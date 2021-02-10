Patron bu milleti ortada bir yerde birleştirebilir mi

‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...
Karım gülümsedi...
‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.
Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:
‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’
Karım dingince:
‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”
*
Tartışmanın konusu “Afrodit” adlı bir kitaptı...
Yani Yunan mitolojisinin “Aşk ve güzellik tanrıçası” üzerine...
Daha doğrusu Fransız yazar Pierre Louys’un 1896 yılında yayınlanmış “Afrodit” adlı kitabı üzerine patlayan tartışmaydı bu.
*
Önümde bir kitap duruyor.
Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...
Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.
*
Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.
Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.
Bu da öyle...
*
Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.
Türkiye’de iki isim öne çıktı.
Telegram ve BİP...
Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...
BİP ise milli ve yerli...
Turkcell’in bir hizmeti.
İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.
Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.
Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.
*
Gelelim en sağdakine.
O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...
Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.
Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...
20 Temmuz 1970...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...
O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.
*
İlk işim iki filmi seyretmek oldu...
Biri “Woodstock”...
Öteki ise “Strawberry Statement”...
Fransızcaya
1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR
O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.
Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.
Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.
Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.
Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.
Kim Wall
“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”
Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV) yapıyor.
*
Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.
Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.
*
- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.
Bu ölçüler nedir derseniz....
Dün Hürriyet’in manşetindeydi.
Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.
Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...
Geldi nitekim.
*
Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.
Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.
Olay aynen şöyle cereyan etti.
*
Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.
Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:
“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”
Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.
Trump
Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.
Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.
Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.
Yani Fransız Parlamentosu’ndan...
O cevap da şu:
“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”
Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...
Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.
Çok sevinerek katıldım.
Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.
*
Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.
Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.
“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir
Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.
Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.
ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.
Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...
*
Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?
“Poker Face”
Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...
*
Aralık ayı içki ayıdır.
Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...
Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...
Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...
Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...
Nasıl duracaksınız?
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign”
Patron bu milleti ortada bir yerde birleştirebilir mi
‘Big Lebowski’ filminin bardaki bilge adamı ne diyordu:
“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”
Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:
“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”
Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...
Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...
Şimdi bir adam daha geldi....
Bölünmüş ülkeyi yine birleştirmeye çalışıyor...
Kutuplaşma dünyanın kanına fena halde girdi...
Ve herkesin kafasındaki soru şu...
Birinci adamın böldüğü ülkeyi gelen ikinci adam yeniden birleştirebilir mi...
*
Pazarı pazartesiye bağlayan gece şunu gördük.
Amerika’nın işi kolay değil...
Düşünün ülkenin en büyük spor organizasyonunun, Amerikan futbol liginin final maçı oynanıyor.
Her yıl ülkenin en büyük televizyon olayı...
Her yıl ertesi sabah anında reytingler alınıyor. Ama ülke öyle bölünmüş ki...
Nielsen firması, maçın üzerinden 48 saat geçtiği halde reytingleri vermekte zorlanıyor...
Ve Amerikan halkı bu işin ne kadar zor olduğunu Superbowl gecesi
2 dakikalık bir reklamla bir kere daha gördü.
Hem de herkesi birleştirmesi beklenen çok duygusal bir reklamla...
BECEREBİLECEĞİMİZ EN İYİ ŞEY ÜLKEDE KORKU YARATMAK MI
BRUCE Springsteen Amerika’ya ruhunu veren müzisyenlerden biri...
Amerikan futbol liginin final gecesinde Jeep marka arabanın 2 dakikalık bir reklamına çıktı...
Jeep markası bu yıl 80’inci yılını kutluyor...
Bizde seçim öncelerinde yapılan “Hepimiz biriz” reklamları gibi bir şey...
Springsteen, çöl gibi bir yerin ortasında çok küçük bir kilisede konuşuyor...
“Burası ortası” diyor ve devam ediyor:
“Burası kırmızı ile mavinin ortası... Hizmetkâr olmakla ile vatandaş olmanın ortası... Özgürlükle korkunun arası...
Bu ülkede başarabileceğimiz en iyi şey korku değildir...
Ve özgürlük sadece bir avuç insanın imtiyazı değil, hepimize ait bir şeydir...”
Yani “Burada, ortasında buluşalım” diyor...
Reklamın son sahnesinde fonda şu yazıyı okuyoruz:
“Reunited States of America..”
*
“Amerika Yenidenbirleşik Devletleri...”
*
Bana göre çok güzel mesajlar...
Springsteen’in Amerika’daki lakabı “Boss”...
Yani patron...
Demokrat olmasına rağmen bir zamanlar Cumhuriyetçi başkan Reagan’ın bile çok sevdiği ve “Amerikan ruhunun temsilcisi” olarak gördüğü bir rock yıldızı...
“Born in USA”, yani “Amerika’da doğmak” adlı efsane şarkının yaratıcısı...
Ama gelin görün ki iki taraf da Springsteen’e fena halde girişti...
Çünkü artık sosyal medya var ve o medya “azgın azınlıkların” iktidar alanı...
O medyanın azgın azınlığı günlük rızkını ancak kutuplaşmış duygulardan, sıkılmış yumruklardan, gerilmiş hançerelerden, düşmanlaşmış bir nefretten çıkarıyor...
*
Yani dünyanın her yerinde işler zor...
Öyle anlaşılıyor ki, hiçbir patron artık böyle bir ülkeyi tek başına yönetme, tek başına toparlama gücüne sahip değil...
EN ÜNLÜ MAFYA BABASINI HAVANA’DAN KAÇIRAN TÜRK
GEÇEN akşam İspanyol yapımı bir mafya dizisi seyrettim.
Adı “Hache”...
Barcelona’da uyuşturucu kaçakçılığı yapan yerel bir mafya örgütünün başındaki adam ve sevgilisini anlatıyor.
Örgüt yerel ama İtalyan, Fransız ve Amerikan mafyalarıyla da ilişkileri var.
Dizinin ilk sezonunun sonlarına doğru ortaya “Lucky Luciano” çıkıyor.
Yani Amerikan mafyasının en büyük ismi...
Filmde onu İtalya’da Napoli’de yaşarkenki günlerinde görüyoruz..
Diziyi izlerken, onun hakkında bir yerde okuduğum bir bilgi aklıma geldi.
Lucky Luciano, bir ara gizlice Havana’ya giderek orada en ünlü mafya ailelerinin liderleriyle görüşüp Amerikan mafyası üzerindeki liderlik gücünü tekrar arttırmaya çalışıyor.
*
Ancak Amerikan istihbaratı bunu öğrenip Küba hükümeti üzerinde baskı yapıyor ve neticede Luciano gizlice Havana’dan ayrılmak zorunda kalıyor.
Lucky Luciano’yu Havana’dan İtalya’nın Cenova Limanı’na götüren gemi bir Türk şilebi...
Bu şilebin kime ait olduğunu bulamadım.
İlginç bir araştırma konusu olabilir.
‘BABALARIN BABASI’ LAKABINI KALDIRMAYI BAŞARAN BİR BABA
LUCKY Luciano, Amerika’da İtalyan mafyasındaki yenilikleriyle tanınan bir baba... İtalyan mafyası, İtalyan olmayanlarla, hatta Sicilyalı olmayanlarla bile işbirliğine asla girmezken o bir İtalyan olarak ilk defa Yahudi ve İrlanda mafyasıyla işbirliği yapıyor.
Ayrıca Amerika’da “Capo di tutti capi”, yani “Babaların babası” unvanını kaldırıp, çeşitli mafya ailelerini eşit biçimde aynı masa etrafında toplamayı başarıyor. Ancak bir süre sonra hapse giriyor ve İkinci Dünya Savaşı sırasında New York Limanı’ndaki Alman ve İtalyan casuslarına karşı devletle birlikte çalışmayı kabul edince savaş sonrasında hapisten çıkarılıp İtalya’ya gönderiliyor.
1962 yılında Napoli Havalimanı’nda kalp krizi geçirip ölüyor...
ÜÇ-BEŞ SAATİ YÖNETEMEYEN BİRİ 360 GÜN PARTİYİ YÖNETEBİLİR Mİ
ÖNCEKİ gün CHP’den ayrılan Muharrem İnce’nin konuşmalarını dinlerken, seçim gecesine döndüm.
Sonuçlar gelmeye başladıktan sonra Muharrem İnce’nin ortadan kaybolmasını, o gece halkın yarısında yarattığı düş kırıklığını, evlerde konuşulanları hatırladım.
İsmail Küçükkaya’ya küçük bir mesaj gönderip, kendisine oy verenlere iki kelime sözü bile çok gören o davranışı hâlâ anlamış değilim...
Ama bildiğim şu: O gece kendisine oy verenlerin pek çoğunu kaybetti.
*
Kutuplaşmış bir ülkede, milyonların size umut bağladığı bir gece böyle esrarengiz şekilde ortadan kaybolma hakkınız yoktur.
Çıkıp size oy veren milyonlarca insana teşekkür edersiniz. Gelecek seçim için umut verirsiniz...
Böyle bir gecenin üç-beş saatlik psikolojisini yönetemeyen bir siyasetçinin bir partiyi 360 gün nasıl bir psikoloji ile yöneteceğini ve kimin onun arkasına takılacağını çok merak ediyorum.
*
CHP’yi bölebilir mi? Bilemem...
Bölerse bunu tarihe kendi açısından bir siyasi başarı olarak geçirebilir mi...
İşte onu hiç tahmin etmiyorum.
50 M2: YARIM KALMIŞ BİR ‘ORGANİZE İŞLER’ DENEMESİ
STREAMİNG platformlara konan Türk dizisi “50 M2”nin tanıtım filmini seyredince üzerine atladım.
Genç bir adamla, mahalli bir Türk Soprano’sunun harika bir diyaloğuydu.
Hem mahalli soprano harikaydı, hem karşısındaki ilgisiz genç adam...
Diziyi işte bu duyguyla seyretmeye başladım.
Bir de arkasında BKM markası vardı.
Yaptığı işlerin çoğunu çok severek seyrettiğim bir şirket.
Ama üçüncü bölüme geldiğimde, aradığımı tam olarak bulamadığımı fark ettim.
Neden mi...
Şunlardan dolayı:
Dizi Guy Ritchie’nin “Snatch”ı olabilecekken ıskalamış.
Yılmaz Erdoğan’ın “Organize İşler”i olabilecekken arada kalmış...
“Türk Soprano’su” olabilecekken ikinci bölümde bundan vazgeçmiş...
VAROŞUN ASIM’I İLE KASABANIN SEYMEN’İ ARASINDA KALMIŞ BİR TİP
BİR de filmin başoyuncusu var...
Adem karakterini oynayan Engin Öztürk...
Tanıtım filmindeki karakter olağanüstü...
‘Organize İşler’in Asım’ı... Görüntü ve oyun olarak harika...
Dizi başlarken Snatch’daki Brad Pitt bile olabilir diyorsunuz...
Ama üçüncü bölüme geldiğinizde karşınıza büyükşehir varoşuyla kasabanın Asmalı Konak’ına sıkışmış bir Özcan De-niz çıkıyor.
Seyrederken hep “Hadi tanıtımdaki o harika karakter geri gelsin” diye bekliyorsunuz.. Senaryo mu, yönetmen mi, yapımcı mı bilmiyorum, ama birileri buna izin vermiyor..
Kısaca harika bir fikir, çok iyi oyuncular...
Ama arada kalmış bir dizi... Umarım ikinci sezon karar verirler biz de tanıtım filmindeki o harika Adem’e yeniden kavuşuruz.
Yani diziyi sıkıştığı bu 50 metrekareden çıkarıp İstanbul sokaklarına salmak lazım.
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