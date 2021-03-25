Pandemide her 10 günde kaç kilo aldık? İşte hesabı

Tam 10 yıl önce...
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...
Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....
TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.
Temsili fotoğraf
Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:
“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”
“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”
Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.
iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE
Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:
“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”
Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.
Onun tepkisi ise şöyleydi:
“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”
Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.
İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.
*
Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...
Vee ikinci bir görüntü...
Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...
Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.
Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.
*
Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.
Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.
Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.
Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.
*
Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.
Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.
Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.
“Âkif Dostlarına önemli duyuru”
‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.
Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.
Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.
OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI
Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.
Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.
Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.
Anlatacağım olay, ressam
Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’
23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..
Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.
İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.
Çok umutlanmıştım.
Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.
O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.
5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.
Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?
Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.
16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...
2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.
Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.
*
Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...
Televizyonları dolaşıyorum.
Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.
*
Gece tam yarısına yaklaşmıştır.
120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.
İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.
Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.
Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.
Arabaya da eşofmanla bindim...
Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.
GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM
Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.
Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...
Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...
Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.
Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.
Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.
Korman’la bir saate yakın konuştuk.
Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...
Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...
Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.
Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...
Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.
Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...
*
İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.
Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.
Bir “CSI” yazısı olacak.
Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...
*
Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.
O da
Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre “Crown” dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak...
Oray Eğin HaberTürk sitesinde bu mülakatı, beni kıskandıracak kadar güzel yazdı. Şimdi ben de ondan aldığım bilgilerle size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim.
1) LEYDİ Dİ GİBİ MEGAN DA SARAYA HAPSEDİLMİŞ
Meghan’ın ilk itirafı şu: Saray’a hapsedilmiş, pandemi öncesi dört ayda sadece iki kere dışarı çıkmış ama o bile Saray’da büyük mesele olmuş.
NOT: “The Crown”ın son sezonunu izleyenler Diana’nın da Saray’da bir başına bırakıldığı sahneleri hatırlayacak.
Peki kim bu onu Saray’a hapsedenler?
Kraliçeye laf etmiyorlar. Ama ailenin bazı üyelerini ima ediyorlar.
Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.
Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.
Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...
Resmen zırvalamış...
Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...
Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.
*
Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...
*
Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.
Adı “7 Koon Maaf...”
Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.
Ayini Papa Françis yönetecek.
Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi’den yapılan ilk büyük Hıristiyan ayini olacak...
*
Bu stada adını veren Franso Hariri, Irak Kürdistan özerklik hareketinin önde gelen simalarından biriydi. Yani Papa, işte böylesine sembolik bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan statta yapacak bu ayini...
*
Bu fotoğrafı dün New York Times gazetesinde gördüm.
Nasıl olsa bir yerde görürsünüz...
*
Şöyle başlıyor...
Bir evde genç bir çift...
Bir kutu tonbalığı konservesi açıp harika görünen bir salata yapıyorlar...
Sonra genç adam konserve kutusunu gösterip konuşuyor:
“Yaaa hakikatten çok güzel... Adamlar yapmışlar...”
Pandemide her 10 günde kaç kilo aldık? İşte hesabı
Son dönemde ekranlarda ve gazetelerde, kilo alanları gördükçe aklıma şu soru geliyor:
Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...
Ve kaç kilo aldılar...
Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...
Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.
Ama şurası kesin...
Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.
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Pandemi sırasında kilolarımıza ne oldu sorusuna, araştırmaya dayalı ilk bilimsel cevap bu hafta başında geldi.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki JAMA Network, 37 eyalette yaşayan insanlar üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
Durum şöyle:
*
Eve kapatıldığımız her 10 günde, yaşadığımız bölgeye göre 0.27 ile 0.38 gram arasında kilo almışız.
Yani 270 gram ile 380 gram arasında...
Bu da ayda 680 gram ediyor.
Yıla vurursak da 9 kilo aldığımız anlamına geliyor.
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New York Times bu araştırmanın örneklemi ile ilgili bazı eleştiriler yaptı ama neticede bu dönemde insanların kilo aldığına o da inanıyor.
Peki ne yapacağız? Pandemi döneminde kilo alanlara ne tavsiyede bulunacağız?
Buyurun ikinci yazıda açıklıyorum.
O 9 KİLOYU VERMEK İÇİN PARA POLİTİKASINDAKİ ‘ÇIPA’ MODELİ
ÖNCE şu iki gerçeği kabul edelim:
BİR: Eve kapanma sırasında daha kolay kilo alınıyor.
İKİ: İpin ucunu kaçırırsak bu yılda 9-10 kilo almaya kadar gidiyor.
Benim kendi formülüm şu.
Para politikalarındaki “çıpa” modeli. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir kiloya çıpalayacaksınız.
10 günde 270 gram mı aldınız?
11’inci gün verip yine çıpaya döneceksiniz. Bıraktınız ay sonunda 680 gram mı oldu...
Ay sonuna bırakmayacaksınız.
Çünkü yıl sonunda 9 kilo olacak ve vermesi çok daha zor hale gelecek.
Ben bir yıldır böyle yapıyorum.
Kilomu 78’e çıpaladım...
Mesela dün bu yazıyı yazarken 79 kiloydum. Cuma, yani yarın sabah, yine 78 olacağım. Herkese de bu çıpa modelini tavsiye ederim.
İÇİMİ AÇAN BİR ŞARKI VE İÇİMİ AÇAN DİJİTAL KAPAK
BUGÜNLERDE Türkiye dahil bütün ülkelerin müzik listelerinde “Telepatia” diye bir şarkı var.
Ben de seviyorum ve bol bol dinliyorum.
Kali Uchis söylüyor.
Uchis Kolombiya asıllı Amerikalı bir şarkıcı...
Şarkı güzel.
Streaming platformlarına konan dijital plak kapağı da ne yalan söyleyeyim içimi açıyor.
Her şeyin iyice grileştiği şu günlerde belki sizin de içinize açar.
ÜLKÜCÜ ARKADAŞ NE DİYORSUN ŞU ŞİFREYİ AÇ... BİZ DE ANLAYALIM
ÜLKÜ Ocakları eski başkanı Alişan Satılmış MHP’den istifa etmiş.
Bu arada Odatv’ye göre “zehir zemberek” bir açıklama yapmış.
Merak ettim okudum...
Şimdi size açıklamadan bir bölüm aktarıyorum...
Gelin bir de birlikte okuyalım...
Belki çözeriz.
*
Açıklamanın o bölümü şöyle:
“MHP’nin anlam yüklemenin, kişisel düşünce akıl fikir hedef hiyerarşisinde şahsıma yönelik hiçbir katma değer ilgi ve irtibatının yansımadığını, tercih ve kabullerle görüp yaşadığımdan kurumsal yapıyla bağımı kesip tüm yükümlülüklerden vazgeçtiğimi bildiriyorum.
Bundan sonra özgül ağırlığımın karşılık bulduğu kıymet atfettiği ilgi ve ilişkileri önemseyip ölçü muhafazasında değer eksenli kişisel aidiyet bağımın yükümlülüğünde konumlanacağının da bilinmesini isterim.”
*
Zehir zemberek açıklamayı üç kere okudum ama vallahi bir şey anlamadım.
Üç ihtimal var:
Benim zekâm ve bilgim yetmedi.
Eski başkan sadece partisinin ve Ülkü Ocakları mensuplarının anlayabileceği şifreli bir dil kullanıyor.
Ya da gerçekten anlaşılmaz şeyler söylüyor.
35 YIL ÖNCE DİKKATİMİ ÇEKMEYEN ABSÜRD BİR YÜZ GERDİRME SAHNESİ
BLUTV büyük bir sinema klasiği olan “Brazil”i yayına soktu.
Filmin yönetmeni Terry Gilliam 1970’lerde BBC’nin olağanüstü kara mizah dizisi olan Monty Python’ı yapan ekipten biri...
Film 1985’te çıkmıştı.
Yani Orwell’in “1984” romanının kehanet yılında çekilmişti.
Müthiş bir otoriterlik ve bürokrasi eleştirisidir.
Kim bilir kaç kere zevkle izledim.
Önceki gece yine aynı duygularla bir kere daha seyrettim.
İlk seyrettiğimde 38 yaşımdaydım.
Önceki gece ise 73...
Tabii ki bu defa şu fotoğrafını gördüğünüz yüz gerdirme sahnesine daha da takıldım.
Çok fantastik ve sürreal bir sahne...
Adam resmen kadının yüzünün derisini alıp lastik gibi geriye doğru çekiyor.
Film her saniyesi ile müthiş bir abartma sanatı...
Bu abartma absürdite ile birleşince ortaya işte böyle kült bir film çıkıyor.
BLUTV YÖNETİCİLERİNE ÖNEMLİ İKİ ELEŞTİRİ
BLUTV çok güzel belgeseller ve kült filmler yayınlıyor.
Ancak bir hafta içinde iki ayrı filmde ses ve altyazı problemi ile karşılaşıyorum.
Bu özellikle televizyon ekranından seyrettiğimde oluyor.
Yeni yayına sokulan “Pasolini” filminde altyazılar neredeyse beş dakika sonra geliyor.
“Brazil” filminde ise patlama sahneleri ile normal sahneler arasında anormal bir volüm dengesizliği var.
Ayrıca normal konuşma bölümlerinin sesleri çok kalitesiz ve düşük volümde.
JAPONYA’DA HÜZÜNLÜ BİR SAKURA ZAMANI
İKİ yıl önce tam bu zamanlar Tokyo’daydım...
Gazeteci Şeref Oğuz’la birlikte hayranı olduğum yazar Mişima’nın Tokyo’ya 90 kilometre mesafedeki mezarına gitmiştik.
Tam sakura zamanıydı...
Yani Japonya’nın sembolü olan kiraz ağaçlarının çiçek açtığı mevsim... Sakura sadece Japonya değil bütün dünyanın umut ve mutluluk sembollerinden biri haline geldi.
Önümüzdeki hafta Japonya’da “tam sakura” zamanı olacak...
Ama pandemi dolayısıyla sakura festival ve kutlamalarının çoğu iptal edilmiş....
Neyse ki Ege’nin papatya zamanı da geldi...
Kendi payıma Ege usulü “papatya sakurasını” kutlayacağım.
Mecburum...
Bana kalan “papatya sakuralarının” sayısı azaldıkça kıymeti artıyor...
BU HAFTADAN GÜZEL BİR İTALYAN ŞARKISI
BUGÜNLERDE İtalya müzik listelerinin üst sırasında çok güzel bir yeni şarkı var.
Colapesce ve Dimartino ikilisi söylüyor.
Adı “Musica Leggerissima...”
1980’lerin Ricci e Poveri, Al Bano tarzına yakın tam bir Akdeniz şarkısı...
Kiraz çiçeklerinin açtığı hafta çok iyi gider. Dün yazdığım Rus şarkısı, “Girl-Share” ile üst üste dinlerseniz mutluluk etkisi de ikiye katlanıyor.
Tekrarlayayım...
Mikhail Krug söylüyor.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin