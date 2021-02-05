Sayın CEO beni ikna edin niye dijital bir göçmen olayım

1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR
O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.
Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.
Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.
Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.
Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.
Kim Wall
“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”
Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV) yapıyor.
*
Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.
Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.
*
- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.
Bu ölçüler nedir derseniz....
Dün Hürriyet’in manşetindeydi.
Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.
Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...
Geldi nitekim.
*
Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.
Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.
Olay aynen şöyle cereyan etti.
*
Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.
Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:
“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”
Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.
Trump
Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.
Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.
*
Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...
Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.
Yani “hissedarlar kapitalizmi”...
Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.
Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.
Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.
Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.
Yani Fransız Parlamentosu’ndan...
O cevap da şu:
“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”
Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...
Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.
Çok sevinerek katıldım.
Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.
*
Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.
Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.
“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir
Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.
Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.
ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.
Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...
*
Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?
“Poker Face”
Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...
*
Aralık ayı içki ayıdır.
Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...
Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...
Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...
Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...
Nasıl duracaksınız?
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign”
Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...
*
Tamam güncel olan o...
Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...
Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Sayın CEO beni ikna edin niye dijital bir göçmen olayım
WhatsApp öyle bir şey yaptı ki, hepimizi bir anda büyük düş kırıklığına uğrattı...
Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.
Türkiye’de iki isim öne çıktı.
Telegram ve BİP...
Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...
BİP ise milli ve yerli...
Turkcell’in bir hizmeti.
İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.
Onunla bir tür Zoom Podcast’i yaptık.
Tabii konumuz BİP’ti...
Yani WhatsApp’ı bırakıp Telegram veya BİP’e geçmek...
Ve aklımı kurcalayan bütün soruları ona sordum.
1) EKŞİ SÖZLÜK’TE HAKKINDA İYİ ŞEYLER YAZILAN ENDER BİRİ
MURAT Erkan İstanbul doğumlu 52 yaşında bir yönetici.
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü mezunu. Daha sonra Harvard Business School’da Stratejik Pazarlama Programı’na katıldı.
İlk işi CİSCO’da sistem mühendisliğiydi.
Sonra Türkiye’nin ilk özel internet altyapısını kuran Superonline’da çalıştı.
Yani onun için bir “Dijital start-up” diyebilirsiniz.
*
Ekşi Sözlük’te hakkında neler yazılmış diye bakınca şaşırdım.
Burada benim hakkımda sayfalarca yazı var. Hepsi alay ve hakaret dolu.
Ama Murat Erkan hakkında yazılar çok olumlu bir maddeyle başlıyordu.
İyi bir “storyteller” yani hikâye anlatıcısı denilmiş ve müthiş bir ikna kabiliyetine sahip olduğu yazılmıştı.
*
Podcast sohbetimize şunu söyleyerek başladım.
“Hadi öyleyse beni ikna edin. Yıllardır kullandığım küresel WhatsApp’ı bırakıp niye sizin ‘yerli ve milli’ BİP’inize geçeyim.”
Şimdi söz Murat Erkan’ın...
2) HANGİ ÜLKELERDEN TÜRKİYE’YE BÜYÜK BİR DİJİTAL GÖÇ VAR
SORU: Suriyeli göçmen, Ortadoğulu göçmen, Afgan göçmen, Kuzey Afrikalı göçmen derken, karşımıza dijital göç diye bir kavram çıktı. Bunun için “Dünya tarihinin en büyük göçü” diyen bile var. Gerçekten WhatsApp’tan böyle büyük bir kaçış var mı?
Murat Erkan: “Çok ciddi geçişler var. Toplamda dünyada 25 milyonun üzerinde bir rakam söz konusu. Yüzde 60’ı da uluslararası katılımlardan oldu diyebiliriz.”
En çok nerede tepki oldu?
“AB dışında, Endonezya gibi, Pakistan gibi, Hindistan gibi, Malezya gibi ülkelerden de BİP’e doğru ciddi bir göç başladı.”
Neden sadece bu ülkelerden geliyor?
“Biliyorsunuz WhatsApp bu kararı Avrupa Birliği ülkelerinde uygulamıyor. Bu da öteki ülkelerde doğal bir tepkiye yol açıyor. Bir de kültürel olarak bizimle aynı yöne baktıklarını düşündükleri için, bize daha çok güvendikleri için, verileri paylaşmadığımızı bildikleri için.”
3) BU ADAMLAR ‘NUSRET’ REKLAMI İÇİN Mİ DİJİTAL EVİMİZE GİZLİCE GİRMEK İSTİYOR
“WHATSAPP’ın yaptığı şey şu: Sizin verilerinize erişerek bunu üçüncü partilerle paylaşmak istiyor. Mesela elindeki Facebook’la paylaşacak. O da şirketlerle paylaşacak. Bu şirketler ne yapacak? Adresli reklam göndermek istiyor. Oradaki sizin yazışmaların içinden üreyen verilerden, örnek veriyorum, siz yakın bir dostunuzla bir lojistikle ilgili bir konu konuşuyorsanız, size bir kargo şirketinin reklamını gönderebiliyor. Veya bir yemekle ilgili konuşuyorsanız, diyelim ki en iyi et yemeği diyelim, Nusret’in reklamını size gönderiyor. Ve bunun için de gidip bu ilgili partilerden, sizin verilerinizi kullanarak bir başka kanaldan gelir elde ediyor. Olay budur.”
4) SİZ KENDİ ARSANIZDA BAŞKASINA BEDAVA PATATES EKTİRİR MİSİNİZ
“İkinci bir konu da şu: Biz Türkiye’nin verileri Türkiye’de kalsın istiyoruz. Türkiye’de kalması gerektiğini düşünüyoruz. Dünyada veri, yani özellikle kişisel veriler çok değerli hale geldi. Günümüzde petrol, altın kadar değerli bir varlık. Ve dünyanın geleceğine yön veren bir ilaç.”
“Örnek veriyorum: Sizin bir arsanız var, sizin arsanız orada duruyor. Birisi geliyor orada, size hiçbir şey vermeden domates ekiyor, patates ekiyor, sonra malları alıyor, size de hiçbir şey vermiyor. Sadece size bunları ekmek için izin istedim diyor. E arsa orada duruyordu der misiniz?”
5) 15 TEMMUZ ÖNCESİNDE BÜTÜN VERİLERİMİZ 2 YABANCI ŞEHİRDEYDİ
“VERİLERİMİZ evimizde kalsın istiyoruz. Türkiye’de son 5 yılda dünya standartlarında en üst seviyede veri merkezi inşa ettik. Bunu sadece bir inşaat, bir altyapı olarak değil teknolojiyle beraber yaptık ve bütün bu gerekli güvenlik sertifikalarının tamamını aldık.”
“15 Temmuz darbesi öncesi verilerimizin yüzde 99’u Amsterdam ve Sofya’da saklanıyordu. Türkiye’nin en büyük sıkıntısı bu dönemlerde gerçekleşti.”
6) ABD BAŞKANI İKİ ANAHTARLA NÜKLEER BOMBA PATLATIYOR BİZ ŞİFREYİ 5 ANAHTARLA AÇIYORUZ
“BUGÜN IBM gibi, Oracle gibi birçok şirket Türkiye’deki verilerin bir kısmını burada tutuyorlar. Bunu da büyük bir güvenlik sistemi kurarak başardık.
5 arkadaşım var, 5’i birden aynı kodu girmezse o veriye ulaşamıyorsunuz. Yani 1 kişi, 2 kişi bunu kırıp çözemiyor. Amerikan Başkanı iki anahtarla nükleer füze atabiliyor, bizse ancak 5 anahtarla kapıyı açabiliyoruz.”
7) YA BENİM MAHREMİYETİM, ONU ANAHTARSIZ MI AÇIYORSUNUZ
SORU: Bir vatandaş olarak, verilerin Türkiye’de kalmasından çok, benim özel konuşmalarımın korunması daha önemli. Yani bu konuşma Türkiye’de kalmış veya başka bir yere gitmiş, benim için önemli değil. Bu konuda bana ne güvence verebiliyorsunuz?
