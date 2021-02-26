Reform için küçük adalet için çok büyük bir cümle

“FinTech”, “Bitcoin” ve “Blockchain”...
İtiraf edeyim, üçünün de ne olduğunu tam olarak bilemiyorum.
Oysa bunlar giderek günlük hayatımıza şuradan buradan girmeye başladı.
Özellikle de “FinTech...”
Belki inanmayacaksınız, aramızdan 2 milyon insan bu teknoloji üzerinden alışveriş yapıyor. Pandemi sırasında online ödemelerde çok öne çıktı.
Bu ödeme sistemi hayatımızın belki de en önemli kavramlarından birini yavaş yavaş tarihe gömüyor.
Parayı...
Yani bir zamanlar cebimizde en çok gördüğümüz şeyi artık görmüyoruz.
Hem de iki yüksek yerden aldığım izinle...
Biri “devlet başkanı”ndan...
Öteki “patron”dan...
İkisi de bana “Döneklik ve hainlik artık bütün dünyada şerefli bir payedir. Çık göğsünü gere gere halkın arasına gir” dediler.
Dün gece sabaha karşı cep telefonuma Deadline Hollywood haber sitesinden bir haber düştü.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile ABD’nin en büyük rock şarkıcısı Bruce Springsteen Spotify üzerinden ortak bir podcast’e başladılar
Yani yaptıkları sohbeti şarkı gibi Spotify üzerinden streaming olarak yayınlıyorlar.
Vallahi dinlerken yıkıldım...
Bir kere daha söylüyorum...
Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı...
Yani kavuk ona geçti...
Allah için o da acayip bir performans sergiliyor...
Geçen hafta iki gelişme oldu.
Geçen perşembe akşamı NASA Mars’a
Ekinoks, her yıl gündüz ile gecenin eşit olduğu güne verilen isim.
*
Yılda iki ekinoks var...
Biri 21 Mart ilkbahar ekinoksu...
Öteki ise 23 Eylül sonbahar ekinoksu...
Sözünü ettiğim cadılar dizisi bir sonbahar ekinoks günü başlıyor.
*
1. Ülke olarak başımızda büyük bir sorun patlamak üzere...
Ve bu sorunun adı “Brezilya poposu...”
Ama yavaş yavaş bu deyimin yerini “Kim Kardashian poposu” alıyor.
*
Bunun ilk işareti de dün İngiliz Guardian gazetesindeki tam sayfa bir haberle geldi...
Üstelik haberi New York Times gazetesi de duyurdu...
Diyeceğim “Kardashian’ın poposu” deyip dudak bükmeyin, konu ciddi konu.
*
En iyi okuduğum şey de bakanlık sitesine konan fotoğraflar...
Bu etkileyici fotoğrafı da dün Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde gördüm.
*
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın makamını ilk defa bu kadar geniş bir kadrajla görüyoruz.
Fotoğrafta bakanın sağında Türk bayrağı, solunda ise NATO bayrağı görünüyor.
Arkada ise bir Atatürk portresi var.
Zaten sitenin sayfası da sol üste bir Atatürk fotoğrafı ile açılıyor.
Bir de “82’nci gibi” olanı...
Bir Türkiye şehri değil, ama bir Türk şehri gibi olmaya doğru hızla gidiyor.
Burası Suriye sınırları içindeki Afrin...
Bilmiyordum, meğer Türkiye bir süre önce bazı yabancı gazetecileri Suriye içinde Türk ordusunun kontrolündeki Afrin’e götürmüş.
Giden gazetecilerden ilk yazı dün New York Times’ta yayınlandı.
Bu şehir hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bu yazıdan öğrendim.
Ve öyle bir yazı ki...
Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...
Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...
Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar
Ben de diyorum ki:
İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...
*
Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...
Bunu mu tartışacağız?
Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:
“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”
Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.
Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...
Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.
Neyse, hemen söze girdi:
“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor”
Türkiye’de geçen hafta V.I.P köpekler dönemi açıldı.
Size bu haberin hikâyesini ve perde arkasını yazayım.
*
Son yıllarda Türkiye’de en beğendiğim yeni markalardan biri Les Benjamins...
Gümüşhane kökenli bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın’ın yarattığı bir giyim markası.
Başlarda “Ottoman Punk” tarzı deniyordu.
Lüks sokak modasının önde gelen isimlerinden biri oldu.
Özellikle fesli James Dean desenleri falan bütün dünyada tutuldu.
- 73 yaşımdayım...
- Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.
- Bugün “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi” sitesine girip TC Anayasası yazdığım zaman karşıma çıkan metnin üzerinde şu yazıyor:
“Kanun numarası: 2709
Kabul tarihi: 18/10/1982”...
Güzel isim ama itirazım var.
İngilizce veya başka Hint Avrupa dillerinde telaffuzu sorun yaratabilir.
“Kakabey” olarak söylenir ve bu da yanlış anlamalara yol açar...
Onlar eğlenir biz üzülürüz...
Ama önce size önemli bir haber vereyim.
*
Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.
Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.
Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.
Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.
YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.
“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”
Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:
“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”
Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...
Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...
Şimdi bir adam daha geldi....
‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...
Karım gülümsedi...
‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.
Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:
‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’
Karım dingince:
‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”
*
Tartışmanın konusu “Afrodit” adlı bir kitaptı...
Yani Yunan mitolojisinin “Aşk ve güzellik tanrıçası” üzerine...
Daha doğrusu Fransız yazar Pierre Louys’un 1896 yılında yayınlanmış “Afrodit” adlı kitabı üzerine patlayan tartışmaydı bu.
*
Önümde bir kitap duruyor.
Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...
Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.
*
Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.
Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.
Bu da öyle...
*
Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.
Türkiye’de iki isim öne çıktı.
Telegram ve BİP...
Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...
BİP ise milli ve yerli...
Turkcell’in bir hizmeti.
İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.
Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.
Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.
*
Gelelim en sağdakine.
O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...
Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.
Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...
Reform için küçük adalet için çok büyük bir cümle
Dün sabah arka arkaya önüme üç haber geldi... Üçünü alt alta yazınca, dördüncü unsur olarak yazının başlığındaki soru aklıma geldi.
Gelen haberler şunlardı:
*
SABAH HABER 1: Biden yönetiminin CIA’in başına getireceğini açıkladığı William Burns yaptığı açıklamada Çin’i “otoriter düşman” olarak niteledi.
Bu kavramı ilk defa işitiyorum... Demek ki artık dünyanın gündeminde “otoriter düşman” diye yeni bir kavram olacak.
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SABAH HABER 2: İspanya geçmişin acımasız diktatörü Franco’nun son heykelini de indirmiş.
Franco 1939 ile 1975 yılları arasında İspanya’nın başındaki diktatör.
200 bin insanın ölümüne yol açmıştı. Demek ki Avrupa geçmiş son diktatörü ile de son hesaplaşmasını yaptı ve Macaristan ve Polonya’da yeni diktatör heykellerinin dikilmesine izin vermeyecek.
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SABAH HABER 3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları ve Adalet reformunu 2 Mart günü Beştepe’de törenle açıklayacak.
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ABD ve Avrupa’dan gelen son haberler, “demokrasi coğrafyasında” kalan ülkelerin önümüzdeki 5 yılda, son 15 yılda hızla yayılan popülizm ve otoriterlik trendi ile mücadeleye hazırlandığını gösteriyor.
*
O zaman da şu soruya geliyoruz...
Ekonomik reform mu daha önemli...
Yoksa adalet ve demokrasi reformu mu...
*
Benim cevabım şu:
Kesinlikle ikisi birlikte gitmeli...
İkisi de aynı gerçekçilik ve radikallikle gitmeli...
*
İşte tam bu noktada önceki gece seyrettiğim “Amend” isimli belgeseldeki bir cümle gözümde büyüdü büyüdü....
Şimdi size onu anlatacağım.
BU DİZİDEKİ BU CÜMLE ADALET REFORMUNDA KONUŞULMALI
AMEND: Amerikan Anayasası’nın 14’üncü maddesinin 1868’de yapılan değişikliği ile gelen yeni halini konu alan bir belgesel.
Will Smith sunuyor.
Anayasanın bu maddesi, hiçbir Amerikan vatandaşının haklarının keyfi olarak sınırlanamayacağını güvence altına alıyor.
Belgesel, ırk ayrımcılığı, LGBT, göçmenlik ve başka konulardaki hakların kabul edilişini anlatıyor. Dizide Amerikan Anayasa Mahkemesi’nin bir kararındaki şu gerekçe çok dikkatimi çekti:
“Sorumluluğumuz kendi ahlak kurallarımızı dayatmak değil, bireylerin özgürlüğünü güvence altına almaktır.”
Bence adalet reformu yaparken düşünülmesi gereken bir cümle...
BİR BAŞKAN NİYE KENDİNE KENDİ ARZUSUYLA ‘DÖNEK’ LAKABI TAKTI
ÖNCEKİ gün ABD Başkanı Obama’nın rock şarkıcısı Bruce Springsteen’le birlikte yaptığı podcast sohbete niye “Dönekler” adını taktığını merak ettiğimi yazmıştım.
Dün yazdım.
Meğer “Renegade”, yani “Dönek”, Amerikan Gizli Servisi’nin onun için kullandığı gizli kodmuş...
*
Gizli Servis her başkana, eşine ve çocuklarına böyle bir kod verirmiş. İşin en ilginç yanı da şu:
Bu kod isimleri Gizli Servis kendiliğinden vermiyormuş.
Başkanlar ve ailesi bu kodları kendi seçiyormuş.
Yani Barack Obama, “Dönek” veya “Hain” anlamına gelen “Renegade” kelimesini kendi seçmiş.
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Eşi Michelle Obama’nın kod adı da ilginç:
“Rönesans...”
Kızı Sasha Obama’nın kod adı da ilginç:
“Rosebud...”
Yani “Citizen Kane” filminde, acımasız medya patronunun ağzındaki esrarı çözülemeyen kelime...
*
Vanity Fair 2008 yılında neden bu ismi seçtiğini araştırmış.Buldukları neden şu.
Obama yıllardır Kiefer Sutherland’ın hayranıymış. Onun bütün filmlerini seyretmiş.
Ama en sevdiği filmi 1989’da yaptığı “Renegades”mış.
Sutherland o filmde, hain olarak gösterilen ama aslında ülkesine hizmet eden bir gizli polis ajanını oynuyormuş.
KESİN İNANÇLARIN İKİ FAVORİ ETİKETİ
İLGİNÇ bir aile...
“Dönek” ve “hain” kelimeleri, katı inançlar ve ideolojilerin çok sevdiği iki kavramdır...
Yani “Davadan dönen” kişilere verilen kötü lakap...
Ama liberal düşüncede böyle bir kavram yoktur.
Öğretim üyeliği yıllarımdan beri bana “Dönek” diyen bir sürü insan çıktı. Hiç gocunmadım....
Tam aksine “Evet ben bir dönekim, çünkü değişimden yanayım” dedim.
Şimdi bir Amerikan başkanının kendine gönüllü olarak bu lakabı seçtiğini görünce“Haklıymışım” diyorum.
KOD ADLARI
HANGİ BAŞKAN ‘MAYMUNCUK’ HANGİ BAŞKAN MÜHİM ADAM
John Kennedy: “Lancer” (Mızraklı süvari)
Eşi Jacqueline: “Lace” (Dantel)
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Lyndon Johnson: “Volenteer” (Gönüllü)
Eşi Lady Bird: “Victoria”
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Richard Nixon: “Searchlight” (Projektör)
Eşi Pat Nixon: “Starlight” (Yıldız ışığı)
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Gerald Ford: “Pass key” (Maymuncuk)
Eşi Betty: “Pinafore” (Önlük)
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Jimmy Carter: “Deacon” (Yardımcı papaz)
Eşi Rosalyn: “Lotus Petal” (Lotus yaprağı)
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Ronald Reagan: “Rawhide” (Kamçı)
Eşi Nancy: “Rainbow”( Gökkuşağı)
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George H.W. Bush: “Timberwolf” (Bozkurt)
Eşi Barbara: “Snowbank” (Kar tepeciği)
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Bill Clinton: “Eagle” (Kartal-Çocukluğunda izciymiş ve bu ismi izcilikte en yüksek mertebe olan Kartal oymağından almış)
Eşi Hillary: “Evergreen” (Yaprak dökmeyen-Aynı zamanda Florida’da büyük bir bataklığın adı)
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George W. Bush: “Trailblazer” (Öncü)
Eşi Laura: “Tempo” (Tempo, vuruş)
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Donald Trump: “Mogul” (Önemli adam, yük lokomotifi)
Eşi Melanie: “Muse” (İlham Perisi)
*
Joe Biden: “Celtic” (Kelt)
Eşi Jill: “Capri” (Capri adası)
GECENİN BELGESELİ
BİR SAHTE ROTHKO’NUN ALTINDA KAÇ İMZA VAR
EPEYDİR belgeselci oldum...
Daha doğrusu streaming platformların olağanüstü belgeselleri beni böyle tutkun hale getirdi.
Önceki akşamdan size bir örnek:
MADE YOU LOOK: Modern sanatın iki çok önemli ismi Mark Rothko ve Jackson Pollock’ın sahte tabloları üzerine çok güzel bir belgesel.
New York sanat çevresinde bir sahteciliğin nasıl kolektif bir ticarete dönüştüğünü anlatıyor.
Yani sahteyi üreten kişiden başlayıp müze danışmanlarına, sanat dedektiflerine ve oradan galeride satışa giden bir saadet zinciri...
Bu arada olayın bir ucu Çin’in Şanghay şehrindeki bir sahte tablo fabrikasına kadar gidiyor. Rothko’nun imzasının nasıl taklit edildiğini, sonra ‘gerçektir’ sertifikalarına kimlerin imzalarını attığını görüyorsunuz.
BİR 65 PLUS’IN ÖZAL’I HATIRLADIĞI O GÜN
DÜN Oya Baydar’ın “80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri”(*) adlı son kitabını okudum. Bildiğim kadarı ile pandemi dönemini anlatan ilk günce bu...
Kitap, virüs yaygınlaştıktan sonra Marmara Adası’na sığınmaları ile başlıyor. Meğer ne kadar benzer durumlar ve psikolojilerden geçmişiz anladım.
*
Ama en aklımda kalan cümle girişte, 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir gün adaya gidişlerini anlattığı şu bölümdü:
“Özal’ın Anayasa’yı bir defa delmekten bir şey olmaz ilkelliğini, biz de sokağa çıkma yasağını bir kez delmekten bir şey olmaz diyerek sürdürüyorduk...”
Şimdi geriye bakıyorum da... “Anayasayı bir kere delmek” ne kadar masum bir cümleymiş...
Sadece bir kerecik yani...
*
AKP milletvekili Özlem Zengin’in 80 yaşındaki solcu bir kadının bu kitabını okumasını çok isterdim.
Hep başörtülü kadınların mağduriyetini anlatıyor ya...
Bir de başı açık bir kadının yaşadığı işkenceleri okursa belki empati duygusu da genişler.
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(*) Oya Baydar: “80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri”, Can Yayınları, Şubat 2021.