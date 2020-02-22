Savunma Bakanı'na sorulan ve sorulmayan birer soru

İki askerimizin şehit düştüğü, beşinin yaralandığı haberi tam o sırada gelmiş.
*
Arkadaşlarımızın anlattığına göre, Akar telefonda konuştuğu Genelkurmay yetkilisine “Sakin olalım” demiş...
Bence de en doğru yaklaşım...
*
Genelkurmay’dan gelen haber ve sonradan yapılan açıklamaya göre askerlerimiz “bir hava saldırısında” vurulmuş...
Aynı saatlerde Rus Genelkurmayı da uçaklarının bazı rejim muhaliflerini vurduğunu belirtiyorlardı.
*
Tabii bu durumda bir gazetecinin aklına gelen ilk soru şu oluyor:
“Eğer Rusya’dan alınan S-400’ler aktive edilmiş olsaydı bu hava saldırısına karşı kullanılabilir miydi?”
Arkadaşlarımız bu soruyu sormamışlar.
Dolayısıyla cevabı da yok.
*
Buna karşılık bir başka S-400 sorusunu sormuşlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 savunma sisteminin Nisan 2020’den önce aktive edilemeyeceğini açıklamıştı.
Şu an durum nedir?
Bakan bunu off the record cevaplamış.
Yani onun cevabını da öğrenemedik.
Ama akşam CNN Türk’te daha ilginç bir açıklama yaptı:
“ABD’den Patriot füzesi istenebilir...”
*
Bence bütün dünyada askeri stratejistlerin ve uluslararası ilişkiler uzmanlarının tartışması gereken bir “case study” ile karşı karşıyayız.
*
Benim tahminim şu:
S-400’lerin aktive hale gelmesi biraz gecikebilir...
GÜNÜN SORUSU
S-400 BAŞKA S-400’E KARŞI KONUŞLANIRSA
LABA lubacı değil gerçek askeri stratejistlerin, uluslararası ilişkiler uzmanlarının üzerinde durması gereken çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız.
Eğer bizim S-400’ler aktive olmuş olsaydı...
Karşı tarafta yani Suriye’nin elinde de S-300 ve S-400 füzeleri var. O taraftan kalkan uçakların bir bölümü de Rus SUV’ları ve füzeleri...
Acaba bizim S-400’ler ne kadar etkili olabilirdi? Bence NATO ittifakının da ciddi biçimde ele alması gereken bir durum bu...
BENCE BU PODYALI KÖPEK ŞİMDİDEN YILIN FOTOĞRAFI
Son yıllarda bu kadar güzel bir hayvan fotoğrafı görmedim.
Bu kadar güzel bir insan ve çocuk fotoğrafı da görmedim. Bence daha şimdiden...
Yılın okulu: 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu ve öğrencileri.
Yılın öğretmeni: Mezarlıkta bulunan köpeği sınıfın öğrencisi haline getiren öğretmen...
Yılın dostu: Bu sınıfta derse giren yetim köpek Fındık.
Yılın fotoğrafı: İşte bu kare.
*
NOT: “Podya” lafı da nereden çıktı derseniz.
Bu fotoğraf beni İzmir’de ilkokulu okuduğum Gazi İlkokulu’na götürdü. O yıllarda siyah-beyaz önlüğün adı “podya” idi...
BİR 68’Lİ Mİ DAHA BİLGİLİDİR YOKSA BİR ‘Z’ ÇOCUĞU MU
BENİM kuşağım 1968-70 kuşağıdır. Şöyle bir inancı vardır:
Kendini tarihin yarattığı en devrimci nesil zanneder.
Kendini tarihin yarattığı en bilgili en okuyan nesil zanneder.
Kendini tarihin yarattığı en aktivist nesil zanneder.
Kendini tarihin yarattığı en demokrat nesil zanneder.
Biraz değil bayağı mavi kanlıdır benim neslim. O yüzden kendisinden sonra gelen nesilleri hep küçümsemiştir.
Onlara göre yeni nesiller, hele hele bugünün Z kuşağı kitap okumaz...
Cahildir.
Bilgiye ulaşma kabiliyeti ve arzusu yoktur.
