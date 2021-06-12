Son fotoğraf ve ibretlik bir ‘Yeni Türkiye’ hikâyesi

Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
*
Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Harika Kırmızı Kraliçe oyununu sevmemize çocuk gibi sevinmişti...
O gece üzerinde bu fotoğrafta gördüğünüz “Kırmızı Kraliçe” kıyafeti vardı.
“Bu rolü Türkiye’de en iyi oynayacak isim” demiştim.
*
Dün milletçe öğrendik ki Ezgi Mola hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış.
Nedeni de tecavüze uğrayıp intihar eden genç kızı savunmak için attığı tweet’miş.
İddiaya göre intihar eden kıza tecavüz iddiasıyla yargılanan kişiye hakaret etmiş.
Ne kadar da onuruna düşkün bir arkadaşmış meğer...
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinden alınıp götürülüşü hâlâ gözümün önünde...
Saracoğlu Stadı’nda FETÖ’cü polislerin provokasyonunu hiç unutmayacağım... Orada yediğim biber gazı hâlâ genzimde...
*
Neler yaptılar bu kulübe...
Sırf Atatürkçü diye... Sırf herkes FETÖ yalakalığı yaparken onlar yapmadı diye...
Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek.
Bir de kitap hediye edecek.
Kitabın adı da şu: “A Golden Heart Mitten...”
Yani “Altın Kalpli Eldiven...”
*
Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım.
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik.
Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı
Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:
KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE
Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”
KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ
Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.
Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.
BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR
İlk açılış “Perakende Günleri” toplantısıydı.
Toplantı sonunda, “Perakende Güneşi Ödülleri” verildi.
Birincisi pandemi sırasında başarılı olan şirketler ödüllendirildi.
Bir de “Yirminci Yıl Özel Ödülü” vardı.
Buna “Ödüllerin Ödülü” deniyordu....
Perakende sektörünü temsil eden 15 dernek ve iki ana sponsordan oluşan büyük jüri belirledi.
Ödülü Mudo mağazalarının kurucusu Mustafa Taviloğlu’na verdiler.
Ve onu, kendisinin yıllar önce söylediği şu cümleyle tanıttılar:
O meşum sabaha...
19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi’ndeki bir askeri lojmanda silah sesi duyuldu.
Türk ordusunun bir subayı, o sabah tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Arkasında da şu mektubu bıraktı:
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”
*
Yarbayın adı
Gönderen Ahmet Özal’dı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ı İstanbul’daki evinde ziyareti sırasında çekilmişti.
Hemen söyleyeyim...
Tarihi bir fotoğraftır bu...
Büyük bir barışın fotoğrafı...
Cumhuriyet’i kuran partinin, Cumhuriyet’in liberal devrimini yapan insanı ile vefa buluşmasıdır...
Yeni CHP’nin temellerini atan bir karedir...
Benim gibi artık ne ruhen, ne de fiziken öyle bir beklentisi kalmamış eski genel yayın yönetmeninin de içinde vardır o nöbetçi...
Öyle bir gün gelir ki...
“Keşke bu gazeteyi bugün ben yapsaydım” derdi...
Veya benim gibi onu demez de şunu yapar.
İçindeki gazeteyi içinden yapar...
Pazar gecesi öyle bir geceydi işte...
İçimdeki nöbetçi, o gece kendi gazetesini yaptı...
Yaptı da ne yaptı...
Bu maç Avrupa’nın seyircili futbola dönüşüydü. 16 bin taraftar sahada 60 binlik bir atmosfer yarattı. Şurası kesin; seyircisiz bir maç baharatsız bir yemek gibiydi. Futbol önceki gece aromasını ve baharatına kavuştu. Stattaki seyirci yerleşiminde sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir oturum planlaması yapıldı. Ama daha maç başlamadan önce bütün sosyal mesafe kuralları bir yana bırakıldı. Maskeler tamamen atıldı.
Önceki gece her futbolsevere nasip olmayacak bir olayı yaşadım.
Tabii ki bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi finaliydi. Tabii ki o maçı seyretmek bir şanstı.
Ancak bir sosyolog olarak benim için en az onun kadar güzel bir fırsat daha vardı.
Bütün dünyada 1.5 yıllık aradan sonra seyircili ilk futbol finalini seyredecektim.
Gerçekten çok zengin gözlemlerle dolu bir gece geçirdim.
Cumartesi gecesi Porto’nun Drago Stadı’nda sadece bir UEFA finali oynanmadı.
Futbolun geleceği açısından çok başka şeyler de oldu.
Twitter’da TT olmuştu.
Bu defa 10 saniyelik yarım kalmış bir cümle ile yine TT oldum.
Üstelik bu defa bir gece ve bir gün TT kaldım...
*
Olay perşembe akşamı bir arkadaşımdan gelen telefonla başladı:
“Sen gerçekten Tayyip Erdoğan büyük lider mi dedin?”
“Evet” dedim...
Şaşırdı... Herhalde
İstanbul’dan neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilen final maçına içim buruk geldim. Ama iyi ki gelmişim. İnsanlar saha içindeki futbola susamış. Ama sokaklardaki heyecanına da susamış. Ve bilin ki sahaya dönen seyirci aynı seyirci olmayacak. Daha mı iyi olur daha mı kötü bilmiyorum ama, daha agresif bir seyirci görürsek kimse şaşırmasın.
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için Portekiz’in Porto şehrindeydim. Aslında İstanbul’da seyredeceğimiz bir final bizden neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilmişti. O nedenle biraz içim buruk geldim buraya. Ama iyi ki gelmişim... Maçın sahadaki ayrıntılarını yarın yazacağım. Bugün saha dışını yazayım.
MAÇA CHELSEA KULÜBÜ BiLETiYLE GiREBiLDiM
Portekiz’e gelişim kolay olmadı. Bilet bulmak hiç kolay değildi. Çünkü stada 16 bin 500 kişi alınacaktı. Son anda maça gitmekten vazgeçen bir Chelsea Kulübü üyesi arkadaşım sayesinde bilet bulabildim.
OTEL FiYATLARI FÜZE GiBi FIRLAMIŞ
İkincisi Portekiz’e giriş koşulları. Kimi, “karantina var” diyordu, kimi “Yok” diyordu. Ama hemen herkese göre Portekiz’e girmek için bir davet lazımdı. Onları da hallettik... Ama en zoru otel bulmaktı... Epeydir kapalı olan oteller, restoranlar sanki bir yılın parasını bir günde çıkarmak ister gibiydi. Sadece 3 metrekare otel odasının fiyatı 600 Euro’dan başlıyordu.
BEŞ UÇAK iNiNCE COViD DUVARI YIKILDI
Şaşırıp kalacaksınız...
Ama önce dün dikkatimi çeken bir gelişme ile başlayayım.
*
Dün beni en şaşırtan haber İsrail’den geldi...
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde toplantılar yapılıyordu.
En sembolik olan ise tabii ki, yargılamaların yapıldığı Yassıada’daydı.
Olay oradan Türkiye’yi sarsan YouTube videolarına geliyordu.
İşte tam o saatlerde dünyada herkesi şaşırtan bir başka darbe yaşandı.
Bir şirket içi darbe...
Ama darbe yapılan yer öyle bir şirketti ve darbeyi yapanlar da öyle kişilerdi ki...
Dünya ekonomisinde yeni bir çağ başlıyordu.
Bir tarafta Altınordu... Mahalleme yakın bir başka mahallenin takımı. Küçükken okul dönüşü hep top oynadığım halk sahasının ilk sahibi. Metin Oktay olmak isteyen çocukların hayal arenası. Büyük Altınordu... 1923’te kurulmuş, Süper Lig kurulduğunda ilk 16 takımdan biri olmuş, Cumhuriyet’le yaşıt bir kulüp. İzmir’in ‘Kırmızı Şeytanlar’ı.
Öteki ise Altay... İlkokulu okuduğum Gazi İlkokulu’nun, orta ve liseyi okuduğum Namık Kemal Lisesi’nin mahallesinin takımı. Ben İzmirsporluyum ama öte yanım İzmirli.
Ve maç bitti. Altay Süper Lig’de... Kazanan İzmir... Ama asıl kazanan Süper Lig. İzmir’siz bir Süper Lig hep eksikti. Göztepe geldi... Zenginleşti. Şimdi Altay geldi. Yani Alsancak. Ege modernitesi. Ve İzmir artık tam kadro sahada...
Tebrikler Büyük Altay. Tebrikler Mustafa Denizli. Altay’dan aldığın parayı Şehit Aileleri’ne bağışladığın için de ayrıca teşekkürler, benim sevgili arkadaşım. Tebrikler Alsancak, Birinci, İkinci Kordon, Mustafa Bey Caddesi, Gül Sokak. Sana da tebrikler Büyük Altınordu. Tebrikler İzmir. Tabii ki tebrikler Mustafa Hocamın Çeşmesi, Alaçatı’sı. Tabii basketboldaki başarısı ile tebrikler Karşıyaka...
Önümüzdeki sezon her takım iki defa İzmir’e gidecek... Emin olun ki Süper Lig bu sezon çok daha renkli olacak.
Konu Habertürk kanalında yayınlanan İçişleri Bakanı söyleşisiydi.
İki yazar kendi üsluplarıyla programa katılan gazetecileri eleştirmiş.
Emin Çölaşan neredeyse yerden yere vurmuş.
Deniz Zeyrek ise ılımlı bir üslupla eleştirmiş.
Bense farklı bakıyorum.
Önce bir risk analizi yapayım.
Habertürk’te gazetecilerin karşısına çıkmak İçişleri Bakanı
Çok tuhaf bir gün...
Gündem çok kalabalıktı...
Siyasette izdiham vardı...
Lakin benim için çok tenhaydı... Issızdı...
*
Bir gece önce bütün Türkiye o malum televizyon tartışmasını izliyor, konuşuyordu...
Dört gazeteci soruyor, İçişleri Bakanı da konuşuyordu...
Her taraftan mesaj akıyordu cep telefonuma...
Son fotoğraf ve ibretlik bir ‘Yeni Türkiye’ hikâyesi
15 Temmuz 2016 gecesi, saat 22.14’te internet siteleri küçük bir haber geçti.
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün hocalığını yapmıştı.
Milli Türk Talebe Birliği’nde verdiği eğitim seminerlerine katılanlardan biri de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dı...
*
O gece hayata veda ederken, darbeciler Ankara’da, bir zamanlar onun da çatısı altında çalıştığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombalıyordu...
Hep şunu merak etmişimdir...
Acaba kalp krizi geçirdiği saatlerde darbeden haberi olmuş muydu?
Olduysa FETÖ polis ve hâkimlerinin ondan 6 yıl önce ailesinde açtığı derin yarayı hatırlamış mıdır...
Şimdi o günden 6 yıl öncesine, 2010 yılına dönelim.
*
26 Ekim 2010 günü polis 9 kişiyi gözaltına aldı. Bu 9 kişi daha sonra tutuklama istemi ile nöbetçi mahkemeye gönderildi.
Bu kişiler arasında İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş da vardı.
Savcıların iddia ettiği suç bir fuarcılık şirketi ile ilgili olarak rüşvet vermekti...
Rüşvet iddiasının güya “delili” olarak ise Murat Yalçıntaş’ın telefonda avukatına söylediği şu cümle gösterilmişti:
“Yönetim kurulu karar aldı. Her şeyimiz tamam. Gidin halledin...”
*
Bu operasyona daha renkli bir hava vermek için bir de hikâye uydurulmuştu.
Güya Yalçıntaş ve arkadaşları, rüşvet verme girişimine şu kod adını vermişlerdi: “Aşka yelken açıyoruz.”
Olay İstanbul’da geçiyordu ama nedense buna Ankara Emniyeti el koymuştu.
O gün 9 kişi 5. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.
Hâkimin adı Muzaffer Karadağ’dı...
Dokuzunun da tutuklanmasına karar verdi.
Tutuklama gerekçeleri arasında “Delil karartma tehlikesi” ve “Sanıkların yurtdışına kaçma ihtimali” de vardı.
*
Yalçıntaş 2 Aralık gününe kadar içeride kaldı.
İTO Yönetim Kurulu’nun bütün üyeleri bu olayda başkanları Yalçıntaş’ın arkasında dimdik durdu.
Artık çok iyi biliniyor ki bu olay, FETÖ’cü polis, savcı ve hâkimlerin İTO’yu yıkma ve ele geçirme planlarının ilk adımıydı.
Yani 15 Temmuz günü askeri alanda son noktası vurulacak olan bir darbenin medya ve ordudan sonraki üçüncü sivil ayağıydı.
Bu olaydan 9 ay sonra, 3 Temmuz 2011 sabahı da, FETÖ’nün futbol kulüpleri darbesi başlayacak ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, aynı Yalçıntaş gibi evinden alınıp götürülecekti.
*
Bugüne gelelim...
Önceki gün internet sitelerinde küçük bir haber yayınlandı.
Çoğunluk hissesi Tosyalı Holding’e geçen BMC’nin başına CEO olarak Murat Yalçıntaş getirilmişti...
Yani 11 yıl önce bir FETÖ operasyonunun mağduru olan genç işinsanı...
*
Prof. Nevzat Yalçıntaş, bugünü göremedi. Oğlu Murat Yalçıntaş, Facebook hesabına babasıyla çekilmiş bu son fotoğrafını koydu.
O kumpastan sonra geçen 11 yıl içinde köprülerin altından çok sular aktı...
Silivri zulüm günlerinde bir sabah evinden alınıp götürülen genç bir işinsanı şimdi Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından birinin başına geçti.
Yürüyüş sporlarına katılıyor... Maratonlarda “Gülmek İyileştirir Derneği”ni destekliyor...
*
Peki ona ve arkadaşlarına tutuklama kararı veren hâkim ne oldu?
Hemen söyleyeyim.
15 Ekim 2019’da devletin resmi haber ajansı AA şöyle bir haber geçti:
Ankara 5’inci Sulh Ceza Dairesi Hâkimi Muzaffer Karadağ 12 yıl hapse mahkûm edildi....
Gerekçesi?
FETÖ üyeliği...
Üstelik mahkeme, duruşmalar sırasında hiçbir pişmanlık duygusu göstermediği için cezasında en küçük indirime gitmemişti.
Karadağ halen cezaevinde...
YENİ ‘DEMİR PERDE’Yİ ESKİ SOLCULAR MI KURUYOR
NİKARAGUA’da olup biteni ibretle seyrediyorum.
Aslında “Hayretle seyrediyorum” demem lazım ama artık hayret etmiyorum.
Devlet Başkanı Daniel Ortega son iki günde neredeyse bütün muhalefet partilerinin liderlerini hapse attırdı.
Ülkede tek adam rejimi kurdu.
*
Düşünebiliyor musunuz bu adam bir zamanların devrimcisiydi. Sağcı Somoza rejimini yıkan Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin lideriydi.
Ülkesinde sosyalist bir demokrasi kurmak, halkına refah ve eşitlik getirmek için gelmişti güya... Gele gele geldiği nokta, eski Sovyet blokundaki en sıradan totaliter rejimlerden birini kurmak oldu.
Ülkesinde ne insan hakları, ne adalet, ne muhalefet bıraktı.
Demokrasi tamamen rafta...
*
Tıpkı Venezuela’da aynı duygularla iktidara gelen Chavez ve onun mukallidi Maduro gibi o da ülkesinin etrafına demir bir perde çekerek bütün dünyadan soyutladı ve içeride tam bir diktatörlük kurdu. Yani Soğuk Savaş’tan sonra yıkılan “demir perdeler” ve duvarlar şimdi bu tür popülist liderler tarafından tekrar inşa ediliyor.
*
Ve ne yazık ki, Türkiye’de ve başka yerlerde bu diktatörlere hâlâ devrimci gözüyle bakanlar ve savunan solcular var...
KHALED BİN ABDUL KHALED OLDU MU ŞİMDİ BU YANİ
ONU bu isimle tanımıyorsunuz ama “DJ Khaled” dersem en azından genç hip hop’çılar tanır.
Amerikalı bir DJ, radyo programcısı ve müzik yapımcısı... Drake’le birlikte yaptığı Popstar adlı şarkı, sadece Spotify’da 410 milyon kere dinlenmiş...
Post Malone ve Justin Bieber gibi dev isimlerle birlikte yaptığı şarkılar var.
New Orleans’ta doğmuş ama ailesi Filistinli...
Gerçek adı Khaled bin Abdul Khaled....
Dolce&Gabanna bu kıyafeti onun için tasarlamış...
Ayakta terlikler, etrafta çakma pembe flamingolar...
Olmuş mu?
Vallahi karar veremedim yani...
GÜNÜN TARTIŞMASI
LAHMACUN PAPER MOON ADABINA UYGUN DEĞİL Mİ
HÜRRİYET Kelebek yazarı Orkun Ün 2021 Bodrum yazına damgasını vuracak, ikinci lahmacun tartışmasını açtı.
Biliyorsunuz birincisini Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Vahap Munyar başlatmıştı.
O günkü konu Maça Kızı’ndaki 50 liralık lahmacundu...
İstanbul’un en gözde İtalyanlarından Paper Moon bu yıl Bodrum Loft’ta şubesini açtı.
Meğer orada mönüye lahmacun da konmuş.
Ve 90 liradan satılıyormuş.
Orkun Ün, “Sen Paper Moon’sun kendine gel” diyerek buna şiddetle karşı çıkıyor.
Bense onun kadar katı değilim...
Neticede lahmacun da bir tür pizza...
Ben de çok seviyorum...
Nasıl ki pizza ve burrata peyniri artık bütün öteki restoranların mönüsüne girdiyse, lahmacun da pekâlâ İtalyan’ın mönüsüne girer...
Paper Moon’da da olsa iyi yapılmış kıtır bir lahmacunu asla reddetmem...
Yine de bu konuda son kararı, son zamanlarda yeni popüler tarzı ile gusto yazılarına soğanlı menemen tartışmasını sokan Vedat Milor’a bırakıyorum.
Lahmacunun yanında Super Tuscan şarap içilir mi konusunu da Mehmet Yalçın’a...
BUGÜNE KADAR TÜRKİYE’YE GELEN EN İYİ YABANCILAR KİMLERDİ
- MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e bu soruyu sormuşlar.
Cevabı şu olmuş:
- Teknik direktör olarak Jupp Derwall...
- Futbolcu olarak Fenerbahçe’de Alex, Galatasaray’da Hagi...
Hocaya aynen katılıyorum...
SEVİYELİ MAGAZİNİN YENİ MERKEZ ÜSSÜ UPPER CİHANGİR SAYFİYESİ GÜMÜŞLÜK
- Diziler sezon finali yaptı. Upper Cihangir’in “Villeggiatura” (sayfiye) hicreti başladı. Kimler orada kimler İstanbul’daki mahallede bekçi.
- Yazlık Upper Cihangir’de bu yaz program ne? Yükselen sesi kim?
- Seviyeli magazin yarışında bu hafta kim birinci? Karikatürlere konu olan Tuğrul Eryılmaz mı yoksa ben mi?
- Seviyeli magazin muhabirleri kıble mi değiştirdi? Kime çalışıyorlar?
- Seviyeli magazinin yükselen ismi ile evlenmek isteyen ünlü sanatçı kim?
YARIN: VİLLEGGİATURA 2021 ÖZEL SAYFASINDA