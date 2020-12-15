Sayısal’da bir kişinin kazanma ihtimali ne idi, ne oldu

Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
Sayısal’da bir kişinin kazanma ihtimali ne idi, ne oldu
Milli Piyango, Sayısal Loto gibi şans oyunlarını düzenleyen SİSAL’ın CEO’su Selim Ergün’le yaptığımız sohbete devam ediyoruz. Bugünkü konularımız Sayısal’da ne oluyor, bu haftaki çılgın rakam ne...
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
“Onu da şöyle söyleyeyim: Geçtiğimiz dönemde Sayısal Loto’da ikramiye kazanma ihtimali 54’te 1’di. Bu oran bugün 20’de 1’e yükseldi. Olasılık arttı yani.”
Yani Sayısal oynayan her 20 kişiden biri kazanıyor mu?
“Biliyorsunuz, 49 rakamla oynanan lotoyu 90’a çıkardık. Ancak artık 2 bilene de ikramiye veriyoruz ve örneğin 5 bilen oyunseverlerimizin kazandıkları ikramiye tutarı geçmişe oranla katlanarak arttı. Bunun sonucunda bir kişinin kazanma ihtimali 54’te 1’den 20’de 1’e yükseldi.”
3) ŞANS İKRAMİYELERİNDEN 4 AYDA CEBİMİZE GİREN TOPLAM PARA NE
Gelelim öyleyse cebimize giren paraya... Türkiye’de şans oyunları oynayan insanlar bu yıl ne kazandı? Ellerine ne geçti?
“Sadece son 4 ayın rakamlarını vereyim. 1 Ağustos-30 Kasım döneminde toplamda 928 milyon 826 bin 788 TL ikramiye dağıttık.”
Peki operasyon size geçtikten sonra her bir şans oyununda ne kadar para dağıtıldı?
“Rakamları vereyim:
KAZI KAZAN: 483 milyon 561 bin 386 TL,
SAYISAL LOTO: 177 milyon 672 bin 419 TL,
SÜPER LOTO: 166 milyon 588 bin 597 TL,
ŞANS TOPU: 43 milyon 607 bin 787 TL,
ON NUMARA: 40 milyon 811 bin 961 TL ve
PİYANGO: 16 milyon 584 bin 638 TL oldu.”
Milli Piyango’nun dağıttığı ikramiye çok az değil mi?
“Hayır, değil. Çünkü Milli Piyango ikramiyesinin rakamını büyüten iki tür çekiliş var. Biri özel çekilişler, yani milli günlerde. Biz devraldığımızdan beri sadece 2 özel çekiliş oldu. Ama asıl rakam yılbaşı çekilişinden geliyor. Yani bu rakama 100 milyon tam bilet ve öteki ikramiyeleri de ekleyince bu rakam çok daha büyüyecek.”
Geçen yıllarda durum neydi?
“İki örnek vereyim:
Geçmiş yıl aynı dönemde Süper Loto’da dağıtılan ikramiye tutarı 108.026.701 TL iken bu yıl 166.588.597 TL oldu, yani yüzde 54.2’lik bir artış gerçekleşti.
Sayısal Loto’da geçen yıl dağıtılan ikramiye tutarı 159.676.195 TL iken bu yıl aynı dönemde 177.672.419 TL oldu, yani yüzde 11.3’lük bir artış söz konusu. 87.5 milyon TL’ye ulaşan büyük ikramiyenin talihlisiyle buluşacağı günü heyecanla bekliyoruz, bu durumda Çılgın Sayısal Loto’da artış rakamı da yüzde 60’lara yaklaşmış olacak.”
4) VATANDAŞTAN GELEN PARANIN TEK KURUŞUNA ELİMİZ DEĞMİYOR
O zaman şu operatörlük konusuna gelelim. Verdiğiniz bu hizmet karşılığında ne alıyorsunuz?
“Sunduğumuz operatörlük hizmetleri karşılığında, TVF tarafından kurumumuza bayilere ödenen komisyonlar da dahil olmak üzere hasılat üzerinden yüzde 9.5’lik komisyon ödeniyor.”
Ya yüzde 18 KDV meselesi ne? Gerçekten gizlice kaldırıldı mı?
“Operatör olarak bizimle ilgili kısmı şu: Aldığımız komisyon bedelinin üzerinden hesaplanan yüzde 18 oranındaki KDV devlete ödeniyor. Yani bu konuda bize herhangi bir vergi muafiyeti asla sağlanmadı.”
Orada merak ettiğim bir soru var. Siz çekilişleri yapıyorsunuz, para anında geliyor. Peki bu para önce nereye gidiyor? Sizin kasanıza mı?
“Bu önemli bir soru. Çekilişlerden elde edilen tüm hasılat, TVF’nin Halk Bankası hesaplarında toplanmaktadır. TVF de bu hasılat bedeli üzerinden ikramiyeleri, operatör komisyonunu ve vergileri ödüyor. Yani hasılattan gelen paraya elimiz hiç değmiyor. Bizim yüzde 9.5 payımızı da TVF veriyor. TVF kalan parayı da kamu payı olarak ayırıyor.”
Bir de şu iddia var: İhale sonrası KDV değişikliği yapıldı ve bu ihaleden önce dağıtılan şartnamelerde yer almadı. Başka bazı katılımcılar bunu bilseydi daha uygun fiyat verebilirdi.
“Bir kere daha tekrarlayayım. Biz yüzde 18 KDV’yi ödemeye devam ediyoruz. Böyle bir şey yok ama bu sorunun muhatabı ihaleyi yapan TVF. Onlar da 10 Aralık günü net bir dille, ‘tüm şartların ihalenin tüm katılımcılarına eşit koşullarda sağlandığını’ açıkladılar.
5) HER GÜVERCİNİN BİR ADI VAR, BİRİNİNKİ KISMET
KENDİ payıma Milli Piyango’nun yeni logosu güvercini çok sempatik buldum. Selim Ergün’e bunu da sordum: “Milli Piyango kurulduğu ilk günden bugünlere kadar logosunda hep şans dağıtan bir güvercin deseni kullandı. Hatta bundan önce yaptığı iletişimlerde güvercinin talih kuşu olduğunu vurguladı. Biz de logoyu yenilerken devamlılığı bu mirası korumaya çok dikkat ettik.
Ayrıca tek bir güvercinden yola çıkarak markanın çatısı altında bulunan farklı oyunların karakteristik özelliklerine sahip güvercin ailesini yarattık. Onları stilize ederek şans dağıtan marka temsilcileri haline getirdik. Artık her bir güvercinin adı var. Milli Piyango’yu ailenin en büyüğü ‘Kısmet’, Çılgın Sayısal Loto’yu delidolu taklacı ‘Çılgın’, Süper Loto’yu hızına yetişilmez kahraman ‘Süper’, Kazı Kazan’ı kıpır kıpır ‘Kazan’, On Numara ve Şans Topu’nu birbirinden güzel ‘İkizler’ isimli aile üyeleri temsil ediyor.
6) BAYİLER GELİRİMİZ DÜŞTÜ DİYE ŞİKÂYET Mİ EDİYOR
Selim Bey, bir de şunu okuyorum. Siz operasyonu aldıktan sonra bayilerin şikâyetleri artmış. Gelirlerinin çok düştüğünden şikâyet ediyorlar.
“Bakın, her yönetim kurulu toplantısında biz şunu vurguluyoruz. Bayiler bizim için hayati derecede önemli. Sadece bizim için de değil. Dünyadaki şans oyunu uygulamalarına bakın, hepsinde piyango satışlarının çok büyük bir kısmı bayilerden oluşan perakende ağı vasıtası ile gerçekleşiyor. Bu nedenle bayilerimize yatırım yapmaya ve bayi ağımızı büyütmeye devam edeceğiz.
Peki gelirlerinin düştüğü doğru mu?
Şunu unutmayın. Bir pandemi yılı geçiriyoruz. Ama şunu övünerek söylüyorum ki geçmiş yıla oranla bayi komisyon gelirlerinde bir yükseliş trendi var. Bayilerimiz geçen sene aynı döneme göre daha fazla kazanmaya başladılar, hiç endişelenmesinler, daha da kazanmaya devam edecekler.”
BAYİLER
BİRBİRİMİZE UYUMLANMA VE ALIŞMA SÜRECİNDEYİZ
BAYİLER bu konuda ne düşünüyor, tabii hepsiyle konuşmak mümkün değil. Bir fikir vermek için Antalya Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu’nun görüşlerini aktarayım: “Tabii ki bizler esnafız. Primlerimizin artmasını her zaman talep etmeye devam edeceğiz. Ama şurası da gerçek. Her yeniliğin bir alışma süresi olacaktır. Bizler de şu anda birbirimize alışma ve uyumlanma sürecindeyiz. 1 Ağustos’tan itibaren Sisal Şans yöneticileri her zaman bir telefonumuz kadar yakın olmuşlardır. Açılan şubeler kalıcı olursa, gerekli reklam çalışmaları ile birlikte hem devletimiz, hem Sisal, hem biz bayiler kazanmaya devam edeceğiz.”
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Pelin Akaydın
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