“Evet bizim de şifrelememiz var. Çok net söyleyeyim: İki kişi arasındaki yazışmalar, temel olarak, eğer müşteri kendi istemezse hiçbir yerde saklanmıyor. Gönderdikten sonra mesaj, sadece kendi telefonunda kalıyor veya giden telefonda kalıyor. Geri kalanı biz, o verileri hiç görmüyoruz.”
Bu verileri, hiç saklamıyor musunuz?
“Hayır kendiliğimizden saklamıyoruz. Ancak müşteri bize başvurup ben fotoğraflarımı, konuşmalarımı, verilerimi saklamak, backup almak istiyorum derse o zaman onun adına saklıyoruz. Ama onlara da erişimimiz şifreli.”
8) BU KAMERA İŞİNDEN ÇOK PİMPİRİKLİYİM, NEDEN BENDEN BÖYLE BİR İZİN İSTİYORSUNUZ
“ŞUNDAN dolayı izin istiyoruz: Müşterimiz görüntülü bir görüşme yapacaksa o kameraya erişemezsek biz uygulama olarak o görüntülü görüşmeyi gerçekleştiremiyoruz. Veya fotoğraflarına erişmek istiyoruz. Neden? Müşterimiz akrabalarıyla, tanıdıklarıyla fotoğrafları paylaşmak istiyorsa o fotoğrafların saklandığı yere erişmemiz lazım ki onu bizim uygulamamız üzerinden paylaşabilsin. Veya kontak bilgilerine ulaşmak istiyoruz müşterilerin. Böylece de kimin ona mesaj attığını o veri bankasından öğrenmesi için. Dolayısıyla biz bunu müşterimize o hizmeti sağlamak için istiyoruz.”
9) KARIM GELİP BİR ÖPÜCÜK ALDI, O AN BENİ GÖREBİLİYOR MUSUNUZ
Kameraya ulaşma izni verdiğimiz zaman, bu izni sadece başka biriyle konuşma sırasında mı kullanıyorsunuz? Yoksa benim kameram hep açık kalıyor ve kimseye mesaj geçmesem bile beni izleyebiliyor musunuz?
“Şunu açıklıkla bilelim. Biz operatör olarak hiçbir şey görmüyoruz, işitmiyoruz, okumuyoruz. Bu bir görme değil, erişim izni. Birisiyle görüntülü görüşme veya grup görüntülü görüşme başlattığınız an ya da katıldığınız zaman bu kameraya erişiyoruz. Onun dışında bu kamera bizim için kör.”
Yani röntgencilik yapmıyorsunuz...
“Söz konusu bile değil...”
10) BEN BİP’TE İKTİDAR ALEYHİNE DE RAHATÇA MESAJLAŞABİLİR MİYİM
“TÜRKİYE bir hukuk devleti. Hepimiz kanunlarla bağlıyız. Vatandaş olarak haklarımız var. Turkcell 26 yıldır, 27 yıldır bu ülkede hizmet veriyor ve müşterilerin aslında birçok bilgisi Turkcell üzerinden akıyor. Yani telefonda konuşması akıyor. Bulunduğu lokasyon bilgisi akıyor. Turkcell’in bugüne kadar müşterileriyle böyle bir güven problemi söz konusu olmadı. BİP de bunlardan birisi.
Ama gazetelerde okuyoruz. WhatsApp görüşmelerinde şu çıktı bu çıktı diye. Onlarda bile bu sorun var.
“Bu aslında tamamen o iki kişiden birinin paylaşımıyla ortaya çıkan şeyler. Yoksa bir operatörün veya işletmecinin veya şirketin paylaştığı bir veri değil. Zaten böyle olsa bugüne kadar siz hiç şey duyduğunuz mu, BİP’le ilgili şu sözünden dolayı biri tutuklandı diye. Biz 6-7 yıldır bu platformu işletiyoruz. Ben hiçbir vaka görmedim.”
11) NEW YORK BORSASINDA KAYITLIYIZ ALTINDA BİZİM İMZALARIMIZ VAR
“AYRICA ABD’de New York borsasına kote bir şirketiz. Orada da çok ciddi kanunlar, kurallar var. Bu borsaya kote olduktan sonra benim genel müdür olarak, şirketin finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak biz belirli taahhütlere imza atıyoruz. Ve bunların çok ciddi bağlayıcılıkları var. Bunların en temel bağlayıcılıklarından birisi de bu dediğiniz güvenlik tedbirleri. Yani yarın öbür gün biliyorsunuz, ABD’de bir sürü şirkete ve yöneticisine ve kamu kuruluşuna veya devlet görevlisine ciddi yasaklar, cezalar uygulanıyor. Ve biz teknik olarak bunların karşısında kendimizi bir anlamda taahhüt altına giriyoruz. O yüzden bu konuda ben çok iddialıyım.”
11) WHATSAPP’TAN DAHA İLERİYİZ, GRUP KONUŞMALARINDA 106 AYRI DİLDEN ANINDA TERCÜME YAPIYORUZ
Beni bir kere daha ikna edin. Siz WhatsApp’ın verdiği hizmetlerin hepsini verebilecek bir teknolojik donanım ve altyapıya sahip misiniz?
“Kesinlikle daha fazla hizmet ve teknolojiye sahibiz. İsterseniz tek tek sayayım.
BİR: Mesela siz BİP üzerinden bir mobil numarayı arayabilirsiniz veya bir mobil numara sizi BİP’ten arayabilir. WhatsApp’ta veya muadil platformlarda bunu yapamıyorsunuz.
İKİ: HD kalitesinde fotoğraf ve video paylaşabiliyoruz.
ÜÇ: Grup görüntülü görüşmede WhatsApp’ta 4 kişiye kadar yapabiliyorsunuz, bizde 10 kişiye kadar yapabiliyorsunuz.
DÖRT: Mesajlaşma sırasında 106 farklı dilden sohbeti tercüme edebiliyorsunuz. Mesela ben Türküm, siz Amerikalısınız, bir tane İtalyan var, Alman var. Dördümüz sohbet ediyoruz BİP üzerinden. Ben Türkçe yazıyorum size İngilizceye çevriliyor, Alman’a Almanca, İtalyan’a İtalyanca ve anında çevriliyor. O arada İtalyan bir yazı yazıyor, ben Türkçe görüyorum, Amerikan İngilizce görüyor, İtalyan İtalyanca görüyor ve bunu da anında çevirebiliyoruz ve bunu aynı anda 26 dilde yapabiliyoruz.
BEŞ: Belli biz zaman içinde silinebilir mesaj sistemimiz var.
ALTI: Daha hızlıyız. Çünkü bir telefon operatörüyüz. Mesajlar önce yurtdışına gidip oradan geri dönmüyor.
YEDİ: Komünikasyon tıkanıklığını saat ve lokasyon olarak önceden bildiğimiz için yönlendirme ile tıkanıklığı önlüyoruz.
13) İZMİR DEPREMİNDE 50 BİN KİŞİ ACİL BUTONUNA BASTI
“ELAZIĞ depreminden sonra ‘Acil durum butonu’ yaptık, İzmir depreminde 50 bine yakın müşterimiz bu butona bastı ve yakınlarına pozisyon ve durum bilgisi geçti. Enkaz altından BİP kullanan oldu. Ayrıca deprem sırasında vatandaşın datası, kontörü bitmiş olabilir diye 1 milyon 600 bin ilave data ve ses tanımladık. Biz orada bütün vatandaşlarımıza sorgusuz sualsiz anında 1 GB ve yanılmıyorsam 1000 dakika kullanım konusunda otomatik hatlarına tanımlama yaptık.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle