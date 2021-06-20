Sokaktaki bu yürüyüş teşhir midir yoksa narsist bir cazibe dansı mı

Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
*
“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
*
“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
*
“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
*
Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
*
Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Harika Kırmızı Kraliçe oyununu sevmemize çocuk gibi sevinmişti...
O gece üzerinde bu fotoğrafta gördüğünüz “Kırmızı Kraliçe” kıyafeti vardı.
“Bu rolü Türkiye’de en iyi oynayacak isim” demiştim.
*
Dün milletçe öğrendik ki Ezgi Mola hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış.
Nedeni de tecavüze uğrayıp intihar eden genç kızı savunmak için attığı tweet’miş.
İddiaya göre intihar eden kıza tecavüz iddiasıyla yargılanan kişiye hakaret etmiş.
Ne kadar da onuruna düşkün bir arkadaşmış meğer...
Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de bu yıl düğün patlaması yaşanacakmış.
Normal yıllarda 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 750 bine çıkması bekleniyormuş.
New York Times’ın haberine göre de İtalya da 17 Mayıs’tan itibaren düğünleri serbest bırakmış.
Düğünlerin serbest bırakılması bu iki ülkenin iki şehrinde özel bir sevince yol açtı.
Türkiye’de İzmir...
Çünkü İzmir gelinlik üretiminde belki de dünyanın en büyük şehri...
Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın gelinlik ve damatlık kıyafetleri oradan gidiyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinden alınıp götürülüşü hâlâ gözümün önünde...
Saracoğlu Stadı’nda FETÖ’cü polislerin provokasyonunu hiç unutmayacağım... Orada yediğim biber gazı hâlâ genzimde...
*
Neler yaptılar bu kulübe...
Sırf Atatürkçü diye... Sırf herkes FETÖ yalakalığı yaparken onlar yapmadı diye...
Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek.
Bir de kitap hediye edecek.
Kitabın adı da şu: “A Golden Heart Mitten...”
Yani “Altın Kalpli Eldiven...”
*
Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım.
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik.
Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı
Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:
KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE
Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”
KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ
Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.
Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.
BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR
İlk açılış “Perakende Günleri” toplantısıydı.
Toplantı sonunda, “Perakende Güneşi Ödülleri” verildi.
Birincisi pandemi sırasında başarılı olan şirketler ödüllendirildi.
Bir de “Yirminci Yıl Özel Ödülü” vardı.
Buna “Ödüllerin Ödülü” deniyordu....
Perakende sektörünü temsil eden 15 dernek ve iki ana sponsordan oluşan büyük jüri belirledi.
Ödülü Mudo mağazalarının kurucusu Mustafa Taviloğlu’na verdiler.
Ve onu, kendisinin yıllar önce söylediği şu cümleyle tanıttılar:
O meşum sabaha...
19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi’ndeki bir askeri lojmanda silah sesi duyuldu.
Türk ordusunun bir subayı, o sabah tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Arkasında da şu mektubu bıraktı:
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”
*
Yarbayın adı
Gönderen Ahmet Özal’dı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ı İstanbul’daki evinde ziyareti sırasında çekilmişti.
Hemen söyleyeyim...
Tarihi bir fotoğraftır bu...
Büyük bir barışın fotoğrafı...
Cumhuriyet’i kuran partinin, Cumhuriyet’in liberal devrimini yapan insanı ile vefa buluşmasıdır...
Yeni CHP’nin temellerini atan bir karedir...
Benim gibi artık ne ruhen, ne de fiziken öyle bir beklentisi kalmamış eski genel yayın yönetmeninin de içinde vardır o nöbetçi...
Öyle bir gün gelir ki...
“Keşke bu gazeteyi bugün ben yapsaydım” derdi...
Veya benim gibi onu demez de şunu yapar.
İçindeki gazeteyi içinden yapar...
Pazar gecesi öyle bir geceydi işte...
İçimdeki nöbetçi, o gece kendi gazetesini yaptı...
Yaptı da ne yaptı...
Bu maç Avrupa’nın seyircili futbola dönüşüydü. 16 bin taraftar sahada 60 binlik bir atmosfer yarattı. Şurası kesin; seyircisiz bir maç baharatsız bir yemek gibiydi. Futbol önceki gece aromasını ve baharatına kavuştu. Stattaki seyirci yerleşiminde sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir oturum planlaması yapıldı. Ama daha maç başlamadan önce bütün sosyal mesafe kuralları bir yana bırakıldı. Maskeler tamamen atıldı.
Önceki gece her futbolsevere nasip olmayacak bir olayı yaşadım.
Tabii ki bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi finaliydi. Tabii ki o maçı seyretmek bir şanstı.
Ancak bir sosyolog olarak benim için en az onun kadar güzel bir fırsat daha vardı.
Bütün dünyada 1.5 yıllık aradan sonra seyircili ilk futbol finalini seyredecektim.
Gerçekten çok zengin gözlemlerle dolu bir gece geçirdim.
Cumartesi gecesi Porto’nun Drago Stadı’nda sadece bir UEFA finali oynanmadı.
Futbolun geleceği açısından çok başka şeyler de oldu.
Sokaktaki bu yürüyüş teşhir midir yoksa narsist bir cazibe dansı mı
Bu fotoğraf 1954 yılında Napoli’nin bir caddesinde çekildi...
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
*
O yürüyüşü tekrar tekrar izledim.
Olağanüstü erotik koreografiye dönüşen o vücut dilini, yürüyüş tarzını, karşısına çıkan çocuklarla yarım dans, yarım futbol hareketini andıran o iki adım geri atışını, erkeklerin ona bakışını, onun erkekleri delirttiğini gayet iyi fark etmiş fettanlığını....
Geri dönüp dönüp bu gözle seyrettim....
*
Bir kere daha anladım ki...
Napoli varoşlarından gelen bu kızı Sophia Loren yapan Tanrı vergisi bir şeyler var...
Bir de Vittorio De Sica ile oynadığı “Sorrento Skandalı” filminde, elinde balık sepeti ile 15 saniyelik bir yürüyüşü var ki...
O da ayrı bir yazı konusu...
*
Ama aynı Sophia, “Kızım ve Ben” filminde, İkinci Dünya Savaşı’nda çocuğu faşistler tarafından gözlerinin önünde tecavüze uğrayan kadını oynadığında muazzam bir annelik duygusunu anlatıyor.
*
Düşünün öyle bir kadın ki...
Cary Grant ona deli gibi âşık olmuş...
Marcello Mastroianni derseniz, onunla arkadaşlık ile flörtün ince ve cazibeli sınırlarında volta atmış...
Clark Gable, Marlon Brando gibi devlerle oynamış...
Ettora Scola gibi büyük bir yönetmeni daha 20’li yaşlarında kendine âşık etmiş efsane bir kadın o.
*
Ama bütün bunlardan sonra bu belgeselde görüyoruz ki...
Onun hatırasında en güçlü kalan kişi Marcello Mastroianni olmuş...
Yakışır da...
Zaten Napoli Havaalanı’nın uluslararası terminalinde İtalya’yı en iyi anlatan duvar fotoğrafı onların ikisinindi...
*
Bu belgeselde başka bir Sophia Loren de görüyoruz.
Sadece hem erkekleri hem kadınları kendine hayran bırakan Sophia Loren değil, aile değerlerine, çocuklarına derinden bağlı bir kadın da anlatılıyor.
Aynı zamanda İtalya’da yoksul insanların ve göçmenlerin koruyucusu...
Birçok yardım kampanyasını düzenleyen bir insan var karşımızda...
Bugünün gençlerine ne ifade eder bilemem ama sinemanın büyük çağlarının tanığı insanların ilgiyle izleyeceği bir belgesel olmuş.
SOPHIA BU STRİP-TEASE SAHNESİ İÇİN KİMDEN DERS ALMIŞ OLABİLİR?
VITTORIO De Sica’nın “Dün, Bugün, Yarın” adlı filmi çıktığında ben 18 yaşında İzmirli bir lise öğrencisiydim.
Henüz fantezi duygularım gelişmemişti.
Filmi iki veya üç yıl sonra seyrettiğimde ise üniversitedeydim ve epey ilerlemiştim.
Milyonlarca insan gibi benim hafızamda da Sophia Loren’i, Marcello Mastroianni’nin karşısında soyunurken gösteren bu sahne kalmıştı.
*
Aslında komik bir sahneydi...
Marcello heyecanından kurt gibi uluyordu ve onun bu haline epey gülmüştük.
Ama aynı zamanda Sophia’nın mükemmel bir sanata dönüşen baştan çıkarıcı cazibesi vardı...
Kadın-erkek ilişkisinin her zaman komik bir yanı olduğunu anlatan harika bir sahneydi.
*
Sophia Loren bu sahne için çok ünlü bir kişiden ders almış.
Ama ilginçtir, bir kadın değil, bir erkekten almış bu dersi.
Paris’teki ünlü strip-tease kulübü “Crazy Horse”un koreografı Jacques Ruet, bir aynanın karşısında öğretmiş bu hareketleri.
Bu sahneyi yeniden seyrederken bu defa aklıma “Pusudaki Ten” kitabının yazarı Mehmet Ergüven’in yıllarca önce Ayşe Arman’a söylediği şu söz geldi:
“Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiklerimizden asla...”
60 YAŞINDA KADIN, 70’LİK ERKEĞİN ÖNÜNDE STRİP-TEASE YAPARSA
- “DÜN, Bugün, Yarın” filmi, 1965 yılında En İyi Yabancı Film Oscar’ını kazandı.
O film çekildiği sırada Sophia Loren 29, Marcello Mastroianni ise 39 yaşındaydı.
Yani ikisi de hayatlarının zirvelerinde...
29 yıl sonra, ünlü Amerikalı yönetmen Robert Altman “Pret-a-Porter” adlı filminde Sophia ve Marcello’ya aynı sahneyi tekrarlattı.
Yataktaki Marcello artık 70 yaşındaydı. Sophia ise 60...
Yani 60 yaşında bir kadın, 70 yaşında bir erkeğin önünde strip-tease yapıyordu.
Sophia hâlâ çok seksi görünüyordu, ama yatakta artık tam anlamıyla yaşlı bir erkek vardı.
Erkek yine heyecanlanıyordu...
Ama strip-tease bittiğinde erkek artık uykuya dalmıştı...
Filmi seyrettiğimde 47 yaşımdaydım...
Sadece gülmüştüm...
Önceki gece seyrettiğimde o kadar gülemedim...
ERKEKLİK TARİHİMİN DÖRT MUHTEŞEM İTALYAN KADINI
- BİR NUMARA: Banko Silvana Mangano. Doğumumdan iki yıl sonra çekilen “Acı Pirinç” filminin oyuncusu... Kafamda ne zaman bir kadınlık tarihi yazsam, baş köşeye koyacağım kadın.
*
- İKİ NUMARA: Sophia Loren. Yukarıda yeterince anlattım. Üç kere daha anlatsam doyamam. “Masum bir fettanlığın” tarihini yazsam, banko baş köşeye koyarım.
*
- ÜÇ NUMARA: Laura Antonelli. “Malizia” filminde tanıdım. “Bahtsız güzelliğin” tarihini yazsam, ilk bölümü ona ayırırım. Visconti’nin “Innocente” filminde talihsiz bir masumiyetin, talihli bir sanata dönüşünü gördüm. Sonra uyuşturucu ve çok dramatik bir son. Hayatıma giren kadınların en trajiğidir o. Beni en çok hüzünlendiren de... Nur içinde yatsın.
*
- VIRNA LISI: O bir Antonioni kahramanı. Sarı saçın da İtalyan kadınına gideceğini gösteren kadın. “Aşk Dramaları” filminin fettan çiçekçi kızı. Ama aynı zamanda “La Notte” filmimin gizemli kadını. “Cool kadın” tarihini yazsam, baş köşe onun.
AÇILIŞTA KİMLER VARDI VE İKİ BODRUM BOĞASINI KİM ALDI
BODRUM ilk büyük sanat açılışını önceki akşam Bitez’deki Zai’de yaptı.
Türkiye’nin uluslararası sanatçısı Ahmet Güneştekin’in “Kutsal Ağaçlar” sergisinin açılışı vardı.
*
Sergide herkesin dikkatini çeken eserlerden ikisi boğa heykelleri oldu.
Bronz üzerine seramikle yapılmış heykeller, sanatçının tarzında bir yenilikti.
Güneştekin “gelenek” kelimesini “gelene-ek” şeklinde yazıyor ve şöyle tarif ediyor:
“Gelenek, geçmişte kalan ve bugüne olduğu gibi taşınmak isteneni değil, kopmaksızın devam eden bir bütünü ifade eder. Bu devamlı değişen çoğullaşan bütün ancak kesintisiz olarak yeniden yorumlandığında anlı kalır.”
*
Bu iki boğa serginin satılan ilk iki eseri oldu.
Tabii ki geceye katılanların çoğu kimlerin aldığını merak etti.
Benim öğrendiğime göre iki ünlü işadamı Murat Ülker ve Ferit Şahenk almış.
İkisi de iyi ve itibarlı koleksiyoncudur.
GECEDE KİMLER VARDI?
BANDANALI HARLEYCİ OLAMAYAN BİR KÖŞE YAZARI NEYLE YETİNİR
AÇILIŞA katılanlara gelince...
- Pandemi sonrasında, Güneri Cıvaoğlu’nun deyimi ile gördüğüm en “cream de la cream” kalabalıktı diyebilirim.
- Bir buçuk yıldan beri ortada görmediğimiz birçok tanınmış insanı ilk defa orada gördüm.
- İş dünyasından Aydın Doğan, Murat Ülker, Mustafa Taviloğlu, Arzuhan ve Mehmet Ali Yalçındağ, Erdal Aksoy, Atilla Türkmen, Aydın Ayaydın, Haluk Nayman, Can Ortabaş, Fatih Öztürk, Hasan Kossif, Zai’nin kurucusu Yunus Büyükuşoğlu, Selçuk Ramazanoğlu.
- Medya ve sanat dünyasından Güneri Cıvaoğlu, Mehmet Yılmaz, Akif Beki, Ali Poyrazoğlu, İnci Aksoy...
- Gecenin en konuşulan konularından biri de Güneri Cıvaoğlu’ndan sonra ikinci bir köşe yazarının da Vespa motora geçişi oldu.
“Roma Tatili” filminin efsane objesi ve 1960’ların ikon aracı Vespa motosiklet çok gözde.
Hepimiz rahmetli Selahattin Duman’ın efsane “Bandanalı Harleyciler” yazısını hatırladık.
Demek ki kafasına bandana takıp, koluna dövme yaptıran 60 plus Harleyciliğe geçemeyen makul Babıâli ahalisi Vespa’yla nostalji turu atıyor...
Tabii insanın gözü arkada oturan Audrey Hepburn’ü aramıyor değil.