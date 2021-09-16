'Punk Pamuk Prenses' bu elbiseyi ne karşılığında giydi

O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra
Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Biraz sonra Necati Şaşmaz, sırtına atılmış paltosu ve iki elinin parmakları arasına sıkıştırdığı tesbihle yanlarına geldiğinde, hepsinin yerlerinden kalkıp onun önünde öğle bir eğilişleri vardı ki kendi kendime şunu demiştim:
“Yahu bunlar Kurtlar Vadisi’ni oynamıyor, resmen yaşıyorlar...”
O tablonun asıl nedenini geçen hafta anladık...
Meğer mesele daha derinmiş...
*
Geçen gün “Vadi”den gelen ilahi bir sesle uyandık ve Polat Alemdar’ın etrafındaki o kutsal haleyi hep birlikte gördük...
Meğer Necati Şaşmaz kendini “Mehdi” ilan etmiş...
“Maalesef seçilmiş biriyim”
Biri kötü, öteki ikisi çok iyi haberlerdi.
Önce kötü haberden başlayayım...
*
Dünyanın en önemli haber ajansı Associated Press geçen cuma günü abonelerine bir haber geçti.
Dubai kaynaklı haberin başlığı şöyleydi: “Afgan Özel Televizyonları kendilerini Taliban yönetimine hazırlıyor...”
Habere göre, Afganistan’ın en büyük özel haber kanalı gönüllü olarak bazı programlarını yayından kaldırmıştı.
Yayından ilk kaldırılanlar da Türk dizileri ve müzik şovları olmuştu.
Hepsini gururla, göğsüm kabararak izledim.
Özellikle de kadın voleybolcularımızınkini...
A Milli Kadın Voleybol Takımı 124 gün süren yaz serüvenini iki bronz madalya ile noktaladı ve Türkiye’ye döndü.
Milli takımımızın uluslararası yaz performansı şöyleydi:
Milletler Ligi’nde 12 galibiyet, 5 yenilgi ile üçüncülük...
Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi ile beşincilik...
Avrupa Şampiyonası’nda 8 galibiyet, 1 yenilgi ile üçüncülük...
Lütfen anlatacaklarımı “cinsel içerikli” bir yazı olarak okumayın.
Çünkü şimdi yazacağım soru, hemen akla öyle bir şey getiriyor.
Ama aslı çok başka...
*
Bundan tam 20 yıl önce genç bir öğrenci, çok tanınmış bir kadına şu soruyu sordu:
“Bütün Amerika’nın Blow Job kraliçesi olmak nasıl bir duygudur?”
“Blow Job” Amerikan argosunda “Oral seks yapmak” anlamına geliyor...
Bu olay 2001 yılının ilk aylarında
Bir teröristin koyduğu bomba çok büyük bir insan kıyımına yol açabilirdi ama ucuz atlatıldı...
Ucuz atlatılmasının nedeni, dikkatli bir güvenlik görevlisiydi....
Olay aynen şöyle gelişti...
O yıl Yaz Olimpiyatları Atlanta şehrinde yapılıyordu.
Olimpiyatlar dolayısıyla şehrin “Centennial Park” adı verilen yerinde çeşitli eğlenceler düzenlenmişti...
Mesela bir gece önce bir Kenny Rogers konseri vardı...
*
Tam günüyle 16 Ocak 1998 günü Washington’daki Pentagon City Mall adlı alışveriş merkezinde, bütün dünyayı sarsacak bir olay yaşandı...
O gün orayı basan FBI ajanları, genç bir kızı alıp bir otel odasına götürdü.
*
Genç kız 11 saat boyunca o otel odasında FBI ajanları tarafından sorgulandı.
Ajanlar çok önemli bir siyasetçinin adını vererek, onunla ilişkisini sordular.
Önce ajanların söylediği şeyleri inkâr etti.
Ancak önüne 20 saatlik gizlice kaydedilmiş bir konuşması konunca olayın rengi değişti...
Çünkü ülkeyi ele geçiren Taliban, çocukların uçurtma uçurmasını yasaklıyor.
Uçurtmayı vuruyorlar...
Yani her çocuğun küçüklüğünde yaşadığı en güzel duygulardan birini...
Biz İzmir’de ona uçurtma değil, bayrak deriz.
“Bayrak uçurtmadır” o yaptığımız...
Rengârenk krapon kâğıtlarıyla yapılmış, altıgen veya armudiye bayraklar gökyüzünde süzülürken içimizdeki tek yarış duygusu, o bayrağı hangimizin en yüksek göndere çekeceğidir...
O nedenle bayraklarımız çoğunlukla kırmızı beyazdır...
O anki duygumu hemen Instagram’da paylaşmak istedim ve şunları yazdım:
“Sevgili Ferhan en umutsuz, en karanlık günlerimizde bizi çok güldürdün, çok şaşırttın, çok düşündürdün. Şimdi de çok üzdün. Sana milyonlarca umut kahkahası borcumuz var. Onu ödeyebilmek için yeterince gözyaşı biriktirdik mi bilemiyorum. İnşallah Allah kahkaha borcumuzu orada sana mekân bir cennet olarak öder sevgili kardeşimiz. Nur içinde yat...”
Oysa Ferhan’ın arkasından çok muzip ve çok yaratıcı bir şey yazmak isterdim.
Onun böyle hoşuna gitmek gelirdi içimden...
*
Böyle anlarda Fransa’da Andre Gide’in ölümünden sonra muhalif bir gazetede atılan şu başlık bana hep çok çarpıcı gelmişti:
“Ande Gide’in ölümü iyi karşılandı...”
Bizde Yeni Akit gibi bir gazetenin atabileceği cinsten acımasız bir başlıktı ama nedense o günden beri bana bir mizah şaheseri gibi görünür.
Adı “Küçük Emel”...
Ama 3 metre 66 santim boyunda dev bir kız çocuğu...
Suriyeli..
*
Arapça adı “Amal”... “Umut” anlamına geliyor...
Türkiye’yi baştan sona geçti ve şu sıralar Yunanistan’a girdi ve orada da yürümeye devam ediyor.
8 bin kilometre yol yürüyecek.
Amacı İngiltere’de Manchester’a gitmek...
Yuval Noah Harari’nin yeni kitabı “21’inci Yüzyıl İçin 21 Ders” kitabını okumadım...
Geçen gün tesadüfen, vallahi tamamen tesadüfen ‘Storytel’deki sesli halinden bir bölümü dinledim.
Konu “Sevgilisinden ayrılanların yası”ydı...
*
Harvard Üniversitesi’nde bütün din toplumlarının başına tarihinde ilk defa bir ateist getirildi.
Olayın ne olduğunu anlatmadan önce size Harvard Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi vereyim.
*
Hikâye 1630 yılında başlıyor.
“İslam uğruna savaşan” anlamına geliyor...
Bu arkadaşın ileride Taliban Devleti’nin İletişim Başkanı olması bekleniyormuş.
*
Diyor ki:
“İslam’da müzik yasak. O nedenle halka açık yerlerde müzik çalmak yok...”
Ama Allah için öyle zorlayıcı falan olmayacaklarmış....
Yani insanları zorla müzik dinlemekten vazgeçirmeyeceklermiş...
Ya nasıl önleyeceklermiş...
'Punk Pamuk Prenses' bu elbiseyi ne karşılığında giydi
New York Metropolitan Müzesi’nin geçen yıl ertelenen MET Balosu bu yıl yapıldı...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
Gövde dansı ve hafif geriye dönmüş bakışı kesinlikle bir sahne yönetmeninin tezgâhından ve koreografisinden çıkmış gibiydi.
Fazlasıyla “calcule”ydi (hesaplanmış) yani...
*
Kafamdaki soru şuydu:
Peki ama bildiğimiz “Z Kuşağı Billie Eilish’i”, bildiğimiz isyankâr, asi kişiliği ile taban tabana zıt bir müesses nizam kıyafetine nasıl bürünmüştü?
Çünkü dediğim gibi, üzerinde mezuniyet müsameresine çıkmış bir Pamuk Prenses hali vardı.
Gazeteci içgüdüm, ‘Bunun arkasında bir hikâye var’ dedi ve haklı çıktı.
*
Meğer bu kıyafetin arkasında tarihi bir anlaşma varmış...
Genç şarkıcı, modanın “Senyörü” Oscar de la Renta tarafından kurulan şirkete şart koşmuş.
“Bundan böyle hayvan kürkünden yapılmış hiçbir ürünü tasarlamayacak, üretmeyecek ve pazara çıkarmayacaksınız...”
Modaevi “Tamam” deyince bu giysiyi giymiş.
*
Eilish vegan ve bir hayvan hakları aktivisti...
MET merdivenlerindeki bu fotoğraf bize şunu anlatıyor:
“Post COVID-19” döneminin kanunları artık böyle genç sanatçılar tarafından yazılacak.
Çünkü gençler şunu çok iyi anladı.
İnsan hakları, kadın hakları, aile içi şiddet, iklim değişikliği, çevre, adalet gibi konular yaşlı siyasetçilere bırakılmayacak kadar ciddi şeyler...
Beyler... Hazırlıklı olun...
Trump gibi yerleşikler, sandığı manipüle etmeye uğraşırken, Z Kuşağı gönül oylarıyla iktidara el koyuyor...
ŞAŞIRTMAYANLAR
TİMOTHÉE CHALAMET’İN CONVERSE’LERİ, TOM FORD’UN ŞIKLIĞI VE KİLOLARI
KIRMIZI halı fotoğraflarını tek tek inceledim. Yine rengârenkti...
Beni şaşırtmayanlar vardı.
Mesela Timothée Chalamet... “Homeland” dizisiyle, “Interstellar” filmlerinin oyuncusu, Converse ayakkabıları ve elbisesiyle yine “anti establishment” yani müesses nizam yıkıcısıydı.
Eee ne de olsa Fransız kökenli...
Mesela Lil Nas X...
“Yeni uyumsuzluğun”, yeni LGBT’nin süper kahramanı...
Herkes tek elbise ile gelirken, o soğan yaprakları gibi soyulan üst üste üç ayrı kostümle katıldı.
Tabii orası Amerikan zenginler kulübünün arka bahçesi olduğu için, son şarkısının cezaevinde çekilen çırılçıplak klibinden daha muhafazakâr bir kostümdü bu.
*
Mesela Adrian Brody...
O kadar sıradandı ki her şeyi 9 kelimelik bir cümle içine sığdırmakta hiç zorluk çekmedim.
“Kiralık gibi duran sıkıcı ve monoton bir smokinle gelmişti...”
Mesela Tom Ford...
Epeydir fotoğrafını görmüyordum. Yine klasik şıktı... Beni şaşırtmayan smokini ile oradaydı.
Yakasında yine beyaz karanfili ve cep mendili vardı.
Kafamdaki tek soru, COVID-19 sırasında aldığı kiloları acaba korse ile mi yoksa başarılı bir kesimle mi kapatmıştı...
Karnını öylesine başarılı şekilde içine çekmişti ki karar veremedim.
Yine de takdir ettim. Poz verirken benim asla başaramadığım bir kabiliyet bu karnı böylesine estetik gizleyebilmek.
BİR ‘SOKAK GÖSTERİSİ’ İŞTE BÖYLE HAZIRLANDI
FOTOĞRAFINI gördüğünüz yer Fransa’da, öğrenci hareketlerine hazırlanan bir sokak...
Kenarda gördüğünüz kaldırım taşları, yol inşaatı için kullanılacak taşlar değil...
Bir sokak gösterisinde göstericilerin polislere fırlatacağı taşlar.
Bir bölümü de Fransız sokak hareketi geleneğinin sembolü olan “barikatları” kurmak için kullanılacak.
*
Bu sahne, 1968 Mayıs hareketlerinde rastlanan sahnelere benziyor.
Yani bu tipik bir Fransız sokak gösterisi sahnesi...
Fotoğrafın ortasında bulunan uzun saçlı erkek ünlü yönetmen Wes Anderson...
“Büyük Budapeşte Oteli”, “Yükselen Ay Krallığı”, “Tenenbaum Ailesi” gibi filmlerin yönetmeni...
Yeni filmi “The French Dispatch” (Fransız Postası) 22 Ekim’de gösterime çıkıyor.
Filmden bazı çekim sahneleri medyaya yansıdı. O fotoğraflardan biri çok dikkatimi çekti.
Tam bir tabloydu, sanat eseriydi...
Önce öyle sandım.
Ancak dikkatle bakınca karenin ortasındaki Wes Anderson’u fark ettim.
*
Burası “Ennui-sur-Blase” isimli hayali bir Fransız şehri.
Ama gördüğünüz sahne stüdyoda değil gerçek bir şehir olan Angoulême’de çekilmiş.
Gördüğünüz sokak gerçek...
Ancak bu sokağa iki kafe eklenmiş.
İki ağaçtan biri gerçekmiş...
*
Önceki günden beri doyamadan bakıyorum bu fotoğrafa...
Sinemada dünyanın ve mekânların yeniden yaratılması bizatihi bir sanat...
Bir Wes Anderson fanatiği olarak, her zamanki gibi onun yarattığı bu fantastik alemi hasretle bekliyorum...
OĞUL BECKHAM’IN O MEŞHUR İBRANİ DÖVMESİNİ GÖREMEDİK
MET’in davetlileri arasında ünlü İngiliz futbolcusu David Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham da vardı...
Kendisi model ve fotoğrafçı...
New York’un bütün sosyete davetlerinde görüyorum onu...
Yüzünde hep babasını taklit ediyormuş gibi bir ifade var.
Sol kolunda bir dövme varmış ki, onunla ilgili yazılarda kendisinden daha meşhur oldu. Tevrat’tan alınmış İbranice bir yazıymış ve şöyle diyormuş:
“Ben sevdiğime aitim... Sevdiğim de bana...”
Ama sevgiliden sevgiliye koşuyor ve en uzatmalı sevgilisi ile 2018’de bir daha birleşmemek üzere ayrıldıklarını açıklamışlardı...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin