Ruhen depreme hazır bir şehir fiziken neden değil

İki yıl önce Yeni Şafak gazetesinde Ergün Yıldırım’ın yazısında okumuştum.
Beyaz muhafazakâr portresini şöyle çiziyordu:
*
Bunlar “kentlileşen muhafazakârlardır”.
Ekonomik açıdan belli üst gelir grubuna mensupturlar.
Çocukları kolejlerde okuyor.
Tüccar, sanayici, bankalarda tepe yönetici ve iyi para kazanan doktorlar gibi meslek gruplarında yer alıyorlar.
Çocuklarını kolejlere göndermek için çok para harcıyorlar.
Bu Cumhuriyet Bayramı günü...
Yazıma Sabancı Grubu’nun hazırlattığı “29 Ekim” videosu ile başlayacağım... Çünkü çok sevdim bu videoyu...
Ekrandaki Cumhuriyet sanatçısı soruyor:
“Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?”
Ve başlıyor saymaya...
“Her kız çocuğu ilkokula başladığında, Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi...”
*
Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
Ama geçen hafta bir gelişme daha oldu ki, onu da muhtemelen benden okuyacaksınız...
Önce hikâyenin başından başlayalım.
Povalikhino Moskova’nın 500 km kadar doğusunda küçücük bir kasaba...
Eylül ayının başında bu kasabada yerel seçim vardı.
Kasabanın belediye başkanı Nikolay Loktev tekrar seçileceğinden emindi ama bir sorunu vardı.
Seçimde karşısına hiçbir aday çıkmamıştı.
Bu da seçimi şaibeli hale getirebilirdi.
Onu Türk magazin tarihine geçiren olaylarından biri “bir gün” süren evliliğiydi. Geçen gün Jülide Ateş’in programında o bir günlük evliliğini anlattı.
Bozulmasının arkasında bir evlilik sözleşmesi hikâyesi varmış.
Tesadüf dün bunu okuduğumda, Tansu ile benim evliliğimizin 50’nci yıldönümüydü.
*
Tansu’yla 24 Ekim 1970 günü İzmir’de evlendik.
Anadolu Ajansı’nın bu yıl temmuz ayında, yani pandemi ortasında yayınladığı “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümünü okuyor ve fotoğraflara bakıyorum.
Hemen söyleyeyim...
Çok güzel bir çalışma...
Türkiye ve dünyanın 100 yılı benim de 73 yılım oluyor... Albümün üçte ikisi benim de yaşadığım, tanık olduğum olaylar zinciri...
Bazı bölümlerini gurur duyarak, bazı bölümlerini çok üzülerek, bazı bölümlerini kaşlarımı çatarak, bazılarını seven bir gülümsemeyle hatırlayarak tek tek seyrettim...
Ajansa bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum...
*
Konu Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıydı.
“Fikriyatımız iktidarda değil” demişti ve benim bu konudaki görüşümü soruyorlardı. “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” dedim.
“Peki hiç olmazsa kimin fikriyatı iktidarda, o konudaki görüşünüzü söyleyin” dediler.
“Hayır o da siyasete girer” dedim...
“Peki sizin fikriyatınız iktidarda mı” diye ısrar ettiler.
“Vallahi kimin fikriyatı iktidarda hiç fikrim yok” cevabını verdim.
Sonra da “Onu bilmem ama şunu biliyorum” dedim şu cevabı verdim:
Geçen hafta: Rusya ve Mısır Karadeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Nedir bu? Kime karşı?
Herhalde Gürcistan’a değil...
Biz S-400’leri Sinop’ta kime karşı denediysek, bu tatbikat da onun karşılığı olmalı...
Önceki gün: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’a çok yakın bir güvenlik ekibinin ağustos ayında gizlice Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüştüğü ortaya çıktı.
Alın size bir gerçekçilik örneği...
İddiam şu.
Tansu aradı.
Andre’yle konuşmuş...
“Bekir pek iyi değilmiş” dedi...
Artık böyle cümleleri sık sık işittiğimiz bir yaştayız...
Veda zamanı geldiğini hatırlatır sık sık bizim neslimize...
Tansu, Bekir’le de konuşmuş...
Sık sık konuşurlar...
Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor...
*
O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş...
Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı.
Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde.
Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde.
*
Aslında olay öyle çok büyük bir şey değil...
Ama benim gözümde büyük bir sosyolojik anlamı var.
Olay şu...
Güney Kore’nin en büyük eğlence şirketi Big Hit Entertainment halka açılıyor...
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değer bekleniyordu...
Yani bugünün eğlence dünyasında öyle çok büyük bir volüm değil...
Ancak dün bu açılışta çok önemli bir gelişme oldu.
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş olsa da muhtemel bir hava saldırısına karşı geceleri şehirleri karartılmıştı.
Sonra bizim nesil de tanıdı karartma gecelerini...
Yunanistan’la ne zaman savaş ihtimali çıksa, okul kitaplarını kaplamak için kullandığımız mavi kaplama kâğıtları, bu defa Yunan uçakları görmesin diye pencerelerimize yapıştırılırdı.
Sonra 60’lar, 70’ler, 80’ler geldi... Ülkenin karanlık dönemlerini yaşadık.
Bu defa “karartma günleri” lafını öğrendik...
Hani Funda Arar’ın şarkısında söylediği gibi...
“Bir zindanda koy ver beni
Tabii ki var...
Ama yazmam...
Sadece benim mi, herkesin var.
Bir insan için kolayca “Ha o mu? Ruh hastasıdır” dediğimiz kaç kişi var...
Peki biz Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, bu ülkede yaşayanlar...
“Ruh hastalıkları”
Bu süre içinde RTÜK’e başvuru yapmazsa Türkiye’de Spotify’a ulaşım engellenecekti.
*
Bu yazıyı okuduğunuz sırada bunun 24 saati geçmiş olacaktı...
Bir gelişme olmasaydı Türkiye, dünyada Spotify’ı engelleyen ilk ülke olacaktı...
Tabii Kuzey Kore gibi ülkeleri saymıyorum.
Neyse ki 72 saat dolmadan bir gelişme oldu. Hükümete yakın kaynaklarda Spotify’ın başvuracağı iddia edildi.
Şu yazıyı yazdığım saatte anlaşma oldu mu olmadı mı kesin bilmiyorum.
Türk cazının ilk başörtülü piyanisti...
Ama bakın geçen hafta, İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilince başına neler geldi.
Kendine tarih profesörü diyen biri çıktı....
Adı da Ebubekir Sofuoğlu...
Sakarya Üniversitesi’nde hocaymış...
Arkadaş muhafazakâr ya...
Başörtülü kız caz mı çalar...
Hemen belirteyim, konuştuğum insanlar olaya ideolojik gözle bakan kimseler değildi.
Bunu bakana söylediğimde şu cevabı aldım:
“Keşke ideolojik bakanlara da sorsaydın...”
*
Bu sözlerine şaşırmadım. Çünkü Hürriyet’in Ankara’daki sağlık muhabiri Meltem Özgenç’ten şunu öğrendim.
Sağlık Bakanı, basın toplantılarında akreditasyon uygulamıyormuş.
Yani iktidar yanlısı veya muhalif bir yayın kuruluşu olsun, isteyen her gazeteci katılıp üstelik soru da sorabiliyormuş.
Ben de gitmeden önce konuştuğum insanların en merak ettikleri sorulardan biriyle başladım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
COVID’le mücadelenin başkomutanı...
Nihayet geçen cuma onunla tanıştım.
Adana’ya gidiyordu, beni de davet etti.
*
Ben bakanla bu sohbeti yaparken, New York Times gazetesi çok güzel bir gazetecilikle COVID virüsünün insan hücrelerine nasıl saldırdığını anlattı.
Size onu da, yani ortak düşmanımızı da en basit cümlelerle tanıtacağım.
Tabii ki bakana da bu ortak düşmana karşı aşıyla mücadeleye ne zaman başlayacağımızı yine en basit sorularla soracağım.
Ankara Tuzluçayır’da hırsızın biri güvenlik kamerasını çalmış.
*
En komiği haberin fotoğrafıydı.
Hırsız, güvenlik kamerasını çalarken yüzünde en küçük bir endişe yoktu.
Üstelik ağzına bir de COVID maskesi takmıştı.
Kurallara uyan bir arkadaş yani...
Herhalde kamerayı çalınca, kendisiyle ilgili görüntüleri de alıp götürdüğünü sanıyordu.
Şapka aynı şapka, yanak ve dudaklar aynı yanak ve dudak...
Önce bu görüntünün nereden geldiğini anlatayım...
Torunum Sinan Ali, doğduğundan beri birçok çocuğun geçtiği evrelerden geçti.
Önce sempatik dinozor Barney... Sonra köpekbalıkları... Sonra Batman... Sonra Sünger Bob... Sonra bir ara Bruce Lee ve tabii ki bugün Marvel ve DC Comics süper kahramanları...
*
İşte bu aile geleneğinin başladığı günden beri nedense sabahları
Ruhen depreme hazır bir şehir fiziken neden değil
Benim çocukluğumda İzmirli ruhen depreme hazır bir insandı...
Sallanırdı bizim evlerimiz...
Durmadan, sık sık sallanırdı...
*
İdmanlıydık... Evimiz sallanmaya başladığında dışarı fırlamak biz çocuklar için hulahup çevirmek kadar basitti...
Çünkü kaçmak için ya aşacak bir kapı, ya da inecek üç-beş basamak vardı.
*
Benim çocukluğumda İzmirli, bir San Franciscolu, bir Tokyolu gibiydi...
Tek katlı evlerimiz, iki katlı yuvalarımız en büyük dostumuzdu...
“Zelzele başladı” deyip bırakırdık kendimizi mahallemizin kucağına...
*
Sonra değişti İzmir...
Kat üstüne kat çıktı...
Kordon’da duvarlar yükseldi, oradan gelen ılık imbat gelemez oldu...
*
Bayraklı gözümüzün önünde kontrolsüzce büyüdü... Metastaz yaptı o mahalleler...
At yarışlarını seyrettiğimiz Kızılçullu Hipodromu’nun etrafındaki papatya ve lale tepeleri bina üstüne bina doldu...
*
Sonunda İzmir yine İzmir’di, İzmirli yine ruhen hazırdı...
Ama artık canımızı kurtaracağımız sokak bize çok uzaktı...
Ve ne yazık ki o güzel çiçekli sokaklarımızı mahallelerimizden biz kovduk...
SORU
ALSANCAK, KARŞIYAKA SAĞLAM, BAYRAKLI, BUCA NİYE BÖYLE
Her biri her İzmirlinin kalbine kazınmış isimlerdir...
35.5 Karşıyaka...
“Anlamazdın Anlamazdın” şarkısını söyleyen Ayla Dikmen’in, şarkısının hâlâ sokaklarında dolaştığı Alsancak...
Bir zamanlar İzmir Levanten’inin anavatanı Bornova ve Bayraklı...
İnsan bakıyor ve soruyor...
Neden Alsancak, neden Karşıyaka, Göztepe, Karantina, neden Dario Moreno’nun Asansör’ü, Güzelyalı, Urla sapasağlam da...
Eski zenginin yaşadığı Bornova, Buca, Bayraklı böyle...
Belli ki... Onlar gittikten sonra bir şeyler de yanlış gitmiş...
Peki neydi o yanlış giden...
SORU
BAYRAKLI’NIN YENİ GÖKDELENİ DİMDİK, YEDİ KATLI ESKİ BİNASI NEDEN YERLE BİR
BAYRAKLI İzmir arkeolojisi demek...
Şehrin kurulduğu yer... En uzun yaşayan yeri yani...
Dün gelen görüntülerde bir şeyi ilk defa fark ediyorum...
Yeni İzmir’in, Amerikan şehirlerindeki “downtown”ı, süper gökdelenleri de orada, Bayraklı’da kuruluyor...
Her yerinden dumanlar çıkan Bayraklı’ya bakıyorum...
O dumanlı siluet içinde yeni yapılan 30 katlı gökdelenler dimdik duruyor...
1960’lı, 70’li yıllarda yapılan binalar çöküyor...
En eskiler duruyor... En yeniler duruyor...
Belli ki arada geçen zamanda bir şeyler yanlış gitmiş...
Peki neydi o yanlış giden şey...
BİR SAHNE
ATA DEMİRER’İN SIĞACIK’I TSUNAMİ OLMUŞ AKIYOR
HERKES Alaçatı’ya bakarken benim gözüm hep Sığacık’tadır...
Hani Ata Demirer’in “Olanlar Oldu” filmini çektiği o küçücük Osmanlı kasabası...
O sokaklar tsunami olmuş önümden akıyor...
Türkiye’nin belki de en güzel, en küçük camisi yarıya kadar suya gömülmüş...
Demirer’in şirin teknesinin bağlı olduğu limandaki yelkenliler tek başına denize açılmış, tsunamiyle kayıp gidiyor...
Begonviller sular altında...
Sığacık gözümün önünde akıp gidiyor...
NENE HATUN’DAKİ O MUTLU EVDEN BENDE KALAN KARE
O meşum sabah Beykoz’daki evin salonundan adımımı attığımda nedense aklıma bir başka ev gelmişti...
Ankara’nın Nene
Hatun Caddesi’nde
iki katlı bir ev...
Ve o evde yaşayan harika bir Cumhuriyet ailesi...
Kapıdan girerken siyah-beyaz lekeleri olan devasa bir köpek size doğru koşuyor...
Adı Daisy...
Galiba bir Danua...
Onun yanında küçücük bir çocuk...
Hasan...
Biraz ileride Berna Hanım...
Ve yanında Yavuz...
Yavuz henüz 9-10 yaşında, ama daha o yaşta üzerine ağır bir abilik havası çökmüş...
Yanlarından geçip Mesut Bey’in odasına geçiyoruz...
Her zamanki gibi içeride ağır bir sigara dumanı...
Her zamanki gibi ağzında ağızlık...
Her zamanki gibi yüzünde, hep yanında taşıdığı o hafif gülümseme...
O müstehzilik...
*
Türk siyasetinin en büyük mizah broker’larından biri...
Demirel... Özal...
Mizah alıcısıdır... Kendileriyle ilgili mizahı çok güzel alırlar...
Mesut Bey ise hem alıcıdır hem satıcı...
Kendisi de bir mizah üreticisidir...
*
Beykoz’daki evde o sabah işte bu evi hatırlıyorum... Neşeli, modern, birbirine kaynaşmış güzel bir Türk ailesi vardı karşımda...
1980’li yıllardı...
O evde neşe vardı... Mutluluk dolaşıyordu odadan odaya...
*
Oysa Beykoz’daki evde hava bambaşkaydı...
Salona açılan merdivenlerin çıktığı üst kattaki odada genç bir erkeğin cansız bedeni yatıyordu...
Yavuz o sabaha karşı canına kıymıştı...
*
Aynı sitede oturduğumuz için ilk koşanlardan biri bendim... Bir avuç insandık erken bir matemin çöktüğü evde...
Hemen balkondan başlayan dipdiri bir yeşillik, salonun kapısında ölümün karanlığına dönüşüyordu...
Mesut Bey ve Berna Hanım Amerika’da uçağa ya binmişlerdi ya bineceklerdi...
Herkesin telaşı vardı...
Uçak İstanbul’a ininceye kadar duymasınlardı, hiç olmazsa yolculukları bir ıstıraba dönüşmesin diye...
*
O gün anlamıştım ki, her ailenin mutluluk yılları vardır...
Bir de acılı, ıstıraplı yılları...
Hepsi de yaşadığımız bu hayatın şeyleridir...
*
Mesut Bey’i o günden sonra çok az gördüm...
Ama görenler, yüzünden hiç eksilmeyen o hafif müstehzi gülüşün onu terk ettiğini söylediler...
O gülen, güldüren insan, oğluyla beraber müstehzi tebessümünü de oğluyla birlikte toprağa vermişti...
*
O tebessüm gidince, geriye sadece ıstırap kaldı...
İşte o ıstırapla ne kadar yaşanabilirse...
Mesut Bey de o kadar yaşayabildi...
*
Önce Daisy gitti...
Sonra Yavuz...
Şimdi de Mesut Bey...
Nene Hatun’daki o mutlu evin üç direği çöktü...
Allah Berna Hanım’a ve Hasan’a uzun ömürler versin...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü:
Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin
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