Şahan’ın hashtag’lerini neden çok seviyorum

Instagram hesabından o kadar sıcak ve sempatik paylaşımlar yapıyor ki...
Dün gittiği tatil yöresinden bu fotoğrafı paylaştı.
Altında hashtag olarak da şu kelimeleri koymuş:
“Father”, “Baba”, “Aile”, “Family”, “Life”, “Hayat”, “Mutluluk”...
Bir önceki paylaşımının altına da şunu yazmış:
“Seni seven bir ailen varsa, gözünün içine bakan çocukların, yanında sağlam bir eş varsa her koşulda senle yürüyen ve aklında hep kendinden önce onlar varsa işte sen bir baba demeksin.”
*
Arkadaşlar...
“Recep İvedik” karakterini yaratan insanın içinde işte böyle bir insan var...
SEVİYELİ MAGAZİNCİYE ‘VONGOLE’ İTİRAZIM
T24 Haber sitesinin “seviyeli magazincisi” Tuğrul Eryılmaz dünkü yazısında benim Jülide Ateş’in “40 Soru” programında verdiğim cevapları şöyle yorumlamış...
“Ne şiş yansın ne kebap.”
İtirazım var... Ben o cevaplarla tam aksini söyledim. Yani “Hem şiş yansın, hem kebap” dedim...
Çünkü bugün yaşadığımız şu tartışmada bir taraf şiş, öteki taraf kebapsa, vallahi ikisi de bana göre değil.
Daha açık söyleyeyim.
“Ocakbaşı” olayı bana göre değil.
Zaten o yüzden Türk siyasetinin “ocakbaşı masasının” bu tarafı da öteki tarafı da hazzetmiyor benden.
Çünkü ben Ege ve Akdeniz mutfağından yanayım...
Mesela 40 sorudan üç-beşi “vongole” olsaydı...
Ne “pasta”nın, ne de “kum midyesi”nin yanmasına asla izin vermezdim.
.....................................
NOT: Vongole: Kum midyeli makarna...
BİR FENERBAHÇELİNİN EN HÜZÜNLÜ CÜMLESİ
DÜN aynı saatlerde iki fotoğraf düştü önüme...
Biri Liverpool’dan geliyordu...
Takım 30 yıl sonra Premier League şampiyonu olmuştu ve bütün şehir bunu kutluyordu.
Şu çocuğun yüzünde, İzmir’deki kendi çocukluğumu gördüm...
Babamın aldığı Fenerbahçe forması ile, Alsancak Stadı’nın kapısında Lefter Küçükandonyadis ve Can Bartu’yu otobüse binerken görmek için saatlerce beklememi...
*
Sonra önüme Instagram’da Obradoviç adına açılmış sayfada paylaşılan, koç Obradoviç ile Alex’in yan yana çekilmiş bir fotoğrafı geldi...
Altında “Sosyalmedyafener” adlı sayfadan yazılmış şu yorum var:
“Kimi sevdiysek gitti...”
Öyle dokundu ki bu cümle bana... Alex’in gidişi büyümüzü bozdu.Aziz Yıldırım’ın gidişi bir dönemi kapattı...
Şimdi Koç gidiyor...
Umarım basketboldaki rengimiz de solmaz...
ZİNCİRLİK ÖRDEK’E GAYRİCİDDİ DİYENE BEN DE ‘HOOP’ DERİM
FRANSA’nın ünlü mizah dergisi Canard Enchaine (Zincire Vurulmuş Ördek) açık ve net şekilde dedi ki:
“Erdoğan Libya’da oyunu adil biçimde oynayan tek oyuncu...”
Dergi bunu kendi görüşü olarak değil, Fransız Dışişleri Bakanlığı’nda adını vermediği bazı diplomatlara atfen verdi.
Baktım bazı muhalif kişiler çıkıp hemen “Canım o bir mizah dergisi. Ciddiye alınır mı...” diyor...
Fransa’da 6 yıl yaşamış bir insan olarak “Hoop” diyorum.
Arkadaş, Canard Enchaine sadece bir mizah dergisi değildir...
Fransa’da birçok yolsuzluğu ortaya çıkaran ciddi bir dergidir.
Erdoğan’a kızıyorsunuz diye hemen dergiyi küçümsemeye kalkmayın...
METNİN O BÖLÜMÜNÜN TAMAMINA DA BAKMAK LAZIM
BEN o metinde kullanılan bazı ifadelere takıldım.
Canard Enchaine’nin Libya politikası ile ilgili yorumunun o bölümü şöyle: “Erdoğan, Libya, Akdeniz ve Kıbrıs açıkları ile ilgili jeopolitik, askeri, petrol ve gazla ilgili hırslarını hiç saklamadan dürüstçe oynayan tek oyuncu...”
Cümlede “Franc jeu” ifadesi kullanılmış... Bu ifade “adil” ve “dürüst” olarak çevrilebilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta büyük devletlerin Ortadoğu’daki petrol hırslarını eleştiren bir siyasetçi.
Dolayısıyla metindeki “petrol ve gaz hırsı” sözlerinden çok hoşlandığını sanmıyorum.
HOPPALAAA BU DA NEREDEN ÇIKTI ŞİMDİ
ÖNCEKİ gün haberler arasına sıkışmış küçücük bir haber. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ile bir anlaşma imzalamış.
Görünürde anlaşmanın amacı şu:
“Koronavirüse karşı ortak mücadele...”
Kim yutar bunu yahu...
İsrail ile Türkiye’ye düşman Arap ülkeleri arasında besbelli bir işbirliği dönemi açılmış.
Bir kenara not edelim...
Galiba bu gidişle Filistin’in arkasında bir tek biz kalacağız.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Şahan’ın hashtag’lerini neden çok seviyorum
Şahan Gökbakar’ı şu korona döneminde daha da sevdim.
Instagram hesabından o kadar sıcak ve sempatik paylaşımlar yapıyor ki...
Dün gittiği tatil yöresinden bu fotoğrafı paylaştı.
Altında hashtag olarak da şu kelimeleri koymuş:
“Father”, “Baba”, “Aile”, “Family”, “Life”, “Hayat”, “Mutluluk”...
Bir önceki paylaşımının altına da şunu yazmış:
“Seni seven bir ailen varsa, gözünün içine bakan çocukların, yanında sağlam bir eş varsa her koşulda senle yürüyen ve aklında hep kendinden önce onlar varsa işte sen bir baba demeksin.”
*
Arkadaşlar...
“Recep İvedik” karakterini yaratan insanın içinde işte böyle bir insan var...
SEVİYELİ MAGAZİNCİYE ‘VONGOLE’ İTİRAZIM
T24 Haber sitesinin “seviyeli magazincisi” Tuğrul Eryılmaz dünkü yazısında benim Jülide Ateş’in “40 Soru” programında verdiğim cevapları şöyle yorumlamış...
“Ne şiş yansın ne kebap.”
İtirazım var... Ben o cevaplarla tam aksini söyledim. Yani “Hem şiş yansın, hem kebap” dedim...
Çünkü bugün yaşadığımız şu tartışmada bir taraf şiş, öteki taraf kebapsa, vallahi ikisi de bana göre değil.
Daha açık söyleyeyim.
“Ocakbaşı” olayı bana göre değil.
Zaten o yüzden Türk siyasetinin “ocakbaşı masasının” bu tarafı da öteki tarafı da hazzetmiyor benden.
Çünkü ben Ege ve Akdeniz mutfağından yanayım...
Mesela 40 sorudan üç-beşi “vongole” olsaydı...
Ne “pasta”nın, ne de “kum midyesi”nin yanmasına asla izin vermezdim.
.....................................
NOT: Vongole: Kum midyeli makarna...
BİR FENERBAHÇELİNİN EN HÜZÜNLÜ CÜMLESİ
DÜN aynı saatlerde iki fotoğraf düştü önüme...
Biri Liverpool’dan geliyordu...
Takım 30 yıl sonra Premier League şampiyonu olmuştu ve bütün şehir bunu kutluyordu.
Şu çocuğun yüzünde, İzmir’deki kendi çocukluğumu gördüm...
Babamın aldığı Fenerbahçe forması ile, Alsancak Stadı’nın kapısında Lefter Küçükandonyadis ve Can Bartu’yu otobüse binerken görmek için saatlerce beklememi...
*
Sonra önüme Instagram’da Obradoviç adına açılmış sayfada paylaşılan, koç Obradoviç ile Alex’in yan yana çekilmiş bir fotoğrafı geldi...
Altında “Sosyalmedyafener” adlı sayfadan yazılmış şu yorum var:
“Kimi sevdiysek gitti...”
Öyle dokundu ki bu cümle bana... Alex’in gidişi büyümüzü bozdu.Aziz Yıldırım’ın gidişi bir dönemi kapattı...
Şimdi Koç gidiyor...
Umarım basketboldaki rengimiz de solmaz...
ZİNCİRLİK ÖRDEK’E GAYRİCİDDİ DİYENE BEN DE ‘HOOP’ DERİM
FRANSA’nın ünlü mizah dergisi Canard Enchaine (Zincire Vurulmuş Ördek) açık ve net şekilde dedi ki:
“Erdoğan Libya’da oyunu adil biçimde oynayan tek oyuncu...”
Dergi bunu kendi görüşü olarak değil, Fransız Dışişleri Bakanlığı’nda adını vermediği bazı diplomatlara atfen verdi.
Baktım bazı muhalif kişiler çıkıp hemen “Canım o bir mizah dergisi. Ciddiye alınır mı...” diyor...
Fransa’da 6 yıl yaşamış bir insan olarak “Hoop” diyorum.
Arkadaş, Canard Enchaine sadece bir mizah dergisi değildir...
Fransa’da birçok yolsuzluğu ortaya çıkaran ciddi bir dergidir.
Erdoğan’a kızıyorsunuz diye hemen dergiyi küçümsemeye kalkmayın...
METNİN O BÖLÜMÜNÜN TAMAMINA DA BAKMAK LAZIM
BEN o metinde kullanılan bazı ifadelere takıldım.
Canard Enchaine’nin Libya politikası ile ilgili yorumunun o bölümü şöyle: “Erdoğan, Libya, Akdeniz ve Kıbrıs açıkları ile ilgili jeopolitik, askeri, petrol ve gazla ilgili hırslarını hiç saklamadan dürüstçe oynayan tek oyuncu...”
Cümlede “Franc jeu” ifadesi kullanılmış... Bu ifade “adil” ve “dürüst” olarak çevrilebilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta büyük devletlerin Ortadoğu’daki petrol hırslarını eleştiren bir siyasetçi.
Dolayısıyla metindeki “petrol ve gaz hırsı” sözlerinden çok hoşlandığını sanmıyorum.
HOPPALAAA BU DA NEREDEN ÇIKTI ŞİMDİ
ÖNCEKİ gün haberler arasına sıkışmış küçücük bir haber. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ile bir anlaşma imzalamış.
Görünürde anlaşmanın amacı şu:
“Koronavirüse karşı ortak mücadele...”
Kim yutar bunu yahu...
İsrail ile Türkiye’ye düşman Arap ülkeleri arasında besbelli bir işbirliği dönemi açılmış.
Bir kenara not edelim...
Galiba bu gidişle Filistin’in arkasında bir tek biz kalacağız.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin