Pazar günü kaç süslü kadın pedal çevirdi

Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra
Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Biraz sonra Necati Şaşmaz, sırtına atılmış paltosu ve iki elinin parmakları arasına sıkıştırdığı tesbihle yanlarına geldiğinde, hepsinin yerlerinden kalkıp onun önünde öğle bir eğilişleri vardı ki kendi kendime şunu demiştim:
“Yahu bunlar Kurtlar Vadisi’ni oynamıyor, resmen yaşıyorlar...”
O tablonun asıl nedenini geçen hafta anladık...
Meğer mesele daha derinmiş...
*
Geçen gün “Vadi”den gelen ilahi bir sesle uyandık ve Polat Alemdar’ın etrafındaki o kutsal haleyi hep birlikte gördük...
Meğer Necati Şaşmaz kendini “Mehdi” ilan etmiş...
“Maalesef seçilmiş biriyim”
Biri kötü, öteki ikisi çok iyi haberlerdi.
Önce kötü haberden başlayayım...
*
Dünyanın en önemli haber ajansı Associated Press geçen cuma günü abonelerine bir haber geçti.
Dubai kaynaklı haberin başlığı şöyleydi: “Afgan Özel Televizyonları kendilerini Taliban yönetimine hazırlıyor...”
Habere göre, Afganistan’ın en büyük özel haber kanalı gönüllü olarak bazı programlarını yayından kaldırmıştı.
Yayından ilk kaldırılanlar da Türk dizileri ve müzik şovları olmuştu.
Hepsini gururla, göğsüm kabararak izledim.
Özellikle de kadın voleybolcularımızınkini...
A Milli Kadın Voleybol Takımı 124 gün süren yaz serüvenini iki bronz madalya ile noktaladı ve Türkiye’ye döndü.
Milli takımımızın uluslararası yaz performansı şöyleydi:
Milletler Ligi’nde 12 galibiyet, 5 yenilgi ile üçüncülük...
Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi ile beşincilik...
Avrupa Şampiyonası’nda 8 galibiyet, 1 yenilgi ile üçüncülük...
Lütfen anlatacaklarımı “cinsel içerikli” bir yazı olarak okumayın.
Çünkü şimdi yazacağım soru, hemen akla öyle bir şey getiriyor.
Ama aslı çok başka...
*
Bundan tam 20 yıl önce genç bir öğrenci, çok tanınmış bir kadına şu soruyu sordu:
“Bütün Amerika’nın Blow Job kraliçesi olmak nasıl bir duygudur?”
“Blow Job” Amerikan argosunda “Oral seks yapmak” anlamına geliyor...
Bu olay 2001 yılının ilk aylarında
Bir teröristin koyduğu bomba çok büyük bir insan kıyımına yol açabilirdi ama ucuz atlatıldı...
Ucuz atlatılmasının nedeni, dikkatli bir güvenlik görevlisiydi....
Olay aynen şöyle gelişti...
O yıl Yaz Olimpiyatları Atlanta şehrinde yapılıyordu.
Olimpiyatlar dolayısıyla şehrin “Centennial Park” adı verilen yerinde çeşitli eğlenceler düzenlenmişti...
Mesela bir gece önce bir Kenny Rogers konseri vardı...
*
Tam günüyle 16 Ocak 1998 günü Washington’daki Pentagon City Mall adlı alışveriş merkezinde, bütün dünyayı sarsacak bir olay yaşandı...
O gün orayı basan FBI ajanları, genç bir kızı alıp bir otel odasına götürdü.
*
Genç kız 11 saat boyunca o otel odasında FBI ajanları tarafından sorgulandı.
Ajanlar çok önemli bir siyasetçinin adını vererek, onunla ilişkisini sordular.
Önce ajanların söylediği şeyleri inkâr etti.
Ancak önüne 20 saatlik gizlice kaydedilmiş bir konuşması konunca olayın rengi değişti...
Çünkü ülkeyi ele geçiren Taliban, çocukların uçurtma uçurmasını yasaklıyor.
Uçurtmayı vuruyorlar...
Yani her çocuğun küçüklüğünde yaşadığı en güzel duygulardan birini...
Biz İzmir’de ona uçurtma değil, bayrak deriz.
“Bayrak uçurtmadır” o yaptığımız...
Rengârenk krapon kâğıtlarıyla yapılmış, altıgen veya armudiye bayraklar gökyüzünde süzülürken içimizdeki tek yarış duygusu, o bayrağı hangimizin en yüksek göndere çekeceğidir...
O nedenle bayraklarımız çoğunlukla kırmızı beyazdır...
Pazar günü kaç süslü kadın pedal çevirdi
Tahminimi hemen yapayım...
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Kimin, kimlerin aklına geldiyse; kim ya da kimler bu organizasyonu yaptıysa, ilkine kimler katıldıysa...
Hepsine binlerce teşekkür...
Adını da çok sevmiştim...
Yüzlerce bisikletli kadın içimi açan görüntüler vermişti İzmir’den...
*
Geçen yıl sürpriz bir gelişme oldu...
Bu festival bir anda 16 ülkeye ve 112 şehre yayıldı...
48 saat önce, geçtiğimiz pazar günü yapılan dokuzuncusundan gelen rakamlar ise daha da şaşırtıcıydı.
Bu defa 30 ülkede, 151 şehrin kadınları süslenip püslenip bisikletlerine binip şehirlerinde tur atmaya başlamışlardı.
*
İzmir’in Süslü Kadınlar festivali, küresel bir festival haline geldi...
Sloganı da şu:
“Çünkü kadın sokağa çıkarsa dünya değişir...”
*
Şundan eminim...
Bu festival bütün dünyada yayılıp büyüyecek.
Çünkü müthiş renkli... Estetik... Modern...
Ve arkasındaki fikir de olağanüstü...
“Bütün dünyanın süslü kadınları, bisikletlerinize binin... Zincirinizden başka kaybedecek hiçbir şeyiniz yok...”
SÜSLÜ KADIN OLMANIN OLMAZSA OLMAZ ÜÇ ŞARTI
TURU düzenleyen komitenin bir de anayasası var.
Madde 1:
“Turu herhangi bir kuruluş, kurum, parti, şirket düzenleyemez. Bağımsız kadınlar tarafından gönüllü olarak düzenlenir.”
Madde 2:
“Tur için kayıt yaptırmak gerekmiyor. Tek maddelik bir katılım şartı var:
Bisikletinize süslenip püslenip bineceksiniz...”
Madde 3:
“Lütfen etkinliklerde sadece ve sadece kendinizi temsil edin...”
Yani bir parti, bir dernek, kulüp, tarikat, aşiret aidiyetiniz varsa, onu kapıda bırakın...
PAZAR EN DUYGULANDIRAN HABER NEREDEN GELDİ
“SÜSLÜ Kadınlar Bisiklet Turu” 22 Eylül 2013 günü İzmir’de başladı...
Hareketi başlatan Sema Gür adlı bir tarih öğretmeni ve bir İtalyan arkadaşı...
Sema Gür Bandırmalı bir öğretmen anne babanın kızı... İzmir’de öğretmenlik yapıyor. İlk yıl 5 kişi gelir diye başlamışlar ama 300 kişi gelmiş.
Dün arayıp sohbet ettim.
İzmir’den katılan bisikletli kadın sayısı 4 bine ulaşmış...
Suslukadinlarbisikletturu.com adlı internet sitelerine bir dünya haritası koymuşlar. Hangi ülkelerden katılım var gösteriyorlar. Mesela Meksika’dan iki şehir katılmış.
Katılımcı sayısı
100 bine ulaşmış...
“Pazar günü bizi en çok duygulandıran haber Yüksekova’dan geldi... Diyarbakır’dan da harika fotoğraflar geldi... Hepimiz çok mutlu olduk” diyor...
1) İWATCH’UMA GÖRE 2.5 SAAT YÜZÜNCE KAÇ KALORİ YAKIYORUM
YAZ aylarında yürümeyi bırakıp, yüzme moduna geçiyorum.
Haftada en az 5 gün sabahları 1.5 saatim, akşamüzeri de 1 saatim suda geçiyor. Bunun bir saati sırtüstü yüzme, gerisi su pilatesi olarak geçiyor.
iWatch’umun yüzme modunun gösterdiğine göre toplam 1.300 kalori civarında yakıyorum...
Tabii asıl soru şu:
74 yaşında bir erkek olarak günde kaç kaloriye ihtiyacım var, kaç kalori alıyorum, kaç kalori yakıyorum...
Her şeyin üzerinde kalorisi yazıyor ama bunu ölçmek kolay değil...
The Economist dergisi geçtiğimiz yıllarda tükettiğimiz yiyeceklerin kalorileri üzerine kapsamlı bir araştırma yayınladı.
Neticesi şuydu.
Yiyeceklerin üzerinde yazan kalori miktarları çok tartışmalıydı...
Yani yediklerimizden aldığımız kalori miktarı çok kesin değil...
2) KAÇ KALORİ ALIP KAÇ KALORİ YAKARSAK KİLO ALIR VEYA VERİRİZ
YA harcadığımız kalori miktarı?
Artık çoğumuzun bileğindeki saatler bize spor ve günlük aktivitelerimizde yaktığımız kalori diye bir rakamı veriyor...
Genel kural da şu:
Aldığımız kaloriden çoğunu tüketirsek yağ yakıyor ve kilo veriyoruz...
Aldığımız kaloriden azını yakıyorsak, yağ artıyor ve kilo alıyoruz...
Peki bu kural hepimiz için aynı mı?
Yani yaşımıza, cinsiyetimize, kilomuza göre değişiklik göstermiyor mu...
New York Times dün bu konuda kapsamlı bir araştırma yayınladı...
İşte sonuçları...
3) BEBEĞİN 9’UNCU AYINDA TUHAF BİR ŞEY OLUYOR
DUKE Üniversitesi Evrimsel Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Herman Pontzer ve 80 araştırmacı geçtiğimiz ay “Science” dergisinde ilginç bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı.
Araştırmacılar 8 günlükten 95 yaşına kadar olan 6400 kişi üzerinde yaptıkları çalışmadan sonra şu sonuca vardılar: “Metabolizmamız hakkında bildiklerimiz ve düşündüklerimiz yanlış...”
İşte size yanlış bildiğimiz bedenimizden ilginç bazı yeni bulgular:
Doğduğumuz gün metabolizmamızın hızı ve özellikleri ergen bir insanınkinin aynısı...
Yani yeni doğmuş bir bebe ile 20 yaşında sağlıklı bir sporcunun metabolik hızı çok yakın...
Ancak 9’uncu aydan itibaren ilginç bir şey oluyor...
Bebeğin metabolik hızı birden artıyor ve bir ergeninkinden yüzde 50 daha hızlı çalışmaya başlıyor.
Bu 15’inci aya kadar böyle devam ediyor.
9 ile 15’inci ay arasındaki bebek ne kadar, 20 yaşındaki genç ne kadar kalori yakıyor?
Sıkı durun...
4) HANGİSİ DAHA ÇOK ENERJİ HARCAR 9 AYLIK BEBEK Mİ, 20 YAŞINDAKİ SPORCU MU
ERGEN bir kadın günde 1.600 ile 2.400 kalori arasında yakıyor...
Ergen bir erkek ise aynı sürede 2.000 ile 3.000 kalori arasında yakıyor.
9-15 aylık bir bebeğin günde yaktığı kalori ise 4.000...
Yani yattığı yerde size “agu, agu” diye sesler çıkararak, robotik el kol hareketleri yaparken acayip spor yapmış oluyor...
Ancak 15’inci aydan sonra ritim düşmeye başlıyor ve 20 yaş civarında ergen insanların normal seviyesine geliyor.
5) KADIN MENOPOZDA DAHA FAZLA MI KALORİ YAKIYOR
HAYIR...
20 yaşından 60 yaşına kadar, yani 40 yıl boyunca enerji yakma ritmimiz aşağı yukarı aynı kalıyor.
Kadınlarda hamilelik ve menopoz döneminde de bu değişmiyor.
Yani 20 yaşında ne yakıyorsanız 55’te de onu yakmaya devam ediyorsunuz.
Ancak 60 yaştan itibaren enerji yakma hızınız düşmeye başlıyor.
Erkekler için de bir haberim var...
Erkekler kesinlikle kadınlardan daha fazla enerji yakmıyor...
Ancak beden ağırlığınız kadından fazla olduğu için, ona bağlı olarak daha fazla kalori yakmış görünüyorsunuz...
Ama hız, aynı hız...
Ancak nasıl enerji yaktığımızın sırrı hâlâ çözülebilmiş değil...
Şurası kesin...
Beyinde bir yer 9 aylık bebeğe “Şu kadar enerji yakman lazım” deyip emri veriyor.
60 yaşına gelince de aynı düğmeyi tersine çevirip daha az kalori yakma emrini veriyor.
İşte onun sırrı çözülünce belki daha uzun yaşamanın da sırrı çözülebilecek.
Gılgamış’ın aradığı ölümsüzlüğün sırrı bir kuyunun dibinde değil, büyük bir ihtimalle beynin karanlık mağaralarından birinde bizi bekliyor...
GÜNÜN DEVLET SORUSU: DEVLETİN BEKASI HARRODS’UN FİYAT ETİKETLERİNE Mİ BAĞLI
İNGİLTERE Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra en ilginç kararlarından birini geçen hafta aldı...
Hükümet alışveriş mekânlarında “ons” ve “pound” birimlerinin yeniden kullanılmaya başlanmasını istedi...
Harrods’tan benim gibi Lapsang Souchong çay alacaklar için kötü haber...
Çünkü etiketlerin üzerindeki “gram” ve “kilo”yu bırakıp yine o acayip, bir türlü karşılaştırma yapamadığımız ons ve pound’ları yazacaklar.
*
Bazı İngiliz yorumcuları bunu “emperyal ölçülere dönüş” olarak yorumluyor.
Brexit yanlıları daha da ileri gidip “İngiltere’nin Avrupa hegemonyasından kurtulup”, tekrar “bağımsız imparatorluk” günlerine dönüşü olarak görüyor...
Buna bir de Avustralya ve ABD ile kurulan “nükleer işbirliği”ni ekliyorlar.
Böylece “ons” ve “pound” bağımsızlığının yanına bir de “emperyal askeri güç” duygusunun ekleneceğini iddia ediyorlar.
Tanrı Kraliçe’yi korusun...
Bir zamanlar Newton’u, Darwin’i çıkaran koskoca İngiltere, 21’inci yüzyılda devletin bekasını ons ve pound’a dönüşe bağladıysa, Tanrı sadece Kraliçe’yi değil, İngiltere’yi de korusun.
CUMHURİYET’İN BEKASI KAÇ OKKA, KAÇ GRAMDIR
BİZİM de kullandığımız “kilo” ve “gram” ölçüleri Fransız İhtilali’yle doğan küresel bir fikre dayanıyor.
Bu evrensel ölçü birimi her dünyalıya aldığı ürünü karşılaştırma imkânı tanıyor.
Osmanlı döneminde “okka, dirhem, batman” gibi birimler kullanılıyordu.
Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye de bu küresel birimleri kullanmaya başladı.
Şu kadere bakın ki, 21’inci yüzyılda bütün dünya ölçü birimlerinde daha evrensel birimlere gitmek yerine, herkes kendi kilosu, gramı üzerine kapanıyor.
Bir gün bizde de biri çıkıp “Devletin bekası için okka ve dirheme dönüş şart” derse vallahi şaşırmayacağım...