Özel telefon, Whatsapp mesajı yayınlayan, yayan fena yandı

Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek.
Bir de kitap hediye edecek.
Kitabın adı da şu: “A Golden Heart Mitten...”
Yani “Altın Kalpli Eldiven...”
*
Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım.
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik.
Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı
Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:
KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE
Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”
KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ
Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.
Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.
BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR
İlk açılış “Perakende Günleri” toplantısıydı.
Toplantı sonunda, “Perakende Güneşi Ödülleri” verildi.
Birincisi pandemi sırasında başarılı olan şirketler ödüllendirildi.
Bir de “Yirminci Yıl Özel Ödülü” vardı.
Buna “Ödüllerin Ödülü” deniyordu....
Perakende sektörünü temsil eden 15 dernek ve iki ana sponsordan oluşan büyük jüri belirledi.
Ödülü Mudo mağazalarının kurucusu Mustafa Taviloğlu’na verdiler.
Ve onu, kendisinin yıllar önce söylediği şu cümleyle tanıttılar:
O meşum sabaha...
19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi’ndeki bir askeri lojmanda silah sesi duyuldu.
Türk ordusunun bir subayı, o sabah tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Arkasında da şu mektubu bıraktı:
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”
*
Yarbayın adı
Gönderen Ahmet Özal’dı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ı İstanbul’daki evinde ziyareti sırasında çekilmişti.
Hemen söyleyeyim...
Tarihi bir fotoğraftır bu...
Büyük bir barışın fotoğrafı...
Cumhuriyet’i kuran partinin, Cumhuriyet’in liberal devrimini yapan insanı ile vefa buluşmasıdır...
Yeni CHP’nin temellerini atan bir karedir...
Benim gibi artık ne ruhen, ne de fiziken öyle bir beklentisi kalmamış eski genel yayın yönetmeninin de içinde vardır o nöbetçi...
Öyle bir gün gelir ki...
“Keşke bu gazeteyi bugün ben yapsaydım” derdi...
Veya benim gibi onu demez de şunu yapar.
İçindeki gazeteyi içinden yapar...
Pazar gecesi öyle bir geceydi işte...
İçimdeki nöbetçi, o gece kendi gazetesini yaptı...
Yaptı da ne yaptı...
Bu maç Avrupa’nın seyircili futbola dönüşüydü. 16 bin taraftar sahada 60 binlik bir atmosfer yarattı. Şurası kesin; seyircisiz bir maç baharatsız bir yemek gibiydi. Futbol önceki gece aromasını ve baharatına kavuştu. Stattaki seyirci yerleşiminde sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir oturum planlaması yapıldı. Ama daha maç başlamadan önce bütün sosyal mesafe kuralları bir yana bırakıldı. Maskeler tamamen atıldı.
Önceki gece her futbolsevere nasip olmayacak bir olayı yaşadım.
Tabii ki bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi finaliydi. Tabii ki o maçı seyretmek bir şanstı.
Ancak bir sosyolog olarak benim için en az onun kadar güzel bir fırsat daha vardı.
Bütün dünyada 1.5 yıllık aradan sonra seyircili ilk futbol finalini seyredecektim.
Gerçekten çok zengin gözlemlerle dolu bir gece geçirdim.
Cumartesi gecesi Porto’nun Drago Stadı’nda sadece bir UEFA finali oynanmadı.
Futbolun geleceği açısından çok başka şeyler de oldu.
Twitter’da TT olmuştu.
Bu defa 10 saniyelik yarım kalmış bir cümle ile yine TT oldum.
Üstelik bu defa bir gece ve bir gün TT kaldım...
*
Olay perşembe akşamı bir arkadaşımdan gelen telefonla başladı:
“Sen gerçekten Tayyip Erdoğan büyük lider mi dedin?”
“Evet” dedim...
Şaşırdı... Herhalde
İstanbul’dan neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilen final maçına içim buruk geldim. Ama iyi ki gelmişim. İnsanlar saha içindeki futbola susamış. Ama sokaklardaki heyecanına da susamış. Ve bilin ki sahaya dönen seyirci aynı seyirci olmayacak. Daha mı iyi olur daha mı kötü bilmiyorum ama, daha agresif bir seyirci görürsek kimse şaşırmasın.
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için Portekiz’in Porto şehrindeydim. Aslında İstanbul’da seyredeceğimiz bir final bizden neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilmişti. O nedenle biraz içim buruk geldim buraya. Ama iyi ki gelmişim... Maçın sahadaki ayrıntılarını yarın yazacağım. Bugün saha dışını yazayım.
MAÇA CHELSEA KULÜBÜ BiLETiYLE GiREBiLDiM
Portekiz’e gelişim kolay olmadı. Bilet bulmak hiç kolay değildi. Çünkü stada 16 bin 500 kişi alınacaktı. Son anda maça gitmekten vazgeçen bir Chelsea Kulübü üyesi arkadaşım sayesinde bilet bulabildim.
OTEL FiYATLARI FÜZE GiBi FIRLAMIŞ
İkincisi Portekiz’e giriş koşulları. Kimi, “karantina var” diyordu, kimi “Yok” diyordu. Ama hemen herkese göre Portekiz’e girmek için bir davet lazımdı. Onları da hallettik... Ama en zoru otel bulmaktı... Epeydir kapalı olan oteller, restoranlar sanki bir yılın parasını bir günde çıkarmak ister gibiydi. Sadece 3 metrekare otel odasının fiyatı 600 Euro’dan başlıyordu.
BEŞ UÇAK iNiNCE COViD DUVARI YIKILDI
Şaşırıp kalacaksınız...
Ama önce dün dikkatimi çeken bir gelişme ile başlayayım.
*
Dün beni en şaşırtan haber İsrail’den geldi...
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde toplantılar yapılıyordu.
En sembolik olan ise tabii ki, yargılamaların yapıldığı Yassıada’daydı.
Olay oradan Türkiye’yi sarsan YouTube videolarına geliyordu.
İşte tam o saatlerde dünyada herkesi şaşırtan bir başka darbe yaşandı.
Bir şirket içi darbe...
Ama darbe yapılan yer öyle bir şirketti ve darbeyi yapanlar da öyle kişilerdi ki...
Dünya ekonomisinde yeni bir çağ başlıyordu.
Bir tarafta Altınordu... Mahalleme yakın bir başka mahallenin takımı. Küçükken okul dönüşü hep top oynadığım halk sahasının ilk sahibi. Metin Oktay olmak isteyen çocukların hayal arenası. Büyük Altınordu... 1923’te kurulmuş, Süper Lig kurulduğunda ilk 16 takımdan biri olmuş, Cumhuriyet’le yaşıt bir kulüp. İzmir’in ‘Kırmızı Şeytanlar’ı.
Öteki ise Altay... İlkokulu okuduğum Gazi İlkokulu’nun, orta ve liseyi okuduğum Namık Kemal Lisesi’nin mahallesinin takımı. Ben İzmirsporluyum ama öte yanım İzmirli.
Ve maç bitti. Altay Süper Lig’de... Kazanan İzmir... Ama asıl kazanan Süper Lig. İzmir’siz bir Süper Lig hep eksikti. Göztepe geldi... Zenginleşti. Şimdi Altay geldi. Yani Alsancak. Ege modernitesi. Ve İzmir artık tam kadro sahada...
Tebrikler Büyük Altay. Tebrikler Mustafa Denizli. Altay’dan aldığın parayı Şehit Aileleri’ne bağışladığın için de ayrıca teşekkürler, benim sevgili arkadaşım. Tebrikler Alsancak, Birinci, İkinci Kordon, Mustafa Bey Caddesi, Gül Sokak. Sana da tebrikler Büyük Altınordu. Tebrikler İzmir. Tabii ki tebrikler Mustafa Hocamın Çeşmesi, Alaçatı’sı. Tabii basketboldaki başarısı ile tebrikler Karşıyaka...
Önümüzdeki sezon her takım iki defa İzmir’e gidecek... Emin olun ki Süper Lig bu sezon çok daha renkli olacak.
Konu Habertürk kanalında yayınlanan İçişleri Bakanı söyleşisiydi.
İki yazar kendi üsluplarıyla programa katılan gazetecileri eleştirmiş.
Emin Çölaşan neredeyse yerden yere vurmuş.
Deniz Zeyrek ise ılımlı bir üslupla eleştirmiş.
Bense farklı bakıyorum.
Önce bir risk analizi yapayım.
Habertürk’te gazetecilerin karşısına çıkmak İçişleri Bakanı
Çok tuhaf bir gün...
Gündem çok kalabalıktı...
Siyasette izdiham vardı...
Lakin benim için çok tenhaydı... Issızdı...
*
Bir gece önce bütün Türkiye o malum televizyon tartışmasını izliyor, konuşuyordu...
Dört gazeteci soruyor, İçişleri Bakanı da konuşuyordu...
Her taraftan mesaj akıyordu cep telefonuma...
Soru da bu değil...
Soruyu New York Times yazarı Thomas L. Friedman soruyor:
“Joe Biden Nobel Barış Ödülü’nü alabilir mi?”
Ben de aynı soruyu ülkemin Cumhurbaşkanı için soruyorum...
Ama önce gelin Thomas Friedman’ın yaklaşımına bir bakalım.
Friedman dün yayınlanan yazısına Sovyet devriminin önde gelen liderlerinden Leon Troçki’nin şu sözü ile başlıyor:
“Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz... Ama savaş sizinle ilgilidir...”
Hikâye 5 Ocak 2021 günü başladı...
O gün limana gelen bir gemi taşıdığı konteynerleri boşaltmak üzere vinçlere yüklerken, birtakım resmi kişiler gelip yükün indirilmesini durdurdular.
Gelen kişiler Amerikan “Homeland Security”, yani “iç güvenlik” biriminin elemanlarıydı.
KONTEYNERDE NE VARDI SİLAH MI KOKAİN Mİ
Hayat her şeyimle geç başladı...
Öğleye doğru bir arkadaşım aradı ve “Twitter’da TT oldun” dedi...
İki numaraya kadar çıkmışım.
Gerçi geriye dönüp aradım üçer saat aralıklı listelerde görmedim ama galiba kısa bir süre TT olmuşum.
*
Biraz tuhaf değil mi...
TT olmama neden olan yazımın başlığı şuydu:
“Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor”
“Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...”
Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum...
Her defasında hiç şaşırmıyorum...
Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor...
*
Takdir de ediyorum...
Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor...
Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor.
Özeti şuydu:
Her gün 10 bin adım atmanıza gerek yok, 4 bin 400 adım yeterli... Araştırmanın kaynağı da taş gibi sağlamdı: Harvard Üniversitesi...
Öyle olunca da zaten hazır olan ruhumuzu anında rehavet kapladı.
*
Dün sabah Prof. Melih Us aradı... Hani COVID sırasında yıldızı parlayan hoca.
“Sen o araştırmanın ayrıntılarını okudun mu” diye sordu.
Hayır sadece haberi üstünkörü okumuştum.
Prof.
Özel telefon, Whatsapp mesajı yayınlayan, yayan fena yandı
O meşum 3 Temmuz gününü hayatım boyunca unutmayacağım.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinden alınıp götürülüşü hâlâ gözümün önünde...
Saracoğlu Stadı’nda FETÖ’cü polislerin provokasyonunu hiç unutmayacağım... Orada yediğim biber gazı hâlâ genzimde...
*
Neler yaptılar bu kulübe...
Sırf Atatürkçü diye... Sırf herkes FETÖ yalakalığı yaparken onlar yapmadı diye...
Utanmadan, arlanmadan...
15 Temmuz’un ilk provası orada yapıldı.
*
Nasıl bir pervasızlık, nasıl bir zulümdü o...
Kulüple ilgili herkesin delik deşik edilmiş telefonları, kevgire çevrilmiş mahrem dünyaları, özel konuşmaları, en büyük suçmuş gibi sunulan en küçük şakaları....
Hepsi o günün medyasının aç kurtlarına et parçası gibi servis edildi...
Ben ve Cengiz Çandar... Bir avuç gazeteci direndik bütün bunlara...
Bu iddiaları ciddi sanıp Fenerbahçe’yi yargılamaya kalkan FIFA’nın mahkemelerine gidip şahitlik yaptım, FETÖ kumpasına kurban edilmek istenen kulübümü savundum...
*
Ve nihayet dün...
O kumpası yapanlar bir daha hayatları boyunca hapisten çıkamayacakları cezalara çarptırıldılar...
Onlar başları önlerinde o kararları dinlerken...
3 Temmuz sabahı hapse attıkları Aziz Yıldırım ve kulübün öteki yöneticileri, başları dimdik geziyorlardı bu toplum içinde...
*
Bunlar Fenerbahçe ile ilgili olanlarıydı...
Mahkemede bir de bugünün çakallarına, pusuda bekleyen tilkilerine mesaj vardı.
Mahkemenin verdiği kararda kumpasçıları hangi gerekçeler ve maddelerle müebbet ötesi hapse çarptırdığını iyi okuyun...
Okumadıysanız ben okutayım:
Önce klasik örgüt suçları...
- “Silahlı terör örgütü üyesi olmak...”
- “Resmi belgede sahtecilik...”
Ve arkasından şu çok önemli iki gerekçe:
- “Haberleşmenin gizliliğini ihlal...”
- “Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kaydedilmesi...”
*
Yani siz...
Hâlâ insanları illegal yollardan dinleyen, görüntüleyenler...
Yani siz...
İnsanların illegal yollardan elde edilmiş özel konuşmalarını, yazışmalarını, mesajlaşmalarını kaydedip yayanlar...
Kızdığı karısının, eşinin, sevgilisinin mahrem konuşmalarını, görüntülerini sızdıran, yayanlar...
Bunları, ister örgüt adına yapın, ister şahsi intikam, öç alma, kan davalarınız için yapın...
Bundan böyle ayağınızı denk alın...
*
Çünkü artık kapı gibi bir “telekulak içtihadı” var...
1.872 yıla kadar hapis cezası...
Yanarsınız vallahi...
KUMPAS İDDİANAMESİNDEKİ REZİLLİKLERDEN BİR POTPURİ
- Neler yazmadılar ki...
- Sivas’ta takımın kaldığı ve önünde 30 gazetecinin beklediği otelde Sivasspor kulüp başkanı ile yenilen maç öncesi yemeğini “gizli buluşma” diye yutturdular bu medyaya...
- Orada yemekte 70 kişinin önünde ertesi gün gelecek Fenerbahçelilere verilecek protokol tribünü biletlerini getiren Sivasspor Başkan Yardımcısı için “Çantayla para aldı” dediler...
- Pervasızca dinledikleri telefonlarda, “Bilyoner’i ayarlayın” diyerek Edition Oteli’nin roof’undaki Bilyoner adlı kulüpte verilecek şampiyonluk yemeğini düzenleyen Aziz Yıldırım için “Milyonluk şike pazarlığı yapıyor” dediler.
- Telefonda, kulübün faktöring şirketinin ismi olan “FIBA’yla konuştunuz mu” cümlesini, “Basketbol federasyonu ile şikeyi kastediyor” diye yazdılar.
- Gözümüzün önünde, dişe diş göğüs göğüse oynanan, hepimize neredeyse kalp krizi geçirtecek Sivasspor maçı için şike dediler.
46 YAŞINDAKİ BU KADIN SİZCE SEVİŞİRKEN GÖBEĞİNİ SAKLAMALI MI
BİLİYORUM başlık biraz “cinsiyetçi” oldu...
Ama sanmayın ki soruyu ben soruyorum ve erkeklere soruyorum...
Hayır, olay şöyle...
*
Ünlü İngiliz oyuncu Kate Winslet şu sıralar HBO için bir dizi film çekiyor.
Adı “Mare of Easttown”...
Winslet dizide orta yaşlı, üç çocuk annesi bir kadını oynuyor.
Bu arada “bir gecelik ilişki” hikâyeleri de var.
*
Dizinin bir sahnesinde Kate Winslet sevişiyor...
Yönetmen Craig Zobel, o sahnenin çekiminden sonra “Merak etme ben özel bir ışıkla sevişme sahnesinde göbeğini yok edeceğim” demiş.
Kate Winslet’ten hiç beklemediği bir cevap gelmiş.
“Sakın ha” demiş, “Ben 46 yaşında bir kadınım filmde de orta yaşlı kadını oynuyorum. Neysem o kalsın...”
*
Winslet ayrıca dizinin afişlerindeki üç fotoğrafını da fazla photoshop’lu diye reddetmiş...
Yüz çizgilerinin de görünmesini istiyormuş.
FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN KARNINI ÇEKEN ORTA YAŞ ERKEĞİ NERESİNDEN ANLARSINIZ
- GELELİM erkeklere...
Acaba onlar Kate Winslet kadar cesur mu?
Yatakta göbeklerini içlerine çekerler mi bilmem. Ama şunu çok iyi biliyorum.
Çevremdeki orta yaş erkeklerin neredeyse tamamı fotoğraf çektirirken göbeklerini içeri çekiyorlar.
Buna ben de dahilim.
Nereden mi anlarsınız? Yüzlerine bakın...
Hepsi nefes tutma yarışına girmiş çocuk gibi poz veriyor.
AÇILIŞ
UPPER CİHANGİR’İN HÂKİMİ KİMLER BEYAZ TÜRKLER Mİ BEYAZ KÜRTLER Mİ
BEBEK ahalisi açılışı Lucca’da yaptı.
T24’ün seviyeli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz’ın bu haftaki yazısından öğrendik ki...
“Upper Cihangir” ahalisi de açılışı “22 Bar”da yapmış...
Afili de bir fotoğraf paylaşmışlar.
*
Açılışta Upper Cihangir’in yeni ahalisi de sosyolojik olarak sınıflandırılmış...
Upper Cihangir’de pandemi sırasında başlayan ve iyice ortaya çıkan sosyal çatışma eksenleri şunlarmış:
Bilgi Eryılmaz’dan, yorum benden...
*
- “Solcu entel” nüfusu artarken, “liberal entel” kesimi gözden düşüyor ve azalıyor.
- Beyaz Türkler’le beyaz Kürtler arasında “Pax Romana” var. Yani uzun ve zoraki Roma Barışı.
- “65 plus” aşının verdiği özgüvenle iki adım önde. Aşı kuyruğundaki “50 minus” grubu “Brebis galeuse”, yani sürünün kara koyunu muamelesi görüyor.
- Kantitatif alanda, yani sayısal olarak “heteronormatifler” ağırlıkta... Ama sinema, edebiyat, sanat, tiyatroda LGBT’nin kalitatif ağırlığı devam ediyor.
- Kadınların gücü her gün artarken, “patriyarka” yani ataerkil kabilenin sesi ve gücü azalıyor.
*
Evet Tuğrul Eryılmaz’ın yaptığı bölümlemeye göre açılış sonrası Upper Cihangir ahalisinin durumu bu.
Yani “Ne mozayiği lan” diyen rahmetli Alpaslan Türkeş’e inat, Upper Cihangir giderek rengârenk bir mozaiğe dönüşüyor.
BEYOĞLU TARAFI
AÇILIŞTA EN ÇOK KİMLERİN ARKASINDAN KONUŞULDU
HAA bu arada bir de Beyoğlu yakası haberi vereyim.
Buradaki açılış, Pera Balık Meyhanesi’nde yapılmış.
Şengün Kılıç’ın davetine Tuğrul Eryılmaz, yönetmen Şerif Gören, DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren’in de aralarında bulunduğu seçkin bir kalabalık katılmış.
Benden duymuş olmasınlar ama o yemekte bazı kişilerin bol bol dedikodusu yapılmış.
Kimler mi?
Benim öğrenebildiğim arkasından konuşulan kişiler şunlarmış:
Kadir İnanır, Müjde Ar, Nur Sürer, Halil Ergün, Rutkay Aziz, Hülya Koçyiğit...
Tabii onlar “Tatlı tatlı kulaklarını çınlattık” diyorlar.
Gecede bir de Ayça Bingöl ve Hazal Kaya’nın oynadığı “Ay Büyürken Uyuyamam” filmi üzerine çok laf edilmiş ama tam içeriğini alamadım.
AMATÖR BİR UZMANA GÖRE ZAKARYAN SERİSİNDEKİ EKSİKLİK
DÜN Beyoğlu’ndaki Garbis Zakaryan sergisini yazmıştım. Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay aradı.
“Dün sergiyi ben de gezdim. Çok güzel bir sergi ama büyük bir eksiklik var” dedi.
Çok insan bilmez ama Ababay Türkiye’nin gizli boks uzmanlarından biridir.
Evinde birçok ünlü boksörün eldivenleri vardır.
Bunlardan biri de Garbis Zakaryan’ın Yunan boksörü yendiği maçta giydiği eldivenleri.
Zakaryan imzalayarak hediye etmiş ona...
“Nedir eksiklik” dedim?
Şu cevabı verdi:
“Garbis Zakaryan’ın çok önemli bir özelliği var. Osmanlı’dan beri Türkiye’nin ilk profesyonel boksörüdür. Serginin hiçbir yerinde belirtilmemiş...”
Bir de ayrıntı verdi:
“Amatör boksörler ringe üzerinde atletle çıkar.
Profesyoneller ise üstü çıplak...
Yani Türkiye’nin ilk çıplak boksörüdür Garbis abi...”
BOB DYLAN’IN ŞARKILARINI EN İYİ SÖYLEYEN ALTI KİŞİ KİM?
GEÇENLERDE yazdım.Dünyanın en ünlü şarkıcılarından Bob Dylan bu yıl 80 yaşına girdi.
O nedenle Rolling Stone dergisi “Bob Dylan’ın en güzel 30 cover’ı” diye bir liste yaptı.
Hepsini tek tek dinledim.
Spotify da bir cover listesi yapmış. Ona da baktım.
Sonra kendiminkini yaptım.
Jimi Hendrix: All Along The Watchtower
Nina Simon: Just Like Tom Thumb’s Blues
The Byrds: Mr. Tambourine Man
Bruce Springsteen: Chimes of Freedom
Sam Coke: Blovin’n the Wind
Them: It’s All Over Now Baby Blue