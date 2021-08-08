Parmak arası terlikle ‘Robocop Başkan’ın huzuruna çıkılır mı

1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
Oraya çok yakın Akbük’te evim var...
Ama endişem katiyen evimiz değildi...
Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...
Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...
Korlar hâlâ kızgın...
Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...
*
Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...
Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...
Bu defa su hortumu taşıyorlar...
Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...
Göz yaşartıcı bir imece...
Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...
Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...
*
Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...
Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...
Bu iki kare ile...
Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...
Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.
Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...
1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...
İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.
Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.
*
Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.
Aralarında
Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...
Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...
*
Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...
Ve bir anda o duygusal tatil bitti...
Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...
Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...
Bir de
Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...
*
Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...
*
Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...
1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK:
Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...
16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...
Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.
Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...
*
Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...
Bugün 57 yaşında...
Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...
Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...
Kulübün 500’e yakın üyesi var...
Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...
Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.
Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.
Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.
Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.
Oradan öğrendim...
Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...
Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.
Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.
*
Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...
Hiçbir yerlere çıkmayan
Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:
Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...
Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.
Bu durumda şu soruları sormamız da normal:
- Bir düğünden...
- Bir siyasi parti toplantısından
- Bir bar gecesinden
- Bir toplu yemekten
Çok haklısınız...
Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...
Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...
Dün New York Times’ta okudum.
Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...
2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...
*
Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.
*
Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...
Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.
Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...
Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...
Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...
Bunu da dün
Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu
Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.
Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.
Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...
Zsa Zsa Gábor...
*
Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.
Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.
Ancak
Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.
Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...
Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...
*
TL değil, 3 milyar dolarlık patron...
Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.
Barın müşteri tarafında ben varım.
Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...
Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.
Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.
Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...
*
18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...
Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...
Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...
Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.
Parmak arası terlikle ‘Robocop Başkan’ın huzuruna çıkılır mı
Olay, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in Başbakan’ı kovup, Parlamento’yu bir ay süreyle askıya aldığı gün başladı.
O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”
1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
Tunus’a iner inmez sokakta gördükleri insanlarla mülakata başladılar.
Daha üçüncü kişiyle görüşürken, yanlarına gelen polisler onları alıp merkeze götürmüş ve gözaltına almıştı.
Bu olay bir anda Tunus sosyal medyasında patlamış ve günün en önemli olayı haline gelmişti.
Olay dünyaya da yayılıp tepkiler artınca, üç gazeteci serbest bırakılmıştı.
Asıl olay ise işte o andan itibaren başladı.
2. TELEFONDAKİ KİŞİ ‘ÜZERİNE UYGUN BİR ŞEYLER GİY’ DİYOR
- SERBEST bırakılan Vivian Yee daha kapıdan çıkarken telefonu çaldı. Arayan Tunus Cumhurbaşkanlığı Protokol Dairesi’nden bir yetkiliydi.
“Sizi bir saat sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na bekliyoruz” dedi...
Telefonu kaparken son cümle olarak da şunu ekledi:
“Üzerinize uygun bir kıyafet giyinin...”
Bu son cümlenin anlamı açıktı.
Cumhurbaşkanını göreceklerdi...
Böyle bir günde bir gazetecinin başına konabilecek en büyük talih kuşuydu...
Amerikalı gazeteci hemen çarşıdan bir elbise alıp Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gitti.
Kendisini protokol müdürünün odasına aldılar. Orada, nereye oturacağı, Cumhurbaşkanı salona girince nasıl ayağa kalkacağı, elini nasıl sıkacağı ayrıntılı şekilde anlatıldı.
Her türlü bilgi verilip bittiği sırada hiç beklenmedik bir şey oldu.
3. BU NE, BUNUNLA BAŞKAN’IN YANINA ASLA GİREMEZSİNİZ
- PROTOKOL müdürünün gözü son anda, kadın gazetecinin ayağına takılmıştı...
Ayağında sandalet ayakkabı vardı. Müdürün yüzü asıldı ve “Bu ayakkabılarla Rais’in önüne katiyen çıkamazsınız” dedi...
Bunun üzerine sarayda görevli kadınlardan birinden hafif topuklu, parmak uçları kapalı bir çift ayakkabı bulundu.
Ama bir sorun daha vardı.
Ayakkabı Amerikalı kadın gazetecinin ayağına bol gelmişti.
Zaman yoktu ve Vivian Yee, attığı her adımda ayağından fırlayan ayakkabı ile salona girdi...
Tunus’un güçlü başkanı salona girdi, Yee ayağa kalktı, ayağındaki bol ayakkabı ayağından fırlar gibi oldu, hemen durumu düzeltti, Başkan’ın elini sıkıp yerine oturdu.
Ancak oturduğu an, ayaklarla ilgili meselenin henüz kapanmadığını anladı.
4. BAŞKAN’IN ARKASINDAKİ MÜDÜR DURMADAN EL KOL İŞARETİ YAPIYOR
- NORMAL bir Amerikalı gibi, kadın gazeteci bacak bacak üstüne attı, güçlü başkana baktığı sırada, onun tam arkasındaki protokol müdürünün kendisine el kol hareketleriyle bir şey anlatmaya çalıştığını fark etti.
Protokol müdürü “Bacağını indir” demeye çalışıyordu.
Rais’in önünde kimse bacak bacak üstüne atamazdı.
O zaman anladı ki, Arap aleminin başkanlık sisteminde, ayaktan başlayıp, bacaklara doğru çıkan bir adabı muaşeret protokolü vardı.
Gazeteci ayağını indirdi.
5. BİR İNSAN 67 YAŞINDA DİKTATÖR OLUR MU HİÇ
- AYAK bacak meselesi halledildikten sonra güçlü başkan konuşmaya başladı:
“İfade özgürlüğü ülkesi Tunus’a hoş geldiniz...”
Bunu, “3 kişiden fazla insanın bir araya gelmesinin yasaklandığı” günlerde, daha üç saat önce gözaltına alınmış üç gazeteciye söylemesi biraz tuhaf kaçsa da burası Arap dünyasıydı ve normaldi.
Özgürlük tiradı orada bitmedi. Başkan, masasının üzerinden bir dosyayı aldı...
Bu, Amerikan Anayasası’nın internetten indirilmiş bir yazılı kopyasıydı ve ilk cümlesini okudu:
“Biz Amerikan halkı mükemmel uyumlu bir birlik kurmak için...”
Sonra okumayı bırakıp konuşmasına devam etti:
“Ben yıllardır üniversitede bu anayasayı ders olarak okutuyorum. Nazi işgalinden sonra Fransa’da demokrasiyi yeniden inşa eden De Gaulle’ü anlatıyorum. 67 yaşımdan sonra benim gibi bir insanın diktatör olacağını nasıl düşünebilirsiniz...”
6. DURUN, BEN SİZİ BURAYA SORU SORMANIZ İÇİN DAVET ETMEDİM
- KONUŞMA tam bu noktaya geldiğinde, Amerikalı gazeteci sözünü kesip bir soru sormak istiyor.
Ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor: Başkan, “Durun” diyor, “Sizi buraya mülakat yapmanız, soru sormanız için davet etmedik...”
Amerikalı gazeteci o an durumu fark ediyor. Bu konuşma o sırada hükümete ait bir kamera tarafından kaydedilmektedir. Başkan tek taraflı olarak görüşlerini aktarmaktadır ve bu video biraz sonra Cumhurbaşkanlığı’nın Facebook hesabına konacaktır...
İyi de böyle bir şey için Amerikalı gazeteci niye saraya davet edilmiştir?
Cevabı, geçen hafta yazdığım Trump’ın kendine düşman gazeteciyle görüşmesi olayındaki cevabın aynısıdır.
Tunus Cumhurbaşkanı kendini dünyaya anlatmak istiyordu ve bunu ancak itibarlı bir medya ile yapabileceğini bilmekteydi.
7. BAŞKAN’IN HESABA KATMADIĞI BİR ŞEY VARDI VE GAZETECİ ONU YAPTI
- AMA hesaba katmadığı şey, New York Times muhabirinin ve gazetenin yapacağı çok zekice hareketti. Soru soramayan, mülakatı yapamayan gazeteci, bu olayın hikâyesini öyle güzel yazacaktır ki, mülakattan daha çok okunacaktır.
Bu olaydan geriye kalan şey nedir, derseniz...
Tunus’un 2019’da seçilen başkanı Kays’ın halk arasındaki takma adı “Robocop”tur...
Yani o biyonik polis filminin kahramanı...
Arap alemi siyasette “başkanlık sistemi”ni Nasır’la keşfetti...
Nasır’ın halkı arasındaki adı “Rais”ti...”
Demokrasi geleneğine sahip olmayan Arap alemi, Tunus’ta da görüldüğü gibi, “Anayasal Başkanlık Sistemi”ni anında “Raislik Rejimi” haline getiriyor...
8. PARMAK ARASI TERLİK VE SANDALET ERKEĞİ BOZAR DİYENE PRİM VERMEYİN
- HEP söylüyorum... Cumhuriyetini 100 yıl önce kuran Türkiye, İslam aleminde hâlâ sandığı ve demokrasiyi yaşatabilen ter örnektir...
Hepimiz kıymetini bilelim...
Parmak arası terliğe gelince...
Ben parmak arası terliği severim.
Bazı maço Türk erkeklerinin dediğine inanmam. Parmak arası terlik erkeği bozmaz ve yakışır... Ayrıca Ortadoğu’da devrilen diktatörlerin yıkılan heykellerine fırlatmak için de çok elverişli bir alettir...
MÜZİKTE HARİKA BİR VİNTAGE HAFTASI
GEÇEN hafta streaming platformlara konan yeni şarkılara bakınca şu görülüyor:
Harika bir “vintage müzik haftası”.
Önerim iki harika şarkı:
- TONY BENNETT-LADY GAGA: “I Get a Kick Out Of You...”
Cole Porter’ın 1934 yılı Broadway müzikali “Anything Goes” müzikalinden çekilen filmle parlayan harika bir şarkı.
Big Band döneminin klasiklerinden biri.
Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald gibi devler söylemişti.
Tony Bennett ve Lady Gaga bunu 2015’te birlikte söyleyip Grammy aldılar.
Bu şarkı şimdi yeniden streaming’e kondu. Bir kere daha anladım ki...
Lady Gaga büyük bir caz şarkıcısı...
Bir “Diva” o...
ÇOK BÜYÜK BİR FRANK SİNATRA ŞARKISI YENİDEN
- FRANK SINATRA: “I Believe I’m Gonna Love You...”
Frank Sinatra’nın dünyaca en çok bilinen şarkılarından biri değil. 1975 yılında, Sinatra’nın klasik döneminin son yıllarına ait bir şarkı...
45’lik olarak çıktığı yıl, plağın birinci yüzündeki şarkı listelerde 45 numaraya kadar çıkmıştı.
B yüzündeki bu şarkı ise listelere bile girememişti.
Ama bana göre en güzellerinden biri...
Özellikle sakin gecelerde tavsiye ederim.