Şömine odununu 'uncut' seyretmek istiyorum

Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.
Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.
İşte benim itiraz şerhim:
*
BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.
Vardığım sonuç şu oldu:
Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.
*
İKİ: Halil Sezai’nin yaptığı çok sersemce ve asla kabul edilemez bir davranıştı.
Ama doğrusu saçı başı dağılmış 67 yaşındaki zavallı adamın da ne kadar zavallı olduğu konusunda da tam bir görüşe varamadım.
*
ÜÇ: Hadi her şeyi anladım varsayalım, ama Halil Sezai’nin elindeki oduna pek bir anlam veremedim.
Adam dövmek için deseniz, aklıma daha çok beyzbol sopasını andıran bir odun gelir.
Ama kısa kesilmiş şömine odunuyla adam dövmeye kalkmak, nedense aklıma “Fargo” filminin son sahnesini getirdi....
Hani televizyon seyreden seri katilin durmadan konuşup dikkatini dağıtan suç ortağını odundan talaş yapma makinesine sokması gibi bir şey yani...
Biliyorum “Ne alakası var” diyeceksiniz...
Zaten tam da onu anlatmak istiyordum... Onun kadar absürd...
*
DÖRT: İşte o yüzden bu görüntüleri kim kaydettiyse, bunları “directors cut” yani yönetmenin montajı ile değil, “uncut” yani montajlanmamış ham haliyle tekrar yayınlanmasını hasseten rica ediyorum.
Tabii görüntü yönetmeninin, yönetmenin, montajcının işine gelir mi bilemem... Neticede sinema sanatı aynı zamanda bir montajlama sanatıdır.
MERAK EDİYORUM SAVCI VE HÂKİM ‘UNCUT’ VERSİYONUNU SEYRETTİ Mİ
GÖRÜNTÜLERİN montajlanmamış, uncut versiyonundan şunları öğrenmek isterdim.
Olay nasıl başlamış, Halil Sezai durup dururken adamı yumruklamaya mı başlamış, kaç yumruk atmış...
Saçı başı dağılmış yaşlı adam hakikatten saçı başı dağılmış zavallı bir yaşlı adam mı...
Yoksa mesela “haneye tecavüz” var mı...
Umarım savcılar ve hâkimler bu filmin “uncut” versiyonunu da izleyip öyle karar verirler...
ŞU AŞAMADA JÜRİ ÜYESİ OLARAK BENİM KARARIM ŞU
Ben de sosyal medya kullanan bir insanım... Yani bir sosyal medya jürisi varsa benim de bir oyum var demektir.
Önce Halil Sezai’ye...
Bak, Halil Sezai bey kardeşim, yaptığın iş iş değil... Şöhretin hak edilmemiş egosu insanı işte böyle tehlikeli yollara sokar.
Nedeni ne olursa olsun başka bir insanın üzerine yürümek, yumruk atmak, atmaya kalkmak bağışlanacak hareketler değil...
Ama o filmin uncut halini seyredinceye kadar, tutuklama isteyen sosyal medya jürisi bu kararı bir eksik oyla alacak.
Benim oyum, geçmişte, bir barda ve hastanede, elinde dumanı tüten silahla gözaltına alınan futbolcu için verilen kararın aynısı olacak.
Yani tutuksuz yargılama...
BİR ORGAZM TARTIŞMASI PATLADI VİSKİ ÇARŞISI FENA HALDE KARIŞTI
İyi bir viski tutkunu olarak 48 saattir âlemin en renkli tartışmasını tenis maçı izler gibi seyrediyorum. Yani başımı bir o yana bir bu yana çevirerek.
*
Olay şu...
Dünyanın en ünlü viski yazarlarından birisi olan Jim Murray, bu hafta başında, artık içki dünyasında klasik sayılan “Whisky Bible” (Viski İncili) kitabının yeni baskısını çıkarınca kıyamet koptu.
Viskide MeToo hareketini başlatan Becky Paskin
İki kadın viski yazarı, Becky Baskin ve Georgie Bell Instagram üzerinden yazara öldürücü bir savaş açtı.
Bu ikisine göre Murray kötü bir seksist, yani cinsiyetçiydi...
Yazıları son derece “cinsiyetçi ve bayağıydı”. Viskiyi, hep sevişmek, kadın bedeni ve seks üzerinden anlatıyordu.
İki kadın viski yazarına göre, artık bu tür seksist tavırlara hoş bakılamazdı.
*
Peki ama bu kitap yıllardır yayınlanıyordu ve satışları 1 milyona ulaşmıştı. Neden bu yıl savaş açmışlardı?
Çünkü onlara göre, Dünya “MeToo” çağına girmişti ve artık viski dünyasında da “MeToo” hareketini başlatmak gerekirdi.
Kendileri de bir viski dergisi çıkaran iki kadın, viski üreticilerini bu adama sponsor olmamaya, içen insanları da bu kitabı almamaya davet ediyordu.
*
Forbes dergisinin kadın içki yazarı Felipe Schierberg de onlara katıldı.
Daha sonra Fransa’nın kadın içki yazarları da aynı saflara geçince, Jim Murray yalnız kaldı.
.......................
MERAKLISINA NOT: Bu tartışmayı ben “thespiritsbusiness.com” adlı internet sitesinden izliyorum. Çok eğlenceli bir tartışma...
İKİ TÜRK VİSKİ YAZARI BU HASSAS TOPA GİRER Mİ
ŞİMDİ Mehmet Yalçın ve Teoman Hünal gibi kurucu babaların da bu seksizm tartışması konusunda ne düşündüğünü merak ediyorum.
Hele hele ikisinin birlikte yazdığı “A’dan Z’ye Viski” kitabının, güncelleştirilerek yeniden basıldığı şu günlerde onları dinlemek de çok ilginç olacak.
İDDİA MAKAMI
41 YAŞINDA KADIN MI YOKSA 41 YILLIK KANADA VİSKİSİ Mİ
BAŞLIK bayağı seksi oldu ama piyaniste ateş etmeyin.
Murray’a yüklenenlerin verdiği ilginç bir örnek var, başlıkta onu anlatmak istedim.
Kitabı okumadım, ama Jim Murray bir Kanada viskisini şöyle tanıtıyormuş: “Bugüne kadar 41 yaşında seksi bir Kanadalıdan (kadından) bu kadar zevk aldım mı? Evet aldım. Yıllar önceydi ve zevk aldığım bir viski değil kadındı. Peki o zevk bu viskiden aldığımdan büyük müydü? Galiba değildi...”
SAVUNMA
‘İYİ VİSKİ TADI ORGAZM GİBİ’ DEMEK SEKSİZM Mİ
Murray ise kendini şöyle savunuyor: “Tanrı aşkına, viskiden zevk almanın orgazm gibi bir şey olduğunu söylemek ne zamandan beri seksizm oluyor?”
Ve kendini şöyle savunuyor:“Bana yapılan bu saldırı, ifade özgürlüğü ile renksiz bir püritenliğin savaşıdır...”
Peki benim görüşüm ne? Vallahi ben hep kadınlardan yana tavır alırım ama kesin kararımı bu akşamüzeri içeceğim viskiden ilk yudumu aldığımda vereceğim.
BİRADAN SONRA VİSKİ DE KADIN İÇKİSİ Mİ OLUYOR
BECKY Baskin’in Instagram paylaşımına yapılan yorumlara bakılırsa bu tartışmada büyük çoğunluğun kadınları değil, Murray tarzını desteklediği anlaşılıyor.
Tabii bunların tamamına yakınının erkek olduğunu söylemem gerekmiyor.
İçimde bir his bana şunu söylüyor.
Çok yakında nur topu gibi bir tartışmamız olacak. Viski erkek içkisi midir, yoksa hem kadın hem erkek içkisi mi...
Geçtiğimiz haftalarda, biranın sadece erkek içkisi olmadığını tartışmıştık.
Galiba viski de hızla oraya gidiyor.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Şömine odununu 'uncut' seyretmek istiyorum
Halil Sezai olayına bilerek mi girmedim...
Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.
Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.
İşte benim itiraz şerhim:
*
BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.
Vardığım sonuç şu oldu:
Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.
*
İKİ: Halil Sezai’nin yaptığı çok sersemce ve asla kabul edilemez bir davranıştı.
Ama doğrusu saçı başı dağılmış 67 yaşındaki zavallı adamın da ne kadar zavallı olduğu konusunda da tam bir görüşe varamadım.
*
ÜÇ: Hadi her şeyi anladım varsayalım, ama Halil Sezai’nin elindeki oduna pek bir anlam veremedim.
Adam dövmek için deseniz, aklıma daha çok beyzbol sopasını andıran bir odun gelir.
Ama kısa kesilmiş şömine odunuyla adam dövmeye kalkmak, nedense aklıma “Fargo” filminin son sahnesini getirdi....
Hani televizyon seyreden seri katilin durmadan konuşup dikkatini dağıtan suç ortağını odundan talaş yapma makinesine sokması gibi bir şey yani...
Biliyorum “Ne alakası var” diyeceksiniz...
Zaten tam da onu anlatmak istiyordum... Onun kadar absürd...
*
DÖRT: İşte o yüzden bu görüntüleri kim kaydettiyse, bunları “directors cut” yani yönetmenin montajı ile değil, “uncut” yani montajlanmamış ham haliyle tekrar yayınlanmasını hasseten rica ediyorum.
Tabii görüntü yönetmeninin, yönetmenin, montajcının işine gelir mi bilemem... Neticede sinema sanatı aynı zamanda bir montajlama sanatıdır.
MERAK EDİYORUM SAVCI VE HÂKİM ‘UNCUT’ VERSİYONUNU SEYRETTİ Mİ
GÖRÜNTÜLERİN montajlanmamış, uncut versiyonundan şunları öğrenmek isterdim.
Olay nasıl başlamış, Halil Sezai durup dururken adamı yumruklamaya mı başlamış, kaç yumruk atmış...
Saçı başı dağılmış yaşlı adam hakikatten saçı başı dağılmış zavallı bir yaşlı adam mı...
Yoksa mesela “haneye tecavüz” var mı...
Umarım savcılar ve hâkimler bu filmin “uncut” versiyonunu da izleyip öyle karar verirler...
ŞU AŞAMADA JÜRİ ÜYESİ OLARAK BENİM KARARIM ŞU
Ben de sosyal medya kullanan bir insanım... Yani bir sosyal medya jürisi varsa benim de bir oyum var demektir.
Önce Halil Sezai’ye...
Bak, Halil Sezai bey kardeşim, yaptığın iş iş değil... Şöhretin hak edilmemiş egosu insanı işte böyle tehlikeli yollara sokar.
Nedeni ne olursa olsun başka bir insanın üzerine yürümek, yumruk atmak, atmaya kalkmak bağışlanacak hareketler değil...
Ama o filmin uncut halini seyredinceye kadar, tutuklama isteyen sosyal medya jürisi bu kararı bir eksik oyla alacak.
Benim oyum, geçmişte, bir barda ve hastanede, elinde dumanı tüten silahla gözaltına alınan futbolcu için verilen kararın aynısı olacak.
Yani tutuksuz yargılama...
BİR ORGAZM TARTIŞMASI PATLADI VİSKİ ÇARŞISI FENA HALDE KARIŞTI
İyi bir viski tutkunu olarak 48 saattir âlemin en renkli tartışmasını tenis maçı izler gibi seyrediyorum. Yani başımı bir o yana bir bu yana çevirerek.
*
Olay şu...
Dünyanın en ünlü viski yazarlarından birisi olan Jim Murray, bu hafta başında, artık içki dünyasında klasik sayılan “Whisky Bible” (Viski İncili) kitabının yeni baskısını çıkarınca kıyamet koptu.
Viskide MeToo hareketini başlatan Becky Paskin
İki kadın viski yazarı, Becky Baskin ve Georgie Bell Instagram üzerinden yazara öldürücü bir savaş açtı.
Bu ikisine göre Murray kötü bir seksist, yani cinsiyetçiydi...
Yazıları son derece “cinsiyetçi ve bayağıydı”. Viskiyi, hep sevişmek, kadın bedeni ve seks üzerinden anlatıyordu.
İki kadın viski yazarına göre, artık bu tür seksist tavırlara hoş bakılamazdı.
*
Peki ama bu kitap yıllardır yayınlanıyordu ve satışları 1 milyona ulaşmıştı. Neden bu yıl savaş açmışlardı?
Çünkü onlara göre, Dünya “MeToo” çağına girmişti ve artık viski dünyasında da “MeToo” hareketini başlatmak gerekirdi.
Kendileri de bir viski dergisi çıkaran iki kadın, viski üreticilerini bu adama sponsor olmamaya, içen insanları da bu kitabı almamaya davet ediyordu.
*
Forbes dergisinin kadın içki yazarı Felipe Schierberg de onlara katıldı.
Daha sonra Fransa’nın kadın içki yazarları da aynı saflara geçince, Jim Murray yalnız kaldı.
.......................
MERAKLISINA NOT: Bu tartışmayı ben “thespiritsbusiness.com” adlı internet sitesinden izliyorum. Çok eğlenceli bir tartışma...
İKİ TÜRK VİSKİ YAZARI BU HASSAS TOPA GİRER Mİ
ŞİMDİ Mehmet Yalçın ve Teoman Hünal gibi kurucu babaların da bu seksizm tartışması konusunda ne düşündüğünü merak ediyorum.
Hele hele ikisinin birlikte yazdığı “A’dan Z’ye Viski” kitabının, güncelleştirilerek yeniden basıldığı şu günlerde onları dinlemek de çok ilginç olacak.
İDDİA MAKAMI
41 YAŞINDA KADIN MI YOKSA 41 YILLIK KANADA VİSKİSİ Mİ
BAŞLIK bayağı seksi oldu ama piyaniste ateş etmeyin.
Murray’a yüklenenlerin verdiği ilginç bir örnek var, başlıkta onu anlatmak istedim.
Kitabı okumadım, ama Jim Murray bir Kanada viskisini şöyle tanıtıyormuş: “Bugüne kadar 41 yaşında seksi bir Kanadalıdan (kadından) bu kadar zevk aldım mı? Evet aldım. Yıllar önceydi ve zevk aldığım bir viski değil kadındı. Peki o zevk bu viskiden aldığımdan büyük müydü? Galiba değildi...”
SAVUNMA
‘İYİ VİSKİ TADI ORGAZM GİBİ’ DEMEK SEKSİZM Mİ
Murray ise kendini şöyle savunuyor: “Tanrı aşkına, viskiden zevk almanın orgazm gibi bir şey olduğunu söylemek ne zamandan beri seksizm oluyor?”
Ve kendini şöyle savunuyor:“Bana yapılan bu saldırı, ifade özgürlüğü ile renksiz bir püritenliğin savaşıdır...”
Peki benim görüşüm ne? Vallahi ben hep kadınlardan yana tavır alırım ama kesin kararımı bu akşamüzeri içeceğim viskiden ilk yudumu aldığımda vereceğim.
BİRADAN SONRA VİSKİ DE KADIN İÇKİSİ Mİ OLUYOR
BECKY Baskin’in Instagram paylaşımına yapılan yorumlara bakılırsa bu tartışmada büyük çoğunluğun kadınları değil, Murray tarzını desteklediği anlaşılıyor.
Tabii bunların tamamına yakınının erkek olduğunu söylemem gerekmiyor.
İçimde bir his bana şunu söylüyor.
Çok yakında nur topu gibi bir tartışmamız olacak. Viski erkek içkisi midir, yoksa hem kadın hem erkek içkisi mi...
Geçtiğimiz haftalarda, biranın sadece erkek içkisi olmadığını tartışmıştık.
Galiba viski de hızla oraya gidiyor.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin