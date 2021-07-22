Rumeli sahilinde ceketli bir heykel ve onun ceketsiz ölen büyük şairi

Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu
Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.
Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.
Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...
Zsa Zsa Gábor...
*
Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.
Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.
Ancak
Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.
Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...
Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...
*
TL değil, 3 milyar dolarlık patron...
Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.
Barın müşteri tarafında ben varım.
Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...
Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.
Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.
Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...
*
18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...
Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...
Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...
Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.
Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.
Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.
Hedefteki üç isim şunlardı:
Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...
Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.
O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.
Ve sonunda iş
Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.
Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.
Özlemişim...
*
Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.
Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...
Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:
“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”
Evet çok güzel bir futbol seyrettik...
Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...
İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.
Ama sahada sadece bu mu vardı?
Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...
Biri İngiltere...
Shakespeare
Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
*
1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
*
Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
* * *
Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
*
Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
Rumeli sahilinde ceketli bir heykel ve onun ceketsiz ölen büyük şairi
Şu günlerde “memleket meselesi” yazmamanın kıymetini daha iyi anladım.
Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.
*
Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...
Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.
Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...
Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...
Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...
Bunu da dün Mehmet Altan’ın Platform24’teki ilginç yazısından öğrendim.
Bugün size o yazıdan söz etmek isterim.
Orhan Veli’nin öldüğü gün Çetin Altan şunu yazmış:
“Orhan Veli öldü.
Ben bu satırları yazarken Orhan, İstanbul morgunun teşrih masası üstünde yatıyor.
36 yaşında öldü Orhan. Türk şiirini kökünden sarsmış, yüzlerce şairi tesiri altında bırakmış, genç yaşta pek az kimseye nasip olan bir şöhret kazanmıştı.
Orhan, başka bir millette doğsaydı milletlerarası bir şöhrete de ulaşırdı.
Son zamanlarda işittiğime göre ceketi olmadığı için gömlekle dolaşıyormuş.
Onun yüzde biri kadar sanatkâr olmayanlar, hatta insan olmayanlar bugün genel müdürlüklerde, sefirliklerde sefa sürüyorlar.
Ve Orhan ceketsiz öldü.”
*
Belki bilgisizliğimden, belki dikkatsizliğimden bunu ilk defa okuyorum...
Oysa bu metin internette birileri tarafından paylaşılmış ve çok ilgi görmüş.
Halen yarım milyon kişi tarafından takip edilen bir internet sitesinde sabitlenmiş sayfa olarak duruyormuş.
Ancak altında Çetin Altan’ın imzası yokmuş.
Buna karşılık metnin Çetin Altan’a ait olduğunu belirten bir tweet de 700 bini aşkın kişi tarafından görüntülenmiş, 70 bin civarında retweet edilmiş.
*
Şu rakamlar bana, ceketsiz ölen bir şairimizin, yeni nesiller gözünde o ceketli heykeli ve eserleri ile nasıl yaşadığını gösteriyor...
Tabii bu arada internete imzasız konulan bu metnin Çetin Altan’a ait olduğunu kim paylaşmışsa, ona da teşekkür ederim.
ARGODA ‘O...’ ANLAMINA GELEN FAHİŞE, BİR ÖVGÜ OLABİLİR Mİ
ELİF Şafak çok ilginç bir YouTube kanalı açtı.
Adı “Say Your Word”.
Yani “Kelimeni Söyle”... İngilizce bir kelimeyi alıyor ve onun kökenlerinden başlayıp bugünkü kullanımına getiriyor.
*
İlk yayınına çok ilginç bir kelimeyle başladı.
“Bitch...”
Son yıllarda streaming platformlarındaki filmlerde çok sık duyduğumuz bir kelime...
İngilizcede “fahişe” anlamına geliyor ama bizdeki “o...” gibi, onun daha da ağır argosu...
Meğer bu kelimenin köken anlamı “dişi köpek”miş...
18’inci yüzyılda kadınlar için de kullanılmaya başlanmış. Ama yaygınlaşması 1915-30 yıllarında, yani Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında olmuş.
Kadını aşağılamak için kullanılan ağır bir ifade...
*
Elif Şafak kadın hakları kavramı, feminizm ve özellikle “MeToo” hareketi sonrasında bu kelimenin kadınlara hakaret olarak kullanılmasında bir gerileme olduğunu söylüyor...
Hatta bugün kadınların da kullanmaya başladığını ve hatta bazen “pozitif” bir anlam da yüklendiğini söylüyor.
*
Konuşmasının sonunda şöyle bir şey söylüyor: “Bu kelimeyi ya kullanmayın... Ya da kullanırsanız olumlu anlamda kullanın...”
Gerçekten de son zamanlarda özellikle Amerikan filmlerinde kadınların birbirleri hakkında “bitch” kelimesini kullandıklarını çok sık görüyorum... Yani bir kadının zekasını, kıvraklığını, erkeklere baskın çıkışını anlatmak için de kullanılıyor...
Bu arada erkekler için de kullanılmaya başlandığını da belirteyim.
*
Diyeceğim MeToo büyük bir kasırga gibi bütün dillerin kadına hakaret sözlüğünü değiştiriyor.
BİZDEKİ DURUM NE
NOT: Çok ilginç bizde de “kancık” kelimesi bitch’le aynı köklerden geliyor. Dişi hayvanlar ve özellikle dişi köpekler için kullanılan bu isim, sonradan “güvenilmez, dönek, kaypak” kişiler için kullanılır hale gelmiş. Ama gördüğünüz gibi köken yine kadınlara ait bir yerden geliyor. Ne çekmiş kadınlar bu acımasız erkek dilinden, anlıyor musunuz şimdi...
ABDULLAH KİĞILI: MEMLEKETE SMOKİN YETİŞTİREMİYORUZ
DÜN takım elbise satışlarında patlama var diye yazdım ya...
Abdullah Kiğılı aradı ve “Çok doğru bir şey yazmışsın” dedi... Ama daha ilginç bir şey söyledi: “Şu günlerde asıl patlama smokin satışlarında. Memlekete smokin yetiştiremiyoruz...”
Damat’ın sahibi Süleyman Orakçıoğlu da aynı şeyi söyledi.
Üstelik ilginç bilgiler verdi:
Türkiye’de her yıl 600 bine yakın düğün yapılıyormuş. Pandemide bazı düğünler ertelenmiş ve geçen yıl sadece 300 bin düğün yapılmış.
*
Şimdi düğünler serbest kalınca bu yıl ertelenen 300 bin düğünle birlikte 900 bin düğün bekleniyormuş... Aynı şeyi Milimetric’in sahibi Kağan Gökalp da söyledi... Şu an memlekete smokin ve gelinlik yetiştiremiyoruz...
FUŞYA VE ŞAL DESENLİ
KLASİKLİĞİN SEMBOLÜ SMOKİN DAHA NEREYE KADAR DEĞİŞİR
BU arada smokinde de büyük değişimler yaşanıyor.
Genç kuşak klasik smokinin çok dışına çıktı...
Siyah renk artık egemenliğini başka parlak renklerle paylaşıyor.
Puantiyeli, şal desenli smokinler gözde.
Renkte ise siyahtan fuşya ve buz mavisi tonlara geçiş var...
Papyon azaldı...
Hatta GQ dergisi geçen gün “Bugün kendi smokininizi nasıl yapabilirsiniz” diye ilginç bir yazı yayınladı. Fotoğraf olarak da şunu kullandı...
10 BİN ADIM SAVAŞI
OSMAN HOCACILAR BENİ HİÇ İPLEMEDİ
GEÇEN hafta itibarıyla Türkiye’nin en kıdemli top “Roadrunner”larından yürüyüş raporlarını aldım.
Posta gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay günden en az 17 bin adım yürümeye devam ediyor.
“Ben vazgeçmem çünkü kilo vermeme çok yardımcı oluyor” dedi...
Delil olarak da bu yeni fotoğrafını göndermiş. “Biz Osman Hocacıyız... Bak onun sayesinde tığ gibi olduk” diyor. Gerçekten de olmuş...
Öteki kıdemli yürüyüşçü eski Bakan Cavit Çağlar desen...
Bana nisbet günlük adım sayısını 30 bine çıkardı... Yani Osman Hoca’nın 10 bin adımına karşı açtığım savaşı kaybettim... Resmen müridleri oluşmuş bu alemde... Bense günde 2 saat yüzmeye devam ediyorum...
Hocam meydan yine senin...
“Çekildim izzeti ikbal ile Bab-ı Parkur’dan...”
UYKUSUZ GECE RAPORU
İÇERİDE 20 BİN, DIŞARIDA 65 BİN KİŞİ, LEBALEB BİR FİNAL
DÜN sabah saat 7’de ayaktaydım.
NBA basketbol liginin final maçını seyrettim...
Milwaukee Bucks ile Phoenix Sun arasındaki altıncı maç oynanıyordu...
Yedinci maça uzayabilirdi ancak Bucks 4’üncü galibiyetini aldı ve şampiyon oldu...
Maçın ambiyansı olağanüstüydü...
Pfizer Arena’nın içinde 20 binden fazla seyirci vardı.
Arena dışındaki meydanda ise 65 bin kişi dev ekranlardan izliyordu maçı...
Yani “lebaleb’di...”
O sahnelere bakarken şunu düşündüm:
Acaba bu görüntü ‘pandemi’nin sonu mu...
Yoksa dönüşü mü...
Bu arada NBA direktörü müthiş bir rakam açıkladı.
Bu yıl NBA maçlarını 1.2 milyon kişi arenaların içinde seyirci olarak izlemiş.
Sabah 7 itibarıyla yatakta
İŞTE ŞÖYLE HAYKIRIYORDUM
MAÇ bitti... Yannis’in hayatı gözümün önünden geçti...
Atina’da bir maç sonrası Yunan bayrağı ile poz verince Yunanistan’ın faşist partisinin hedefi olmuştu...
*
Dün itibarıyla durum şöyleydi...
O faşist partinin genel başkanı Yunanistan’da hapisteydi...
Yannis ise bütün dünyanın izlediği NBA finali sonrası yine bütün dünya tarafından alkışlanıyordu...
*
Ben de sabahın 7’sinde uykusuzluktan çatlamış sesimle yatakta şöyle haykırıyordum:
Kahrolsun ırkçılık...
Yaşasın, maçlardan önce ırkçılığı kınamak için diz çöken dünyanın bütün demokrat sporcuları...
ATİNA’DAKİ SAHTE SAAT SATICISI AFRİKALI ÇOCUĞUN ZAFER GECESİ
Adı Yunanca...Yannis...
Soyadı ise Yunanca değil. Antetokounmpo...
O kadar zor bir isim ki...
Sonunda Amerikalılar ona “Greek Freak” dediler... Yani “Yunanlı Ucube”...
Önceki gece onun zafer gecesiydi...
NBA’in bu yıl şampiyonu olan Milwaukee Bucks takımının oyuncusu Yannis Antetokounmpo da o gecenin kralı...
Takımının yaptığı 105 sayının 50’si ona ait...
*
Çok değil bundan 10 yıl önce Atina’da kaçak CD, sahte saat satan Afrika kökenli bir çocuktu... Babası ile annesi Nijerya’dan gelen kaçak iki göçmendi... Çocukları daha kolay iş bulsun diye onlara Yunan ismi verdi...
*
Sonra bir mahalle basket takımı menajeri onu keşfetti...
Yunanistan’da yıldız basketçi oldu... Oradan da dünya basketbolunun en zirvesine...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Pelin Akaydın