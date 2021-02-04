Soldaki, sağdaki kim ve bu kare nerede çekildi

20 Temmuz 1970...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...
O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.
*
İlk işim iki filmi seyretmek oldu...
Biri “Woodstock”...
Öteki ise “Strawberry Statement”...
Fransızcaya
Dün Hürriyet’in manşetindeydi.
Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.
Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...
Geldi nitekim.
*
Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.
Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.
Olay aynen şöyle cereyan etti.
*
Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.
Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:
“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”
Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.
Trump
Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.
Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.
*
Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...
Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.
Yani “hissedarlar kapitalizmi”...
Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.
Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.
Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.
Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.
Yani Fransız Parlamentosu’ndan...
O cevap da şu:
“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”
Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...
Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.
Çok sevinerek katıldım.
Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.
*
Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.
Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.
“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir
Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.
Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.
ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.
Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...
*
Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?
“Poker Face”
Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...
*
Aralık ayı içki ayıdır.
Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...
Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...
Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...
Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...
Nasıl duracaksınız?
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign”
Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...
*
Tamam güncel olan o...
Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...
Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.
Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...
Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.
Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.
En ilgincinden başlayayım.
SORU ŞU:
Soldaki, sağdaki kim ve bu kare nerede çekildi
Muhtemelen ortadakini tanıyorsunuz.
Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.
Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.
*
Gelelim en sağdakine.
O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...
Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.
Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...
Bu fotoğraf geçen hafta cuma günü çekildi...
Çekildiği yer Antalya...
Fotoğrafın arka planına bakarsanız, orada “Terminal 2” yazıyor.
Buna bakıp, çekildiği yer “Antalya Havalimanı” diyebilirsiniz.
Evet bir havalimanı...
Evet Antalya’da...
Ama iki fark var.
Orası Madrid Havalimanı...
Çekildiği yer ise Antalya’nın geçen haftadan itibaren uluslararası bir film çekim merkezi haline gelen film platosu...
*
Guy Ritchie şu günlerde işte o platoda, yani Antalya’da yeni filmini çekiyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy geçen hafta işte bu platoyu ziyaret etti ve orada bu hatıra fotoğrafı çekildi.
Boğaziçi Üniversitesi olayları, ekonomik kriz, kutuplaşma, bölgemizdeki savaşlar, göç, terör...
Bütün bunlar arasında son zamanlarda bana en umut veren şey işte bu kare oldu.
*
Uzun yıllardan beri Türkiye’nin en büyük hayallerinden biriydi bu...
Türkiye’yi dünya sinema endüstrisinin hem doğal, hem suni platosu haline getirmek.
Mehmet Ersoy bunu başardı.
*
Bu göreve geldiğinden beri Ersoy’un en önem verdiği iki projeden biri buydu.
Korona gibi çok özel ve tehlikeli bir dönemde Antalya platosu için muazzam bir açılış oldu Guy Ritchie’nin buraya gelmesi.
*
Bakanın ikinci rüyası ise Çeşme Yarımadası’nı bir dünya cazibe merkezi haline getirmek...
Geçen hafta o konuda da önemli adımlar attı.
Ama gelin önce size biraz Guy Ritchie’yi anlatayım.
BENCE ‘PEAKY BLİNDERS’İN KARAKTERLERİ ONDAN ÇIKTI
BEN büyük bir Guy Ritchie fanıyım...
Onun aksiyon filmlerine İngiliz kara mizahını da katan sinema diline hayranım.
1998 yapımı “Lock, Stock&Two Smoking Barrels” (Türkiye’de ‘Ateşten kalbe, Akıldan Dumana’ adıyla gösterildi) ve özellikle 2000 yılı yapımı “Snatch” (Kapışma) filmleri benim gibi insanlar için gerçek anlamda “kült” filmlerdir.
Her yıl en az iki defa seyrederim ve doyamam...
Filmler kadar oyuncuları da efsanedir.
“Snatch”ta Brad Pitt’in oynadığı Mickey O’Neil adlı Roman boksör karakteri hiç unutulmaz.
Ayrıca Jason Statham’ın oynadığı “Turk” (bildiğimiz Türk) adlı karakter de bir efsanedir.
Keza Vinnie Jones’un oynadığı ‘Demir Diş Troy’ ve Benicio Del Toro’nun oynadığı ‘Dört Parmak Franky’ karakterleri...
Bana göre bu karakterler son yılların en büyük mafya dizisi olan Peaky Blinders karakterlerinin de esin kaynağıdır.
*
Guy Ritchie daha sonra iki harika Sherlock Holmes filmiyle sinema diline çok büyük başka yenilikler de getirdi ve ticari başarılar kazandı.
Diyeceğim, bugün Antalya platolarında yeni filmini çeken sinemacı, Türkiye’nin en büyük hayallerinden birinin gerçekleşmesine büyük katkıda bulundu.
O nedenle bakanı da bunu başardığı için bir sinemasever olarak bütün kalbimle kutluyorum.
2 YIL İÇİN AŞI KUYRUĞUNDA BEKLEMEYE DEĞER Mİ YAHU
HER gün “e-Nabız”dan bana gelecek aşı bildirimini takip ediyorum:
“COVID Aşı Durumu” yazan bölümde şimdilik şu yazıyor:
“COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Aşılama için bakanlığımızın belirlediği öncelik sıralaması göz önünde bulundurularak durumunuzu güncel değerlendirmelerle güncelleştireceğiz”.
*
Evet henüz “Mao torpilli” Doğu Perinçek grubuna giremedik...
Kuyrukta aşı sıramızı bekliyoruz.
Ben umutla kuyrukta beklerken, dün HaberTürk’te Oray Eğin’in yazısı beni yerle bir etti.
*
Oray açık açık şunu yazıyor:
“Dolu dolu bir yaşam için 75 yaş iyidir...”
Hoppala...
Şu an 73 yaşındayım.
Demek ki kalmış 2 yıl...
Yani 2 yıl için aşı kuyruğunda beklemeye değer mi....
*
Oray ne yaptın sen ya...
Oysa hayat için daha ne kariyer planlarım vardı...
BİR AN
RODOLFO OLMAK İÇİN PUCCİNİ’NİN KAPISINI ÇALAN GENÇ ADAM KİMDİ
1897 yılında genç bir adam ünlü besteci Giacomo Puccini’nin kapısını çaldı.
Puccini o sırada La Boheme’i bitirmişti. Operanın ilk gösterimi 1 Şubat 1896’da yapılmıştı.
Gelen genç yeni operadaki “Rodolfo” rolüne talipti.
Puccini genci başından savmak için “Che Gelida Manina” bölümünden kısa bir bölümü okumasını istedi.
Daha parçayı bitirmeden genç adamı durdurdu ve şöyle dedi:
“Seni bana kim gönderdi? Tanrı mı...”
Kapıya gelen gencin adı Enrico Caruso’ydu...
Bir süre sonra bütün dünya onun adını duyacaktı.
Yeryüzünün gelmiş geçmiş en efsane tenoru Caruso işte böyle doğmuştu.
Geçen hafta onunla ilgili önemli bir gelişme oldu.
SATILIK AŞK MEKTUBU
CARUSO’NUN, AİLE ŞOFÖRÜNE ÂŞIK OLAN SEVGİLİSİNE YAZDIĞI CÜMLELER
DÜNYANIN en ünlü iki müzayede şirketinden biri olan Christie’s geçen hafta Caruso’nun aşk mektuplarını satışa çıkardı.
Koleksiyonda onun yazdığı ve gönderdiği 282 mektup ve telgraf ile ona yazılmış 423 mektup var.
Mektuplarda onun bir taşra şarkıcısı olmaktan küresel tenora dönüşümü de anlatılıyor.
Caruso’nun mektupları arasında özellikle biri çok dikkatimi çekti.
Puccini’nin kapısını çaldığı yıl, dönemin ünlü sopranolarından Ada Giachetti’ye yazdığı mektuptaki şu cümle:
“Sevgilim, şu an yanımda olman, birlikte içip sarhoş olmak ve senin kollarında zevkin en yükseğine ulaşmak için neler vermezdim...”
Bir de şu mektup:
“Her performans öncesinde anormal sinirli oluyorum ve herkese hayvanca davranıyorum...”
*
Sonuç?
Büyük aşkı Ada 1908 yılında aile şoförüne âşık olup onu terk etti...
Caruso 2 Ağustos 1921 günü, doğduğu Napoli’de, Grand Vezuvio otelindeki odasında öldü.
48 yaşındaydı....
Ve bütün bu aşk mektuplarını işte o kadarcık bir hayata sığdırmıştı...
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Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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