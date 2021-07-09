Salı akşamı HALK TV’de beni şaşırtan bir ‘sayın’ hitabı

Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
*
1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
*
Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
* * *
Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
*
Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
*
Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
*
David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
*
Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
*
Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
*
“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
*
“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
*
“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
*
Salı akşamı HALK TV’de beni şaşırtan bir ‘sayın’ hitabı
Geçen salı akşamı beni şaşırtan bir şey oldu.
Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Zülfü Livaneli’nin eleştirdiği eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’le ilgili...
Benim için sürpriz olan, ancak siyasetin bugünü ve özellikle yarını için de çok önemli gördüğüm bu mesajı size aktarmak isterim.
*
Şimdi dikkat...
Halk TV sol eğilimli ve iktidara karşı yayınları ile tanınan bir kanal.
Özlem Gürses de bu kanalın hafta sonu ana haber sunucusu...
Şimdi İrfan Değirmenci tatile çıktığı için hafta içinde de onun yerine haberleri Gürses sunuyor.
Bahçeli mesajına, “Özlem Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar” diyerek başlıyor ve şunları söylüyor:
“Merhum Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’le süresi 3.5 yılı bulan 57’nci Cumhuriyet Hükümetinde birlikte görev yaptık. Bu vesileyle kendisini yakından tanıma fırsatım oldu.”
“Tam bir beyefendi, saygın bir devlet adamı, tutarlı ve milli nitelikli bir solcu, aynı zamanda da Türk milletinin değerleriyle çatışmayan, çelişmeyen bir şahsiyetti.”
“Merhum Ecevit’in Türkiye’nin hak ve çıkarlarını samimiyetle savunduğuna her fırsatta şahit oldum. Bu haliyle, Zülfü Livaneli’nin Merhum Ecevit’le iddialarını, ithamlarını, reddettiğimi özellikle ve sizin vasıtanızla paylaşmak isterim.”
“Merhum Bülent Ecevit’in devlete ve millete bağlılığını tartışmaya açmak hem vebal hem de haksızlıktır. Bu duygu ve düşüncelerimi kamuoyunun bilgi ve takdirine sunuyorum... Göstereceğiniz hassasiyetten dolayı da teşekkür ediyorum.”
*
Bahçeli’nin bu mesajını şu bakımdan önemsiyorum.
Birincisi şu:
Türkiye’de bir süredir bu ülkeye hizmet etmiş büyük insanlara karşı hoyratça eğilimler belirdi...
Bu vefasızlık Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e hakarete kadar gitti.
İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Necmettin Erbakan...
Bu insanların her birinin bu ülkeye büyük hizmetleri var.
Eğer bir millet olmak istiyorsak...
Siyasi fikirlerine karşı olsak da, bu insanlara karşı vefa duygusunda kolektif bir gönül mutabakatına ihtiyacımız var.
*
Bahçeli’nin sol eğilimli bir kanalın sol eğilimli haber sunucusuna gönderdiği mesajda Ecevit için kullandığı “Sayın” hitabını Türk siyasetine sokan insan rahmetli Bülent Ecevit olmuştu.
İnanın o “Sayın” kelimesi işte bu mesajda tam yerini buldu.
*
Yaşar Kemal’in “Demirciler Çarşısı Cinayeti” romanından hepimize kalan muhteşem bir cümle vardır:
“O güzel insanlar güzel atlarına binip gittiler...”
Şimdi ülkemizde o güzel insanları güzel atları üzerinde geri getirme zamanıdır...
ERKEK GÜZELLİK YARIŞMASI MI
RECEP İVEDİK FİLMİ SEÇMESİ Mİ
Bu fotoğrafı Paris’te yaşayan bir arkadaşım gönderdi.
Altına da şunu yazmış:
“1900’lerin başlarında bir erkek güzellik yarışması...”
Aman Allahım bu ne diye baktım...
Güzellik yarışması mı, yoksa yeni Recep İvedik filmi için oyuncu seçimi mi...
Sosyal medyadan gelen böyle fotoğraflar bazen asılsız çıkıyor.
Ama gerçekten erkek güzeli yarışması ise demek ki mutasyon diye bir şey varmış.
ERKAN ÖZERMAN’IN İLK ‘BEST MODEL’İ BAKIN KİMDİ
ERKAN Özerman yıllardır yaptığı “Best Model” yarışmalarının seçmelerine ait fotoğraflar yayınladı. Ancak gözüm yıllar önce bu yarışmaya ait gördüğüm bir başka fotoğrafı aradı.
Erkan Özerman’ın ilk “Best Model”lerinden biri Uğur Dündar’dı. Sümerbank’ın kurucusu Nurullah Sümer’in evinin bahçesinde Ankara sosyetesini bir araya getiren bir defile düzenlemişti.
İşte o defilenin süper starı Uğur Dündar’dı...
Kadife pantolon, üstünde iri kareli yün ceket, düğmeli yaka gömlek... Puantiye kravat...
Uğur Dündar’dan Rahmi Bey’e Türk stil ikonları da epey değişmiş demek...
GÜNÜN PORTRESİ
100 YAŞINDA BU POZU VERMEK İÇİN GÜNDE KAÇ KAŞIK ZEYTİNYAĞI İÇMELİ
FOTOĞRAFINI gördüğünüz bu adam dün 100 yaşını kutladı.
Edgar Morin, bugün Fransa’nın yaşayan en büyük sosyolog ve filozofu...
Osmanlı Selanik’te doğup Fransa’ya göç etmiş Yahudi bir babanın oğlu.
“Morin” onun Paris’te işgal sırasında Nazilere karşı direniş hareketindeki kod adı.
Figaro gazetesi ona “100 yaşına kadar yaşamının sırrını” sormuş. Günde bir kaşık zeytinyağı falan mı içersin diye...
“Hayır, uzun yaşama ile ilgili hiçbir sırrım yok” demiş.
Sadece şunları tavsiye etmiş:
*
Maceraya atılmaktan korkma...
Gerektiğinde kendinden bile şüphe et.
Çeşitli insanla tanış...
Ve bunları eğlenerek yapmaya çalış...
*
Liberation gazetesi onu şu çelişkileri ile tarif ediyor:
Hayatı seven bir ölüm antropoloğu.
Basitliği reddeden popüler bir filozof.
Hatalarını kabul eden bir sosyolog.
100 yaşına gelmiş büyük bir “şimdiki zaman” tutkunu...
GÜNÜN TARTIŞMASI
RAHMİ BEY TARZI MI
HINCAL ABİ TARZI MI
DÜN itibarıyla “60 plus stil ikonluğu” dalında yeni bir tartışma başladı.
Tartışma Hıncal Uluç’un köşesinde, Sabah gazetesinin magazin servisine attığı fırça ile başladı. Sabah magazin grubu Rahmi Koç’un bu fotoğrafını basıp altına “Rahmi Koç tarzı” yazmış.
Hıncal Abi fena halde bozulmuş buna. Diyor ki: “Bu asıl benim tarzım... Yıllardır öyle giyiniyorum.”
Aralarına girmem ama Hıncal Abi’ye bir itirazım var. Rahmi Bey’in pantolonu...
Artık Brooks Brothers tarzından ve tek renk pantolondan vazgeçip, resmen “Pitti Uomo” tarzına geçmiş... Rahmi Bey’in bu pantolonuyla, yepyeni bir dönemi açtığı kesin.
Bir önceki yazıda bahsettiğim Edgar Morin, hayatı boyunca benim de inandığım şu tezi savundu: “Büyük medeniyetler ancak kozmopolit toplumlarda gelişir...”
Bence 21’inci yüzyılın büyük giyim tarzları da artık klasik giyim baronlarının tüylerini diken diken edecek böyle kozmopolit bir patchwork’ten, yani “kırkyama”dan doğacak... Rahmi Bey tarzının buna Hıncal Uluç tarzından daha yakın olduğunu düşünüyorum.
Edgar Morin’in Liberation’da yayınlanan bu fotoğrafına bittim...
Allah Rahmi Koç’a, Hıncal Abi’ye, Güneri Cıvaoğlu’na ve hepimize 100 yaşında böyle harika, güleç ve dünyaya hafif müstehzi bakan umursamaz pozlar nasip etsin.
FERMUAR ÖYLE BİR YERDE PATLADI Kİ SESİ TA ETEKLİ MEHMET’E KADAR GELDİ
AMERİKAN magazin medyası geçen cumartesi akşamından beri bir fermuar olayını konuşuyor.
Geçen yılın en büyük sürprizini yapan hip hop şarkıcısı Lil Nas X, yeni şarkısının tanıtımı için “Saturday Night Live” adlı komedi şovuna çıktı.
Ancak şarkının tam ortasında, dans edip söylerken pantolonunun fermuarı ya açıldı ya patladı.
*
Bir süre ne yapacağını bilemedi sonra elleriyle kapatarak durumu kurtarmaya çalıştı..
Tabi iş işten geçti ve sosyal medya yıkıldı...
Lil Nas X gay bir şarkıcı. “Old Town Road” adlı şarkısı hiç tartışmasız geçen yılın en büyük müzik fenomeniydi.
Orijinali ve folk şarkıcısı Billy Ray Cyrus’la yaptığı remiksi sadece Spotify’da 2 milyara yakın dinlendi.
Bir sonraki canlı TV programına etekle çıktı ve şunu söyledi:
“Bir daha kimse bana niye etekli Lil Nas X oldun demesin. Çünkü artık pantolona güvenmiyorum...”
*
Mehmet Yılmaz ve ben İskoçya’da kilt giydiğimizde, bazı yazarlar bize “Etekli” adını takmıştı.
Artık biz de rahatlıkla “Pantolona güvenmiyoruz” diyebiliriz.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin