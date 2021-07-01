Sizi yetimhaneye bırakan annenize mektup yazsanız, ona ne derdiniz

Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
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Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
*
David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
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Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
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Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
*
Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
*
“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
*
“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
*
“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
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Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
*
Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Sizi yetimhaneye bırakan annenize mektup yazsanız, ona ne derdiniz
Dünya moda tarihinde, Yves Saint Laurent’den sonra büyük bir markanın tasarım yönetiminin başına geçen en genç insan Olivier Roustaing...
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
*
Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Balmain gibi eskimiş, klasikleşmiş bir markayı yeniden tarif ederek müthiş şekilde 21’inci yüzyıla taşıyor.
*
Önceki gece bir streaming kanalında onun hayatının bir bölümünü anlatan “Wonder Boy” adlı belgeseli seyrettim.
Roustaing, 1 yaşındayken Bordeaux’da bir çift tarafından evlat edinilmiş.
Şimdi biyolojik anne ve babasını arıyor.
Çok ilginçtir onu evlat edinip yetiştiren anne ve babası da ona yardımcı oluyor.
*
Fransa’da bu tür biyolojik kökenleri arayan bir kuruluş varmış.
Onlar annesini ve babasını bulmuşlar ama ona ismini vermiyor.
Çünkü biyolojik ebeveynlerin iznini almaları gerekiyormuş.
Ama onlara mektup yazma hakkı var...
*
Belgesel “Wonder Boy”un biyolojik annesine yazdığı mektuptaki şu cümleyle sona eriyor...
“Beni bu güzel dünyaya getirdiğiniz için size teşekkür ediyorum... Beni yetimhaneye bıraktınız ama onun sayesinde öyle harika bir anne ve babaya kavuştum ki, onun için de size teşekkür ediyorum...”
SAAT KAYIŞI İKİ DELİK ATAN OBEZ LİDERİN KİLO KAYBI NEDEN MİLLİ MATEME DÖNÜŞTÜ
HER şey ülkenin tek adamının kolundaki saat kayışının iki delik atmasının fark edilmesiyle başladı. Ülkenin milli başkanı eriyor muydu?
Dört hafta ortadan kaybolduktan sonra yeniden ortaya çıktığında sanki biraz süzülmüştü...
Obez milli başkan neden kilo veriyordu?
Hasta mıydı...
Yoksa diyet mi yapıyordu.
*
Kuzey Kore halkı aniden milli liderlerinin sağlığı için ağlamaya başladı.
Hayatım boyunca çok diktatör gördüm. Hepsi zulmüyle halkını fena halde ağlatmıştı ama kilo kaybettiği için ağlatanını hiç görmemiştim.
Neyse milli ve yerli diktatör, neticede halkının bu duygusal tepkisini müthiş bir propagandaya çevirmeyi başardı.
Kuzey Kore’de pandemi nedeniyle yiyecek sıkıntısı çekiliyordu.
Milli lider de halkının çektiği bu sıkıntıları paylaşmak için fazla yemediği için zayıflamıştı...
*
Obez lider o kiloya inebilir mi bilemem ama benim tezim daha hınzırca... Kuzey Kore obez liderinin sağlığı pek iyi değildi.
Şimdi diyet yaparak tekrar sağlığına kavuşacağı ve daha nice yıllar başlarında diktatör olarak kalacağı endişesiyle yas tutuyor olabilirler...
*
Saat kayışında iki delik... Lider için küçük, mazlum bir halk için büyük kayıp...
MİLLİ LİDERİN SAAT KAYIŞINDAKİ HER DELİK KAÇ KİLOYA DENK GELİR
AMERİKA’da bir araştırma Kuzey Kore’deki diktatörlükten kaçan erkek mültecilerin ortalama ağırlığının 52 kilo olduğunu ortaya koymuş.
Adamlar zulümden resmen iğne ipliğe dönmüşler yani...
Google’da bir arama yaptım.
Saat kayışı ile ilgili bir veri yok ama bel kemeri ile ilgili var.
Erkek bel kemerlerindeki deliklerin arasındaki mesafe 2.24 cm imiş.
Osman Hoca’yı arayıp bilgi aldım.
İki delik arasındaki kilo farkı, bünyeye göre 2.5 ila 5 kiloymuş.
Milli liderin üniformasının altındaki bel kemerini hiç göremediğimiz için kilo kaybı konusunda bir fikir edinemedim.
Osman Hoca, saat kayışlarındaki delik ile kilo arasında bir bağıntı konusunda elinde bir veri bulunmadığını söylüyor.
Kuzey Korelilere, milli liderin belindeki kemeri göremiyorlarsa boynuna bakmalarını tavsiye ediyor.
Genel olarak diktatörlerin boynu ve özellikle ensesi kalın olur.
Yani gömlek yakasında bir küçülme varsa...
Maazallah lider eriyor anlamına gelebilir...
Ama bunun iyi haber mi kötü haber mi olduğuna ben buradan karar veremem...
BRAVO GALATASARAY, O KAFAYA VERİLECEK CEVAP İŞTE TAM BUDUR
BÜTÜN dünyanın bazı sözde futbol yorumcuları...
Kendiniz için şu hazin sona hazır olun...
Futbol değişiyor... Futbolcu değişiyor... Kulüpler değişiyor...
LGBT gününde “Pride” tişörtü giyen Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı ne yaptı?
Bugün İngiltere Premier League’de, Amerikan NBA liginde bir oyuncu insan hakları için ne yaptıysa onu yaptı...
Birtakım güya yorumcu konuşan kafalar, bu futbolcumuzun artık milli takıma bile alınmamasını isteyecek kadar pervasızlaştılar...
Aslında Türkiye’de ve Avrupa’da sizleri artık futbol sahalarına, televizyon stüdyolarına sokmamak lazım...
Bir Fenerbahçeli olarak futbolcusuna sahip çıkan Galatasaray kulübünü gönülden kutluyorum...
Avrupa şampiyonluğunu kazanan kulübümüz, gerçek bir Avrupa takımı olduğunu bir kere daha gösterdi...
Helal olsun size...