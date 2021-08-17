Şimdi anlıyor musunuz Kurtuluş Savaşımızın ne anlama geldiğini

Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli
Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
Oraya çok yakın Akbük’te evim var...
Ama endişem katiyen evimiz değildi...
Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...
Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...
Korlar hâlâ kızgın...
Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...
*
Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...
Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...
Bu defa su hortumu taşıyorlar...
Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...
Göz yaşartıcı bir imece...
Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...
Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...
*
Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...
Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...
Bu iki kare ile...
Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...
Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.
Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...
1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...
İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.
Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.
*
Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.
Aralarında
Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...
Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...
*
Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...
Ve bir anda o duygusal tatil bitti...
Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...
Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...
Bir de
Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...
*
Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...
*
Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...
1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK:
Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...
16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...
Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.
Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...
*
Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...
Bugün 57 yaşında...
Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...
Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...
Kulübün 500’e yakın üyesi var...
Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...
Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.
Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.
Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.
Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.
Oradan öğrendim...
Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...
Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.
Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.
*
Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...
Hiçbir yerlere çıkmayan
Şimdi anlıyor musunuz Kurtuluş Savaşımızın ne anlama geldiğini
Üç günden beri empati kurmaya çalışıyorum...
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
İnsanlığa ait ortak kültürel mirasın dağdaki son eserlerini de tankla tüfekle enkaza çeviren o Taliban’a nasıl bir insanlık dersi verilecekti...
Müslümanlığın üzerine yapışan o kara leke Müslümanın da eliyle nasıl temizlenecekti...
*
Mağlup olduk... Hepimiz hezimete uğradık...
Sanmayın ki orada bu utanç çukuruna düşen sadece Amerika Birleşik Devletleri’dir...
Ne yazık ki biz makul Müslümanlar da büyük hezimete uğradık...
Biz Müslümanlar da hezimete uğradık Taliban karşısında.
Amerika’ya gelince...
Tabii ki en büyük utanç onun...
Hezimete çevirmeden bir geri çekilme harekâtını bile beceremeyen ülke olarak geçti tarihe...
1970’li yıllarda Fransa’da öğrenciyken Çanakkale Savaşı üzerine bir BBC belgeseli seyretmiştim.
Belgesel bizim zaferimizi değil, İngiliz ordusunun çekilme zaferini anlatıyordu.
Orada işittiğim şu cümle hiç çıkmadı aklımdan:
“Çanakkale Savaşı dünya askeri tarihinin en başarılı geri çekilme harekâtıdır...”
O gün hiç anlamamıştım...
Bugün Amerika’nın Afganistan hezimetini görünce çok iyi anlıyorum...
Çekilmenin de bir stratejisi, başarısı olabilirmiş...
Nitekim o günün İngiltere Donanma Bakanı Churchill, daha sonra ülkesini İkinci Dünya Savaşı zaferine götüren Başbakanı oldu.
Çekilmeyi başaran siyasetçi, zafere de imza attı...
Ama bugün asıl anladığım tarihi gerçek, bizim gerçeğimiz oldu...
Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçeği...
Afganistan bir zamanlar komünist süper güç olan Rusya’ya hezimeti tattırmıştı.
Şimdi de kapitalist süper güce tattırdı...
Hiç şüphesiz Afgan halkının bir bölümü için şerefli bir kurtuluş savaşıdır.
Ama biz Müslümanlar için de öyle mi?
Okullarının önlerinde öldürülen kız çocuklarının hayaleti göz önünde durdukça, bir Müslüman olarak bu soruya “evet” cevabı veremeyeceğim.
*
Yine de bir tesellim var...
Biz de Kurtuluş Savaşı vermiş bir ülkenin çocuklarıyız...
Ama bizim Kurtuluş Savaşı zaferimiz bütün ezilmiş milletler ve özellikle de Müslüman alemi için gerçek bir zafer olmuştu, çünkü...
O zaferin en şerefli sonucu, bugün üniversitelerimizde okuyan ve sayıları erkekleri geçen kız öğrencilerimizdir...
İşyerlerinde sayıları ve oranları her gün artan kadınlarımızdır...
Ay yıldızlı formalarıyla olimpiyat kürsülerinde İstiklal Marşımızı okutan, hayat tarzlarını kimseden çekinmeden, korkmadan, yürekleriyle savunan kadın sporcularımızdır.
*
Hiç unutmayalım... Kabil’deki bu hezimete baktıkça hatırlayalım.
Yoksul halk çocuklarını Cumhurbaşkanlığı koltuklarına taşıyan bu Cumhuriyet, “Yurtta sulh, cihanda sulh” şiarı ile, 100 yıllık tarihinde biz çocuklarına bir santim bile geri çekilme utancı yaşatmadı...
*
İşte o nedenle, Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu bu büyük Cumhuriyet’in vatandaşı olduğum için gurur duyuyorum.
Ve bu 29 Ekim günü bu coşkumu çok ama çok daha gururla kutlayacağıma şimdiden söz veriyorum.
ÇAKMA FEHMİ ABİCİLERE
CIA VE HER TAŞIN ALTINDA AMERİKA ARAYAN KOMPLOCUNUN KARA GÜNÜ
NE diyordu Fehmi Abi’nin çakma mukallitleri...
“CIA her şeyi bilir” diyordu.
ABD izin vermezse dünyada kimse bir şey yapamaz diyordu.
Her taşın altında, her karanlığın ininde, her kuyunun dibinde CIA vardır diyordu.
Amerika izin vermezse kimse iktidara gelemez diyordu.
Ortadoğu’da, Türkiye’de koltuğa oturan her yeni siyasetçi için “Onu oraya Amerika ve CIA oturttu” diyordu.
Eee ne oldu şimdi arkadaş?
Nerede o her şeyi bilen, her şeye muktedir, her delikte parmağı olan CIA ve Amerika...
Ne diyeceksiniz bu defa?
Bence şöyle deyin:
Taliban’ı da CIA oraya oturttu...
ONA EN GÜZEL VE EN UZUN JÜBİLEYİ LADY GAGA YAPTI
TONY Bennett son bir şarkı ile sahnelere veda etti.
95 yaşına kadar sahnedeydi.
Ve Alzheimer teşhisi kondu.
Son olarak 3 Ağustos günü Lady Gaga ile büyük bir caz klasiği olan “I Got a Kick Out Of You” şarkısını çıkardı...
Tony Bennett benim ve benden önceki kuşağın efsanelerinden biridir.
Yıllarca dinledik onu...
70’li yaşlarının ortasında evinde bir emekli hayatı yaşarken, MTV televizyonunun gençleri ile müthiş bir “Unplugged” dönüş yaptı.
Sonra bu dönüşü Lady Gaga ile canlı müziğe ve sahnelere taşıdı..
*
Onları birlikte iki defa sahnede dinleme şansına sahip oldum. Biri İsviçre’de Montreux Caz Festivali’nde, öteki Las Vegas’ta...
Lady Gaga onu tekrar sahneye çıkardı. O da Lady Gaga’nın içindeki olağanüstü caz şarkıcısını...
*
Kişisel görüşümdür.
Lady Gaga, Amy Winehouse’la birlikte son 30 yılın en özgün ve en iyi caz şarkıcısıdır.
Ama ondan bana kalan en güzel duygu, sahnede Tony Bennett’e gösterdiği olağanüstü saygı ve sevgiydi...
Bir usta ve çırak, sahnedeki Lonca adabını ancak bu kadar güzel anlatabilirdi....
*
Güle güle Tony Bennett...
Yine hoş geldin muhteşem kadın...
MEĞER GÜLMEK MESUT ÖZİL’E NE YAKIŞIYORMUŞ
YILLARCA Mesut Özil’i hayranlıkla seyretmiş bir futbolseverim. Tek eleştirim hiç gülmemesi, sevincini paylaşamamasıydı.
Şu tuhaflığa bakın...
Dünyanın en az gülen insanı, ilk defa dünyanın en az gülen insanlarının ülkesi olan Türkiye’de güldü önceki akşam Adana Demirspor maçında...
Mesut için küçük ama Türkiye için büyük bir adım...
*
Sevgili kardeşim, gül...
Bol bol gül...
Hep böyle gül...
İhtiyacımız var...
Gülmek sana çok yakışıyor.
Emin ol bu gülümseme hem sana, hem Fenerbahçe’ye, hem Türkiye’ye iyi gelecek.
FENERBAHÇE A.Ş. ARTIK BİR SİLİKON STARTUP ŞİRKETİ
DÜN Hürriyet’in spor sayfasında yazdım. Fenerbahçe bu sezon ilk zaferini çıkardığı “Token”la yaşadı.
Kulüp Token’ı çıkardı, taraftar onu yarım milyar liralık gelire çevirdi.
Fenerbahçe taraftarı artık bir “Çubuklu Token”...
Fenerbahçe takımı artık “Dijital kramponlu” bir takım.
Fenerbahçe A.Ş. artık “Silikon Vadisi Startup’ı”
bir teknoloji şirketi...
TOKEN NEDİR?
HALKA belli ve sabit sayıda arz olunan dijital bir birim. Alınıp satılan, değer kazanıp kaybeden dijital bir enstrüman. Nitekim Fenerbahçe Token’ı çıktıktan 24 saat sonra önemli değer kazandı. Bunun Bitcoin’den farkı, bir blok zincirine dahil olmaması.
MEĞER TOKEN SADECE BENİM BİLDİĞİM TOKEN DEĞİLMİŞ
FENERBAHÇE’den sonra “NR1 FM” de “Bitci” aracılığıyla “Token” çıkarmaya karar verdi.
Bu haberi okurken “Token”ın hangi alanlarda hizmet vereceğini de öğrendim. Meğer Token sadece benim bildiğim Token değilmiş. Mesela NR1 FM Token’ı alanlara şu avantajları da sağlayacakmış:
Video klipleri başkalarından önce seyretme hakkı.
Sanatçılarla tanışma imkânı.
Konserleri en önde izleme fırsatı.
Sanatçılardan kişiyle özel video alma imkânı.
Festivalleri özel locada izleme fırsatı.
Yurtdışı festivallere katılma hakkı.
Özel NR1 Token konserleri.
Ünlü mekânlarda özel yer ve avantajlar...
GÜNÜN KİTABI
O MÜTHİŞ SİVRİSİNEK KİTABI NİHAYET TÜRKÇE YAYINLANDI
İLGİLİSİNE, meraklısına yaz sonu için çok ilginç bir kitap tavsiye edeceğim.
Adı “Sivrisinek: Ölümcül Bir Yırtıcının İnsanlık Tarihi”...
Yazarı Timothy C. Winegard...
Terapi Kitap tarafından Türkçeye çevrilip bu ay yayınlandı. Belki okurların bazıları hatırlar.
Bu kitabı İngilizcesinden okuyup 20 Ekim 2019 günü bu köşede geniş bir özetini yayınlamıştım.
O yazı çok ilgi çekmişti. Türkçeye çevrilen işte o kitap...
Kitaptan küçük bir hatırlatma yapayım:
Sivrisinek, Büyük İskender, Napolyon, Hannibal ve Hitler’den daha zalim bir canlı...
Hayatımızın her gününde, her anında 11 trilyonluk bir sivrisinek ordusu ile çarpışıyoruz ve bu orduya karşı biz sadece 8 milyar kişiyiz.
Bu gaddar ordunun elinde 15 ayrı öldürücü biyolojik silah var.
Tahminlere göre, varoluşundan bu yana yeryüzünde 108 milyar insan yaşamış.
Bunların 52 milyarının ölümüne sivrisinekler neden olmuş.
Rivayete göre Büyük İskender’i de küçücük bir sivrisinek öldürdü...
*
Çok çok tavsiye ederim. Bana teşekkür edeceksiniz.
Gerçekten her sayfası ilgiyle okunan olağanüstü bir kitap...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin