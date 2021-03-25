MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Pandemide her 10 günde kaç kilo aldık? İşte hesabı
GeriErtuğrul ÖZKÖK Pandemide her 10 günde kaç kilo aldık? İşte hesabı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Yazarın tüm yazıları

Pandemide her 10 günde kaç kilo aldık? İşte hesabı

25 Mart 2021

Son dönemde ekranlarda ve gazetelerde, kilo alanları gördükçe aklıma şu soru geliyor:

Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...

Ve kaç kilo aldılar...

Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...

Pandemide her 10 günde kaç kilo aldık İşte hesabı

Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.

Ama şurası kesin...

Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.

*

Pandemi sırasında kilolarımıza ne oldu sorusuna, araştırmaya dayalı ilk bilimsel cevap bu hafta başında geldi.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki JAMA Network, 37 eyalette yaşayan insanlar üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Durum şöyle:

*

Eve kapatıldığımız her 10 günde, yaşadığımız bölgeye göre 0.27 ile 0.38  gram arasında kilo almışız.

Yani 270 gram ile 380 gram arasında...

Bu da ayda 680 gram ediyor.

Yıla vurursak da 9 kilo aldığımız anlamına geliyor.

*

New York Times bu araştırmanın örneklemi ile ilgili bazı eleştiriler yaptı ama neticede bu dönemde insanların kilo aldığına o da inanıyor.

Peki ne yapacağız? Pandemi döneminde kilo alanlara ne tavsiyede bulunacağız?

Buyurun ikinci yazıda açıklıyorum.

O 9 KİLOYU VERMEK İÇİN PARA POLİTİKASINDAKİ ‘ÇIPA’ MODELİ

ÖNCE şu iki gerçeği kabul edelim:

BİR: Eve kapanma sırasında daha kolay kilo alınıyor.

İKİ: İpin ucunu kaçırırsak bu yılda 9-10 kilo almaya kadar gidiyor.

Benim kendi formülüm şu.

Para politikalarındaki “çıpa” modeli. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir kiloya çıpalayacaksınız.

10 günde 270 gram mı aldınız?

11’inci gün verip yine çıpaya döneceksiniz. Bıraktınız ay sonunda 680 gram mı oldu...

Ay sonuna bırakmayacaksınız.

Çünkü yıl sonunda 9 kilo olacak ve vermesi çok daha zor hale gelecek.

Ben bir yıldır böyle yapıyorum.

Kilomu 78’e çıpaladım...

Mesela dün bu yazıyı yazarken 79 kiloydum. Cuma, yani yarın sabah, yine 78 olacağım. Herkese de bu çıpa modelini tavsiye ederim.

Pandemide her 10 günde kaç kilo aldık İşte hesabı

İÇİMİ AÇAN BİR ŞARKI VE İÇİMİ AÇAN DİJİTAL KAPAK

BUGÜNLERDE Türkiye dahil bütün ülkelerin müzik listelerinde “Telepatia” diye bir şarkı var.

Ben de seviyorum ve bol bol dinliyorum.

Kali Uchis söylüyor.

Uchis Kolombiya asıllı Amerikalı bir şarkıcı...

Şarkı güzel.

Streaming platformlarına konan dijital plak kapağı da ne yalan söyleyeyim içimi açıyor.

Her şeyin iyice grileştiği şu günlerde belki sizin de içinize açar.

ÜLKÜCÜ ARKADAŞ NE DİYORSUN ŞU ŞİFREYİ AÇ... BİZ DE ANLAYALIM

ÜLKÜ Ocakları eski başkanı Alişan Satılmış MHP’den istifa etmiş.

Bu arada Odatv’ye göre “zehir zemberek” bir açıklama yapmış.

Merak ettim okudum...

Şimdi size açıklamadan bir bölüm aktarıyorum...

Gelin bir de birlikte okuyalım...

Belki çözeriz.

*

Açıklamanın o bölümü şöyle:

“MHP’nin anlam yüklemenin, kişisel düşünce akıl fikir hedef hiyerarşisinde şahsıma yönelik hiçbir katma değer ilgi ve irtibatının yansımadığını, tercih ve kabullerle görüp yaşadığımdan kurumsal yapıyla bağımı kesip tüm yükümlülüklerden vazgeçtiğimi bildiriyorum.

Bundan sonra özgül ağırlığımın karşılık bulduğu kıymet atfettiği ilgi ve ilişkileri önemseyip ölçü muhafazasında değer eksenli kişisel aidiyet bağımın yükümlülüğünde konumlanacağının da bilinmesini isterim.”

*

Zehir zemberek açıklamayı üç kere okudum ama vallahi bir şey anlamadım.

Üç ihtimal var:

Benim zekâm ve bilgim yetmedi.

Eski başkan sadece partisinin ve Ülkü Ocakları mensuplarının anlayabileceği şifreli bir dil kullanıyor.

Ya da gerçekten anlaşılmaz şeyler söylüyor.

Pandemide her 10 günde kaç kilo aldık İşte hesabı

35 YIL ÖNCE DİKKATİMİ ÇEKMEYEN ABSÜRD BİR YÜZ GERDİRME SAHNESİ

BLUTV büyük bir sinema klasiği olan “Brazil”i yayına soktu.

Filmin yönetmeni Terry Gilliam 1970’lerde BBC’nin olağanüstü kara mizah dizisi olan Monty Python’ı yapan ekipten biri...

Film 1985’te çıkmıştı.

Yani Orwell’in “1984” romanının kehanet yılında çekilmişti.

Müthiş bir otoriterlik ve bürokrasi eleştirisidir.

Kim bilir kaç kere zevkle izledim.

Önceki gece yine aynı duygularla bir kere daha seyrettim.

İlk seyrettiğimde 38 yaşımdaydım.

Önceki gece ise 73...

Tabii ki bu defa şu fotoğrafını gördüğünüz yüz gerdirme sahnesine daha da takıldım.

Çok fantastik ve sürreal bir sahne...

Adam resmen kadının yüzünün derisini alıp lastik gibi geriye doğru çekiyor.

Film her saniyesi ile müthiş bir abartma sanatı...

Bu abartma absürdite ile birleşince ortaya işte böyle kült bir film çıkıyor.

BLUTV YÖNETİCİLERİNE ÖNEMLİ İKİ ELEŞTİRİ

BLUTV çok güzel belgeseller ve kült filmler yayınlıyor.

Ancak bir hafta içinde iki ayrı filmde ses ve altyazı problemi ile karşılaşıyorum.

Bu özellikle televizyon ekranından seyrettiğimde oluyor.

Yeni yayına sokulan “Pasolini” filminde altyazılar neredeyse beş dakika sonra geliyor.

“Brazil” filminde ise patlama sahneleri ile normal sahneler arasında anormal bir volüm dengesizliği var.

Ayrıca normal konuşma bölümlerinin sesleri çok kalitesiz ve düşük volümde.

JAPONYA’DA HÜZÜNLÜ BİR SAKURA ZAMANI

İKİ yıl önce tam bu zamanlar Tokyo’daydım...

Gazeteci Şeref Oğuz’la birlikte hayranı olduğum yazar Mişima’nın Tokyo’ya 90 kilometre mesafedeki mezarına gitmiştik.

Tam sakura zamanıydı...

Yani Japonya’nın sembolü olan kiraz ağaçlarının çiçek açtığı mevsim... Sakura sadece Japonya değil bütün dünyanın umut ve mutluluk sembollerinden biri haline geldi.

Önümüzdeki hafta Japonya’da “tam sakura” zamanı olacak...

Ama pandemi dolayısıyla sakura festival ve kutlamalarının çoğu iptal edilmiş....

Neyse ki Ege’nin papatya zamanı da geldi...

Kendi payıma Ege usulü “papatya sakurasını” kutlayacağım.

Mecburum...

Bana kalan “papatya sakuralarının” sayısı azaldıkça kıymeti artıyor...

Pandemide her 10 günde kaç kilo aldık İşte hesabı

BU HAFTADAN GÜZEL BİR İTALYAN ŞARKISI

BUGÜNLERDE İtalya müzik listelerinin üst sırasında çok güzel bir yeni şarkı var.

Colapesce ve Dimartino ikilisi söylüyor.

Adı “Musica Leggerissima...”

1980’lerin Ricci e Poveri, Al Bano tarzına yakın tam bir Akdeniz şarkısı...

Kiraz çiçeklerinin açtığı hafta çok iyi gider. Dün yazdığım Rus şarkısı, “Girl-Share” ile üst üste dinlerseniz mutluluk etkisi de ikiye katlanıyor.

Tekrarlayayım...

Mikhail Krug söylüyor.

KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin

X

O gece ne oldu da o bir kişi sabah oyunu değiştirdi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

23 Mart 2021
O gün merak etmemiştim, ama bugün ediyorum...

Tam 10 yıl önce...

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...

Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....

TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.


Temsili fotoğraf

Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:

“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”

Yazının Devamını Oku

Bu derbinin kazananı Fatih Terim

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

22 Mart 2021
Sarı lacivertliler, ilk yarıda ‘Derin G.Saraylı’ Hasan Cemal kadar bile maça asılmadı.

“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”

Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.

iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE

Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:

“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”

Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.

Onun tepkisi ise şöyleydi:

“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”

Yazının Devamını Oku

Mezardan çıkan bir virüs ve acılı bir pirenin hikâyesi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

21 Mart 2021
Cuma günü bu fotoğraf önüme geldiğinde uzun uzun baktım.

Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.

İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.

*

Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...

Vee ikinci bir görüntü...

Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...

Yazının Devamını Oku

Günün tartışması... Milletvekili eşi bir kadın çırılçıplak intihar eder mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

20 Mart 2021
1 Kasım 2013 günü Belçika’nın Ostende şehrindeki bir otelin müşterilerinden biri merdivenlerden inerek resepsiyona geldi ve “Karım odada banyoda yerde yatıyor bir ambulans çağırın” dedi.

Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.

Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.

*

Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.

Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.


Yazının Devamını Oku

Önceki gün basılan bir kitabın önsözünden hüzünlü bir hikâye

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

19 Mart 2021
Önceki gün İstanbul’daki bir matbaada yeni bir kitabın basımı tamamlandı.

Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.

Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.

*

Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.

Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.

Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.

“Âkif Dostlarına önemli duyuru”

Yazının Devamını Oku

'Gizli koleksiyoncu' Selçuk'un elindeki gerçek Miro mu acaba

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

18 Mart 2021
UPPER CİHANGİR DEDEKTİFİ 1

‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.

Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.

Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.

OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI

Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.

Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.

Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.

Anlatacağım olay, ressam

Yazının Devamını Oku

Biz bu çubuklu formayı 62 yıl önce çocuk gözyaşlarıyla ıslattık

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Mart 2021
Ertuğrul Özkök’ten Fenerbahçe yönetimine ve takıma mesaj...

Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’

23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..

Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.

İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.

Çok umutlanmıştım.

Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.

O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.

5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.

Yazının Devamını Oku

Dünyanın en başarılı başbakanı geçen pazar niye 'çuvalladı'

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Mart 2021
Bugün dünyanın herhangi bir yerinde uluslararası meselelerle biraz ilgisi olan bir insana sorsanız:

Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?

Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.

16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...

2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.

Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.

*

Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...

Yazının Devamını Oku

Kırmızı rujla 120 k yeni süper kadınlar

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

16 Mart 2021
Cumartesi gecesi...

Televizyonları dolaşıyorum.

Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.

*

Gece tam yarısına yaklaşmıştır.

120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.

İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.

Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.

Yazının Devamını Oku

Urla'ya giderken pantolonumu unuttum: Teşhis alzheimer mı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

14 Mart 2021
Şaka yapmıyorum, önceki hafta arabayla Urla’ya giderken yanıma pantolon almayı unutmuşum...

Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.

Arabaya da eşofmanla bindim...

Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.

GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM

Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.

Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...

Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.

Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...

Yazının Devamını Oku

Kayıp defterin sırrı çözülüyor... Bir düğün gecesi, nikâh şahitleri ve davetliler

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

13 Mart 2021
Sefa Kaplan’ın yazdığı Oğuz Atay kitabı*, “Türk edebiyatının Dostoyevski’si” sayılan Oğuz Atay’ın kayıp güncesi olayını fena halde patlattı...

Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.

Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.

Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.

Korman’la bir saate yakın konuştuk.



Yazının Devamını Oku

Türkiye'nin 24 saat en önemli canlı tv yayını

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

12 Mart 2021
Akşamları yapılan siyasi tartışmalar mı... Parti gruplarından canlı aktarılan sahneler mi...

Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...

Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...

Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.

Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...

Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.

Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...

*

Yazının Devamını Oku

En ünlü edebiyat güncesini o gün ölü evinden kim aldı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

11 Mart 2021
Türkiye’de 70’li, 80’li kuşakları çok etkilemiş, bugün de hâlâ etkisini sürdüren “Tutunamayanlar” romanının yazarı Oğuz Atay, 13 Aralık 1977 gecesi öldü.

İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.

Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.

Bir “CSI” yazısı olacak.

Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...

*

Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.

O da

Yazının Devamını Oku

Crown meraklısına yedi milyon dolarlık sezon finali kılavuzu

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

10 Mart 2021
Pazar gecesi ABD’nin CBS kanalındaki yayınlanan Prens Harry ve eşi Megan Markle mülakatı, herhalde 21’inci yüzyıl televizyon tarihine geçecek.

Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre “Crown” dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak...

Oray Eğin HaberTürk sitesinde bu mülakatı, beni kıskandıracak kadar güzel yazdı. Şimdi ben de ondan aldığım bilgilerle size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim.

1) LEYDİ Dİ GİBİ MEGAN DA SARAYA HAPSEDİLMİŞ

Meghan’ın ilk itirafı şu: Saray’a hapsedilmiş, pandemi öncesi dört ayda sadece iki kere dışarı çıkmış ama o bile Saray’da büyük mesele olmuş.

NOT:  “The Crown”ın son sezonunu izleyenler Diana’nın da Saray’da bir başına bırakıldığı sahneleri hatırlayacak.

Peki kim bu onu Saray’a hapsedenler?

Kraliçeye laf etmiyorlar. Ama ailenin bazı üyelerini ima ediyorlar.

Yazının Devamını Oku

Zafer Algöz haklı: 'Paşa'nın böyle bir plak kapağı var mı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

9 Mart 2021
Bir arkadaşım yolladığı için okumak zorunda kaldım.

Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.

Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.

Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...

Resmen zırvalamış...

Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...

Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.

*

Yazının Devamını Oku

Her evli kadın hayatında en az bir defa şunu düşünür

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

6 Mart 2021
Cümle eksik... Eminim “Neyi düşünür” diye merak etmişsinizdir. Açıklayacağım ama yazının sonunda...

Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...

*

Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.

Adı “7 Koon Maaf...”

Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.


Yazının Devamını Oku

Erbil stadyumunda ilginç bir Papa selfie'si

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

6 Mart 2021
Bu pazar günü, yani yarın, sınırımızın biraz ötesinde, Erbil şehrinin “Franso Hariri” stadyumunda bir pazar ayini yapılacak...

Ayini Papa Françis yönetecek.

Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi’den yapılan ilk büyük Hıristiyan ayini olacak...

*

Bu stada adını veren Franso Hariri, Irak Kürdistan özerklik hareketinin önde gelen simalarından biriydi. Yani Papa, işte böylesine sembolik bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan statta yapacak bu ayini...

*

Bu fotoğrafı dün New York Times gazetesinde gördüm.

Yazının Devamını Oku

Ombudsman kardeşim biraz geri çekil reklam yapacağım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

5 Mart 2021
Reklam yapacağım ama reklam olmasın diye şirketin adını vermeyeceğim...

Nasıl olsa bir yerde görürsünüz...

*

Şöyle başlıyor...

Bir evde genç bir çift...

Bir kutu tonbalığı konservesi açıp harika görünen bir salata yapıyorlar...

Sonra genç adam konserve kutusunu gösterip konuşuyor:

“Yaaa hakikatten çok güzel... Adamlar yapmışlar...”

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları