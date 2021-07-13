Shakespeare penaltı kaçırınca Dante ve Caravaggio mu kazandı

Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
*
1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
*
Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
* * *
Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
*
Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
*
Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
*
David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
*
Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Shakespeare penaltı kaçırınca Dante ve Caravaggio mu kazandı
Önceki gece ne seyrettiğimizi düşündünüz mü...
Evet çok güzel bir futbol seyrettik...
Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...
İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.
Ama sahada sadece bu mu vardı?
Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...
Biri İngiltere...
Shakespeare’in ülkesi...
Fiziğin babası Newton oradan...
Ekonomiyi kuran adam diye bilinen Adam Smith de...
Dünyayı hâlâ en çok konuşturan “Türlerin Kökeni” kitabının yazarı Darwin de oradan...
Marksizmin babası Karl Marx’ın mezarı orada...
Felsefenin 20’nci yüzyıldaki babalarından Bertrand Russel...
Tabii Beatles da...
Demir Leydi siyasetçisi oradan...
10 Downing Street’deki başbakanlık odasına Fender Stratocaster gitarını koyan Tony Blair de o ülkenin çocuğu...
*
Öteki tarafta İtalya...
Dante’nin ülkesi...
Caravaggio’nun, Michelangelo’nun, Da Vinci’nin doğup büyüdüğü topraklar...
Vivaldi, Rossini, Puccini, Verdi o şahane müzikleri orada yazmış...
D’Annunzio şiirlerini o ülkede yazmış...
Dünya sol hareketinin düşünen insanı Gramsci’si oradan çıkmış.
*
Biri faşizmi yaşamadan demokrasinin nimetlerini bilmiş...
Öteki faşizmi yaşayarak demokrasinin ne olduğunu öğrenmiş...
Evet bu iki ülke oynadı finali...
Peki sonuç?
*
İtalya kazandı...
Pandeminin en büyük sıkıntısını çeken ülkelerden biriydi...
Tekrar yaşama sevincini verdi futbol bu ülkeye...
Öteki futbolun doğduğu yer ve o oyunu yarım asır sonra bir şampiyonlukla tekrar evine getirmeyi çok istedi.
Olmadı...
Ama o İngiltere de çok büyük bir şeyi kazandı...
Dünyanın en iyi takımlarına ve en iyi ligine sahip olup da milli takımını oynatamayan ülke imajını yıktı.
Bir de büyük bir demokrasi olarak, ırkları aşan kozmopolit bir milli takımın güzelliğini hem kendilerine hem dünyaya gösterdiler...
*
Bu iki büyük ülkeyi de alkışlıyorum....
Bize bir kere daha demokrasinin güzelliğini...
Adalet duygusunun kudretini...
İnsan haklarına saygının büyüklüğünü...
Irkçılığa, yolsuzluğa karşı ayağa kalkabilen futbolcuların estetiğini gösterdiler... Alkışlarım iki takıma da...
İNGİLİZLER NEDEN SWEET CAROLİNE SÖYLEDİLER
Bu şampiyonada İngiliz seyircisinin hep birlikte ve içten söylediği şarkı “Sweet Caroline”di...
1969 yılında, benim üniversiteyi bitirdiğim yıl çıkan bir şarkıydı.
Bestecisi ve şarkıcısı Neil Diamond’du...
*
O şarkıyı Kennedy’nin çocuğunun fotoğrafını görüp çok etkilenip bir otel odasında yazmıştı.
Parça spor dünyasına 1997 yılında NBA takımı Boston Red Sox’la girdi. Ama asıl sahaya girişi 2013 yılında Boston maratonunda patlayan bombadan sonra Neil Diamond’un moral ve destek amacıyla Boston’a gelip takımın maçı öncesi bu şarkıyı canlı söylemesi ile oldu.
*
Aslında sözleri maçlara, futbola çok uygun değil...
Ama o kadar sıcak, nakaratı çok kolay öğrenilen ve söylenirken insana o kadar mutluluk veren bir şarkı ki...
*
İngilizler bir de Baddiel, Skinner & Lightning Seeds’in “Thre Lions” şarkısını söylediler.
İTALYA’YA RAKİP SAHADA ALINAN BİR RÖVANŞLA GİREN BİR ŞARKI
İLGİNÇTİR İtalyan milli takım seyircisinin hep birlikte söylediği de bir Amerikan şarkısıydı. White Strips’ın, “Seven Nation Army” şarkısını söylediler.
*
Dünyanın en iyi gitaristlerinden biri sayılan Jack White’ın bestesi olan “Seven Nation Army” şarkısı 2004’te Grammy kazanmıştı.
Bu şarkının spor tarihi de ilginç.
2003 yılında İtalya’da oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler maçında Club Brugge KV’nin oynadığı maçta Belçikalı taraftarlar bunu Milan’a karşı söylediler.
O maçta Brugge takımı Andes Mendoza’nın attığı golle maçı kazandı ve bu parça kulübün resmi şarkısı oldu.
*
Ancak 3 yıl sonra başka bir şey oldu.
Yine Şampiyon Kulüpler turnuvasında İtalyan takımı Roma, kendi sahasında Club Brugge KV’yi yenince bu defa Roma taraftarları bu şarkının riffini (giriş temasını) kullanmaya başladı. Aynı yıl Dünya Kupası’nda bu defa İtalya milli takımının taraftarları bu şarkıyı söylemeye başladılar.
White Strips’ın “Seven Nation Army”si önceki akşam İtalya’nın zaferinin neredeyse milli marşı haline gelmişti...
HA GAYRET KAYMAKAM BEY BİR ADIM SONRASI TAYT OLUR
BENİM için günün adamı Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı...
Yok yok sosyal medyada TT olan dana gözünün beş katı kadar Valentino harflerini taşıyan White Sneaker’ı (beyaz spor ayakkabısı) dolamayacağım dilime...
Ben de beyaz sneaker’cıyım...
Bir beyaz sneaker’cı, bir beyaz sneaker’cıya laf ettirmez...
Ben pantolona takıldım...
Sadece “Slim” diyeceğim... Yok daha ileri...
“Slim fit” diyeceğim...
Yani onu ben de giyiyorum ama benim giydiğim bu değil yani...
“Skinny” veya “Straight” falan diyeceğim...
Vallahi onlar bile bunun yanında şalvar kalır...
*
Yahu galiba bu resmen jean kumaşından yapılmış bildiğimiz tayt...
Hani Mel Brooks’un, “Men in Tight” (Taytlı Adamlar) filminde dalga geçtiği şey...
*
Ama helal olsun kaymakama...
Şu şahsım “Dandy” erkek ki, giyimde bayağı cüretliyim...
Vallahi buna ben bile cüret edemezdim.
CANNES NOTLARI
CANNES’IN İKİ GÖZDESİ HADİD VE CHASTAİN
PANDEMİ sonrası ilk Cannes Festivali ilginç geçiyor.
Bu yıl en dikkatimi çeken iki kadın Amerikalı aktrist Jessica Chastain ile Bella Hadid’di...
Hem elbisesi hem de boynuna taktığı bu takı çok konuşuldu...
Yine de göğüste o kadar büyük bir takı çok güzel mi, rahat taşınıyor mu karar veremedim.
Benim en beğendiğim Jessica Chastain’in bu büst fotoğrafı oldu.
Tam bir yaz karesi... Gözlükler ve dudak boyası postmodern...
Dudak boyası desen öyle...
Saç stili, tenin canlılığı...
Cannes’ın 1 numarası...
CANNES NOTLARI
BASİT BİR LEZBİYEN Mİ YOKSA TARİKAT ŞEYHİ Mİ
FESTİVALDE gösterilen iki filmi çok merak ediyorum.
Biri Wes Anderson’ın “French Dispatch” filmi... Galiba biraz “Hotel Grand Budapest” tarzı bir film...
Öteki de “Temel İçgüdü” filminin yönetmeni Paul Verhoeven’in yeni filmi “Benedetta”...
Verhoeven’in filmi çok tartışılacak bir konuyu işliyor. 17’nci yüzyılda İtalya’da bir rahibe manastırında geçen gerçek bir olayı anlatıyor.
Cannes’da herkes filmin konusunun “Lezbiyen rahibeler” olduğunu söylüyor ama olayın aslı tam da o değil.
*
Film 1986 yılında çıkmış bir araştırma kitabından alınmış.
Benim de zamanında okuduğum bir kitap.
Kitabın yazarı Judith C. Brown adlı bir araştırmacı.
Kitabın adı: “Immodest Acts: Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy...”
Oxford University Press’den çıkmış bir tarih kitabı yani.
*
Kitabın adında da “Lezbiyen rahibe” kavramı yer alıyor. Ama benim kitaptan çıkardığım sonuç, lezbiyenliği aşan bir özelliğe sahip.
Kadın, manastırda çok etkili ve karizmatik bir tarikat şeyhi haline geliyor.
Hazreti İsa ile evlendiğini iddia edip nikâh töreni yapıyor.
Tabii ki Papalık da ayağa kalkıyor ve hapse atılıyor.
*
Verhoeven bu ayrıntılara dikkat ediyor mu, yoksa basit bir lezbiyen hikâyesi mi anlatıyor...
Seyredince göreceğiz.