Sabık deputattan biyarbırçi görüntü

Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...
Mesela “siyasi köşe yazarı...”
Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...
Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...
Bir de kibir ve egoyu...
İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...
*
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.
Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...
Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...
*
Cevabı çok basit...
Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...
Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:
“Sartre Fransa’dır...”
1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.
*
Nereden mi çıkardım?
Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.
Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim
Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...
Bunun anlamı şu...
Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...
Aslında bu para cebimizde...
Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...
Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...
Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...
“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”
O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.
*
Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.
ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.
*
Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...
Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var
Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, “Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le” deyip durmadan bana yükleniyorlar...
Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki “Upper Cihangir” lafını sembolik olarak kullanıyorum...
*
(Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu “Upper” lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece “Cihangir” diye yazmaya başladı.)
Neyse asıl konuya gelelim...
Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu “Upper Cihangir polisiyesinin” ikinci sezonu da yayına girdi.
Türkiye’nin
Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...
*
18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.
22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...
*
Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.
Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...
Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.
İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...
Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...
Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.
Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...
Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...
Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...
İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.
Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.
Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...
Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.
Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.
Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.
İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.
O güne kadar öyle bir bakanlık yok...
Değil...
“Analiz” desem o da değil...
Öyleyse ne?
“Ayağınızı denk alın” uyarısı mı...
Önce neden söz ettiğimi anlatayım.
Dün, dünyanın önde gelen ekonomik medyalarından biri olan Bloomberg’de tuhaf bir yazı yayınlandı.
Yazının konusu Türkiye’de Bayraktar grubunun ürettiği SİHA’lardı...
Emekli WhatsApp’çı amirallerin yaptığı düşüncesizce işe tepki koyarken, çok yapıcı iki uyarıda da bulundu.
*
Bildiri yayınlayan amirallerin 10’unun o eski kötü alışkanlıkları hatırlatan biçimde sabah evlerinden alınmalarına tepki gösterdi.
Gözaltına alınmalarına karşı çıktı...
Ama daha önemlisi iktidara bence çok önemli ve yapıcı bir çağrı yaptı.
Özeti şuydu:
Emekli amirallerin seçilmişleri hedef alan açıklamalarına karşı çıkıyorsak...
Atanmış memurların, tayinle göreve gelmiş görevlilerin, valilerin, kaymakamların, maaşını devletten alan dini görevlilerin seçilmiş insanlar, parti başkanları, anamuhalefet partisi başkanı hakkındaki hakarete veren açıklamaları da önlenmelidir...
“Yaptığınızdan memnun musunuz...”
Ve devam etsem...
“Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu...
Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor...”
*
Biliyorum bana diyecekler ki...
“Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...”
Evet sahipsiniz...
Bu erkek milleti...
Yani biz ne hale düştük...
*
Dün gibi hatırlıyorum...
15 Mayıs 2016...
Berlin’de Final Four’un son günü... Fenerbahçe-CSKA maçını bekliyoruz...
Otelin lobisinde büyük bir tartışma patlıyor...
Bir erkekte ideal testosteron oranı nedir?
Sabık deputattan biyarbırçi görüntü
“Sabık”, yeni Türkçede “eski” demek...
- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Yani benden bir yaş büyük.
Bir televizyon yayını sırasında kameranın açık olduğunu unutup yanından geçip eğilen asistanının poposuna öyle bir dokunuyor ki...
Alenen taciz...
*
Normal olarak tepki göstermem lazım...
MeToo çağında avaz avaz bağırmam lazım.
Ama elimde değil, bir an unutup kendimi bir İtalyan komedi filminde zannedip kahkahalar atmaya başladım.
Öyle dokunmak falan da değil hani...
Adam ciddi ciddi kameraya bakarken, arkasından geçen asistanını nasıl gördüyse, aniden dönüp resmen avucunu yapıştırıyor.
Üstelik zavallı kız kameranın açık olduğunun farkında...
*
Tabii ki Azerbaycan karışmış...
Tabii ben de hemen kendime gelip gereken tepkiyi gösterdim.
Ama asıl kafamı kurcalayan konu şu.
Adam bu hareketi o kadar normal bir refleksle yapıyor ki...
Belli ki ilk tacizi değil....
Ve kızcağız belki de işini kaybetmemek için bunlara katlanıyor...
Adama her şey diyebilirim ama bir tek “Yaşından utan be adam” demem...
DÜNYAYI DEĞİŞTİREN O YIL HANGİSİ: 1971 Mİ, 1968 Mİ
1- APPLE Plus önceki gün açıkladı.
“1971: Müziğin her şeyi değiştirdiği yıl” başlıklı bir belgesel diziyi yayına sokacakmış.
Dizi 21 Mayıs’ta başlayacakmış.
Geçen yüzyılda “Dünyayı değiştiren yıl” olarak hep 1968 anlatılırdı.
Fransa’da başlayan ve “68 Mayısı” denilen hareket gerçekten dünyada birçok şeyi değiştirdi.
Ama artık siyasetin değiştirici gücünden çok müziğin değiştirici gücü konuşulmaya başlandı.
Apple şimdi işte bu yeni tezle ortaya çıkıyor.
“Hayır müzikte asıl devrim 1971’di ve bu devrim dünyada her şeyi değiştirdi” diyor.
Bence harika bir belgesel fikri.
Ama şimdiden diyorum ki benim kuşağım tarafından çok tartışılacak.
2- PINK FLOYD’SUZ BİR 1971 YILI OLUR MU
PEKİ ne oldu 1971’de?
Yine Apple’ın açıklamasına göre “50 yıldır hayatımızdan çıkmayan en önemli gruplar ve şarkılar o yıl gerçek anlamda patladı...”
Açıklamada bunun için şu grup ve şarkıcılar örnek verilmiş.
The Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell, Lou Reed...
Ama benim itirazım var:
- Rolling Stones 1960’ların hemen başının grubu. 1971’de yayınlanan albümü “Stiky Fingers” ise en önemli albümü değil.
- Lou Reed’in hepimizi etkileyen şarkısı “Walk on the Wild Side” 1972’de çıktı.
- Marvin Gaye’in en önemli 3 şarkısından, “Aint No Mountain High Enough” 1967, “I Heard it Through the Grapevine” 1968, “Sexual Healing” ise 1982 yılında çıktı.
- Bir de tanıtım açıklamasında Pink Floyd’un adının olmaması da büyük eksiklik.
ASIL ÖNEMLİ YIL 1969’DU BAKIN HANGİ EFSANE ALBÜMLER ÇIKTI
- David Bowie: “Space Odydity”
- Pink Floyd: “Ummagumma”
- Crosby, Stills&Nash: “Crosy, Stills&Nash”
- Leonard Cohen: “Songs From a Room”
- James Brown: “Say IT Loud I’m Black and I’M Proud”
- Joni Mitchell: “Clouds”
- Janis Joplin: “Kozmic Blues Again Mamma”
- The Velvet Undergound: “The Velvet Underground”
- The Who: “Tommy”
- Miles Davis: “In a Silent Way”
- King Crimson: “In The Court of the Crimson King”
- Bob Dylan: “Nashville Sky”
- The Band: “The Band”
- Led Zeppelin: “Led Zeppelin II”
- The Beatles: “Abbey Road”
- The Rolling Stones: “Let It Bleed”
‘DEMİR KADIN’, ‘DEMİR ADAM’ VE ‘CİNSİYETSİZ’ BİR YARIŞMA
DÜN Bodrum Torba’daki Double Tree otelinde bir triatlon yarışması vardı. İzlemek için otelin kapısından girerken sol tarafta duvar boyunca asılmış dev bir yazı dikkatimi çekti: “Challenge’ın cinsiyeti mi olur” yazıyordu.
Yani yarışmanın cinsiyeti yoktu.
Orada öğrendim bu yarışmanın resmi adı “Man&Woman Challenge”mış.
Yani ilk kadın-erkek karışık yarışma...
Son yıllarda bu konu çok tartışılıyor.
Artık yarışmalarda erkek ve kadın ayrımı yapmanın ötesine geçmek isteyenler var. Oscar’da da “En iyi kadın ve erkek oyuncu” diye ayrım yapılmaması isteniyor.
Nitekim Berlin Film Festivali bu ayrımı kaldırdı.
Pandemi ortasında insana umut veren bir görüntüydü.
İLETİŞİMCİ GÖZÜYLE
FANATİK 24 NİSANCILARA KARŞI TÜRKİYE İŞTE BÖYLE SAVUNULUR
YAZININ İngilizce başlığı şöyle:
“Lessons From General Harbord” (General Harbord’dan Dersler).
Geçtiğimiz günlerde Amerika’da yayınlanmış.
Yazan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
*
- Çok temiz bir İngilizce..
- Çok sağlam bir mantık.
- Çok sıkı bir gerekçe.
- Çok ikna edici bir tarihi tanıklık.
*
Meğer Hulusi Akar’ın doktora teziymiş.
Amerikalı General James Guthrie Harbord Amerika’nın en önde gelen
askeri kahramanlarındanmış.
Ortadoğu’yu çok iyi biliyormuş ve uzun süre bu bölgede görev yapmış.
ABD Başkanı Woodrow Wilson Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’ye onun başkanlığında 58 kişilik bir heyet göndererek, Ermeni meselesi konusunu inceletmiş.
Harbord, dönüşte 1.603 sayfalık bir rapor hazırlamış.
Hulusi Akar işte bu belgeler üzerine çalışmış ve okuduğum çok akılcı ve ikna edici, aynı zamanda barışçı tezi yazmış.
*
Bence Türkiye Ermeni meselesindeki pozisyonunu Akar’ın bu üslubu ve dayandığı tezle savunursa herkes için ikna edici bir yol açılabilir.
HDP’YE: UTANÇ MI DEDİNİZ
ABD Başkanı Biden’ın sözü hepimizi öfkelendirdi.
Çünkü yaptığı “aklın ve mantığın” yolu değildi.
Ama HDP’nin yaptığı çıkış beni daha da çok öfkelendirdi.
Arkadaş bu nesiller 100 yıl öncesinde kimin neyiyle utancıyla yüzleşecek?
Amerika’da bir tek etnik kavim bırakmayan İspanyolun, Amerikalının utancıyla mı?
Bir de arkadaş... Bu topraklarda 1000 yıldır birlikte yaşıyoruz.
100 yıl önce böyle bir utanç varsa, bunun yarısı da senin değil mi?
Sen neyle yüzleştin ki...
Şimdi çıkıp böyle bir laf ediyorsun...
FUTBOL
AMERİKA’NIN BARONLARI MI YOKSA UEFA’NIN PUROLU KALANTORLARI MI
'AVRUPA Süper Ligi’ girişimi, futbolun yerleşik düzeninin öyle sert tepkisi ile karşılaştı ki...
İngiltere’nin 6 büyük kulübü geri adım attı ve bu hayal çöktü...
Türkiye’de benden başka kimse de bu fırsattan istifade şu soruyu sormadı:
“Peki ama Türk seyircisini giderek ekrandan bile kaçıran bu vasat futbol nasıl düzelecek?”
Bir tek Şansal Büyüka, Milliyet’te, benim yazıma katıldığını söylediği bir yazı yayınladı..
O da Türk seyircisinin giderek Premier League ve La Liga’ya kaydığını söyledi.
*
Buna karşılık Bedri Baykam ise Cumhuriyet’te özetle şöyle diyordu:
Bu, Amerikan futbol baronlarının darbesiydi, püskürtüldü...
İyi de püskürten kim Bedri?
Sakın düzenlerinin paramparça olacağından korkan UEFA’nın purolu kalantorları olmasın...
*
Geçtiğimiz yıllarda hepimiz görmedik mi o eski püskü müesses nizamın içinde debelendiği yolsuzlukları...
Çürümüşlükleri...
*
Hem sen niye Türkiye’deki tenis turnuvalarını hiç aklına getirmeyip hep US Open, Rolland Garros, Wimbledon’u yazıyorsun...
Televizyonda Fenerbahçe yorumu yapıyorsun ama aklın El Clasico’da...
Liverpool-Manchester United derbisinde...
Tamam milli ve yerli futbolunuzu kahramanca savunun ama...
Biraz da doğru dürüst top oynansın diye çalış yahu bu ülkede...
Bak Efes ve Fenerbahçe aslanlar gibi savaşıyor öyle bir ligde...
Futbolda niye olmasın...
PAZAR MÖNÜSÜ
OSCAR ÇOK TATSIZ, BU GECE SİZE ‘DOĞU’YU TAVSİYE EDEBİLİRİM
HERHALDE en tatsız Oscar töreni olacak bu akşam.
Bir kere aday filmlerin hiçbiri Oscar’lık değil.
- “Mank” desem, en iyi David Fincher filmi değil.
- “Nomadland” desem, bence sıkıcı...
- “Sound of Metal” desem, vallahi yarıda bıraktım.
- “Trial of the Chicago Seven” desem, iyi bir konu bence hiç iyi işlenmemiş, “Docudrama” ile “Dramadocu” arasında kalmış.
O nedenle bu akşam sizlere BKM’nin yaptığı ve BluTV’de yayınlanan harika “Doğu” dizisini tavsiye ediyorum.
Son yıllarda seyrettiğim en komik dizi...
Yirmişer dakikalık skeçlerden oluşuyor.
Çok eğlenirsiniz.
Bana da teşekkür edersiniz.