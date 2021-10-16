Sizce bu 85 metrelik megayatı satın alabilecek kaç kişi vardır?

William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
Biri hariç hepsi Müslüman.
Yani alkollü içki sektöründe çalışıyorlar ve Erbil’de “Saha ziyareti” yapıyorlar. Yani, viski ve başka içkilerin pazar durumunu görmek için oradalar.
Ekipte görevli erkek eleman yok.
Fotoğraf, Pernod Ricard Irak distribütörü Swayish şirketinde çekildi.
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Sizce bu 85 metrelik megayatı satın alabilecek kaç kişi vardır?
Türkiye’de değil, dünyada kaç kişi vardır diye soruyorum.
Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
Bu boyutta bir tekne için çok yüksek bir ilgi rakamı bu.
*
Peki fiyatı nedir?
Dünya standartlarında 175 ile 200 milyon Euro arasında...
Ama Türkiye’de maliyeti daha düşük.
Pandemi öncesine kadar 50 metreden büyük teknelere “megayat” deniliyordu.
Pandemi bu ölçüleri büyüttü.
Artık 70-80 metre üzerindeki teknelere megayat deniliyor.
Bu tekne işte bu yeni tarifiyle Türkiye’de inşa edilen ilk megayat...
*
Tekneyi inşa eden firmanın sahibi tanıdık bir isim.
Vural Ak...
Yani Türkiye’nin en büyük araç kiralama şirketi “Intercity”nin de sahibi.
Ama kamuoyu onu daha çok Formula 1’i yeniden Türkiye’ye getiren insan olarak biliyor.
*
Önceki akşam küçük bir gazeteci grubunu işte bu teknede ağırladı.
Aralarında ben de vardım.
Hayatımda ilk defa 40 metre üzerinde bir yata biniyorum.
İnsan içine girinceye kadar her metre farkın ne anlama geldiğini anlamıyor.
*
Tekneyi gezerken şaşkınlık içindeydim.
Muazzam bir teknoloji... Olağanüstü bir estetik...
İnsanın aklına gelmeyecek ayrıntıların mühendisliği...
Ve tabii ki estetik olarak sıradan bir insanın hayalini aşan bir lüks...
Ama en büyük şaşkınlığım böyle bir teknenin Türkiye’de yapılmış olması...
Yani ülkemiz artık sadece insansız hava araçları teknolojisinde değil, başka alanlarda da dünyanın en iyileri arasına giriyor.
İşte o bana büyük gurur verdi.
*
Size bu tekneyi biraz anlatmak istiyorum...
Ne bunu yazan benim, ne okuyan sizin ulaşamayacağı bir tekne bu...
Ama tabii ki üzerinde bol bol konuşabileceğimiz, geyik yapabileceğimiz bir tekne...
Peki bu tekneyi kimler alabilir?
İsterseniz önce daha basit bir sorudan başlayalım.
Sonra alabilecek kaç kişi var, ona bakalım...
DÜNYANIN YÜZDE KAÇI BU TEKNEYİ ALAMAZ
SATIN alamayacaklar belli...
Siz, ben, bizim mahalledekiler...
Hatta daha fazlası...
*
Madem bu tekneyi satın alamayacakları belirledik, hadi şimdi gelin kimlerin alabileceğine bakalım.
Dediğim gibi, Türkiye’de veya Almanya’da yapılmasına göre fiyatı 150 ile 200 milyon Euro arasında değişen bir tekneden söz ediyoruz.
Bakımı, yakıtı, yemeği, içinde çalışan 25 personelin giderini hesaplarsanız...
Yıllık gideri, finansal maliyetinin dışında, fiyatının yüzde 6’sı ile 8’i arasında değişiyor.
Yani kaba bir hesapla, her yıl cebinizden 6 ile 16 milyon Euro arasında bir harcama yapmanız gerekecek.
*
Özetlersek...
Şu gökyüzünün altında yaşayan insanların yüzde 99.99’u...
Ama tabii ki almayı hayal edebilirsiniz...
DÜNYADA KAÇ KİŞİNİN CEBİNDE BUNU ALACAK PARA VAR, KAÇI ALDI
ŞİMDİ size dünyada bu tekneyi alabilecek kaç kişi olduğunu açıklıyorum.
Cannes Uluslararası
Yat Fuarı’nın elindeki
bilgilere göre...
Dünyada bu tekneyi alabilecek 4 bin kişi var.
Peki bu 4 bin kişiden kaçı bu veya bundan büyük bir tekneye sahip... Yani almış...
Dünyada 85 metre üzerinde 150 megayat var.
Kim bu 150 kişi...
Aslında hepsi biliniyor...
Ama ben sadece şunu söyleyeyim.
Bu 150 megayatın 50’si dünyanın çeşitli yerlerindeki kraliyet ailesi mensuplarına ait.
Gerisi, Rus oligarklar, Silikon Vadisi zenginleri ve ötekiler.
Hadi şimdi gelin, Türkiye’de yapılan bu ilk 85 metrelik tekneyi birlikte gezelim.
Rehberimiz tekneyi inşa eden tersanenin sahibi Vural Ak...
PANDEMİDE KAÇ AY GEMİDE YAŞAYABİLİRSİNİZ
EN yeni trend’den başlayayım.
Pandemi, megayat alacak bu 4 bin insanda yeni bazı trend’lerin oluşmasına yol açmış.
Cannes Fuarı sırasında en çok sorulan sorulardan biri şu olmuş:
“Bir salgın sırasında ailemizle birlikte bu tekneye sığınsak karaya çıkmadan ne kadar süre yaşayabiliriz?”
Vural Ak, “Bu soruya hazırlıklıydık” diyor.
Plan şöyle:
25 kişilik personel 20’ye indiriliyor.
Bütün yiyecek depoları doldurulursa, yakıt kullanımı tasarruflu giderse...
Tekne 6 ay limana gelmeden kalabiliyor.
PANDEMİ PANİK ODASININ VE KİLERLERİNİN DOĞUŞU
COVID-19, megayat tasarımına yeni bir kavram eklemiş.
Tecrit odası...
Tekne seyir halindeyken bir COVID-19 vakası çıkarsa, bu kişi özel bir odaya alınıyor. Odanın havalandırma sistemi, teknenin öteki kısmından bağımsız. Yani oranın temizlenen havası ana sistemden gelmiyor.
Ayrıca direkt dışarı açılan bir kapısı var.
Tasarımda ikinci değişiklik, 3 ayrı kiler sisteminin bulunuşu.
Biri eksi 10 derecede yiyeceği çok uzun saklayabilecek bir kiler. Öteki 10 dereceye kadar. Ve üçüncüsü günlük tüketim için.
BİR MEGAYAT İÇİN KAÇ SAAT ÇALIŞMAK GEREKİR
VICTORIOUS adı verilen bu teknenin yapımı 4 yıl sürmüş. Bu süre içinde 1 milyon 400 bin saat el emeği çalışma gerekmiş.
Bir teknenin maliyetinin yarısı malzeme ve tasarım. Öteki yarısı işçilik maliyetiymiş.
El emeğinin karşılığı Almanya ve Türkiye’de farklı. Almanya’da saat başına 75 Euro, Türkiye’de ise 25-30 Euro civarındaymış.
MEGAYATTA LÜKSÜN GELDİĞİ EN SON NOKTA, ŞÖMİNE
ŞÖMİNE lüksün son noktası mı, diye soracaksınız...
Evet aslında basit bir şey.
Ama burada gerçek şömineden söz ediyoruz.
Yani elektronik veya dijital şömine değil. Bir teknede yangın ihtimali nedeniyle en son düşünülecek şeylerden biri.
Tekneye onay veren Lloyd’dan alınabilecek en zor izinlerden biri...
Hem de meşe odunuyla...
Bilebildiği kadarıyla dünyada sadece 10 megayatta böyle bir şömine varmış.
Türkiye’de inşa edilmiş bu teknede, meşe odunlarının konulduğu bir odunluk bile var.
MEGAYAT YAPIMINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA
VURAL Ak’ın verdiği bilgiye göre, 50-60 metre üzerindeki megayat yapımında bir numaralı ülke Almanya... Orada geçmişi 100 yıldan fazla olan üreticiler var.
İkinci sırada Hollanda bulunuyor.
Ak’ın iddiasına göre, üçüncü sıraya artık Türkiye yerleşti... Ya İtalya?
Artık orta boy sayılan 30-40 metreye kadarki teknelerde İtalya Türkiye’nin üzerinde.
Tabii Türkiye’nin sıkıntısı hâlâ tekne yapımında bir tür taşeron durumda olması.
BİR MEGAYAT SATIŞINDA ARACI KİŞİ VEYA ŞİRKET KAÇ PARA ALIR
BU benim şahsi merakımdı...
Megayat pazarında satışlarda genellikle uzmanlaşmış aracı kişi veya şirketler rol oynuyor.
Bu kişilerin özellikleri de şöyle:
Küçük ve orta boy teknelerin alışverişinde aracılık yapanlar daha genç kişiler. Megayatlarda ise daha yaşlı kişiler. Çünkü bu iş büyük ölçüde “ilişkilere” ve “tanışıklıklara” bağlı.
Aracının aldığı paya gelince...
3 milyon Euro’ya kadarki teknelerde yüzde 4...
Ondan yukarıdaki teknelerde yüzde 3.5...
DEPOYU FULLEYİNCE, HİÇ DURMADAN İSTANBUL’DAN NEREYE GİDEBİLİRSİNİZ
85 metrelik Victorious teknesi, 225 bin litre yakıt alabiliyor.
Bu yakıtla 24 bin mil gidebiliyorsunuz...
İstanbul’dan Miami’ye kere gidip gelebilirsiniz.
‘FORMULA 1’İ İKİ YIL SONRA BIRAKABİLİRİM’
BİRAZ da Formula 1’i konuştuk. Türkiye’deki Formula 1 pistinin işletme hakkı 2023’e kadar onun şirketi Intercity’ye ait.
Bu yılki başarıdan çok memnun, ancak bu işin zorluğunu anlatıyor.
Biraz bıkkınlığı var. İki yıl sonra bu işten ayrılmayı düşünüyor.
SABOTAJ MI: PAZAR GÜNÜ ÖNEMLİ BİR GELİŞ YOLUNA MOLOZ DÖKÜLDÜ
BU arada geçen pazar günkü yarıştan önce ilginç bir olay yaşanmış.
İnşaat şirketlerinin o civarda moloz döktükleri bir alan varmış.
Valilik yarışlar sırasında büyük kamyonların o bölgeye girişini yasaklamış.
Ancak çok büyük damperli bir kamyon o gün, en önemli geliş yollarından birinde bir kaza yapmış. Damperdeki bütün moloz yola dökülmüş. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde o yol 3 saatten fazla kapalı kalmış.
“İnsanın aklına suikast mı sorusu bile geliyor” diyor.
‘ERKEN GELECEKSİN KARDEŞİM’ LAFININ PERDE ARKASI
FORMULA 1 sonrası en çok konuşulan konulardan biri Vural Ak’ın biletli bir kişiye söylediği sözler oldu.
Pist alanına gelemeyen bir izleyiciye “Erken kalkacaksın kardeşim. Erken geleceksin” dediği yazıldı.
Olayın aslı şöyleymiş:
“Formula 1 seven insanlarla, sosyal medya üzerinden veya telefonlarla direkt konuşuyorum. 17 yaşında genç bir izleyici aradı. ‘Abi trafikte sıkıştım, gelemiyorum. Beni buradan aldırsana’ dedi.
Ben de o konuşmanın samimiyetiyle ‘Erken kalkacaksın kardeşim’ dedim. Tabii bu konuşma yazıya geçince başka bir psikoloji yaratıyor.”