İşte benim neslim kendi kendine çizdiği bu portreyi iyi yutturdu.
Oysa durum hiç öyle değil.
*
Dünyanın en büyük araştırma kuruluşlarından Ipsos’un Dünya Ekonomik Forumu için 33 ülkede yaptırdığı yeni araştırmanın bir sonucu önümde duruyor.
Global kamuoyunda her beş kişiden en az üçü, bugünün gençlerinin eski nesillere göre bilgiye ve eğlenceye ulaşma konusunda daha iyi durumda olduğuna inanıyor.
Bu da yüzde 82’si demek...
*
Yüzde 61’i kendilerine dürüst olma konusunda eskilerden daha özgür durumda olduğuna inanıyor.
Yani bugünün çocukları 68 kuşağından cahil falan değil.
Tam aksine çok daha fazla şey biliyor.
LACAN’I DA OKUYUP ANLADIM DERSE RESMEN SONUM OLUR
Atakan, Spinoza’yı okumuş...
Nihilizmin öyle bir tarifini yapıyor ki...
Ağzım açık izledim...
Eğer çıkıp bir de Jacques Lacan’ın “Psikanalizin Etiği”ni okudum derse apışıp kalırım. Üstüne bir de anladığını söyleyip anlatmaya başlarsa yemin ediyorum işte o benim bittiğim andır. 1970’lerde Sorbonne’da sabahları 06.00’da kalkıp amfinin ön sırasında yer tuttum. Kim bilir kaç kere diledim Lacan’ın seminerlerini.
Vallahi bir şey anlamadım.
Yani Atakan çıkıp böyle yaparsa benim sonum olur. Hele bir de Derrida’yı anladığını, üstüne bir de “Finnegans Wake”i sonuna kadar okuduğunu açıklarsa...
Sadece ben değil... Benim bütün neslimi de bitirir.
BIYIKSIZ MUHAFAZAKÂRDAN GELEN 5 BIYIKLI SMOKİN KARESİ
Dün bir tez ortaya atmıştım.
Türkiye’de son zamanlarda bıyıklıların smokin giymediğini söylemiştim.
Bunun nedeninin de muhafazakâr iklime ayak uydurma gayreti olduğunu belirtmiştim...
Yazıyı okuyan muhafazakâr bir köşe yazarı arkadaşım bana Atatürk’ün bu fotoğrafı ile 4 fotoğraf daha göndermiş.
*
Önce şunu yazmış:
“Smokini Atatürk gibi taşıyamayacaksan niye giyeceksin ki...”
Sonra da eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün smokinli fotoğrafını gülücük emojisiyle atmış.
Bunun dışında üç bıyıklı ve smokinli daha bulmuş.
Halit Ergenç, Yılmaz Erdoğan, Timur Selçuk...
Ben de ona şu cevabı yazdım:
BİR: Bu son üçü muhafazakâr değil.
İKİ: Abdullah Gül konusunda haklısın ama istisnalar kaideyi bozmaz.
ÜÇ: Atatürk konusunda ise tamamen haklısın Ersoy Dede...
*
Onun gibi taşıyamayacaksan ne anlamı var smokin giymenin...
YARIN
HAFTANIN FOTOĞRAFI:
Affetme konferansında çekilen ilginç bir fotoğrafın anlattıkları.
HAFTANIN TARTIŞMASI:
Bu fotoğraf ne diyor? Affetme konusunda erkekler daha mı az istekli?
HAFTANIN HABERİ:
Affetme konferansına giriş fiyatları gerçekte kaç TL’ydi.
HAFTANIN PSİKOLOJİSİ:
21’inci yüzyıl insanı daha az mı âşık oluyor? Daha az mı sevişiyor? Araştırmalar ne diyor?
BENCH MODASI:
EuroLeague’de haftanın maçını oynayan Fenerbahçe Ülker ile Real Madrid’in koçlarının giyim tarzı ne anlatıyor?
HAFTANIN YÜKSELENİ VE İNENİ:
Haftanın yükselen cümlesi neydi? İnen cümlesi ne oldu?
