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Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Pandemi, 60 üstü bir Beyaz Türk’ün ömrünü kaç yıl daha kısalttı
GeriErtuğrul ÖZKÖK Pandemi, 60 üstü bir Beyaz Türk’ün ömrünü kaç yıl daha kısalttı
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Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Yazarın tüm yazıları

Pandemi, 60 üstü bir Beyaz Türk’ün ömrünü kaç yıl daha kısalttı

23 Temmuz 2021

Biliyorum, şu güzel bayram gününde böyle bir sorunun ne manası var diyeceksiniz...

Çok haklısınız...

Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...

Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...

Pandemi, 60 üstü bir Beyaz Türk’ün ömrünü kaç yıl daha kısalttı

Dün New York Times’ta okudum.

Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...

2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...

*

Ama daha acıklısı var.

Ortalama yaşam süresi konusunda da büyük eşitsizlik söz konusu...

Aynı süre içinde, beyaz nüfusun ömrü 1.2 yıl azalırken siyah ve Hispanik nüfusunki 2.9 yıl kısalmış.

*

Bu haberi okurken tabii ki şu bencil soru da zihnime saplandı:

Acaba Türkiye’de yaşayan bir Beyaz Türk olarak benim ömrümü ne kadar kısalttı?

Sonra utanıp o bencilliği attım ve soruyu sordum:

Acaba bizde de sınıfsal bir fark var mı?

Bir Anadolu köylüsü, işçisi, bir Suriyelinin ömründen ne kadar aldı?

*

Hemen paniklemeyin...

Bizim şöyle bir avantajımız var.

ABD’de Covid-19’dan ölen insan sayısı 600 bin...

Bizde ise 50 bin...

ABD’nin nüfusu 328 milyon.

Yani ABD’nin nüfusu Türkiye’nin 4 katı...

Yani ABD’deki ölüm sayısı Türkiye’nin 12 katı...

Demek ki, en azından teorik olarak biz daha şanslı sayılırız.

Ama sınıfsal olarak herkes o kadar şanslı mı, işte onu bilmiyorum.

O yüzden başlığa biraz provokatif olarak “Bir Beyaz Türk’ün ömrü ne kadar azaldı” cümlesini koydum.

*

Şimdi, eğer varsa; TÜİK’in bu konudaki son çalışmasını merakla bekliyorum.

Beklerken de size umut verici bir rakam vereyim.

Kişi başına düşen gelirin 8.500 dolar civarında olduğu Türkiye’deki ortalama ömür beklentisi, 63 bin dolar olan ABD ile neredeyse aynı...

Türkiye’de de ortalama ömür beklentisi 78.6...

Bu rakam erkeklerde 75.9, kadınlarda ise 81.3...

Yani durumumuz hiç de fena değil...

*

Beyaz Türklere gelince, onlar için ayrı bir rakam yok...

O nedenle Allah’ın biz Beyaz Türklere daha ne kadar ömür verdiğini tahmin bile edemiyoruz.

Allah gecinden versin deyip konuyu bağlayalım.

BENİ HAUT-BRİON’LA TANIŞTIRAN O SESSİZ, ZARİF İNSANI KAYBETTİK

Şevket Sabancı, büyük “Sabancı” ailesinin en sessiz üyelerinden biriydi.

Rahmetli Sakıp Bey ne kadar ortadaysa, o daha da fazlası sessiz sakinliklerdeydi...

Pandemi, 60 üstü bir Beyaz Türk’ün ömrünü kaç yıl daha kısalttı

Bense o insanın sessiz köşesindeki kültürünü, zarafetini tanıma fırsatına sahip olanlardan biriydim. Beni Haut-Brion şarabı ile tanıştıran insandı... Onunla çok ender görüşsek de sohbetlerimizin hatırası çok sık yanımdaydı...

*

Herhalde Bordeaux şarabını dünyada en iyi bilen insanlardan biriydi...

Şarap kültürünü aynı zarafetle sanatla birleştiren insandı... Müsekkin bir karakterdi...

En gergin ortamlarda onun sükûneti anında doğal bir arabulucuya dönüşür, öfkeler anında ateşkes ilan ederdi...

*

Hayatı yaşamanın en zarif üslubunu keşfetmişti...

Hayatı bir müzik olarak gören insanların “es” işaretiydi Şevket Bey...

Tartışmanın ortasında anlamlı bir susuşun her şeyi ne kadar düzeltebileceğini bize öğreten hocalarımızdan biriydi...

*

Dün sabah onu kaybettik...

Bordeaux’nun kenarında, Haut-Brion şatosunun bulunduğu Pessac bölgesi bir kişi eksildi dün sabah...

Türkiye’nin huzur haritasından da bir parça koptu gitti...

*

Nur içinde yatsın...

BU DİZİNİN SONUNU ÇOK İYİ BİLDİĞİM İÇİN SEYRETMEDİM

HİSLER önemlidir...

İçimdeki his beni üç hafta önce gösterime sokulan “Nasıl Diktatör Olunur” dizisinin yanına hiç yaklaştırmadı...

Çünkü diktatör denilen pespaye karakteri o kadar iyi biliyorum ki, merak edeceğim hiçbir şey kalmadı.

Pandemi, 60 üstü bir Beyaz Türk’ün ömrünü kaç yıl daha kısalttı

Hepsinin cibilliyetini, yedi sülalesini, bu dünyaya ve insanlığa yaptığı kötülükleri...

Hepsini biliyorum...

Yani bu diziyi seyretmek yerine, Hannah Arendt’in bizzat yaşayarak yazdığı “Kötülüğün Sıradanlığı”, “Totalitarizm” ve “Totalitarizmin Kaynakları” kitaplarını üçüncü defa okurum.

Çok daha iyi...

*

Peki dizinin sonunu nereden biliyorum?

Herkes biliyor...

Bu pespaye kişilikler hakkında tarih hepimize şunu öğretti:

Diktatör olabilirsin...

Ama tarihe insan olarak kalamazsın...

Hepsinin sonu bize işte hep o aynı hikâyeyi anlattı.

Zaten hepsinin sonu da aynı oldu.

Standart yani...

Pandemi, 60 üstü bir Beyaz Türk’ün ömrünü kaç yıl daha kısalttı

HER BİR DİKTATÖR HAKKINDA FEVKALADE ŞAHSİ HİSLERİM

STALİN: Biz geçen yüzyılın idealist çocuklarını onun kadar düş kırıklığına uğratan pespaye bir karakter olamaz...

Neymiş? İşçi sınıfı adına yapmış...

Haydi oradan be...

Sen biz solcuların masumiyetini alan kötü bir tecavüzcüydün...

*

HİTLER: Ne diyeyim... “Cani” kelimesi çok az... “Katil” kelimesi çok eksik... “Katliam” kelimesi çok yetersiz... “Soykırım” dersen ehh... O bile yetmez...

Goethe’nin, Kant’ın, Beethoven’ın, Bach’ın, Thomas Mann’ın ülkesini bu hale getiren bir adama hayatımın her günü beddua etsem bile azdır.

*

SADDAM: Bu bölgeye, Müslüman alemine, “BAAS” denilen vahşi parti devlet zihniyetini getirenlerden biri.

Kendine Müslüman diyen her uygar insana en büyük kötülüğü yapan Ortadoğu’nun müflis “Şeflik” nizamının kurucu babalarından...

*

KADDAFİ: Sonu çok trajik, çok kötü biten büyük bir Ortadoğu şakası...

Kara komik bir karakter... Ama Müslüman alemine çok kötüye mal oldu...

*

MUSSOLİNİ: En azından hepimize şunu öğretti: Şaklabanlığın da bir sınırı var. Aştın mı, yani ellerini kollarını sallayarak yarattığın o kötü palyaçoluğu, milyonlarca insanın ciddiye aldığı şeytani bir kimliğe dönüştürmeyi başardığın zaman...

Dante’nin, Da Vinci’nin, Gramsci’nin, Verdi’nin, Puccini’nin, Vivaldi’nin, Pavese’nin ülkesini de cehenneme çevirdiğin zaman...

Yerin cennet değildir...

Layığın neresi ise orasıdır...

YARIM KALMIŞ HİKÂYE

‘O KUZU’ SONRA NE OLDU MAHİR BEY

BAYRAMIN birinci günü Hürriyet’te çok ilgimi çeken bir fotoğraf vardı.

Bebeklik yaşında bir çocuk ve karşısında ona bakan bir kuzu...

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın kuzusuymuş.

Altında da hikâyesi var...

Pandemi, 60 üstü bir Beyaz Türk’ün ömrünü kaç yıl daha kısalttı

1969 yılında Elbistan’da henüz bebek yaştayken bir kuzusu varmış.

Fotoğraf onunla bahçede birlikteyken çekilmiş...

İzmirli bir çocuk olarak bu fotoğrafa bakarken düşündüm.

Acaba o kuzu sonradan ne oldu?

*

Sormamın nedeni de şu.

Benim de 9 yaşındayken böyle bir kuzum vardı. Okuldan sonra evin yakınındaki tarlaya götürüp hep otlatırdım. Sonra bir sabah uyanıp avluya bakan penceremi açtığımda, büyük insanların arasından bana bakan açık gözlerini görüp şoka girmiştim. O gün Kurban Bayramı’nın birinci günüydü...

Pijamayla evden fırlayıp mahallede deli gibi koşmaya başlamıştım.

Köşedeki karakolun komiseri beni alıp sakinleştirmişti...

*

O travmayı hâlâ atlatamadım.

İşte ondan merak ettim...

O kuzu ne oldu Mahir Bey...

KURBAN KESENE NEDEN KESİYORSUN DENİR Mİ

NOT: Soner Yalçın dün Sözcü Gazetesi ve OdaTV’deki köşesinde “Kurban kesene niye kesiyorsun diye sorulur mu” diye bir yazı yazmış.

“İnanan bir insana bu sorulmaz” diyor ve kurban geleneğinin eski Sümerlerden bu yanı gelişimini anlatıyor. Bu görüşe ben de katılıyorum. Kendi payıma sadece yaşadığım kendi travmamı anlatıyorum.

GÜZEL İNSANLARDAN GÜZEL BİR POTPURİ

ÇInar Oskay, genç kuşağın parlak gazete yöneticilerinden biri...

Hürriyet Pazar’ın Neyyire Özkan’dan sonra gelen yöneticisiydi. O dönemde yaptığı mülakatları kitap haline getirmiş... O mülakatların hepsini su içer gibi okumuştum. Kitapta o mülakatlardan alınmış küçük cümleleri de dün T24 sitesi yayınladı. En çok hoşuma gidenlerden bir potpuri yaptım size:

*

ADALET AĞAOĞLU: “Bu kadar uzun yaşamayı istemezdim, dünyanın bu halini görmemek için...”

*

SÜLEYMAN DEMİREL: “Bizim gibi insanların aradığı en önemli şey, konuşacak arkadaştır.”

*

DÜCANE CÜNDİOĞLU: “İslam dünyası, “Ey insanlar’ deme yeteneğini yitirdi.”

*

CEM YILMAZ: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Ve o satıh... Bütün hayattır...”

Pandemi, 60 üstü bir Beyaz Türk’ün ömrünü kaç yıl daha kısalttı

NOT: Çınar Oskay: “Çağ Sancısı”, Doğan kitap, 2021

MANGAL KÜLTÜRÜ
KÜÇÜK KÖFTEYİ NEDEN BÜYÜK KÖFTEDEN DAHA ÇOK SEVİYORUM, SIRRINI ÇÖZDÜM

GEÇENLERDE Güneri Cıvaoğlu’yla Bodrum’un gayriresmi kültür merkezi haline gelen Zai’deydik... Güneri Bey, “Buranın hamburgeri şahane” dedi... Hamburgerci değilim ve bu yemeğin giderek gastronomi köşelerinde daha da ciddiye alınmasını anlayamayanlardanım.

Yani o akşam bana fazla bir şey demedi, ama masadakilerin çoğu Güneri Bey’le aynı fikirdeydi... Aynı Zai’de bir hafta sonra bu defa küçük boy burger getirdiler... İşte onu çok sevdim...

Pandemi, 60 üstü bir Beyaz Türk’ün ömrünü kaç yıl daha kısalttı

Dün New York Times’ta burger üzerine iki ayrı yazı okudum.

Belli ki “mangal” trendi orada da giderek daha da büyüyen bir hane halkı alışkanlığı haline geliyor.

New York Times’taki yazıda da küçük burger’in nimetlerini öven bir bölüm vardı.

Küçük burger’in etin suyunu daha iyi koruduğu söyleniyordu...

*

Ben de büyük köfte yerine hep küçük köfteyi tercih ediyorum.

Nihayet sırrını çözdüm.

Demek ki böyle bir izahı varmış...

X

Rumeli sahilinde ceketli bir heykel ve onun ceketsiz ölen büyük şairi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

22 Temmuz 2021
Şu günlerde “memleket meselesi” yazmamanın kıymetini daha iyi anladım.

Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.

*

Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...

Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.

Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...

Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...

Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...

Bunu da dün

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15’inde dünyanın en güzel çocuğu 66’sında Gandalf

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

21 Temmuz 2021
Dünya sinemasının en önemli eserlerinden biri İtalyan yönetmen Visconti’nin “Venedik’te Ölüm” filmiydi...

Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...

*

Nasıl olmasın ki...

- Yazarı Thomas Mann...

- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...

- Baş oyuncu Dirk Bogarde...

İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...

- Kadın oyuncu

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First class koltuğunda, havyarlı, şampanyalı, bir kavanoz yolcu

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

20 Temmuz 2021
Geçen hafta cuma günü Los Angeles’tan kalkan bir uçağın first class mevkisindeki bir koltuğa Louis Vuitton bir çanta kondu.

Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.

Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.

Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...

Zsa Zsa Gábor...

*

Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.

Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.

Ancak

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Yani erkek dediğin: Zampara ve iyi sevişen bir makarnacı mıdır

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

18 Temmuz 2021
Şurası kesin...

Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.

Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...



Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...

*

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Ben barın bu tarafında kaldım, barmenim 3 milyarlık patron oldu

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Temmuz 2021
Evet ben hâlâ barların bu tarafındayım, barmenim ise 3 milyarlık patron oldu.

TL değil, 3 milyar dolarlık patron...

Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.

Barın müşteri tarafında ben varım.

Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...

Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.

Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 19 Temmuz Cinderella Bayramı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

16 Temmuz 2021
Bu şahane fotoğraf Andrew Lloyd Webber’in son müzikal oyunu “Cinderella”dan bir sahne...

Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...

*

18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...

Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...

Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...

Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.

İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.

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Bu duvara iyi bakın: yıkılışı Berlin Duvarı kadar önemli

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

15 Temmuz 2021
Manchester şehrinin güneyindeki Withington bölgesi polisi geçen pazartesi sabahı çok sayıda vatandaştan şikâyet telefonu aldı...

Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.

Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.

Hedefteki üç isim şunlardı:

Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...

Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.

O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.

Ve sonunda iş

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Otuz yaş altı dünyanın en önemli 30 müzisyeninden biri

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

14 Temmuz 2021
“OHHH Zoom konserler bitti...”

Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.

Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.

Özlemişim...

*

Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.

Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...

Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:

“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”

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Shakespeare penaltı kaçırınca Dante ve Caravaggio mu kazandı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

13 Temmuz 2021
Önceki gece ne seyrettiğimizi düşündünüz mü...

Evet çok güzel bir futbol seyrettik...

Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...

İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.

Ama sahada sadece bu mu vardı?

Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...

Biri İngiltere...

Shakespeare

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Çingenepalamutu ve 'Lymantria Dispar'ın hayatında özel bir gün

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

11 Temmuz 2021
“Entomological Society of America...”

Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.

Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...

Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...

Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...

Yani “Çingene güvesi...”

Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.

Nedeni de şu:

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Cavit... Rıfat! Bırakın Forrest Gump gibi yürümeyi, 10 bin adım balonmuş

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

10 Temmuz 2021
1) Bana göre dün hepimizin sağlığını ilgilendiren bir devrim oldu...

Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...

Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.

Günde 25 bin adım.

*

Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...

Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...

Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...

Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...

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Salı akşamı HALK TV’de beni şaşırtan bir ‘sayın’ hitabı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

9 Temmuz 2021
Geçen salı akşamı beni şaşırtan bir şey oldu.

Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.

Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.

WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...

Ama dikkat...

Mesaj ona ait değil...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...

Konu da ilginç...

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Aramıza giren kara kedi için ilgili herkese teşekkür ilanı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

8 Temmuz 2021
Evet bu bir teşekkür ilanı...

Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...

Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...

İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.

“Üç beş iyi insan” dedim...

Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...

Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...

***

Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.

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Günün tartışması... O gece bir Sezen Aksu konseri sonrası başlayan o tartışma

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

7 Temmuz 2021
Artık siyasetin günlük dar avlularında “maltalara çıkmayı” bıraktığım için bu tartışmaya girmeye hiç niyetim yoktu.

Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.



ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’

Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...

Evet

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Bir eski Türkiye düğünü ve Beatles’tan düğün şarkısı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

6 Temmuz 2021
Cumartesi akşamı İstanbul Hilton’un bahçesinde Türk medyasındaki en eski arkadaşlarımdan Mehmet Yılmaz’ın kızı Yasemin ile Alican Sepet’in düğünü vardı.

Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...

Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...

*

Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...

İkimiz de akademisyen kökenliyiz...


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Yaşayan en büyük erkek düşmanından mükemmel olmayan bir erkeğe dersler

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

4 Temmuz 2021
Bugün yaşayan feministlerin en radikali kimdir diye sorarsanız, cevabım şu olur: “Banko... Pauline Harmange...”

Kimdir o derseniz, tanıtayım size...

*

1994 doğumlu bir Fransız...

“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...



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Mızıkçı başkan babalar için yerlerinizi şimdiden ayırtın

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

3 Temmuz 2021
Yirmi birinci yüzyıl otoriter popülizm tarihine Amerika’dan geçen ikinci lider olan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’yu 22 Ocak 2019 günü işte bu cümleyle tanıtmıştım.

“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”

*

Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.

Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...



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Yüksek memurlar bu fotoğrafa çok iyi bakmalı ve düşünmeli

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

2 Temmuz 2021
Bu fotoğraf 1992 yılında Bosna’nın Jajce şehrinde çekildi.

Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...

Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.

Şimdi size bunu anlatacağım.

*  *  *

Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.

Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.

Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.

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Sizi yetimhaneye bırakan annenize mektup yazsanız, ona ne derdiniz

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

1 Temmuz 2021
Dünya moda tarihinde, Yves Saint Laurent’den sonra büyük bir markanın tasarım yönetiminin başına geçen en genç insan Olivier Roustaing...

Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.

*

Ama daha öncesi de var...

Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.

İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.


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