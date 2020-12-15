Sayısal’da bir kişinin kazanma ihtimali ne idi, ne oldu

Amerikan istihbarat kuruluşu FBI 5 Aralık 2020 günü çok ilginç bir mesaj aldı.

Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.

Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.

Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...

Şimdi 51 yıl önceye dönelim.

HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ

Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...

Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...

Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.