Savunma Bakanı'na sorulan ve sorulmayan birer soru
Savunma Bakanı Hulusi Akar önceki gün Demirören Medya Grubu’nun Ankara binasındaydı.
İki askerimizin şehit düştüğü, beşinin yaralandığı haberi tam o sırada gelmiş.
*
Arkadaşlarımızın anlattığına göre, Akar telefonda konuştuğu Genelkurmay yetkilisine “Sakin olalım” demiş...
Bence de en doğru yaklaşım...
*
Genelkurmay’dan gelen haber ve sonradan yapılan açıklamaya göre askerlerimiz “bir hava saldırısında” vurulmuş...
Aynı saatlerde Rus Genelkurmayı da uçaklarının bazı rejim muhaliflerini vurduğunu belirtiyorlardı.
*
Tabii bu durumda bir gazetecinin aklına gelen ilk soru şu oluyor:
“Eğer Rusya’dan alınan S-400’ler aktive edilmiş olsaydı bu hava saldırısına karşı kullanılabilir miydi?”
Arkadaşlarımız bu soruyu sormamışlar.
Dolayısıyla cevabı da yok.
*
Buna karşılık bir başka S-400 sorusunu sormuşlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 savunma sisteminin Nisan 2020’den önce aktive edilemeyeceğini açıklamıştı.
Şu an durum nedir?
Bakan bunu off the record cevaplamış.
Yani onun cevabını da öğrenemedik.
Ama akşam CNN Türk’te daha ilginç bir açıklama yaptı:
“ABD’den Patriot füzesi istenebilir...”
*
Bence bütün dünyada askeri stratejistlerin ve uluslararası ilişkiler uzmanlarının tartışması gereken bir “case study” ile karşı karşıyayız.
*
Benim tahminim şu:
S-400’lerin aktive hale gelmesi biraz gecikebilir...
GÜNÜN SORUSU
S-400 BAŞKA S-400’E KARŞI KONUŞLANIRSA
LABA lubacı değil gerçek askeri stratejistlerin, uluslararası ilişkiler uzmanlarının üzerinde durması gereken çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız.
Eğer bizim S-400’ler aktive olmuş olsaydı...
Karşı tarafta yani Suriye’nin elinde de S-300 ve S-400 füzeleri var. O taraftan kalkan uçakların bir bölümü de Rus SUV’ları ve füzeleri...
Acaba bizim S-400’ler ne kadar etkili olabilirdi? Bence NATO ittifakının da ciddi biçimde ele alması gereken bir durum bu...
BENCE BU PODYALI KÖPEK ŞİMDİDEN YILIN FOTOĞRAFI
Son yıllarda bu kadar güzel bir hayvan fotoğrafı görmedim.
Bu kadar güzel bir insan ve çocuk fotoğrafı da görmedim. Bence daha şimdiden...
Yılın okulu: 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu ve öğrencileri.
Yılın öğretmeni: Mezarlıkta bulunan köpeği sınıfın öğrencisi haline getiren öğretmen...
Yılın dostu: Bu sınıfta derse giren yetim köpek Fındık.
Yılın fotoğrafı: İşte bu kare.
*
NOT: “Podya” lafı da nereden çıktı derseniz.
Bu fotoğraf beni İzmir’de ilkokulu okuduğum Gazi İlkokulu’na götürdü. O yıllarda siyah-beyaz önlüğün adı “podya” idi...
BİR 68’Lİ Mİ DAHA BİLGİLİDİR YOKSA BİR ‘Z’ ÇOCUĞU MU
BENİM kuşağım 1968-70 kuşağıdır. Şöyle bir inancı vardır:
Kendini tarihin yarattığı en devrimci nesil zanneder.
Kendini tarihin yarattığı en bilgili en okuyan nesil zanneder.
Kendini tarihin yarattığı en aktivist nesil zanneder.
Kendini tarihin yarattığı en demokrat nesil zanneder.
Biraz değil bayağı mavi kanlıdır benim neslim. O yüzden kendisinden sonra gelen nesilleri hep küçümsemiştir.
Onlara göre yeni nesiller, hele hele bugünün Z kuşağı kitap okumaz...
Cahildir.
Bilgiye ulaşma kabiliyeti ve arzusu yoktur.
İşte benim neslim kendi kendine çizdiği bu portreyi iyi yutturdu.
Oysa durum hiç öyle değil.
*
Dünyanın en büyük araştırma kuruluşlarından Ipsos’un Dünya Ekonomik Forumu için 33 ülkede yaptırdığı yeni araştırmanın bir sonucu önümde duruyor.
Global kamuoyunda her beş kişiden en az üçü, bugünün gençlerinin eski nesillere göre bilgiye ve eğlenceye ulaşma konusunda daha iyi durumda olduğuna inanıyor.
Bu da yüzde 82’si demek...
*
Yüzde 61’i kendilerine dürüst olma konusunda eskilerden daha özgür durumda olduğuna inanıyor.
Yani bugünün çocukları 68 kuşağından cahil falan değil.
Tam aksine çok daha fazla şey biliyor.
LACAN’I DA OKUYUP ANLADIM DERSE RESMEN SONUM OLUR
Atakan, Spinoza’yı okumuş...
Nihilizmin öyle bir tarifini yapıyor ki...
Ağzım açık izledim...
Eğer çıkıp bir de Jacques Lacan’ın “Psikanalizin Etiği”ni okudum derse apışıp kalırım. Üstüne bir de anladığını söyleyip anlatmaya başlarsa yemin ediyorum işte o benim bittiğim andır. 1970’lerde Sorbonne’da sabahları 06.00’da kalkıp amfinin ön sırasında yer tuttum. Kim bilir kaç kere diledim Lacan’ın seminerlerini.
Vallahi bir şey anlamadım.
Yani Atakan çıkıp böyle yaparsa benim sonum olur. Hele bir de Derrida’yı anladığını, üstüne bir de “Finnegans Wake”i sonuna kadar okuduğunu açıklarsa...
Sadece ben değil... Benim bütün neslimi de bitirir.
BIYIKSIZ MUHAFAZAKÂRDAN GELEN 5 BIYIKLI SMOKİN KARESİ
Dün bir tez ortaya atmıştım.
Türkiye’de son zamanlarda bıyıklıların smokin giymediğini söylemiştim.
Bunun nedeninin de muhafazakâr iklime ayak uydurma gayreti olduğunu belirtmiştim...
Yazıyı okuyan muhafazakâr bir köşe yazarı arkadaşım bana Atatürk’ün bu fotoğrafı ile 4 fotoğraf daha göndermiş.
*
Önce şunu yazmış:
“Smokini Atatürk gibi taşıyamayacaksan niye giyeceksin ki...”
Sonra da eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün smokinli fotoğrafını gülücük emojisiyle atmış.
Bunun dışında üç bıyıklı ve smokinli daha bulmuş.
Halit Ergenç, Yılmaz Erdoğan, Timur Selçuk...
Ben de ona şu cevabı yazdım:
BİR: Bu son üçü muhafazakâr değil.
İKİ: Abdullah Gül konusunda haklısın ama istisnalar kaideyi bozmaz.
ÜÇ: Atatürk konusunda ise tamamen haklısın Ersoy Dede...
*
Onun gibi taşıyamayacaksan ne anlamı var smokin giymenin...
YARIN
HAFTANIN FOTOĞRAFI:
Affetme konferansında çekilen ilginç bir fotoğrafın anlattıkları.
HAFTANIN TARTIŞMASI:
Bu fotoğraf ne diyor? Affetme konusunda erkekler daha mı az istekli?
HAFTANIN HABERİ:
Affetme konferansına giriş fiyatları gerçekte kaç TL’ydi.
HAFTANIN PSİKOLOJİSİ:
21’inci yüzyıl insanı daha az mı âşık oluyor? Daha az mı sevişiyor? Araştırmalar ne diyor?
BENCH MODASI:
EuroLeague’de haftanın maçını oynayan Fenerbahçe Ülker ile Real Madrid’in koçlarının giyim tarzı ne anlatıyor?
HAFTANIN YÜKSELENİ VE İNENİ:
Haftanın yükselen cümlesi neydi? İnen cümlesi ne oldu?