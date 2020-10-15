'Ruh hastası' denince aklıma gelen ilk isim

Türk cazının ilk başörtülü piyanisti...
Ama bakın geçen hafta, İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilince başına neler geldi.
Kendine tarih profesörü diyen biri çıktı....
Adı da Ebubekir Sofuoğlu...
Sakarya Üniversitesi’nde hocaymış...
Arkadaş muhafazakâr ya...
Başörtülü kız caz mı çalar...
Hemen belirteyim, konuştuğum insanlar olaya ideolojik gözle bakan kimseler değildi.
Bunu bakana söylediğimde şu cevabı aldım:
“Keşke ideolojik bakanlara da sorsaydın...”
*
Bu sözlerine şaşırmadım. Çünkü Hürriyet’in Ankara’daki sağlık muhabiri Meltem Özgenç’ten şunu öğrendim.
Sağlık Bakanı, basın toplantılarında akreditasyon uygulamıyormuş.
Yani iktidar yanlısı veya muhalif bir yayın kuruluşu olsun, isteyen her gazeteci katılıp üstelik soru da sorabiliyormuş.
Ben de gitmeden önce konuştuğum insanların en merak ettikleri sorulardan biriyle başladım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
COVID’le mücadelenin başkomutanı...
Nihayet geçen cuma onunla tanıştım.
Adana’ya gidiyordu, beni de davet etti.
*
Ben bakanla bu sohbeti yaparken, New York Times gazetesi çok güzel bir gazetecilikle COVID virüsünün insan hücrelerine nasıl saldırdığını anlattı.
Size onu da, yani ortak düşmanımızı da en basit cümlelerle tanıtacağım.
Tabii ki bakana da bu ortak düşmana karşı aşıyla mücadeleye ne zaman başlayacağımızı yine en basit sorularla soracağım.
Ankara Tuzluçayır’da hırsızın biri güvenlik kamerasını çalmış.
*
En komiği haberin fotoğrafıydı.
Hırsız, güvenlik kamerasını çalarken yüzünde en küçük bir endişe yoktu.
Üstelik ağzına bir de COVID maskesi takmıştı.
Kurallara uyan bir arkadaş yani...
Herhalde kamerayı çalınca, kendisiyle ilgili görüntüleri de alıp götürdüğünü sanıyordu.
Şapka aynı şapka, yanak ve dudaklar aynı yanak ve dudak...
Önce bu görüntünün nereden geldiğini anlatayım...
Torunum Sinan Ali, doğduğundan beri birçok çocuğun geçtiği evrelerden geçti.
Önce sempatik dinozor Barney... Sonra köpekbalıkları... Sonra Batman... Sonra Sünger Bob... Sonra bir ara Bruce Lee ve tabii ki bugün Marvel ve DC Comics süper kahramanları...
*
İşte bu aile geleneğinin başladığı günden beri nedense sabahları
Biri Kudüs’ten...
Öteki Riyad’dan...
Eminim bana ulaşan bu bilgiler ve bu fotoğraf şu an MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın önünde de bulunuyordur.
KUDÜS’TEN GELEN İSTİHBARAT: Önce Kudüs’ten gelen çok önemli bilgiyle başlayayım...
Konuşan kişi Majdi Khaldi...
Kudüs’ün tanınmış ailelerinden birinin mensubu...
Ancak 2006 yılından bu yana Filistin Devlet Başkanı
Ondan bir akşam önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir grup medya yöneticisi ve yazarı kulenin en üst katında bir yemeğe davet etti...
Davetli listesine baktım.
İktidar-muhalefet ayrımı yapılmamıştı.
Kimler vardı: Mesela davetliler arasında Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yazarı Deniz Zeyrek, gazetenin ve sahibi Burak Akbay’ın avukatı İsmail Yılmaz...
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberleri sunucusu İsmail Küçükkaya da vardı.
*
Kimler yoktu: Buna karşılık Karar, Aydınlık, Birgün gibi gazetelerden, Halk TV ve Tele 1 gibi kanallardan kimse göremedim.
*
Aslında savaş gazetenin açık sayfaları üzerinde...
Ama sayfalara yansımayan bir bölümü var ki onu da ben anlatayım.
*
Savaş 18 Eylül günü eski bir büyükelçi ve çok beğendiğim bir edebiyat denemecisi olan Oğuz Demiralp’in Cumhuriyet Kitap Eki’nde yayınlanan bir yazısıyla başladı.
Yazısı, kendi payıma resim sanatı konusunda Türkiye’nin en iyi denemecisi olarak gördüğüm Mehmet Ergüven’in kitapları üzerineydi. Ancak savaş Mehmet Ergüven yüzünden değil, yazının girişinde ve ileride bir yerde kullanılan kavram yüzünden patladı.
Fotoğraf çekmek ve konuşmayı yapmak için de beni İstanbul’un At Pazarı semtine götürdü.
At Pazarı Fatih’te bir yer...
Osmanlı döneminde at satılan yermiş. Bugün “Muhafazakârların Cihangir’i” olarak tanınıyor.
*
Memleketin bunca sorunu varken bakın nelerle uğraşıyor.
Neyse ki şu fani dünyada yalnız değilmişim.
COVID-19 belasıyla mücadele eden İtalyan hükümeti de böyle bir günde bakın neyle uğraşmaya karar vermiş.
Michelangelo’nun ünlü Davut heykelinin bire bir ölçüde 3D replikası yapılacakmış.
Bence buraya kadar pek ilginç hiçbir bir şey yok.
Davut heykelinin bugüne kadar yüzlerce replikası yapıldı.
Las Vegas’ta Caesars Palace Oteli’nde bile bire bir replikası var.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaretin perde arkasını çok güzel anlattı.
Böyle bir yazının çalıştığım Hürriyet gazetesinde çıkmasından dolayı da gurur duydum.
*
Yazı büyük ölçüde bu fotoğrafta gördüğünüz Girit’in Hanya bölgesinde çekilmiş fotoğraf üzerine kurulu.
Yer Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in baba evi.
Sedat mönüde neler var onu bile yazmış.
Çok tanıdık bir mönü.
Instagram’da Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan 3.4 milyon daha az takipçisi var.
Eğer “takipçi” sayısı “taraftar” sayısını yansıtıyorsa yıllardır “Türkiye’de en çok taraftarı olan kulüp Fenerbahçe’dir” inancım yerle bir olacak demektir.
Ancak iki kulübün takipçi profillerini ve davranışlarını çok dikkatle izlediğimde tuhaf bir durumla karşılaştım.
Sekiz yaşımdan beri iyi bir Fenerbahçeliyim ama önyargılı bir Fenerbahçeli olmamaya çalıştım.
O nedenle kulüplerin takipçi profillerini ve davranış biçimlerini vereceğim, yorumu sosyal medya analizcilerine bırakacağım.
GALATASARAY
“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba...”
Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.
*
Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.
Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.
Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.
Evet
Hürriyet’in hem Ankara hem de Moskova temsilcisiydim.
*
Birinci olay: Sovyetler Birliği döneminde 26 Ermeni’nin öldürülmesinden sonra bütün dünyaya kapatılan Sumgait şehrine girmesine izin verilen ilk iki gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand ve bendim...
Sumgait olayları hâlâ karanlıktır.
*
İkinci olayı 1989’da yaşadım. Yanımda Sovyet Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile birlikte Bakü’deydim.
Orada Azeri Yazarlar Birliği’nin düzenlediği bir basın toplantısındaydım.
Bir ara gözüm yan tarafta sessizce izleyen zayıf sakallı bir adama takıldı.
Siz de “Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle uğraşıyorsun lobisi”ndenseniz bu yazıyı atlayın.
Çünkü bugünkü konum, 1970’ler ve sonrasının en efsane rock gruplarından birinin gitarları olacak.
*
İlgilenenler okumuştur. Geçen yıl yine bir pazar günü Pink Floyd grubunun gitaristi
MAGAZİN ÂLEMİNİN KURUCU BABALARI
En renkli ve en eski siyasi magazinci: Müşerref Hekimoğlu... 1970’lerde Ankara yıllarımın en renkli ve güzel gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve ANKA Ajansı’ndaki yazılarının hastasıydım.
En korkulan magazinci: Hiç kuşkusuz rahmetli Çetin Emeç ve başında olduğu Hafta Sonu gazetesi... Magazin haberi ile bakan deviren gazeteci olarak tarihe geçti.
Magazine en sınıf atlattıran fahri magazinci: Banko Hıncal Uluç. Sanat, edebiyat, kültür ve daha birçok alanı magazin coğrafyasına o soktu.
En edebi magazinci: Selim İleri. 70’li ve 80’li yıllarda hazırladığı kültür sanat sayfalarında edebiyat, sinema ve sanat dünyasının ünlü simalarının evlerini ve dedikodularını öyle harika bir tarzla anlatırdı ki, benim magazinci olmamda çok etkisi oldu.
Cihangir fısıltı magazininin en derin babası: Sabiha Deren ve Yeni Sabah gazetesindeki köşesi “Fısıltı”... Hiç şüphesiz bugün “Düzeyli magazin” denilen Cihangir magazinciliğinin kurucu babası o. Gerçek adı da Hakkı Devrim.
Babıâli’nin en yazmayan magazincisi: Ergil Tezerdi.
Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...
Adı Juliette Greco’ydu...
Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...
Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.
Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...
*
Beatles
Fotoğrafın en solunda bir lider daha vardı ve o da Putin’di.
O gün bu kareyi yorumlayan bir yazı yazmıştım...
Hepsinin beden dilini ve psikolojilerini yorumlamıştım.
Önceki gün telefonla yapılan üçlü zirveden ve AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar çıkması beklenen zirvesi ertelendikten sonra bu kareye bir de şu açıdan baktım.
Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada Cumhurbaşkanı ve ülkemi görmek istediğim yeri anlatıyor...
Yani Avrupa’yı...
Dolayısıyla, ülkemin Cumhurbaşkanı’nı o fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor.
Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.
Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.
İşte benim itiraz şerhim:
*
BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.
Vardığım sonuç şu oldu:
Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.
*
'Ruh hastası' denince aklıma gelen ilk isim
Var mı böyle bir isim?
Tabii ki var...
Ama yazmam...
Sadece benim mi, herkesin var.
Bir insan için kolayca “Ha o mu? Ruh hastasıdır” dediğimiz kaç kişi var...
Peki biz Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, bu ülkede yaşayanlar...
“Ruh hastalıkları” hakkında ne biliyoruz?
Ruh hastası denince ne anlıyoruz...
*
Türk-Japon ortaklığı ile kurulmuş ilaç üreticisi Abdi İbrahim Otsuka firması bir araştırma yaptırmış.
Araştırmanın tam adı şöyle:
“Türkiye’de şizofreni algısı: Bilgi düzeyi ve şizofreniye bağlı damgalama ve ayrımcılık araştırması 2019...”
*
İlk soru şu:
“Ruhsal hastalık denince aklınıza ilk gelen şey nedir?”
İşte cevaplar:
Depresyon: Yüzde 98.3
Şizofreni: Yüzde 95.5
Panik bozukluk: Yüzde 60.1
Sosyal fobi: Yüzde 52.4
Bipolar bozukluk: Yüzde 50.6
TSSB (Travma sonrası stres bozukluğu): Yüzde 43.6
OKB (Obsesiv-kompülsif bozukluk): Yüzde 29.5
*
Ancak ikinci bir soru var:
Yaşamınız boyunca hafif veya ağır herhangi bir ruhsal hastalık geçirdiniz mi?
Mesela en hafifinden depresyon...
Hangimiz geçirmedik ki değil mi...
Öyle değilmiş.
Sadece yüzde 20.5’imiz ruhsal bir hastalık geçirdiğini söylüyor.
Geriye kalan yüzde 79.5 böyle bir şey geçirmemiş.
*
Kendi payıma çıkardığım sonuç şu:
Başkalarına ruh hastası demekte, o damgayı vurmakta çok bonkörüz...
Ama iş kendimize gelince, o kadar kolay teşhis koyamıyoruz.
Bu da ruhsal bir hastalık değil mi...
Yani “Ben normalim, ötekiler ruh hastası sendromu”...
Hele hele psikiyatrların full kapasite ile çalıştığı şu dönemde...
BİLİYORUZ DA BUNU KİMDEN ÖĞRENDİK
BU arada bir de şöyle bir soru var: Şizofreni hakkında hangi kaynaklardan bilgi edindiniz?
Yüzde 44.4: Akraba ve arkadaşlardan.
Yüzde 40.6: Sosyal medyadan.
Yüzde 37.6: Ailem, yakın çevremden.
Böylece uzayıp gidiyor...
Yani kılavuz, yine kendimiz, arkadaşımız...
Bir de sosyal medya...
Ehh kılavuzu bu olanın...
TARTIŞMA: KABURGACIDA LAHMACUN YENMEZ Mİ
ADANA’da, “01 Adana” dizisinin geçtiği mahalle...
Geçen cuma öğle saatlerinde, işte oranın en ünlü şahsiyeti “Kaburgacı Yaşar”dayız...
Ününü duyduğum bu yere ilk defa geliyorum.
Daha çok kebapçı ve lahmacuncu olduğum için, kaburga, kanat falan gibi şeylerle pek işim olmaz... Ama arkadaşların ısrarı ile gidiyoruz...
Tabii başlangıç için anında lahmacun istiyorum.
Lahmacun yok...
Çünkü Yaşar’ın tezi şu:
“Lahmacun lahmacuncuda yenir. Burası kaburgacı...”
“Herkes en iyi bildiği yemeği pişirsin” diyor.
Ben pek katılmıyorum
bu teze...
Çünkü birçok kebapçıda harika lahmacunlar yedim ve lahmacun bana göre şu an Türkiye’nin yükselen yıldızı...
Yaşar, “Ben kaburgacıyım” diyor ama, bana öyle bir Adana kebap getiriyor ki, bugüne kadar çok az yerde yedim.
Kendine ait özel bir pişirme tekniği var.
Kebabı, içi boş bir borunun etrafına sarıyor.
Zaten adı “Boru kebabı”...
İşte o olağanüstüydü...
01 ADANA’NIN NUSRET’İ HANGİSİ CİK CİK ALİ Mİ, TİK TOK YAŞAR MI
YAŞAR Usta, tam bir sosyal medya fenomeni...
Instagram’da 750 bine yakın takipçisi var. Ama ona göre bugünün genç medyası Tik Tok...
Orada kendine bir hesap açmış ve şu an 426 bin takipçiye ulaşmış.
Sempatik mi sempatik bir insan...
Hürriyet bir zamanlar Adana’nın iyi kebapçılarını seçmişti.
Aralarında Kling Usta, Cik Cik Ali ve Mesut gibi isimler de vardı.
Kaburgacı Yaşar’ın ismini de ilk defa orada okumuştum.
Baştaki soruya gelince... “01 Adana’nın Nusret’i kimdir?”
Sosyal medya rakamlarına bakarsak banko Kaburgacı Yaşar...
AĞZI MANTARLI BOURGOGNE ŞİŞESİNDE ŞALGAM SUYU KAVI
KABURGACI Yaşar’da boru kebabından sonra ikinci favorim şalgam suyu oldu.
Bildiğimiz şalgam suyunu Bourgogne şaraplarını hatırlatan altı geniş şişelerde sunuyor.
Üstelik ağzı mantarla kapalı...
Çok hoşuma gitti.
“Yahu bunun kavı da vardır” diye takıldım.
‘IRİSHMAN’DEN BERİ EN MERAKLA BEKLEDİĞİM FİLM
MARTIN Scorsese’nin “Irishman”inden sonra en büyük merakla beklediğim film geliyor.
David Fincher’ın “Mank” adlı yeni filminin tanıtımı yayınlandı.
Düşünebiliyor musunuz...
Yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor...
Hayran olduğum Gary Oldman oynuyor...
Epeydir görmediğim ve çok sevdiğim kocaman gözlü Amanda Seyfried baş kadın rolünde...
Film, dünyanın bugüne kadar yapılmış en iyi filmi kabul edilen “Citizen Kane” (Yurttaş Kane) filminin senaryosunun nasıl yazıldığını anlatıyor...
Tabii filmde Orson Welles var...
Murdoch’la birlikte dünyanın en tartışmalı iki medya patronundan biri olan William Randolph Hearst var...
Fincher filmi o günün tekniği ile siyah-beyaz çekmiş...
Daha ne olsun ki...
O MEDYA PATRONUNUN SON SÖZÜNÜN SIRRI ÇÖZÜLÜR MÜ
FINCHER’in filminde en merak ettiğim iki şey de şu:
BİR: “Citizen Kane” filmi medya patronunun ölüm döşeğinde söylediği şu son kelime ile başlıyordu:
“Rosebud” (gül goncası).
Bu kelime sinema tarihinin en büyük enigması olarak kaldı.
Acaba filmde bunun anlamını öğrenebilecek miyiz...
İKİ: “Citizen Kane” filminin senaryosunu kim yazdı?
Fincher’ın filminde “Mank” kısaltılmış adıyla anlatılan Herman J. Mankiewicz tek başına mı...
Yoksa Orson Welles’le birlikte mi...
DÜZELTME
DÜNKÜ yazımda özel radyoların kapatılması olayını anlatırken bir şeyi yanlış ifade etmişim. Yazımdan sanki özel radyoları dönemin başbakanı Tansu Çiller kapatmış gibi bir anlam çıkmış. Oysa tam aksi onun döneminde yeniden açıldı.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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