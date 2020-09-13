Pandemide en mutlu ayımız temmuz, en mutsuzu nisandı

Pazar şovuma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim konu ile karşınızdayım.
Müzik...
*
Müzik deyince de aklımıza artık “streaming” platformlar geliyor.
Spotify, Apple Music, Deezer, Fizy ve yeni oyuncu olarak Amazon ve ötekiler.
Şu an için Türkiye’de en tanınanı Spotify...
*
Spotify’ın artık Türkiye pazarını yöneten bir yöneticisi var.
Güney ve Doğu Avrupa Yönetici Direktörü Federica Tremolada...
Güzel ve çok başarılı bir İtalyan kadını.
Milano’da oturuyor ve Türkiye pazarını çok iyi biliyor.
Geçen çarşamba günü onunla Google üzerinden görüntülü bir sohbet yaptık.
Bu onun Türkiye’deki ilk mülakatıydı.
Ben sordum o cevapladı.
*
Spotify’ın şirket politikası, yerel rakamların verilmesine pek izin vermiyor.
Ancak Federica bana hepimizin merak ettiği bazı rakamları verdi.
Bunların bir bölümü Türkiye’de ilk defa yayınlanıyor.
Ben de bu pazar size, hepimizin hayatını güzelleştiren en önemli şeylerden biri olan müzikle ilgili bilgileri, onun ağzından aktarıyorum.
*
Bu rakamlar aynı zamanda eve kapandığımız pandemi ve sonrası döneminde psikolojimizi de gösteriyor.
Şimdilik şunu söyleyeyim.
Müzik psikolojimize bakarsak en mutsuz ayımız nisan, en mutlusu temmuz olmuş.
TÜRKİYE 7 YILDA MÜZİKTE ANA PAZARLARIMIZDAN BİRİ OLDU
“Bir yılı aşkın süredir Spotify’dayım ve şunu gördüm. Türkiye pazarına 2013 yılında girdik ve bu süre zarfında Spotify Türkiye’de çok sevilen bir marka haline geldi. Yani Avrupa bölgesinde en iyi pazarlarımızdan biri. Türkiye’de yüksek bir büyüme fırsatı görüyoruz.
Artık Türkiye’de plak şirketleriyle tüm ilişkilerden sorumlu Türk bir ekip arkadaşımız var.”
PANDEMİ TRENDİ
AİLE TİPİ MÜZİK VE AİLE PODCAST’LERİ YÜKSELDİ
“Pandemi döneminde, insanlar dışarı çıkmadılar ya da işyerlerine gitmediler, gittilerse bile gidip gelmek her zamanki rutinle gerçekleşmedi. İnsanlar evde daha çok zaman geçirdiler. Ama bu durum müzik dinleme oranında bir düşüşe sebep olmadı. Daha çok, müziğin nasıl dinlendiğiyle ilgili bir değişim söz konusuydu. Bu dönemde yeni trendlerin ortaya çıktığını gördük. İnsanlar aileleri ile daha çok zaman geçirdi, bunun sonucunda çocuklara uygun aile tipi müzik ya da aile
podcast’lerinin daha çok dinlendiğini gördük.”
PANDEMİ RUH HALİ 1
19-25 MART: CHİLL MÜZİK DİNLEME MODUNDAYDIK
Podcast’lere ilgi arttı.
Ebeveynler müzik ve podcast’leri çocukları için çaldı.
Müzikseverler daha çok chill müzik modundaydı.
Kullanıcılar, pandemi döneminden önceki bir aya göre daha çok spor odaklı çalma listeleri oluşturdu ve takip etti. Koşu, yoga, doğa sesleri ve meditasyon çalma listeleri arttı.
PANDEMİ RUH HALİ 2
MUTSUZ NİSAN: NOSTALJİK MÜZİK YÜZDE 54 ARTTI
1-7 Nisan tarihleri arasında, kullanıcılar tarafından oluşturulan nostalji temalı çalma listelerinde global olarak yüzde 54 oranında artış yaşandı.
1 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ise şöyle bir ruh haline girdik:
Boyama-resim temalı çalma listelerinde yüzde 90 artış yaşandı.
‘Evden çalışma’ temalı çalma listelerinin oluşturulmasında, mart ayının ilk 10 gününe kıyasla yüzde 1.400 artış görüldü.
Pasta-börek pişirme temalı
çalma listelerinin oluşturulmasında yüzde 120 artış yaşandı.
Bahçe-bahçe işleri temalı
çalma listelerinin oluşturulması
oranı ise yüzde 430 arttı.
Temizlik temalı çalma listelerinin oluşturulması yüzde 40 artarken, bu çalma listelerini son bir ayda dinleyen kullanıcıların oranı da yüzde 65’in üzerinde artış gösterdi.
PANDEMİ RUH HALİ 3
KARANTİNA TEMALI 1.3 MİLYON, ‘SIKINTI’ VE ‘SIKILMAK’ TEMALI 127 BİN ÇALMA LİSTESİ YAPILDI
1 MAYIS-30 Temmuz tarihleri arasında dünyada:
Şu an Spotify’da dünya genelinde 1.3 milyon karantina temalı çalma listesi bulunuyor.
Temmuz ayında kullanıcılar, daha önceki aylara kıyasla daha hareketli ve tempolu müzikler dinledi. Bu durumda, temmuz ayını bugüne kadar 2020 yılının ‘en mutlu’ ayı olarak kabul edersek, nisan ayını müzikseverlerin ‘daha mutsuz’ oldukları ya da düşük tempolu müzik dinledikleri ay olarak gösterebiliriz.
Araba yolculuklarının daha popüler olmasıyla birlikte, haziran ayından temmuz ayına kadar olan dönemde araba yolculukları ile ilgili çalma listelerinin oluşturulma oranında yüzde 92 artış yaşandı.
Kamp temalı çalma listeleri de haziran ayından temmuz ayına kadar olan dönemde yüzde 140 arttı.
Başlığında “sıkıntı” ya da “sıkılmak” bulunan 127 binden fazla çalma listesi oluşturuldu.
PANDEMİ RUH HALİ 4
PANDEMİ DÖNEMİNDE DİNLENEN MÜZİĞİN YÜZDE 53’Ü TÜRKÇE
Bizim “Viral 50” veya “TOP 200” gibi iki tür listemiz var. Bu tablolar dinleyicilerin belirli bir gün, hafta ya da zaman dilimindeki en sevdikleri şarkıları gösteriyor. Bir de tüm dinleme trendlerine bakıp onları analiz eden genel müzik tüketimi ve büyüme verileri var.
Bunlara bakınca, Türkiye’de 2020 yılının ilk 6 ayı itibarıyla kullanıcılar tarafından dinlenen şarkıların yüzde 53’ünün Türkçe olduğunu görüyoruz.
Bu da Türkiye’de çok güçlü bir lokal müzik kültürü olduğunu gösteriyor.
PANDEMİ RUH HALİ 5
PANDEMİ YAZINDA İLK 20 ŞARKININ 19’U TÜRKÇE
Spotify Yılın Özeti verilerine göre 2019 yılı boyunca en çok dinlenen 10 şarkının tamamı Türkçe şarkılardan oluşuyor.
2020’nin ilk 6 ayında en çok dinlenen 10 şarkının 9’u Türkçe.
2020’nin yaz aylarında en çok dinlenen şarkıların verisine baktığımızda ise (1 Haziran-15 Ağustos), en çok dinlenen 20 şarkının 19’unun Türkçe şarkılar olduğunu görüyoruz.
PANDEMİ YAZIMIZIN ÖZETİ: 4 HİP HOP, BİR SEZEN AKSU
FEDERICA sohbetimizde Türkiye’de ilk 6 ayda ve üç yaz ayında en çok dinlediğimiz şarkılar ve şarkıcılarla ilgili çok ilginç bilgiler verdi.
Bunları yarın size aktaracağım. Ama şimdiden söyleyeyim. 1 Haziran-15 Ağustos arasında en çok kimleri dinledik derseniz işte sonuç şu:
1- Ezhel
2- Murda
3- Sezen Aksu
4- Sagopa Kajmer
5- Patron
Dört hip hopçu, bir Sezen...
Ama asıl ilginç isim ve sayıları yarın vereceğim.
TÜRKİYE’DE HİP HOP HER YIL YÜZDE 20 BÜYÜYOR
BİR ilginç veri de şu: Pop, Türkiye’de en çok dinlenen müzik türü. Ama en hızlı büyüyen tür hip hop. Hip hop yıldan yıla yüzde 20’lik büyüme ile en büyük büyüme oranına sahip müzik türü haline geldi.
TÜRKİYE’DE İLGİNÇ MÜZİK ZEVKİ VAR
“Türkiye’nin müzik açısından ilginç bir hedef kitlesi var. Bizdeki verilere baktığımda şunu söyleyebilirim: Türkçe müzik, çeşitli müzik türlerinin ve sound’larının iç içe girmesiyle birlikte büyük bir dönüşüm içinde. Bu dönüşüm spesifik tek bir müzik türü ile değil, aksine pek çok kültürel form ve sound’un harmanlanması olarak tanımlanabilir. Lokal ile küreselin, geleneksel ile modernin ya da retro ile fütüristik sound’un karışımdan bahsedebiliriz.
TÜRK RAP’İ ÇOK GÜÇLÜ AMA BU AMERİKAN RAP’İ DEĞİL
“Tabii şunu da eklemem lazım, Türkçe rap hiçbir zaman Amerikan rap gibi değil. Tamamen köklerinizden, sizin kültürünüzden besleniyor. Günümüzde Türk müziği, pop ile halk müziği ve arabeski de içeren Türkçe geleneksel müziği gibi birçok farklı müzik sound’ların bir karması. Bu durum aslında müzik türleri hakkında konuşmamızı zorlaştırıyor çünkü artık müzik türleri gerçekten iç içe geçmiş durumda. Zaten bunu yarın vereceğimiz en çok dinlenenler listelerinde de göreceksiniz.”
YARIN
BUGÜN CEBİMİZDE KAÇ ŞARKI VAR, HER GÜN KAÇ YENİ ŞARKI EKLENİYOR
Yılın ilk ayında ve son 3 ayında en çok dinlediğimiz 20 şarkı neydi... 1 numaradaki sürpriz şarkı hangisiydi...
Bugün Türk müziğinde kim kimdir, ne nedir...
Edis popçu mudur, yoksa RnB/trap soul tarzı mı... Gazapizm’i nereye koymalıyız...
Rapçi Anıl Piyancı’nın Indie grubu “Perdenin Ardındakiler” ile birlikte çıkardığı single ne anlama geliyor...
Türkiye’de en çok izlenen podcast’ler hangileri...
Türkiye’de müzik gelirlerinin yüzde 73’ü nereden geliyor...
Türkçe müzik Türkiye dışında en çok nerede dinleniyor...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Pandemide en mutlu ayımız temmuz, en mutsuzu nisandı
“Welcome to Ertuğrul Özkök Pazar Show...”
Pazar şovuma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim konu ile karşınızdayım.
Müzik...
*
Müzik deyince de aklımıza artık “streaming” platformlar geliyor.
Spotify, Apple Music, Deezer, Fizy ve yeni oyuncu olarak Amazon ve ötekiler.
Şu an için Türkiye’de en tanınanı Spotify...
*
Spotify’ın artık Türkiye pazarını yöneten bir yöneticisi var.
Güney ve Doğu Avrupa Yönetici Direktörü Federica Tremolada...
Güzel ve çok başarılı bir İtalyan kadını.
Milano’da oturuyor ve Türkiye pazarını çok iyi biliyor.
Geçen çarşamba günü onunla Google üzerinden görüntülü bir sohbet yaptık.
Bu onun Türkiye’deki ilk mülakatıydı.
Ben sordum o cevapladı.
*
Spotify’ın şirket politikası, yerel rakamların verilmesine pek izin vermiyor.
Ancak Federica bana hepimizin merak ettiği bazı rakamları verdi.
Bunların bir bölümü Türkiye’de ilk defa yayınlanıyor.
Ben de bu pazar size, hepimizin hayatını güzelleştiren en önemli şeylerden biri olan müzikle ilgili bilgileri, onun ağzından aktarıyorum.
*
Bu rakamlar aynı zamanda eve kapandığımız pandemi ve sonrası döneminde psikolojimizi de gösteriyor.
Şimdilik şunu söyleyeyim.
Müzik psikolojimize bakarsak en mutsuz ayımız nisan, en mutlusu temmuz olmuş.
TÜRKİYE 7 YILDA MÜZİKTE ANA PAZARLARIMIZDAN BİRİ OLDU
“Bir yılı aşkın süredir Spotify’dayım ve şunu gördüm. Türkiye pazarına 2013 yılında girdik ve bu süre zarfında Spotify Türkiye’de çok sevilen bir marka haline geldi. Yani Avrupa bölgesinde en iyi pazarlarımızdan biri. Türkiye’de yüksek bir büyüme fırsatı görüyoruz.
Artık Türkiye’de plak şirketleriyle tüm ilişkilerden sorumlu Türk bir ekip arkadaşımız var.”
PANDEMİ TRENDİ
AİLE TİPİ MÜZİK VE AİLE PODCAST’LERİ YÜKSELDİ
“Pandemi döneminde, insanlar dışarı çıkmadılar ya da işyerlerine gitmediler, gittilerse bile gidip gelmek her zamanki rutinle gerçekleşmedi. İnsanlar evde daha çok zaman geçirdiler. Ama bu durum müzik dinleme oranında bir düşüşe sebep olmadı. Daha çok, müziğin nasıl dinlendiğiyle ilgili bir değişim söz konusuydu. Bu dönemde yeni trendlerin ortaya çıktığını gördük. İnsanlar aileleri ile daha çok zaman geçirdi, bunun sonucunda çocuklara uygun aile tipi müzik ya da aile
podcast’lerinin daha çok dinlendiğini gördük.”
PANDEMİ RUH HALİ 1
19-25 MART: CHİLL MÜZİK DİNLEME MODUNDAYDIK
Podcast’lere ilgi arttı.
Ebeveynler müzik ve podcast’leri çocukları için çaldı.
Müzikseverler daha çok chill müzik modundaydı.
Kullanıcılar, pandemi döneminden önceki bir aya göre daha çok spor odaklı çalma listeleri oluşturdu ve takip etti. Koşu, yoga, doğa sesleri ve meditasyon çalma listeleri arttı.
PANDEMİ RUH HALİ 2
MUTSUZ NİSAN: NOSTALJİK MÜZİK YÜZDE 54 ARTTI
1-7 Nisan tarihleri arasında, kullanıcılar tarafından oluşturulan nostalji temalı çalma listelerinde global olarak yüzde 54 oranında artış yaşandı.
1 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ise şöyle bir ruh haline girdik:
Boyama-resim temalı çalma listelerinde yüzde 90 artış yaşandı.
‘Evden çalışma’ temalı çalma listelerinin oluşturulmasında, mart ayının ilk 10 gününe kıyasla yüzde 1.400 artış görüldü.
Pasta-börek pişirme temalı
çalma listelerinin oluşturulmasında yüzde 120 artış yaşandı.
Bahçe-bahçe işleri temalı
çalma listelerinin oluşturulması
oranı ise yüzde 430 arttı.
Temizlik temalı çalma listelerinin oluşturulması yüzde 40 artarken, bu çalma listelerini son bir ayda dinleyen kullanıcıların oranı da yüzde 65’in üzerinde artış gösterdi.
PANDEMİ RUH HALİ 3
KARANTİNA TEMALI 1.3 MİLYON, ‘SIKINTI’ VE ‘SIKILMAK’ TEMALI 127 BİN ÇALMA LİSTESİ YAPILDI
1 MAYIS-30 Temmuz tarihleri arasında dünyada:
Şu an Spotify’da dünya genelinde 1.3 milyon karantina temalı çalma listesi bulunuyor.
Temmuz ayında kullanıcılar, daha önceki aylara kıyasla daha hareketli ve tempolu müzikler dinledi. Bu durumda, temmuz ayını bugüne kadar 2020 yılının ‘en mutlu’ ayı olarak kabul edersek, nisan ayını müzikseverlerin ‘daha mutsuz’ oldukları ya da düşük tempolu müzik dinledikleri ay olarak gösterebiliriz.
Araba yolculuklarının daha popüler olmasıyla birlikte, haziran ayından temmuz ayına kadar olan dönemde araba yolculukları ile ilgili çalma listelerinin oluşturulma oranında yüzde 92 artış yaşandı.
Kamp temalı çalma listeleri de haziran ayından temmuz ayına kadar olan dönemde yüzde 140 arttı.
Başlığında “sıkıntı” ya da “sıkılmak” bulunan 127 binden fazla çalma listesi oluşturuldu.
PANDEMİ RUH HALİ 4
PANDEMİ DÖNEMİNDE DİNLENEN MÜZİĞİN YÜZDE 53’Ü TÜRKÇE
Bizim “Viral 50” veya “TOP 200” gibi iki tür listemiz var. Bu tablolar dinleyicilerin belirli bir gün, hafta ya da zaman dilimindeki en sevdikleri şarkıları gösteriyor. Bir de tüm dinleme trendlerine bakıp onları analiz eden genel müzik tüketimi ve büyüme verileri var.
Bunlara bakınca, Türkiye’de 2020 yılının ilk 6 ayı itibarıyla kullanıcılar tarafından dinlenen şarkıların yüzde 53’ünün Türkçe olduğunu görüyoruz.
Bu da Türkiye’de çok güçlü bir lokal müzik kültürü olduğunu gösteriyor.
PANDEMİ RUH HALİ 5
PANDEMİ YAZINDA İLK 20 ŞARKININ 19’U TÜRKÇE
Spotify Yılın Özeti verilerine göre 2019 yılı boyunca en çok dinlenen 10 şarkının tamamı Türkçe şarkılardan oluşuyor.
2020’nin ilk 6 ayında en çok dinlenen 10 şarkının 9’u Türkçe.
2020’nin yaz aylarında en çok dinlenen şarkıların verisine baktığımızda ise (1 Haziran-15 Ağustos), en çok dinlenen 20 şarkının 19’unun Türkçe şarkılar olduğunu görüyoruz.
PANDEMİ YAZIMIZIN ÖZETİ: 4 HİP HOP, BİR SEZEN AKSU
FEDERICA sohbetimizde Türkiye’de ilk 6 ayda ve üç yaz ayında en çok dinlediğimiz şarkılar ve şarkıcılarla ilgili çok ilginç bilgiler verdi.
Bunları yarın size aktaracağım. Ama şimdiden söyleyeyim. 1 Haziran-15 Ağustos arasında en çok kimleri dinledik derseniz işte sonuç şu:
1- Ezhel
2- Murda
3- Sezen Aksu
4- Sagopa Kajmer
5- Patron
Dört hip hopçu, bir Sezen...
Ama asıl ilginç isim ve sayıları yarın vereceğim.
TÜRKİYE’DE HİP HOP HER YIL YÜZDE 20 BÜYÜYOR
BİR ilginç veri de şu: Pop, Türkiye’de en çok dinlenen müzik türü. Ama en hızlı büyüyen tür hip hop. Hip hop yıldan yıla yüzde 20’lik büyüme ile en büyük büyüme oranına sahip müzik türü haline geldi.
TÜRKİYE’DE İLGİNÇ MÜZİK ZEVKİ VAR
“Türkiye’nin müzik açısından ilginç bir hedef kitlesi var. Bizdeki verilere baktığımda şunu söyleyebilirim: Türkçe müzik, çeşitli müzik türlerinin ve sound’larının iç içe girmesiyle birlikte büyük bir dönüşüm içinde. Bu dönüşüm spesifik tek bir müzik türü ile değil, aksine pek çok kültürel form ve sound’un harmanlanması olarak tanımlanabilir. Lokal ile küreselin, geleneksel ile modernin ya da retro ile fütüristik sound’un karışımdan bahsedebiliriz.
TÜRK RAP’İ ÇOK GÜÇLÜ AMA BU AMERİKAN RAP’İ DEĞİL
“Tabii şunu da eklemem lazım, Türkçe rap hiçbir zaman Amerikan rap gibi değil. Tamamen köklerinizden, sizin kültürünüzden besleniyor. Günümüzde Türk müziği, pop ile halk müziği ve arabeski de içeren Türkçe geleneksel müziği gibi birçok farklı müzik sound’ların bir karması. Bu durum aslında müzik türleri hakkında konuşmamızı zorlaştırıyor çünkü artık müzik türleri gerçekten iç içe geçmiş durumda. Zaten bunu yarın vereceğimiz en çok dinlenenler listelerinde de göreceksiniz.”
YARIN
BUGÜN CEBİMİZDE KAÇ ŞARKI VAR, HER GÜN KAÇ YENİ ŞARKI EKLENİYOR
Yılın ilk ayında ve son 3 ayında en çok dinlediğimiz 20 şarkı neydi... 1 numaradaki sürpriz şarkı hangisiydi...
Bugün Türk müziğinde kim kimdir, ne nedir...
Edis popçu mudur, yoksa RnB/trap soul tarzı mı... Gazapizm’i nereye koymalıyız...
Rapçi Anıl Piyancı’nın Indie grubu “Perdenin Ardındakiler” ile birlikte çıkardığı single ne anlama geliyor...
Türkiye’de en çok izlenen podcast’ler hangileri...
Türkiye’de müzik gelirlerinin yüzde 73’ü nereden geliyor...
Türkçe müzik Türkiye dışında en çok nerede dinleniyor...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin