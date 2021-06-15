Sadece o gitmedi o da birlikte gitti

Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
*
Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Harika Kırmızı Kraliçe oyununu sevmemize çocuk gibi sevinmişti...
O gece üzerinde bu fotoğrafta gördüğünüz “Kırmızı Kraliçe” kıyafeti vardı.
“Bu rolü Türkiye’de en iyi oynayacak isim” demiştim.
*
Dün milletçe öğrendik ki Ezgi Mola hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış.
Nedeni de tecavüze uğrayıp intihar eden genç kızı savunmak için attığı tweet’miş.
İddiaya göre intihar eden kıza tecavüz iddiasıyla yargılanan kişiye hakaret etmiş.
Ne kadar da onuruna düşkün bir arkadaşmış meğer...
Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de bu yıl düğün patlaması yaşanacakmış.
Normal yıllarda 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 750 bine çıkması bekleniyormuş.
New York Times’ın haberine göre de İtalya da 17 Mayıs’tan itibaren düğünleri serbest bırakmış.
Düğünlerin serbest bırakılması bu iki ülkenin iki şehrinde özel bir sevince yol açtı.
Türkiye’de İzmir...
Çünkü İzmir gelinlik üretiminde belki de dünyanın en büyük şehri...
Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın gelinlik ve damatlık kıyafetleri oradan gidiyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinden alınıp götürülüşü hâlâ gözümün önünde...
Saracoğlu Stadı’nda FETÖ’cü polislerin provokasyonunu hiç unutmayacağım... Orada yediğim biber gazı hâlâ genzimde...
*
Neler yaptılar bu kulübe...
Sırf Atatürkçü diye... Sırf herkes FETÖ yalakalığı yaparken onlar yapmadı diye...
Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek.
Bir de kitap hediye edecek.
Kitabın adı da şu: “A Golden Heart Mitten...”
Yani “Altın Kalpli Eldiven...”
*
Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım.
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik.
Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı
Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:
KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE
Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”
KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ
Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.
Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.
BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR
İlk açılış “Perakende Günleri” toplantısıydı.
Toplantı sonunda, “Perakende Güneşi Ödülleri” verildi.
Birincisi pandemi sırasında başarılı olan şirketler ödüllendirildi.
Bir de “Yirminci Yıl Özel Ödülü” vardı.
Buna “Ödüllerin Ödülü” deniyordu....
Perakende sektörünü temsil eden 15 dernek ve iki ana sponsordan oluşan büyük jüri belirledi.
Ödülü Mudo mağazalarının kurucusu Mustafa Taviloğlu’na verdiler.
Ve onu, kendisinin yıllar önce söylediği şu cümleyle tanıttılar:
O meşum sabaha...
19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi’ndeki bir askeri lojmanda silah sesi duyuldu.
Türk ordusunun bir subayı, o sabah tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Arkasında da şu mektubu bıraktı:
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”
*
Yarbayın adı
Gönderen Ahmet Özal’dı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ı İstanbul’daki evinde ziyareti sırasında çekilmişti.
Hemen söyleyeyim...
Tarihi bir fotoğraftır bu...
Büyük bir barışın fotoğrafı...
Cumhuriyet’i kuran partinin, Cumhuriyet’in liberal devrimini yapan insanı ile vefa buluşmasıdır...
Yeni CHP’nin temellerini atan bir karedir...
Benim gibi artık ne ruhen, ne de fiziken öyle bir beklentisi kalmamış eski genel yayın yönetmeninin de içinde vardır o nöbetçi...
Öyle bir gün gelir ki...
“Keşke bu gazeteyi bugün ben yapsaydım” derdi...
Veya benim gibi onu demez de şunu yapar.
İçindeki gazeteyi içinden yapar...
Pazar gecesi öyle bir geceydi işte...
İçimdeki nöbetçi, o gece kendi gazetesini yaptı...
Yaptı da ne yaptı...
Bu maç Avrupa’nın seyircili futbola dönüşüydü. 16 bin taraftar sahada 60 binlik bir atmosfer yarattı. Şurası kesin; seyircisiz bir maç baharatsız bir yemek gibiydi. Futbol önceki gece aromasını ve baharatına kavuştu. Stattaki seyirci yerleşiminde sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir oturum planlaması yapıldı. Ama daha maç başlamadan önce bütün sosyal mesafe kuralları bir yana bırakıldı. Maskeler tamamen atıldı.
Önceki gece her futbolsevere nasip olmayacak bir olayı yaşadım.
Tabii ki bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi finaliydi. Tabii ki o maçı seyretmek bir şanstı.
Ancak bir sosyolog olarak benim için en az onun kadar güzel bir fırsat daha vardı.
Bütün dünyada 1.5 yıllık aradan sonra seyircili ilk futbol finalini seyredecektim.
Gerçekten çok zengin gözlemlerle dolu bir gece geçirdim.
Cumartesi gecesi Porto’nun Drago Stadı’nda sadece bir UEFA finali oynanmadı.
Futbolun geleceği açısından çok başka şeyler de oldu.
Twitter’da TT olmuştu.
Bu defa 10 saniyelik yarım kalmış bir cümle ile yine TT oldum.
Üstelik bu defa bir gece ve bir gün TT kaldım...
*
Olay perşembe akşamı bir arkadaşımdan gelen telefonla başladı:
“Sen gerçekten Tayyip Erdoğan büyük lider mi dedin?”
“Evet” dedim...
Şaşırdı... Herhalde
İstanbul’dan neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilen final maçına içim buruk geldim. Ama iyi ki gelmişim. İnsanlar saha içindeki futbola susamış. Ama sokaklardaki heyecanına da susamış. Ve bilin ki sahaya dönen seyirci aynı seyirci olmayacak. Daha mı iyi olur daha mı kötü bilmiyorum ama, daha agresif bir seyirci görürsek kimse şaşırmasın.
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için Portekiz’in Porto şehrindeydim. Aslında İstanbul’da seyredeceğimiz bir final bizden neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilmişti. O nedenle biraz içim buruk geldim buraya. Ama iyi ki gelmişim... Maçın sahadaki ayrıntılarını yarın yazacağım. Bugün saha dışını yazayım.
MAÇA CHELSEA KULÜBÜ BiLETiYLE GiREBiLDiM
Portekiz’e gelişim kolay olmadı. Bilet bulmak hiç kolay değildi. Çünkü stada 16 bin 500 kişi alınacaktı. Son anda maça gitmekten vazgeçen bir Chelsea Kulübü üyesi arkadaşım sayesinde bilet bulabildim.
OTEL FiYATLARI FÜZE GiBi FIRLAMIŞ
İkincisi Portekiz’e giriş koşulları. Kimi, “karantina var” diyordu, kimi “Yok” diyordu. Ama hemen herkese göre Portekiz’e girmek için bir davet lazımdı. Onları da hallettik... Ama en zoru otel bulmaktı... Epeydir kapalı olan oteller, restoranlar sanki bir yılın parasını bir günde çıkarmak ister gibiydi. Sadece 3 metrekare otel odasının fiyatı 600 Euro’dan başlıyordu.
BEŞ UÇAK iNiNCE COViD DUVARI YIKILDI
Şaşırıp kalacaksınız...
Ama önce dün dikkatimi çeken bir gelişme ile başlayayım.
*
Dün beni en şaşırtan haber İsrail’den geldi...
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde toplantılar yapılıyordu.
En sembolik olan ise tabii ki, yargılamaların yapıldığı Yassıada’daydı.
Olay oradan Türkiye’yi sarsan YouTube videolarına geliyordu.
İşte tam o saatlerde dünyada herkesi şaşırtan bir başka darbe yaşandı.
Bir şirket içi darbe...
Ama darbe yapılan yer öyle bir şirketti ve darbeyi yapanlar da öyle kişilerdi ki...
Dünya ekonomisinde yeni bir çağ başlıyordu.
Bir tarafta Altınordu... Mahalleme yakın bir başka mahallenin takımı. Küçükken okul dönüşü hep top oynadığım halk sahasının ilk sahibi. Metin Oktay olmak isteyen çocukların hayal arenası. Büyük Altınordu... 1923’te kurulmuş, Süper Lig kurulduğunda ilk 16 takımdan biri olmuş, Cumhuriyet’le yaşıt bir kulüp. İzmir’in ‘Kırmızı Şeytanlar’ı.
Öteki ise Altay... İlkokulu okuduğum Gazi İlkokulu’nun, orta ve liseyi okuduğum Namık Kemal Lisesi’nin mahallesinin takımı. Ben İzmirsporluyum ama öte yanım İzmirli.
Ve maç bitti. Altay Süper Lig’de... Kazanan İzmir... Ama asıl kazanan Süper Lig. İzmir’siz bir Süper Lig hep eksikti. Göztepe geldi... Zenginleşti. Şimdi Altay geldi. Yani Alsancak. Ege modernitesi. Ve İzmir artık tam kadro sahada...
Tebrikler Büyük Altay. Tebrikler Mustafa Denizli. Altay’dan aldığın parayı Şehit Aileleri’ne bağışladığın için de ayrıca teşekkürler, benim sevgili arkadaşım. Tebrikler Alsancak, Birinci, İkinci Kordon, Mustafa Bey Caddesi, Gül Sokak. Sana da tebrikler Büyük Altınordu. Tebrikler İzmir. Tabii ki tebrikler Mustafa Hocamın Çeşmesi, Alaçatı’sı. Tabii basketboldaki başarısı ile tebrikler Karşıyaka...
Önümüzdeki sezon her takım iki defa İzmir’e gidecek... Emin olun ki Süper Lig bu sezon çok daha renkli olacak.
Sadece o gitmedi o da birlikte gitti
Evet İsrail’de 12 yıllık Netanyahu başbakanlığı dönemi sona erdi.
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu, “Gazze’de tehlikeli bir savaşın tam ortasındayız. Böyle kritik bir dönemde iktidar mı değişir” diyenlere itibar etmeyerek, “Demokrasi varsa savaş ortasında bile işler” kuralına itibar etti.
İsrail halkı ve parlamentosu, parlamenter sistemlerde her zaman bir çözümün mümkün olduğunu gösterdi.
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun ayyuka çıkmış yolsuzlukları için parlamento içinde gerekenin yapılabileceğini de ispat etti.
İsrail halkı ve parlamentosu artık iyice dünyanın başına musallat olmaya başlayan popülist liderlerin seçim yoluyla değiştirilebileceğini de bütün dünyaya gösterdi ve umut verdi.
İsrail halkı ve onun seçtiği parlamento, artık bütün dünyada İsrail devletinin adını “teröriste” çıkaran bir lideri değiştirerek, halkının bu utançtan kurtulma yolunu açtı.
İsrail halkı ve parlamentosu, “bölücü” falan demeden, diyenleri dinlemeden, ülkenin Arap nüfusunun partisini de koalisyona sokarak, hem Ortadoğu’ya, hem dünyaya büyük bir uzlaşma mesajı ve umudu verdi.
*
Evet...
Geçen pazar günü Ortadoğu’da fevkalade hayırlı bir gelişme oldu...
Gırtlağına kadar yolsuzluklara, keyfi uygulamalara bulaşmış, siyasi hırsları ve koltuğu için gözünü kırpmadan bütün Ortadoğu’yu ateşe atmaktan zerre kadar çekinmeyen Bibi ve karısı gitti...
Bütün dünyanın başına bela olmaya başlayan otokrat popülizmin en önemli kalelerinden biri seçimle yıkıldı.
İnşallah, BAAS geleneğinden bir türlü kurtulamayan öteki Ortadoğu ülkeleri için de hayırlara vesile olur bu gelişme...
STİNG İMZALI SİSTER MOON ŞARABINI TANIDIK BİRİ YAPTI
İKİ yıldır çok merak ettiğim bir şarabı nihayet geçen cumartesi günü elime alıp dokunabildim..
Bir Toskana şarabıydı bu...
Bazı yazılarda “Super Tuscan” şarapları olarak niteleniyordu.
Dünyanın en önemli iki şarap dergisinden biri olan “Wine Spectator”a göre İtalya’nın en iyi 101 şarabından biriydi...
Ve bu şarabı üretenler çok tanıdık iki insandı.
Biri ünlü İrlandalı şarkıcı Sting...
Öteki ise 2005 yılından beri Türkiye’de Diageo Grubu’na ait Kayra markasının baş şarap yapımcısı ve danışmanı olarak çalışan Daniel O’Donnell...
*
Daniel, California’nın NAPA vadisinden bir şarap yapımcısı.
Şili’den Türkiye’ye dünyanın birçok yerinde danışmanlık yapıyor.
Ona “Uçan şarapçı” deniyor.
*
Son olarak Toscana’da Sting’le çalışmaya başladı ve şu günlerde çok konuşulan bir şarabı ürettiler.
Kendi rolünü “danışmanlık” olarak tarif ediyor ama aslında Sting’in aldığı Il Pallagio bağlarında üretilen bu şarabın “baş şarap yapımcısı...”
Adını Sting’in ünlü şarkısı “Sister Moon”dan aldı.
Klarnetle başlayan şahane bir Sting şarkısıdır...
Birçok şarap satıcısı firma ve sitesinde 5 üzerinden 5 yıldız almış.
Merlot ve Sangiovese üzümlerinden yapılmış bir şarap.
Şişenin etiketinde Sting’in imzası da var.
*
Cumartesi günü işte bu şarabın 2013 hasadının iki şişesi geldi.
Sting etikete yazdığı yazıda bu şarabı “Dünya, Ay, tabiat ve aşk arasındaki harmoninin sembolü” olarak tarif ediyor.
*
Daniel’in yaptığı şarapları hep çok sevdim.
Sting imzalı şarabı açmaya kıyamadım.
Ama tabii ki açacağım ve izlenimimi yazacağım.
TÜRKİYE’DE ÖKÜZGÖZÜ ÜZÜMÜ İÇİN KALIYORUM
Daniel O’Donnell’i Elazığ’da tanıdım.
Dizinin biraz altına inen kısa pantolonu ile yürürken, çok sayıda insan ona selam veriyordu.
Yani Türkiye’ye gelen şarap yapımcıları içinde en popüleri odur desem yanılmış olmam.
Elazığ’daki Şükrü Baran bağlarını keşfeden odur.
Onun hemen karşısındaki Alpagut bağlarını da o diktirdi. Denizli Güney ve Trakya’da çok güzel şaraplar yaptı.
Ama benim için o “Öküzgözü” üzümünü küresel lige çıkaran yapımcıdır.
Yabancı bir yayına verdiği mülakatta “Türkiye’de kalmamın nedenlerinden biri Öküzgözü üzümüdür” demişti.
Kavaklıdere’nin şarap yapımcıları ile birlikte Narince üzümünü küresel tat haline getiren şarap yapımcılarından biridir..
Bir de Kalecik Karası üzümünden yaptığı roze şarapları var.
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Bir başka özelliği de Türkiye’de şarap yapımcısı olarak çok güçlü bir kadın yönetici ve yapımcı olan Özge Kaymaz’ı yetiştirmesidir...
İnşallah daha uzun yıllar Türkiye’de kalır...
VAY CANINA BUENA VİSTA’NIN ÜZERİNDEN ÇEYREK ASIR GEÇMİŞ
VALLAHİ benim için daha dün gibiydi...
“Chan Chan”ı ilk dinlediğimde daha ilk notada kapılıp gitmiştim.
*
Buena Vista Social Club adını ilk defa 1996 yılında duyduk.
Grammy’ler toplayan, belgeseli yapılan şahane bir Küba topluluğuydu.
Türkiye’ye de geldiler.
*
İşte o albümün çıkışının üzerinden 25 yıl geçmiş. Bu yıl 17 Eylül’de grubun bugüne kadar hiç yayınlanmamış 19 şarkısını içeren bir 25’inci yıl albümü çıkacak.
Bu albümden ilk şarkıyı geçen cuma streaming platformlarına koydular.
Adı “Vicenta”...
Eliades Ochoa ve Compay Segundo ikilisi söylüyor.
Şarkıyı çok sevdim...
KAÇIRILMAZ BİR STEPHAN KİNG DİZİSİ AMA MERAK ETMEYİN SPOİLİNG YAPMAYACAĞIM
PAZAR öğleden sonra ve gece benim için zordu...
Saat 16.00’da İngiltere-Hırvatistan maçı... Aynı saatte Roland Garros tenis finali...
Veee akşam maçtan sonra Bein Plus’ta dolaşırken karşıma çıkan bir dizi: “Mr. Mercedes.”
Stephan King’in romanından yapılmış...
Nefes kesen bir dizi...
Biraz “sapık” filmi...
Biraz, “çakal” ritmi...
Biraz, “Kuzuların Sessizliği”...
Ve daha birçok “biraz”dan oluşan müthiş sürükleyici bir dizi...
Geçenlerde Cüneyt Özdemir’den “Çok spoiling (filmi anlatıp izleme isteğini kaçırma) yapıyorsun” eleştirisi aldığım için sadece bu kadarını yazıyorum. Kaçırmayın...
*
NOT: Ama uyarmadan da geçmeyeyim. Dayanıklı değilseniz, anne-çocuk ilişkisinde, “Sapık” filmindeki gibi bazı rahatsız edici sahneler var...
EURO 2020 HAKKINDA SONU SORU İLE BİTEN ÜÇ GÖZLEM
Ronaldo’nun Juventus’a gelmesi, gittikçe sıkıcı hale gelen Serie A’yı kurtardı.
Şimdi de İtalya milli takımı İtalya’nın futbol imajını mı kurtarıyor?
*
Yıllardır İngiltere milli takımı için söylediğimiz şuydu: Premier League’de dünyanın en kaliteli futbolunu oynayan İngiltere, milli takımında neden böylesine tatsız tuzsuz ve etkisiz futbol oynuyor.
Bu kupada İngiltere milli takımı bu imajı yıkıyor mu?
*
Cryuff ve Ajax mucizelerinden sonra biraz gerilere düşen Hollanda futbolunu bu kupada milli takımı mı kurtarıyor?
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin