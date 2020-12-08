Şu fiili bir kenara yazalım: Çünkü ileride çok kullanılacak

Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
1. Dördüncü gidişimdi. Bugüne kadar bana kimse orada bir “Mob Museum” olduğunu söylememişti.
Yani bir “mafya müzesi”nin...
Bu müze 14 Şubat 2012 günü açılmış. Bina 1933 yılında yapılmış ve uzun yıllar Las Vegas posta bürosu ve mahkemesi olarak hizmet vermiş.
Yani Las Vegas mafyasının üyeleri bu binadaki mahkeme salonunda yargılanmış ve mahkûm olmuş.
İlk gören eşim Tansu’ydu...
Altında şu yazıyordu:
“En sağdaki Prof. Uğur Şahin, aşıyı bulan biliminsanı. Almanya’da çekilmiş. Kucaktaki kardeşi diş hekimi, ayakta çorabı delik olan modacı olmuş.”
*
Evde hepimiz ilk bakışta çok sevdik bu kareyi.
Tansu çok etkilendi ve Instagram hesabından paylaştı.
Ancak bir süre sonra bir izleyicisinden şu notu aldı:
“Fotoğraf 1975’de Düsseldorf’a göçmüş bir aileye ait...”
Belgenin adı “Mülhak Vakıflar Devir Teslim Tutanağı”...
Bu tutanağı görmedim
ama eski tutanaklardan
bildiğim bir şey var.
Bu tür vakıf devir teslimlerinde her şey madde madde yazılır.
Neler mi?
Caminin işletme defteri.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Musa Akdeniz bir bilgi notu gönderdi.
Arkasından Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da aradı.
Her ikisi de ilginç bilgiler verdi.
Geçen pazar gününden beri kamuoyunun dikkatini çeken bu camiyle ilgili ilginç bilgilere yer verilmişti.
Bugün bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.
*
Bu cami 1671 yılında Bursa’da
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp, Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
*
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Bir bahane uydurularak Türk ordusunun en gizli kalması gereken bölümünün kapıları kırılarak içine girildi.
Girdikleri yer “Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı”ydı.
Orası neresi mi...
Ülkemiz işgale uğrarsa, vereceğimiz kurtuluş savaşında hangimizin nerede görev alacağını, hangi silahın nerede gömülü olduğunu, nasıl haberleşeceğimizi gösteren planlar ve isimler...
*
Hepsi tek tek çalındı.
Bir savaş halinde işgalci düşmana karşı vereceğimiz savaşın, yani beka savaşının bütün şifreleri, planları çalındı.
Ve kopyalandı...
Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve dedi ki:
“Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için adımlar atacağız...”
*
Bu cümlelerin ne anlama geldiğini ise iki gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir kere daha benim şahsi zabıtlarıma geçmesi için en önemli maddelerini yazıyorum.
*
“Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekâleten konuşamaz.”
*
Şu fiili bir kenara yazalım: Çünkü ileride çok kullanılacak
Şu cümleyi hepimiz bir yana not edelim...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama Özlem Zengin hemen arkasından ağır bir suçlayıcı tona geçiyor ve diyor ki: “Bakar mısınız? Siz 1934’ten bahsettiniz. 34 neresi? 2015 neresi? Siz 80 yıl gasp ettiğiniz kadınların hakkıyla alakalı neredesiniz?”
Ben buradaki “gasp etme”
fiiline takıldım.
Hemen söyleyeyim. Çalışmalarını ilgiyle ve çoğu kez beğenerek izlediğim bir milletvekili Özlem Zengin.
Müziğe olan tutkusu da ayrıca benim için sempatik bir özelliği... Onu böyle bildiğim için bu tartışmayı yapabileceğimi düşünüyorum.
*
Sayın Özlem Zengin “demokratik bir hakkın gasp edilmesinden” söz ediyor...
Önce şunu kayda geçirelim.
Bu ülke, yani Türkiye Cumhuriyeti, seçilmiş bir kadını başbakanlık koltuğuna oturtan ilk ülkelerden biridir.
Tansu Çiller’i yani...
*
İkincisi: Türk kadını sadece başörtülü muhafazakârlardan ibaret değil...
Yani kadınlarla ilgili bir meseleyi konuşacaksak, toplumun sadece bir bölümünün değil, tamamının ve başkalarının haklarıyla da ilgili konuşmalıyız...
Yani bu ülkede başka hangi kadınların hakları, kimler tarafından kaç yıl gasp edildi...
*
Sadece bir örnek vermek için, Behice Boran’dan başlayacağım...
BEHİCE HANIM BURSA’DA DOĞDU, NEREDE ÖLDÜ
RAHMETLİ Behice Hanım (Boran), şahsen tanıma imkânına sahip olduğum büyük bir Türk kadınıdır...
Behice Hanım bir Türk komünistiydi...
1 Mayıs 1910 günü, yani Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bursa’da doğdu...
Amerikan Koleji’ni birincilikle bitiren ilk Türk kızıydı.
Cumhuriyet’in ilk öğretmenlerindendi.
Yani bir “Çalıkuşu Feride”ydi...
Türkiye’nin ilk kadın sosyoloğu idi.
Parti genel başkanlığı yapan ilk kadındı...
*
Ama hayat onun için çok çileliydi.
1965 yılında, yani 1961 Anayasası’nın sağladığı özgürlük ortamında TİP’ten milletvekili seçildi.
İki-üç dönem Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’yi temsil etti.
Siyasi fikirleri nedeniyle üniversiteden kovulan ilk kadın öğretim üyesiydi.
10 Ekim 1987 günü Brüksel’de öldü... Sürgünde ölen ilk kadın siyasetçiydi...
*
Behice Hanım hayatı boyunca hiç başörtüsü takmamıştı...
Onun da ülkesinde ölme hakkı gasp edilmişti...
Tıpkı, annesi babası öldüğünde bile cenazesine gelme hakkı bulamayan sürgünler gibi...
*
Diyeceğim bu ülkede hakkı gasp edilenler sadece toplumun muhafazakâr kısmındaki kadınlar değil...
En laik kesiminin kadınlarının çektikleri çile de onlarınkinden az değildir.
İşte o nedenle günlerden beri hep aynı şeyi aynı umutla yazıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaat ettiği hukuk reformu, insan hakları ve demokrasi reformu artık hepimizin en büyük talebi haline gelmeli...
*
Bu ülkenin geçmişinde, bugüne kadar siyaset yapmış her kesimin, her kuşağın, hepimizin utanacağı çok sayıda hak gaspı vardır.
Adaletsizlik, vicdansızlık, hukuksuzluk, acımasızlık vardır.
Bu kolektif ayıplardan sadece kendimize ait olanı öne çıkarıp kurtulamayız.
ACIMASIZ MEDYA PATRONU KENDİSİNİ AŞAĞILAYAN BİR İNSANA NASIL BAKAR
BİR ay kadar önce özel bir gösterimde seyrettiğim “Mank” filmi nihayet gösterime girdi.
Benim için şimdiden yılın en önemli filmlerinden biri...
Bunun 6 nedeni var:
BİR: Yönetmeni David Fincher...
Bana göre sinemaya sonsuza dek damgasını vurmuş bir yönetmen. Ne yapsa büyük zevkle seyrediyorum.
*
İKİ: Konusu sinema tarihinin gerçekten en büyük filmi sayılan “Yurttaş Kane”in senaryosunun yazılışı...
Yani içinde Orson Welles de var.
*
ÜÇ: Filmin ana kahramanı ‘Yurttaş Kane’in senaryosunu yazan Herman J. Mankiewicz...
Yani bir yanıyla mesleğim olan yazarlığa dokunuyor.
*
DÖRT: Mank’i oynayan kişi Gary Oldman...
‘Leon’ filminin Beethoven âşığı sapık polis müdürü...
Unutamadığım bir karakter...
*
BEŞ: Yıllardır çalıştığım medya âleminin tarihindeki ilk “mega boss’u” William Randolph Hearst’un da senaryoda olması...
Yani Murdoch’lar gibi acımasız ve dev basın patronları kuşağının ilk ağababası...
Amerika-İspanya savaşı çıkaracak kadar gaddar bir patron.
*
ALTI: Hollywood geleneğinin hepimizin hayatında yer eden en devasa şirketi Metro Goldwyn Mayer’in efsane patronu Luis Burt Mayer...
Nasıl ilgisiz kalabilirim böyle şahane bir filme...
*
Peki kötü basın imparatoru ile, istediğini meşhur edip istemediğini batıran kötü sinema imparatoru, yani iki medya patronu insana nasıl bakar?
İşte filmde, onları aşağılayıcı olağanüstü Shakespeare’yen bir konuşma yapan Mank’a böyle bakıyorlar.
En sağdaki Hearst, yanındaki Luis B. Mayer...
‘MANK’İ SEYRETTİKTEN SONRA YAPILACAK İLK İŞ
BU harika filmden sonra ben içgüdüsel olarak ‘Citizen Kane’ (Yurttaş Kane) filmini bir kere daha seyrettim. Gerçekten olağanüstü bir film.
Konu, mekânlar, oyuncular, çekimler, fotoğraflar, diyaloglar, senaryo ve yönetim bakımından kusursuz bir film...
PANDEMİ SIRASINDA TÜRK ŞARAPLARININ YÜKSELİŞİ
GEÇTİĞİMİZ haftalarda dünya gastronomi ve içki alanında ilgiyle izlenen iki ayrı dergide bir Türk şarap markası ile ilgili iki yazı çıktı. Daha doğrusu aynı yazı iki ayrı dergide iki ayrı dilde yayınlandı.
Biri dünya gurmelerinin bir tür zirve örgütü sayılan “Chaine des Rotisseurs”un” dergisi olan “Chaine Revue”de Fransızca, öteki ise “Revue International”da hem Fransızca hem İngilizce yayınlandı.
Yazıların konusu Egeli şarap üreticisi Sevilen ve bağlarıydı...
*
Sevilen ailesinin hikâyesi 1942’de Bulgaristan’ın Filibe kentinden Türkiye’ye göçleri ile başladı.
Bağların kurucu babası İsa Güner’in başlattığı bu gelenek şimdi Enis Güner’le üçüncü kuşağına geldi. Kurucu dedenin adını taşıyan İsabey Sauvignon Blanc ve Puilly Fume beyaz şarapta lüks restoranların vazgeçilmezi oldu...
Kırmızıda 900 ve Centium’ları hep Türk şarapçılığının seviyesini yükselten şarapları arasında kaldı.
*
Ama benim şimdilik en fazla gözümü diktiğim şarabı bu yıl ilk ürününü yapan Magnesia...
Magnesia, güney bağlarının Cabernet Franc’ından mono cepage olarak yapılmış bir şarap. Bana içerken İspanya’nın Vega Sicilia’sına yakın bir haz veriyor.
*
Yarın size pandemi döneminde Türkiye’deki öteki bağlarda yapılan harika işleri de anlatacağım.
BERLİN PANTERİ, ZAMORA, LEV YAŞİN HEPSİ BİR YANA ALTAY BİR YANA
SEKİZ yaşımdan beri futbol hastasıyım.
Hayatımda yer etmiş efsane kalecilerim vardır...
Aklıma ilk gelen İzmirsporumun kalecisi Seyfi Talay’ı...
Sonra Milli Takım’ın Turgay Şeren’i... Berlin Panteri yani...
Bir de Rusya’nın Lev Yaşin’i...
Bir de hem Barcelona’nın, hem Real Madrid’in, hem Espanyol’un kalesini koruyan Ricardo Zamora Martinez...
*
Ama geçen pazar akşamı Fenerbahçe’nin kalesinde öyle bir kaleci seyrettim ki...
Altay Bayındır...
Vallahi artık gözümde ne Berlin Panteri kaldı, ne Yaşin, ne Zamora, ne Taffarel ne de Muslera...
Yok böyle bir kaleci...
BARCELONA VE REAL MADRİD GÖZÜNÜ BURAYA DİKER
FENERBAHÇE maçından bir gece önce İspanya’dan iki maç izledim.
Valencia-Real Madrid...
Real Betis-Barcelona...
Her iki dev takımın kalecisi de hata üstüne hata yapıyordu...
Bu hafta Premier League’de de birçok kaleci hatası gördüm.
Şuraya yazıyorum.
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır böyle iki-üç maç daha oynasın...
Hem La Liga’nın hem Premier League’in baba takımlarının gözü Şükrü Saracoğlu’na döner...
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