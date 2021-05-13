Sayın bakan hangi ümmet bizden ileri adım bekliyor

Size maç analizi yapmayacağım. Kaç asist, kaç korner, kaç teknik faul istatistiği vermeyeceğim. Büyük gazetenin spor sayfasında psikolojik bir tahlil yapacağım...
Çünkü bir Fenerbahçeli için dün gece sahadan anlatılacak bir hikaye yoktu...
Teknik direktör açısından aklımda kalan tek şey, maç öncesi acılı Filistin halkı için söylediği şeylerdi...
Spora ait söylediği bir şey yoktu...
O nedenle size iki evi anlatacağım...
İki Fenerbahçeli evi..
Aynı saatlerde nefes nefese üç maç oynanıyor...
Biri Anadolu yakasında, biri Avrupa yakasında...
Z kuşağının hatta Y kuşağının da bilemeyeceği tek bir cümleydi bu:
“Devri sabık yaratmayacağız...”
Partisinin bir üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu Yüce Divan’a göndereceğiz” derken Kılıçdaroğlu’nun bütün Türkiye’ye verdiği o mesajı gençlerin de kolayca anlayabileceği bir Türkçe ile yazayım:
“İntikamcılık yapmayacağız...”
Ne gazetelerde, ne dijital medyada pek üzerinde duran olmadı.
Oysa söylediği söz o kadar önemli, yapıcı ve güven vericiydi ki...
Her gazetecinin iştahını kabartan o videoları bir kenara bırakıp bugünkü yazılarımın manşetine alacağım.
1- Sosyolog yanım ameliyatlı iki gözümü faltaşı gibi açtı.
*
- Kaynak devletin kurumunun yayınladığı bülten:
“İstatistiklerle Aile 2020”.
- Yayınlayan devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı...
İşte bu bülten Türk toplumunun geçirdiği belki de en çarpıcı sosyolojik değişimi açıkça ortaya koydu.
*
Türkiye’de aile yapısı ile ilgili yıllardır hâkim olan görüş neydi?
Çünkü burada sadece siyasetçiler için değil, her fani için büyük bir ders yatıyor.
Fotoğraf, Paris’te Eyfel Kulesi’ne yakın bir yerde Les Invalides adı verilen binada çekildi.
Yukarıda gördüğünüz lahite benzeyen anıt Fransa’nın büyük imparatoru Napolyon’a ait.
Les Invalides Fransa’nın büyük komutanlarının bulunduğu bir anıt mekân.
Fotoğrafları Erman İştahlı çekmiş.
Eylül Solakoğlu da mülakat yapmış.
Kimdir bu fotoğraftaki genç erkek çoğumuz biliyoruz.
Kanal D’nin bu yıla damgasını vuran “Sadakatsiz” dizisinde Selçuk rolünde izlediğimiz Taro Emir...
Veya Tarık Emir Tekin... Veya Taro Emir Tekin...
InStyle dergisi 2 yıl önce onun için “Bu çocuğa dikkat” diye bir yazı yayınlamış.
Haklılarmış, iki yıl sonra bu dizide parladı...
Pimi çekilmiş bombayı mahallenin ortasına Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey bıraktı.
*
Özbey’in dünkü köşesindeki bomba iddia şuydu:
“Camdaki Kız” dizisinde “Nalan”, “Fatma” dizisinde “Fatma Yılmaz” rolünü başarıyla oynayan Burcu Biricik hayatında hiç estetik yaptırmadığı için rolünü yaparken kaşını gözünü rahatlıkla oynatabiliyor...
Bu da onu “yüzünü kullanmada” çok başarılı bir oyuncu haline getiriyor.
Yine Özbey’e göre bin bir estetik müdahaleyle gittikçe hepsi birbirine benzeyen diğer ünlülerden ayrıştırıyor.
Özbey bunu anlatmak için bir de çok ünlü bir kadın oyuncunun adını vermiş.
Seviyeli magazinin ağırlık merkezi de Bodrum’a kaydı. Bölgenin yeni nesil magazincisi Tuğrul Eryılmaz’ın T24’te her cuma günü merakla beklenen Upper Cihangir fısıltıları köşesi de geçen hafta pek tatsızdı.
Bütün bir sayfadan aklımızda kalan tek konu Sırrı Süreyya Önder’in dede olmasıydı.
Demek ki koskoca Upper Cihangir artık, müzik denince aklına sadece The Rolling Stones gelen tonton dedelere ve eski tüfek Mülkiyelilere kaldı.
Böylece magazin meydanı, “Memleketin bunca meselesi varken ısrarla seviyeli seviyesiz her magazine dalan” bendenize kaldı.
Bugünden itibaren 17 Mayıs gününe kadar “Lockdown 2021 Özel” sayfalarıyla karşınızdayım.
*
Yani “
Tahran’ı darmadağın edip oradan Washington ve Tel Aviv’e sıçrayan bu “yeni nesil patlayıcı”, 24 Nisan günü esrarengiz bir ‘Narafig’in, Londra’daki Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalına bir yoldan ulaşması ile başladı.
Esrarengiz Narafig’in elinde İran’ı darmadağın edecek bir ses kaydı vardı...
Tahran’da kapalı kapılar ardında yapılmış 3 saatlik bir görüşmenin kaydıydı bu.
Şimdi dönelim 24 Nisan gününe...
Türkiye o gün ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım konuşmasına kilitlenmişken, aynı saatlerde Iran International’a ulaşan kişi veya kişiler onlara bu üç saatlik kaydın bazı bölümlerini getirmişti...
Sitenin Londra’daki yöneticileri “ellerindeki malın” ne olduğunu anında anladılar.
Kayıt adeta Tahran’ı uçuracak yepyeni nesil bir patlayıcı gibiydi.
Bu kaydın açıklanması, İran’da bir süredir yaşanan
Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı
Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
*
Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...
Mesela “siyasi köşe yazarı...”
Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...
Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...
Bir de kibir ve egoyu...
İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...
*
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Sayın bakan hangi ümmet bizden ileri adım bekliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail’in vahşeti karşısında görüşünü şu cümleyle dile getirdi:
“Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor...”
Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım.
Anlamadığım şey de şu: “Hangi ümmet”, “hangi adımı” atmamızı bekliyor...
Gelin önce şu “ümmet” kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım.
“Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...”
Tamam bu kelime sözlükte var...
Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı...
*
Suriye’de birbirini kesen ümmet mi adım atmamızı istiyor...
Afganistan’da Müslümanlık adına okula bomba atıp tek amaçları okumak olan onlarca Müslüman kız çocuğunu katleden Taliban ümmeti mi istiyor...
Yemen’de Müslüman Husilerin üzerine bomba yağdıran Müslüman Suudi ümmeti mi istiyor...
Yoksa Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gırtlak gırtlağa gelmiş İran ümmeti mi...
Uzun bir kavgadan sonra yeniden barışmaya çalıştığımız Mısır ümmeti mi...
Irak’ta, Suriye’de Müslümanların üzerine saldırıp kafalarını kesen IŞİD ümmeti mi...
*
Gerçekçi olalım artık...
Bugün Müslüman dünyasında maalesef artık sözlükte tarif edilen o ümmet yok...
O ümmet, on binlerce şehit verdiğimiz Ortadoğu çöllerinde 100 yıl önce kaybolup gitti ve bir daha bulunamadı...
MÜSLÜMAN ÜMMETİ DEĞİL AMA TÜRK MİLLETİ ŞU ADIMI ATABİLİR
ARTIK olmayan bir ümmetin bizden bekleyeceği bir adım falan olamaz...
Türkiye mazlum Filistin halkı için elinden gelen bütün adımları attı, fedakârlığı yaptı...
Daha ne yapacak ve ne yapabilir ki...
Ordusunu İsrail’e mi sokacak....
*
Hâlâ atabileceği bir adım var...
Hem de çok etkili bir adım...
Türk milleti adına bir arabuluculuk...
İsrail’e “Durdur artık bu vahşeti” demek...
Sonra Filistin’e dönüp “Sen de durdur artık İsrail şehirlerine füze fırlatmayı” demek.
*
Biz millet olarak işte bu barış görevini yerine getirebiliriz...
Bizden beklenmesi gereken tek ve ileri adım da bu olabilir.
UPPER CİHANGİR GÖZÜYLE DİYARBAKIR KARPUZU: SOSYALİST GERÇEKÇİLİK Mİ
YILLLARDIR süren “Kaplumbağalı adam” tartışmasından sonra gündemimize şimdi de “Karpuzlu çocuk” girdi.
Her sanat eserine saygıyla yaklaşırım.
Diyarbakır girişine dikilen “Karpuzlu çocuk” eserine de tam bir Upper Cihangir titizliği ile baktım.
Değerlendirmem şudur:
*
Postmodern bir heykel olarak yapıldıysa, vallahi hiç fena değil...
Hatta, kendinizi yeterince zorlarsanız, yeterince obezleşmemiş bir Botero heykelinin, yeterince gelişmemiş postmodern versiyonu bile diyebilirsiniz.
*
Yok bir Upper Cihangir eski tüfeğinin gözüyle sosyalist gerçekçilik açısından bakarsanız...
Karpuzun cesameti iyi ama içindeki emekçi çocuğun üretim aracı olan üreten elleri vintage bir Sovyet afişindeki eller kadar gelişmiş ve etkileyici değil...
Yani kesmez Upper Cihangir eski tüfek solcusunu bu çocuk emekçi heykeli.
*
Ama Diyarbakır’ı temsil eden bir sanat eseri olarak yapılmış bir heykelse...
Olmamış...
*
Yine de Diyarbakır için bir teselli var.
Karpuzlu çocuğu İzmir’in girişindeki o muazzam eşekli Nasreddin Hoca heykeli ile karşılaştırırsanız...
Onun yanında bu gerçek bir sanat eseri...
FATİH TERİM’E SAYDIRAN BAZI ‘VIP’ GALATASARAYLILARIN ÖZÜR BORCU VAR
YILLARDIR bir Fenerbahçeli olarak sözümü hiç esirgemeden hep aynı şeyi söylüyorum. Türkiye’nin en büyük üç hocasından biri Fatih Terim’dir...
O nedenle bazı Galatasaraylıların hocaya durmadan saydırmasını hiç anlamıyorum...
Terim hiç yılmayan bir savaşçı...
Saha psikolojisini ve stresini çok iyi yönetiyor...
Önceki akşam arada bir o maça da bakarken şunu düşündüm. Bazı çok ünlü Galatasaraylıların ona çok özür borcu var.
COĞRAFYA KADERSE BU KARELERE SAĞ ALTTAKİNİ KAPATARAK BAKIN
ÖNCEKI gece kader maçları sırasında Fenerbahçeli evler arasında büyük bir telefon trafiği vardı.
Kiminle konuştuysam aynı soru soruluyordu.
Şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptırmak mı daha acı...
Yoksa ikinciliği Galatasaray’a mı...
Tabii daha fenası da vardı...
Birinciliği Galatasaray’a kaptırmak...
İşte o felaketimiz olur...
Şaka tabii...
O acıyı yaşarken bir de Galatasaraylı arkadaşlardan
bu paylaşım gelmedi mi...
Altında şöyle
bir yazı:
“Coğrafya kaderdir, elin sahaya gireni bizim sahaya girenimiz...”
Eli bıçaklı adamın üzerinde Fenerbahçe forması var...
O Rus kadın sahaya fırladığında ben de o staddaydım...
Anlayacağınız coğrafya gerçekten kaderimizse...
Ben böyle kaderin...
Neyine ne diyeyim...
Tek tesellim üzerinde Fenerbahçe forması olmayanın bayram günü sayfamı açması...
YA EL SIKIŞMA? ONA DA RAHAT DÖNEBİLECEK MİYİZ
Pandemi başından beri, el sıkışmaktan kaçınıyoruz...
Onun yerine elimizi yumruk yapıp tokuşturmayı icad ettik...
Hoş ikisinde de ten tene değiyor ama, nedense yumruk tokuşturmak daha az tehlikeli geliyor.
Merak ediyorum, bundan sonra nasıl devam edeceğiz...
El sıkışmaya mı döneceğiz...
Yoksa yumruk tokuşturmaya mı...
Canım ne fark eder demeyin.
“El sıkışmak” yeniden buluştuktan sonra anlaşmaya varmayı temsil ediyor.
Yumruk tokuşturmak ise boksörlerin eldivenleri ile döğüşe başlamadan yaptıkları hareket...
Tam da millet olarak el sıkışmaya ihtiyacımız olan bir dönemde geldi bu pandemi...
İnşallah bitince eski alışkanlığımıza dönebiliriz.
EN GÜZEL HARMANDALI FOTOĞRAFI YARIŞMASI AÇILIRSA OYUM BUNA
BU fotoğrafı dün Instagram’da Cahide Gökoğlu paylaşmış.
Hashtag olarak da “Türkiye folkdance” yazmış... Bir de büyük harflerle “Harmandalı” kelimesini eklemiş.
Fotoğrafı çeken ve düzenleyen ise Halit Dokuzoğuz...
Bugüne kadar gördüğüm en güzel stilize Harmandalı fotoğrafı...
Koreografisi, boyundaki üslük, kasket, ayaktaki bot...
Tam Ege...
Bir de davulcu kadın değil mi...
Bittim...
Tam “Bütün Türkiye’ye iyi bayramlar” fotoğrafı...
BAYRAMDA EVİNDE KENDİ KENDİNE PARTİLEMEK İSTEYENE
ÖNCE hepinizin Şeker Bayramı’nı kutluyorum.
En sevdiğim, kendimi en mutlu hissettiğim dini bayramdır. İnşallah bu son kapanma bayramımız olur... Ama 17 Mayıs akşamına kadar evde kapalı olacağımıza göre müzik sevenlere küçük bir rehber sunayım.
EVİNDE AİLE İÇİ PARTİ İSTEYENE
Benim Spotify’daki “Paradise Bay On The Deck Summer 2021” listem. Tam yaz için yapılmış bir liste.
VINTAGE İTALYAN FİLM SEYREDENE
Streaming platformlarda çok moda olan eski İtalyan filmlerini seyredenlere yine Spotify’da hazırladığıım “Italia Amore” listem...
AKŞAMÜZERİ İÇKİSİ İLE
“Afternoon Jazz” listem çok iyi gidiyor. En çok takipçisi olan listem de bu.
YALNIZ BAYRAM GECELERİ İÇİN
“DJ Ert Smooth, Soft and Jazzy.”
VINTAGE BİR AKŞAM YEMEĞİ SIRASINDA
“En Romantik Türk Şarkıları.”
Hepsi yenilendi...
Hepsi güzel bir yaza hazır.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin