu bir kere daha gösterdi.
Türk ordusu bugün dünyanın en etkili insansız hava aracı filolarından birine sahipse...
Bunda onun payı çok büyük...
ROBERT KOLEJ’DEN MIT’YE GİDEN BİR YOL
ÇOK parlak bir eğitimi var.
*1997’de Robert Kolej’den mezun oldu.
*1997-2002 İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü...
*2002-2004 Pensilvanya Üniversitesi GRASP Laboratuvarı...
*Sonra dünyanın en önemli teknoloji üniversitelerinden biri olan MIT....
Yani mükemmel ve çok parlak bir eğitim süreci...