MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Patron bu milleti ortada bir yerde birleştirebilir mi

Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Yazarın tüm yazıları

Patron bu milleti ortada bir yerde birleştirebilir mi

10 Şubat 2021

‘Big Lebowski’ filminin bardaki bilge adamı ne diyordu:

“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”

Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:

“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”

Patron bu milleti ortada bir yerde birleştirebilir mi

Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...

Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...

Şimdi bir adam daha geldi....

Bölünmüş ülkeyi yine birleştirmeye çalışıyor...

Kutuplaşma dünyanın kanına fena halde girdi...

Ve herkesin kafasındaki soru şu...

Birinci adamın böldüğü ülkeyi gelen ikinci adam yeniden birleştirebilir mi...

*

Pazarı pazartesiye bağlayan gece şunu gördük.

Amerika’nın işi kolay değil...

Düşünün ülkenin en büyük spor organizasyonunun, Amerikan futbol liginin final maçı oynanıyor.

Her yıl ülkenin en büyük televizyon olayı...

Her yıl ertesi sabah anında reytingler alınıyor. Ama ülke öyle bölünmüş ki...

Nielsen firması, maçın üzerinden 48 saat geçtiği halde reytingleri vermekte zorlanıyor...

Ve Amerikan halkı bu işin ne kadar zor olduğunu Superbowl gecesi

2 dakikalık bir reklamla bir kere daha gördü.

Hem de herkesi birleştirmesi beklenen çok duygusal bir reklamla...

BECEREBİLECEĞİMİZ EN İYİ ŞEY ÜLKEDE KORKU YARATMAK MI

BRUCE Springsteen Amerika’ya ruhunu veren müzisyenlerden biri...

Amerikan futbol liginin final gecesinde Jeep marka arabanın 2 dakikalık bir reklamına çıktı...

Jeep markası bu yıl 80’inci yılını kutluyor...

Bizde seçim öncelerinde yapılan “Hepimiz biriz” reklamları gibi bir şey...

Patron bu milleti ortada bir yerde birleştirebilir mi

Springsteen, çöl gibi bir yerin ortasında çok küçük bir kilisede konuşuyor...

“Burası ortası” diyor ve devam ediyor:

“Burası kırmızı ile mavinin ortası... Hizmetkâr olmakla ile vatandaş olmanın ortası... Özgürlükle korkunun arası...

Bu ülkede başarabileceğimiz en iyi şey korku değildir...

Ve özgürlük sadece bir avuç insanın imtiyazı değil, hepimize ait bir şeydir...”

Yani “Burada, ortasında buluşalım” diyor...

Reklamın son sahnesinde fonda şu yazıyı okuyoruz:

“Reunited States of America..”

*

“Amerika Yenidenbirleşik Devletleri...”

*

Bana göre çok güzel mesajlar...

Springsteen’in Amerika’daki lakabı “Boss”...

Yani patron...

Demokrat olmasına rağmen bir zamanlar Cumhuriyetçi başkan Reagan’ın bile çok sevdiği ve “Amerikan ruhunun temsilcisi” olarak gördüğü bir rock yıldızı...

“Born in USA”, yani “Amerika’da doğmak” adlı efsane şarkının yaratıcısı...

Ama gelin görün ki iki taraf da Springsteen’e fena halde girişti...

Çünkü artık sosyal medya var ve o medya “azgın azınlıkların” iktidar alanı...

O medyanın azgın azınlığı günlük rızkını ancak kutuplaşmış duygulardan, sıkılmış yumruklardan, gerilmiş hançerelerden, düşmanlaşmış bir nefretten çıkarıyor...

*

Yani dünyanın her yerinde işler zor...

Öyle anlaşılıyor ki, hiçbir patron artık böyle bir ülkeyi tek başına yönetme, tek başına toparlama gücüne sahip değil...

EN ÜNLÜ MAFYA BABASINI HAVANA’DAN KAÇIRAN TÜRK

GEÇEN akşam İspanyol yapımı bir mafya dizisi seyrettim.

Adı “Hache”...

Barcelona’da uyuşturucu kaçakçılığı yapan yerel bir mafya örgütünün başındaki adam ve sevgilisini anlatıyor.

Örgüt yerel ama İtalyan, Fransız ve Amerikan mafyalarıyla da ilişkileri var.

Patron bu milleti ortada bir yerde birleştirebilir mi

Dizinin ilk sezonunun sonlarına doğru ortaya “Lucky Luciano” çıkıyor.

Yani Amerikan mafyasının en büyük ismi...

Filmde onu İtalya’da Napoli’de yaşarkenki günlerinde görüyoruz..

Diziyi izlerken, onun hakkında bir yerde okuduğum bir bilgi aklıma geldi.

Lucky Luciano, bir ara gizlice Havana’ya giderek orada en ünlü mafya ailelerinin liderleriyle görüşüp Amerikan mafyası üzerindeki liderlik gücünü tekrar arttırmaya çalışıyor.

*

Ancak Amerikan istihbaratı bunu öğrenip Küba hükümeti üzerinde baskı yapıyor ve neticede Luciano gizlice Havana’dan ayrılmak zorunda kalıyor.

Lucky Luciano’yu Havana’dan İtalya’nın Cenova Limanı’na götüren gemi bir Türk şilebi...

Bu şilebin kime ait olduğunu bulamadım.

İlginç bir araştırma konusu olabilir.

‘BABALARIN BABASI’ LAKABINI KALDIRMAYI BAŞARAN BİR BABA

LUCKY Luciano, Amerika’da İtalyan mafyasındaki yenilikleriyle tanınan bir baba... İtalyan mafyası, İtalyan olmayanlarla, hatta Sicilyalı olmayanlarla bile işbirliğine asla girmezken o bir İtalyan olarak ilk defa Yahudi ve İrlanda mafyasıyla işbirliği yapıyor.

Ayrıca Amerika’da “Capo di tutti capi”, yani “Babaların babası” unvanını kaldırıp, çeşitli mafya ailelerini eşit biçimde aynı masa etrafında toplamayı başarıyor. Ancak bir süre sonra hapse giriyor ve İkinci Dünya Savaşı sırasında New York Limanı’ndaki Alman ve İtalyan casuslarına karşı devletle birlikte çalışmayı kabul edince savaş sonrasında hapisten çıkarılıp İtalya’ya gönderiliyor.

1962 yılında Napoli Havalimanı’nda kalp krizi geçirip ölüyor...

ÜÇ-BEŞ SAATİ YÖNETEMEYEN BİRİ 360 GÜN PARTİYİ YÖNETEBİLİR Mİ

ÖNCEKİ gün CHP’den ayrılan Muharrem İnce’nin konuşmalarını dinlerken, seçim gecesine döndüm.

Sonuçlar gelmeye başladıktan sonra Muharrem İnce’nin ortadan kaybolmasını, o gece halkın yarısında yarattığı düş kırıklığını, evlerde konuşulanları hatırladım.

İsmail Küçükkaya’ya küçük bir mesaj gönderip, kendisine oy verenlere iki kelime sözü bile çok gören o davranışı hâlâ anlamış değilim...

Ama bildiğim şu: O gece kendisine oy verenlerin pek çoğunu kaybetti.

*

Kutuplaşmış bir ülkede, milyonların size umut bağladığı bir gece böyle esrarengiz şekilde ortadan kaybolma hakkınız yoktur.

Çıkıp size oy veren milyonlarca insana teşekkür edersiniz. Gelecek seçim için umut verirsiniz...

Böyle bir gecenin üç-beş saatlik psikolojisini yönetemeyen bir siyasetçinin bir partiyi 360 gün nasıl bir psikoloji ile yöneteceğini ve kimin onun arkasına takılacağını çok merak ediyorum.

*

CHP’yi bölebilir mi? Bilemem...

Bölerse bunu tarihe kendi açısından bir siyasi başarı olarak geçirebilir mi...

İşte onu hiç tahmin etmiyorum.

Patron bu milleti ortada bir yerde birleştirebilir mi

50 M2: YARIM KALMIŞ BİR ‘ORGANİZE İŞLER’ DENEMESİ

STREAMİNG platformlara konan Türk dizisi “50 M2nin tanıtım filmini seyredince üzerine atladım.

Genç bir adamla, mahalli bir Türk Soprano’sunun harika bir diyaloğuydu.

Hem mahalli soprano harikaydı, hem karşısındaki ilgisiz genç adam...

Diziyi işte bu duyguyla seyretmeye başladım.

Bir de arkasında BKM markası vardı.

Yaptığı işlerin çoğunu çok severek seyrettiğim bir şirket.

Ama üçüncü bölüme geldiğimde, aradığımı tam olarak bulamadığımı fark ettim.

Neden mi...

Şunlardan dolayı:

Dizi Guy Ritchie’nin “Snatch”ı olabilecekken ıskalamış.

Yılmaz Erdoğan’ın “Organize İşler”i olabilecekken arada kalmış...

“Türk Soprano’su” olabilecekken ikinci bölümde bundan vazgeçmiş...

VAROŞUN ASIM’I İLE KASABANIN SEYMEN’İ ARASINDA KALMIŞ BİR TİP

BİR de filmin başoyuncusu var...

Adem karakterini oynayan Engin Öztürk...

Tanıtım filmindeki karakter olağanüstü...

‘Organize İşler’in Asım’ı... Görüntü ve oyun olarak harika...

Dizi başlarken Snatch’daki Brad Pitt bile olabilir diyorsunuz...

Ama üçüncü bölüme geldiğinizde karşınıza büyükşehir varoşuyla kasabanın Asmalı Konak’ına sıkışmış bir Özcan De-niz çıkıyor.

Seyrederken hep “Hadi tanıtımdaki o harika karakter geri gelsin” diye bekliyorsunuz.. Senaryo mu, yönetmen mi, yapımcı mı bilmiyorum, ama birileri buna izin vermiyor..

Kısaca harika bir fikir, çok iyi oyuncular...

Ama arada kalmış bir dizi... Umarım ikinci sezon karar verirler biz de tanıtım filmindeki o harika Adem’e yeniden kavuşuruz.

Yani diziyi sıkıştığı bu 50 metrekareden çıkarıp İstanbul sokaklarına salmak lazım.

Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle
X

Vay canına benim burnum da soldan sağa doğru çarpıkmış

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

9 Şubat 2021
“‘Ne yapıyorsun’ diye sordu karım, aynanın önünde alışılmadık biçimde oyalandığımı görünce...

‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...

Karım gülümsedi...

‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.

Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:

‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’

Karım dingince:

‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”

*

Yazının Devamını Oku

Türkiye'nin Hitler destekli ilk Afrodit tartışması: Kim ne dedi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

7 Şubat 2021
Türkiye bundan 81 yıl önce tarihinin en ilginç müstehcenlik tartışmasını yaşadı.

Tartışmanın konusu “Afrodit” adlı bir kitaptı...

Yani Yunan mitolojisinin “Aşk ve güzellik tanrıçası” üzerine...

Daha doğrusu Fransız yazar Pierre Louys’un 1896 yılında yayınlanmış “Afrodit” adlı kitabı üzerine patlayan tartışmaydı bu.



*

Yazının Devamını Oku

Ayşe, Sibel ve Gülse tarihi mi değiştirdi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

6 Şubat 2021
Ayşe’den kastım Ayşe Arman... Sibel Kekilli ve Gülse Birsel...

Önümde bir kitap duruyor.

Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...

Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.

*

Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.

Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.

Bu da öyle...

*

Yazının Devamını Oku

Sayın CEO beni ikna edin niye dijital bir göçmen olayım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

5 Şubat 2021
WhatsApp öyle bir şey yaptı ki, hepimizi bir anda büyük düş kırıklığına uğrattı...

Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.

Türkiye’de iki isim öne çıktı.

Telegram ve BİP...

Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...

BİP ise milli ve yerli...

Turkcell’in bir hizmeti.

İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.

Yazının Devamını Oku

Soldaki, sağdaki kim ve bu kare nerede çekildi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

4 Şubat 2021
Muhtemelen ortadakini tanıyorsunuz.

Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...

Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.

Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.

*

Gelelim en sağdakine.

O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...

Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.

Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...

Yazının Devamını Oku

50 yıl önceki filmden bugüne kalan bir afiş

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

3 Şubat 2021
Önceki akşam Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayları izlerken 50 yıl öncesine gittim.

20 Temmuz 1970...

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...

O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.

*

İlk işim iki filmi seyretmek oldu...

Biri “Woodstock”...

Öteki ise “Strawberry Statement”...

Fransızcaya

Yazının Devamını Oku

Bir denizaltı, kesik bir baş, bir kadavra köpeği, polis ve savcı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

2 Şubat 2021
Ortada bir şüphe vardı ve kanunlara göre bu şüphe de sanığın lehine kullanılacaktı... Ancak o gece hiç beklemedikleri bir şey oldu...Her şey 10 Ağustos 2017 günü genç bir kadın gazetecinin Kopenhag yakınındaki Koge Bugt mevkisinde küçük bir denizaltıya binmesi ile başladı.Onu izleyen saatler ve günler, dünya kriminal tarihinin en tuhaf ve esrarengiz cinayetine tanık oldu. Bugün size bu cinayetin ayrıntılarını anlatacağım...Ricam yazıları sıra numarası ile okuyun lütfen.Neden bugün diye sorarsanız...Onun cevabını da sonunda vereceğim.Önce o güne, yani 10 Ağustos 2017 gününe dönelim.

1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR

O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.

Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.

Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.

Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.

Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.

Kim Wall

Yazının Devamını Oku

Türkiye'nin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

31 Ocak 2021
Her yıl merakla beklediğim bir çalışmanın sonuçları önceki gün açıklandı.

“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”

Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV)  yapıyor.

*

Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.

Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.

*

- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.

Bu ölçüler nedir derseniz....

Yazının Devamını Oku

Orhan Pamuk'la aramda bir 'kız meselesi' varmış

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

30 Ocak 2021
Rasim Ozan Kütahyalı yine günün adamı...

Dün Hürriyet’in manşetindeydi.

Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.

Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...

Geldi nitekim.

*

Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.

Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.

Yazının Devamını Oku

Bir arkadaşım daha genel yayın yönetmeni masasından kalkıyor

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

29 Ocak 2021
Dünya basın tarihine “Pentagon belgeleri” ve “Watergate skandalı” haberleriyle geçen Washington Post gazetesinin editörleri geçen salı günü çok önemli bir haberi bizzat onun ağzından işittiler.

Olay aynen şöyle cereyan etti.

*

Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.

Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:

“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”

Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.

Trump

Yazının Devamını Oku

İyi yazarı olmayan kominizmi punk kapitalist kurtarabilir mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

27 Ocak 2021
BU gördüğünüz fotoğraf 2009 yılında çekildi.

Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...

Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...

*

Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...

Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...

Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...

Ama bir dakika....

Yazının Devamını Oku

Eşek anırması yerli ve milli bir külterel miras mıdır

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

26 Ocak 2021
Yok merak etmeyin, sinirlenmeyin.

Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.

Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.

Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.

Yani Fransız Parlamentosu’ndan...

O cevap da şu:

“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”

Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...

Yazının Devamını Oku

Metin Akpınar'a bu defa Erbakan Hoca'yı sordum

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

24 Ocak 2021
TRT bir Necmettin Erbakan dizisi hazırlıyor.

Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.

Çok sevinerek katıldım.

Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.

*

Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.

Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.

Yazının Devamını Oku

Pop tarihinin 'yaradılış' hikâyesi bu vadide yazıldı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

23 Ocak 2021
1960’lı yıllarda, Batı dünyasında birtakım insanlar sanki ilahi bir emir almış gibi Los Angeles şehrinin sınırlarındaki bir bölgeye göç ettiler.

“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.

*

Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...



Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir

Yazının Devamını Oku

Lady Gaga milli marşı söylerken ben o günkü soruyu hatırladım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

22 Ocak 2021
Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkanı Biden önceki gün yemin ederek göreve başlarken o törenin süperstarı hiç kuşkusuz Lady Gaga’ydı...

Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.

Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.

ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.

Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...

*

Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?

“Poker Face”

Yazının Devamını Oku

Demirel'in yıllar sonra 'yanlış oldu' dediği cümle

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

21 Ocak 2021
Bugünlerde samimi bir MHP’li dostumla karşılaşırsam ona bir cümleyi hatırlatacağım...

Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.

O MHP’li dostuma diyeceğim ki...

“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...

İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...

O cümle de şuydu:

“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”

*

Yazının Devamını Oku

Ocak sonuna kadar 'Dry kalmak' için dört adımlık bir rehber

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

20 Ocak 2021
İçkici terminolojisini bilmeyenler için önce “Dry kalmak” ne demek ona bakalım.

İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...

*

Aralık ayı içki ayıdır.

Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...

Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...

Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...

Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...

Nasıl duracaksınız?

Yazının Devamını Oku

Arsenal forması ile atılan son iki mesaj

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

19 Ocak 2021
Fenerbahçe’nin büyük transferi Mesut Özil önceki gece Koç Holding’e ait “KOC10” kuyruk numaralı Falcon uçağı ile İstanbul’a inerken bir pandemi dönemi rekoru kırıldı...

Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.

Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.

Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.

Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:

İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.

Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.

“No callsign”

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları