Putin, Trump ve Boris de bu kuyruğa girecekler mi

Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
1. Dördüncü gidişimdi. Bugüne kadar bana kimse orada bir “Mob Museum” olduğunu söylememişti.
Yani bir “mafya müzesi”nin...
Bu müze 14 Şubat 2012 günü açılmış. Bina 1933 yılında yapılmış ve uzun yıllar Las Vegas posta bürosu ve mahkemesi olarak hizmet vermiş.
Yani Las Vegas mafyasının üyeleri bu binadaki mahkeme salonunda yargılanmış ve mahkûm olmuş.
İlk gören eşim Tansu’ydu...
Altında şu yazıyordu:
“En sağdaki Prof. Uğur Şahin, aşıyı bulan biliminsanı. Almanya’da çekilmiş. Kucaktaki kardeşi diş hekimi, ayakta çorabı delik olan modacı olmuş.”
*
Evde hepimiz ilk bakışta çok sevdik bu kareyi.
Tansu çok etkilendi ve Instagram hesabından paylaştı.
Ancak bir süre sonra bir izleyicisinden şu notu aldı:
“Fotoğraf 1975’de Düsseldorf’a göçmüş bir aileye ait...”
Belgenin adı “Mülhak Vakıflar Devir Teslim Tutanağı”...
Bu tutanağı görmedim
ama eski tutanaklardan
bildiğim bir şey var.
Bu tür vakıf devir teslimlerinde her şey madde madde yazılır.
Neler mi?
Caminin işletme defteri.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp, Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
*
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Bir bahane uydurularak Türk ordusunun en gizli kalması gereken bölümünün kapıları kırılarak içine girildi.
Girdikleri yer “Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı”ydı.
Orası neresi mi...
Ülkemiz işgale uğrarsa, vereceğimiz kurtuluş savaşında hangimizin nerede görev alacağını, hangi silahın nerede gömülü olduğunu, nasıl haberleşeceğimizi gösteren planlar ve isimler...
*
Hepsi tek tek çalındı.
Bir savaş halinde işgalci düşmana karşı vereceğimiz savaşın, yani beka savaşının bütün şifreleri, planları çalındı.
Ve kopyalandı...
Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve dedi ki:
“Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için adımlar atacağız...”
*
Bu cümlelerin ne anlama geldiğini ise iki gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir kere daha benim şahsi zabıtlarıma geçmesi için en önemli maddelerini yazıyorum.
*
“Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekâleten konuşamaz.”
*
“Ben de tarihe ‘Yetmez ama evet’çi olarak mı geçeceğim...”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce Külliye’de “Adalet ve Yargı Reform Paketi”ni açıklamıştı...
Cumhurbaşkanı o gün Türkiye’ye ve bütün dünyaya şu mesajı vermişti:
“Olağanüstü hal hukuku dönemi kapanıyor...”
*
Cumhurbaşkanı o gün Adalet Reformu’nu “9 Amaç” başlığı altında toplamıştı.
Konuşmasında şu cümleleri dikkatle not almıştım.
*
1) Özlem Türeci ve Uğur Şahin...
Bu iki isim, şu an dünyayı sarsan, ekonomileri durduran, milyonlarca insanın hayatına ve işine mal olan COVID-19 virüsüne karşı ilk etkili aşıyı bulan insanlardı...
Yani onlar antibiyotiği bulan Alexander Fleming kadar önemliydi.
O nedenle haklı olarak dünyanın önde gelen bütün medya kuruluşlarının manşetindeydiler...
2) DÜN NAVTEX İLAN EDİLİRKEN MANŞETTEKİ O ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ANCAK bu buluşun üçüncü bir kişisi daha vardı ki, onu manşetlerde fazla görememiştik...
Bazılarımız yabancı televizyonlarda rastlamıştı ama bu üçlü arasındaki ilişkinin en renkli ve sembolik kısmını görememiştik.
Putin, Trump ve Boris de bu kuyruğa girecekler mi
Şimdi size geçen perşembe yani önceki gün beni en çok etkileyen bir olayı anlatacağım.
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
*
İlk haber, perşembe günü Trump’tan önceki başkan Barack Obama’dan geldi, yeni yayınlanan kitabının tanıtımı ile ilgili katıldığı bir canlı yayında şu mesajı verdi:
“COVID-19 aşısı için onay çıktıktan sonra, bilime güvendiğimi göstermek ve halka da güven vermek için bunu ilk yaptıran kişilerden biri olabilirim...”
*
Aynı gün, bu defa Obama’dan önceki ABD Başkanı George Bush’un Beyaz Saray Genel Sekreteri CNN’e çıktı ve şunu açıkladı:
“Başkan Bush halk sağlığı yetkililerine başvurarak aşının halka anlatılması konusunda nasıl bir yardımda bulunabileceğini sordu.”
Ve arkasından ekledi:
“Başkan kameralar önünde sıraya girip aşıyı ilk yaptıran olabilir.”
*
Aynı gün bu defa Bush’tan önceki başkan Clinton’ın basın sekreteri CNN’e konuştu ve o da şunu söyledi:
“Aşı hazır olduğunda Clinton kamuoyunun önünde bu aşıyı ilk yaptıran insanlardan biri olmaya hazırdır.”
*
Bence aşıyı anlatma konusunda bundan daha etkili bir kamu spotu ve tanıtımı olamaz...
Ancak dikkat ettim şimdiki Başkan Trump’tan bu konuda ses yok...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan da bu yazıyı yazdığım ana kadar herhangi bir ses duymadım...
*
Tabii bu da insanın aklına şu soruyu sokuyor.
Bu popülist başkanlar başından beri pandemiye küçümseyici bir gözle baktılar...
Acaba aşı konusunda da aynı tavrı mı sürdürüyorlar...
*
Veya aşılar uygulanmaya başladıktan sonra dünyada başka hangi devletlerin yöneticilerini aşı kuyruklarında en önde göreceğiz...
Mesela Çin Devlet Başkanı Şi Cinping kendi ülkesinin bulduğu aşıyı ilk vurduran kişi olacak mı...
Veya Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus aşısını...
ŞU AN DÜNYADA KAÇ AŞI HANGİ FAZA GELDİ
- BİRİNCİ FAZDA 41: Güvenlik ve doz denemesinde.
- İKİNCİ FAZDA 17: Güvenlik testi aşamasına geçmiş aşılar.
- ÜÇÜNCÜ FAZDA 13: Geniş bir denek üzerinde etki aşamasına geçmiş aşılar.
- ONAYLANMIŞ 0: Tam kullanım için onay verilmiş aşı.
HARİKA BİR ALBÜM VE YEPYENİ BİR ‘VOLARE’
DÜN streaming platformlarına konan yeni şarkılardan birine anında bittim.
Çocukluğumdan beri dinlediğim ve İtalyan müziğinin bütün dünyadaki en tanınmış şarkısı sayılan “Volare”yi (Nel Blu Dipinto Di Blu) öylesine harika bir ritim ve yorumla yenileştirmiş ki...
Tam benim “vintage” dediğim güncellenmiş nostalji...
Şarkıyı “Papik” proje adıyla tanıdığımız İtalyan müzisyen ve yapımcı Nerio Poggi’nin dün yayınlanan yeni albümünde dinledim.
Albümün adı “Sounds For The Open Road Vol 2”.
Sadece Volare değil öteki şarkılar da soft ve akşamüzeri konup baştan sona dinlenecek özellikte...
Kavga etmeyen, alıp götüren bir kısmı Bossa Nova jazz ritminde güzel şarkılar.
Birkaçı da bana 1970’li yıllarda özel hayatımız ve anlarımızda epey ekmeğini yediğimiz Barry White tarzını hatırlattı...
Bu arada albümdeki şarkılardan biri de 60’ların efsane filmi “Bir Kadın, Bir Erkek”in ana teması...
Vallahi pandemiyle iyice münzevileşen yılbaşı ayında bana çok iyi geldi.
‘MATRIX 4’Ü, BİRİNCİ VİZYON FİLM OLARAK EVDE SEYREDEBİLECEK MİYİZ
DÜNYANIN en büyük film üreticilerinden biri olan Warner Bros. dün çok önemli bir kararını açıkladı.
2021 yılında vizyona çıkaracağı 17 büyük filmi aynı anda hem sinema salonlarında hem streaming platformu olan HBO Max’ta vizyona sokacak.
*
COVID öncesine kadar uygulama şöyleydi.
Büyük bir film önce sinema salonlarında vizyona sokulur.
90 gün sonunda ise streaming veya DVD gibi pazarlara verilirdi.
2021’den itibaren çok büyük yapımları aynı anda hem sinema salonunda hem evimizdeki ekranda seyredebileceğiz.
*
Hangi filmler mi?
Mesela yeni “Suicide Squad”, “Godzilla Kong’a Karşı”, “Matrix 4”, “Dune”...
Mesela Broadway’de sergilenen “Hamilton” müzikali ile tarihe geçen Lin-Manuel Miranda’nın filmi “In The Heights”...
Mesela Clint Eastwood’un yeni filmi “Cry Macho”.
Mesela yeni dönemin “Sopranos” filmi sayılan “The Many Saints of Newark”.
Hepsini evimizde “birinci vizyon” olarak seyredebileceğiz...
Tabii HBO Max Türkiye’ye gelirse...
İZMİRLİ YAYINEVİ ‘AKLIMA SOKTU’
İLK 2 SULTANIN ADI TÜRK ADIYDI DA ÜÇÜNCÜSÜ NEDEN FARSÇA, ARAPÇA
İZMİRLİ yeni bir yayınevi olan “Islık”ın yayınladığı harika bir kitaba kendimi kaptırdım.
Adı “Haçlılar Çağı: 11’inci Yüzyıldan 1517’ye Yakındoğu...”
Kitabın girişinde Haçlılardan önceki dönemin Müslüman toplulukları anlatılıyor...
Orada Selçuklu geçmişimizle ilgili şöyle bir cümle dikkatimi çekti: “Selçuklu hanedanı da üzerinde hüküm sürdüğü Farsi-Arap Müslüman toplum tarafından asimile edildi. Üçüncü sultanın ismi hanedanın geçirdiği asimilasyon sürecini çok iyi göstermektedir.”
Selçuklu’nun kurucu lideri Tuğrul Bey ve halefi olan yeğeni Alpaslan Türk ismi taşımaktayken üçüncü sultanın ismi Arapça ve Farsça dillerinin birleşiminden oluşan ve hükümdar anlamına gelen Melikşah’tı...
Bu kitap, yıllardır “Ne işimiz var burada” diye sorduğum Ortadoğu’yu çok iyi anlatıyor.
Son 200 yıldır istikametimizi Batı’ya çevirmekle ne kadar iyi bir şey yaptığımızı da çok iyi anlatıyor.
Yıllardır başka toplumları asimile etmeye çalışmakla suçlanan Türklerin, Ortadoğu’da asimile edilmeleri tezi ilginç değil mi...
Bu bölge pek yaramamış bize yani...
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(*) P.M. Holt: “Haçlılar Çağı: 11’inci Yüzyıldan 1517’ye Yakındoğu”, Çev: Özden Arıkan, Islık Yayınları, Kasım 2020
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