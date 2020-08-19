Pazartesi günü tarih yazan 6 tane F-16 uçağı

Havacılık meraklıları uçakların inişini bol bol fotoğrafladı...
Bazı tarihçiler de oradaydı... Çünkü bu 6 adet F-16 uçağı, o gün orada bir tarih yazıyordu...
Sivil havaalanına inen 6 uçağın kanatlarında Davud yıldızı vardı.
Yani İsrail Hava Kuvvetleri’ne mensup F-16’lardı bunlar...
Ve tarihte ilk kez bir İsrail askeri uçağı Alman hava sahasına girip bir havaalanına iniyordu.
Üstelik bu 6 F-16 Alman Hava Kuvvetleri ile ortak bir askeri tatbikat yapacaktı...
Tatbikatların adları da şöyleydi: BlueWings 2020 ve MAGDAY ...
Düşünebiliyor musunuz?
İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinden bu yana 75 yıl geçti...
O savaşta 6 milyon Yahudi hayatını kaybetti.
Holocost hatıraları hâlâ hafızalarda...
Ve bu iki devlet tarihi bir olaya imza atıyor...
Dün bu haberleri okuyunca İsrail Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabına baktım.
Yan yana konmuş Alman ve İsrail bayraklarının altında haberi şu ilginç slogan ile duyurmuşlar:
“Geçmişi hatırlayarak geleceği kurmak...”
*
İsrail Hava Kuvvetleri’nin Twitter hesabında ayrıca ilginç bir bilgi vardı.
İki ülkenin jetleri en büyük soykırım kampı olan Dachau kampı ve Münih Olimpiyatları sırasında Filistinli gerillaların saldırısı sırasında hayatını kaybeden 11 İsraillinin anısına Fürstenfeldbruck Havaalanı üzerinde uçuş yapacak.
*
İsrail Hava Kuvvetleri iki hafta önce bu haberi verirken gidecek olan F-16’ları şöyle tarif etmişti:
“Sky Shield EW ve Delilah ALCM silahlarıyla yüklü IAF F-16 Block 50 Barak...”
Görünen o ki, bu uçaklar tek bomba atmadan önemli bir zafer kazandı...
Bence 21’inci yüzyılın tarihini savaşlar değil, barış ve anlaşmaları yazmalı...
Yani diplomasi...
ÖFKELİ ARKADAŞ BAK AÇIKLAMA BÖYLE OLUR
SESSİZLİĞE bürünen Ozan Güven, arkadaş yakmaya devam ediyor...
Cem Yılmaz’dan sonra son kurban Halit Ergenç oldu...
Tıpkı Cem Yılmaz gibi o da son derece iyi niyetle bir açıklama yaptı...
Öyle büyük bir tepki aldı ki...
Dün söylediği sözlerden dolayı özür dilemek zorunda kaldı...
Ama bunu öylesine açık bir dille ve samimiyetle yaptı ki.... Bence Ozan Güven bu açıklamaya bakıp ders çıkarmalı...
Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Halit Ergenç kadına çok saygılı bir insan.
Bu sözleri, bir temenni olarak söyledi...
Ama ne diyor açıklamasında?
“Sözlerimle bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum, hak veriyorum ve özür diliyorum...”
Bakın bu tek cümlede neler var:
BİR CÜMLEDE 7 DERDİNİ SAMİMİ ANLATMA DERSİ
Halit Ergenç’in açıklamasında...
Aması, fakatı yok...
Ben öyle demek istemedim yok...
İstememiş olsa bile bu mazeretin arkasına saklanma gayreti yok...
Kabahati ‘yanlış anlayana’ değil, ‘iyi anlatamayana’ yani kendisine yükleme tercihi var.
İnsanları hayal kırıklığına uğrattığını kabul var.
Kendisine tepki gösterenlere hak verme var.
Bunlar olunca da açıklamasında samimiyet ve sahicilik var...
KATI BİR RAP ŞARKICISINDAN BİR MASUM YILLAR ŞARKISI
Bu hafta çıkan yeni şarkılarda benim için en büyük sürprizi Snoop Dogg yaptı...
“Nipsey Blue” isimli şarkısı 1970’lerin o harika Motown sound’unu getiren bir şarkı... Aslında 1976’da Dorothy Moore’un söylediği “Misty Blue” şarkısının yeni düzenlemesi...
Ama özgün şarkıya sadık kalmış ve geliştirmiş.
YUH ARTIK, BAŞKA KAZACAK YER BULAMADIN MI BE ADAM
Dün sabah önüme öyle bir haber geldi ki...
Okuduğum an ağzımdan şu cümle fışkırdı:
“Yuh artık... Yuh yahu...”
Trump, petrol ve doğalgaz şirketlerine Arktik Bölge’de arama yapma izni veriyormuş.
Kuzey Kutbu’nda yani...
Yaşadığı dünyaya saygılı, güzel ve sağlıklı bir dünyada yaşamak isteyen, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma arzusu olan insanlara sesleniyorum.
Amerika’da ve dünyada çevreciler 60 yıldır Alaska’yı korumaya çalışıyordu.
Trump bu izni vererek tarihi bir ihanete hazırlanıyor...
Dün bu haberi okurken içimden ağlamak geldi...
Popülist barbarlar hem yaşadığımız dünyaya, hem de gelecek nesillere feci bir dünya bırakmak için yemin etmiş gibi...
Ve ne yazık ki barışçı ve çevreci insanlar 60 yıllık bu savaşı kaybediyor...
GÜZELİM BİR ŞARKIYI BERBAT EDEN KELİME
DOĞUŞ geçen hafta yeni bir şarkı çıkardı. Şarkıyı beğendim, keyifle dinliyorum.
Ama öyle bir isim koymuş ki...
Keyfimin içine etti.
Düşünebiliyor musunuz, MeToo döneminde şarkıya koyduğu isim “Kancıkça”...
“Gözüme baka baka
Kancıkça vurma...”
Aynen böyle diyor.
Buram buram maço erkeklik kokan sakil bir cümle...
Bence ya hemen şarkının adını değiştirmeli...
Ya da hemen erkekler için de bir şarkı yapıp adını “Puştça” koymalı...
Yoksa kadınlar o şarkıyı şöyle söylemeye başlar:
“Gözüme baka baka
Puştça vurma...”
Pazartesi günü tarih yazan 6 tane F-16 uçağı
Geçen pazartesi günü Almanya’nın Köln şehri yakınındaki Nörvenich Havaalanı’na 6 adet F-16 uçağı indi...
Havacılık meraklıları uçakların inişini bol bol fotoğrafladı...
Bazı tarihçiler de oradaydı... Çünkü bu 6 adet F-16 uçağı, o gün orada bir tarih yazıyordu...
Sivil havaalanına inen 6 uçağın kanatlarında Davud yıldızı vardı.
Yani İsrail Hava Kuvvetleri’ne mensup F-16’lardı bunlar...
Ve tarihte ilk kez bir İsrail askeri uçağı Alman hava sahasına girip bir havaalanına iniyordu.
Üstelik bu 6 F-16 Alman Hava Kuvvetleri ile ortak bir askeri tatbikat yapacaktı...
Tatbikatların adları da şöyleydi: BlueWings 2020 ve MAGDAY ...
Düşünebiliyor musunuz?
İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinden bu yana 75 yıl geçti...
O savaşta 6 milyon Yahudi hayatını kaybetti.
Holocost hatıraları hâlâ hafızalarda...
Ve bu iki devlet tarihi bir olaya imza atıyor...
Dün bu haberleri okuyunca İsrail Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabına baktım.
Yan yana konmuş Alman ve İsrail bayraklarının altında haberi şu ilginç slogan ile duyurmuşlar:
“Geçmişi hatırlayarak geleceği kurmak...”
*
İsrail Hava Kuvvetleri’nin Twitter hesabında ayrıca ilginç bir bilgi vardı.
İki ülkenin jetleri en büyük soykırım kampı olan Dachau kampı ve Münih Olimpiyatları sırasında Filistinli gerillaların saldırısı sırasında hayatını kaybeden 11 İsraillinin anısına Fürstenfeldbruck Havaalanı üzerinde uçuş yapacak.
*
İsrail Hava Kuvvetleri iki hafta önce bu haberi verirken gidecek olan F-16’ları şöyle tarif etmişti:
“Sky Shield EW ve Delilah ALCM silahlarıyla yüklü IAF F-16 Block 50 Barak...”
Görünen o ki, bu uçaklar tek bomba atmadan önemli bir zafer kazandı...
Bence 21’inci yüzyılın tarihini savaşlar değil, barış ve anlaşmaları yazmalı...
Yani diplomasi...
ÖFKELİ ARKADAŞ BAK AÇIKLAMA BÖYLE OLUR
SESSİZLİĞE bürünen Ozan Güven, arkadaş yakmaya devam ediyor...
Cem Yılmaz’dan sonra son kurban Halit Ergenç oldu...
Tıpkı Cem Yılmaz gibi o da son derece iyi niyetle bir açıklama yaptı...
Öyle büyük bir tepki aldı ki...
Dün söylediği sözlerden dolayı özür dilemek zorunda kaldı...
Ama bunu öylesine açık bir dille ve samimiyetle yaptı ki.... Bence Ozan Güven bu açıklamaya bakıp ders çıkarmalı...
Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Halit Ergenç kadına çok saygılı bir insan.
Bu sözleri, bir temenni olarak söyledi...
Ama ne diyor açıklamasında?
“Sözlerimle bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum, hak veriyorum ve özür diliyorum...”
Bakın bu tek cümlede neler var:
BİR CÜMLEDE 7 DERDİNİ SAMİMİ ANLATMA DERSİ
Halit Ergenç’in açıklamasında...
Aması, fakatı yok...
Ben öyle demek istemedim yok...
İstememiş olsa bile bu mazeretin arkasına saklanma gayreti yok...
Kabahati ‘yanlış anlayana’ değil, ‘iyi anlatamayana’ yani kendisine yükleme tercihi var.
İnsanları hayal kırıklığına uğrattığını kabul var.
Kendisine tepki gösterenlere hak verme var.
Bunlar olunca da açıklamasında samimiyet ve sahicilik var...
KATI BİR RAP ŞARKICISINDAN BİR MASUM YILLAR ŞARKISI
Bu hafta çıkan yeni şarkılarda benim için en büyük sürprizi Snoop Dogg yaptı...
“Nipsey Blue” isimli şarkısı 1970’lerin o harika Motown sound’unu getiren bir şarkı... Aslında 1976’da Dorothy Moore’un söylediği “Misty Blue” şarkısının yeni düzenlemesi...
Ama özgün şarkıya sadık kalmış ve geliştirmiş.
YUH ARTIK, BAŞKA KAZACAK YER BULAMADIN MI BE ADAM
Dün sabah önüme öyle bir haber geldi ki...
Okuduğum an ağzımdan şu cümle fışkırdı:
“Yuh artık... Yuh yahu...”
Trump, petrol ve doğalgaz şirketlerine Arktik Bölge’de arama yapma izni veriyormuş.
Kuzey Kutbu’nda yani...
Yaşadığı dünyaya saygılı, güzel ve sağlıklı bir dünyada yaşamak isteyen, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma arzusu olan insanlara sesleniyorum.
Amerika’da ve dünyada çevreciler 60 yıldır Alaska’yı korumaya çalışıyordu.
Trump bu izni vererek tarihi bir ihanete hazırlanıyor...
Dün bu haberi okurken içimden ağlamak geldi...
Popülist barbarlar hem yaşadığımız dünyaya, hem de gelecek nesillere feci bir dünya bırakmak için yemin etmiş gibi...
Ve ne yazık ki barışçı ve çevreci insanlar 60 yıllık bu savaşı kaybediyor...
GÜZELİM BİR ŞARKIYI BERBAT EDEN KELİME
DOĞUŞ geçen hafta yeni bir şarkı çıkardı. Şarkıyı beğendim, keyifle dinliyorum.
Ama öyle bir isim koymuş ki...
Keyfimin içine etti.
Düşünebiliyor musunuz, MeToo döneminde şarkıya koyduğu isim “Kancıkça”...
“Gözüme baka baka
Kancıkça vurma...”
Aynen böyle diyor.
Buram buram maço erkeklik kokan sakil bir cümle...
Bence ya hemen şarkının adını değiştirmeli...
Ya da hemen erkekler için de bir şarkı yapıp adını “Puştça” koymalı...
Yoksa kadınlar o şarkıyı şöyle söylemeye başlar:
“Gözüme baka baka
Puştça vurma...”