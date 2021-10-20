Özdemir Bey geç de olsa sizi tanımak bir şerefti

Bu bir maç kuyruğu değil...
Bir pop müzik konseri kuyruğu değil...
Ahmet Güneştekin’in geçen cumartesi Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” sergisine girmek için bekleyen insanlar bunlar...
Sanat alanında böyle bir kuyruğu geçtiğimiz 10 yıl içinde iki defa gördüm...
Biri İstanbul’da Sakıp Sabancı Kültür Merkezi’ndeki Picasso sergisiydi.
Öteki de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisiydi.
Bugüne kadar
Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.
O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...
Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.
İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...
Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...
Mesela şu fotoğraf.
1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.
Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
Biri hariç hepsi Müslüman.
Yani alkollü içki sektöründe çalışıyorlar ve Erbil’de “Saha ziyareti” yapıyorlar. Yani, viski ve başka içkilerin pazar durumunu görmek için oradalar.
Ekipte görevli erkek eleman yok.
Fotoğraf, Pernod Ricard Irak distribütörü Swayish şirketinde çekildi.
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
Özdemir Bey geç de olsa sizi tanımak bir şerefti
Türk Savunma Sanayii’nin son 15 yıldaki parlayan yıldızı, Bayraktar ailesinin kurucu babası Özdemir Bayraktar aramızdan ayrıldı.
Muhafazakâr bir ailenin üyesiydi...
Dün bizim mahallede onun hakkında yazılanlara baktım...
Üzülerek gördüm ki bu insanı hiç tanımıyormuşum...
Meğer tam da Türkiye’nin bugünlerde aradığı insanmış...
Hürriyet’te Yalçın Bayer’in yazısını okudum.
Onun daha ilk ve orta eğitimden başlayan bilim tutkusunu...
Üniversite yıllarını, sonrasını, Türk sanayisinin gelişmesi için verdiği mücadeleyi...
Bir de ilk insansız uçak atölyesini kurduğunda duvarına astığı o sözü...
Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözünü...
*
Ona ait başka bazı şeyleri de hem Hürriyet’te hem OdaTV’de okudum...
Bilmiyordum...
1962’de İTÜ Taşkışla’da yapılan ilk Sanayi Kongresi’nin mimarlarındanmış...
Türkiye’nin dövizsizlikten kırıldığı yıllarda, araba, motor parçaları üreterek ekonominin dönmesine hizmet etti.
*
Ve bir de hiçbir mahalleye hapsetmediği dostluklarını okudum...
Onlara sahip çıkışını...
FETÖ kumpaslarına kurban giden komutanlara daha o dönemde sahip çıkmış.
Ahmet Yavuz’a, Hasan Iğsız’a, Ergin Saygun’a...
Onları Silivri’de ziyaret etmiş, hiç yalnız bırakmamış.
Serbest bırakıldıklarında kapıda karşılayanlar arasında o da varmış.
Hatta Balyoz mağduru Ahmet Yavuz’u oğlunun düğününe davet etmiş.
*
Bu ülkeye büyük hizmetler yaptı... Büyük hizmetler yapmaya devam eden hayırlı evlatlar yetiştirdi.
Dün onun arkasından yazılanlara baktığımda “Ne mutlu ona” dedim.
Kutuplaşmış, parçalanmış, bölük pörçük ruhlardan oluşan bir ülkede, her mahallede hayırla, sevgiyle uğurlanıyor.
Böyle rol modeli insanları ölümünden sonra öğrenebilmek bizler için ne kadar elem verici bir şey.
*
Güle güle Özdemir Bey...
Ne mutlu size ki, bu ülkenin her mahallesine güzel bir insanlık, sevgi ve vefa çiçekleri ekerek veda ediyorsunuz...
Mekânınız cennet olsun...
Sizi geç de olsa tanımak benim için şereftir...
TAMAM HALAY ÇEKTİM AMA ‘GAK GAK GUBARAK’ DEMEM
DİYARBAKIR’da çektiğim halay, memleketin bunca meselesi varken memleket meselesi oldu.
Galiba Twitter’da TT bile olmuş.
En ilginç yorumu Cüneyt Özdemir yaptı...
“Bunlar halay suçlusu” diye hakkımızda suç duyurusunda bulundu...
Ona göre halayı bu kadar kötü oynayan kişi, hemen pistin yanında ellerine kelepçe takılıp götürülmeliymiş.
Diyarbakır, Diyarbakır olalı böyle kötü halay görmemiş...
Ama bir bölüm var ki onlarla dişe diş hesaplaşmam lazım.
Diyorlar ki:
“Sen halktan kopuk bir Monşer’sin... Halay çekerek gözümüze giremezsin...”
Ne güzel değil mi...
Onlar hep “halk”...
Bense hep “halktan kopuk”...
Bir nevi it kopuk yani...
*
Sevgili kardeşim... Muhterem “halk”...
Ben ilk defa halk oyunu oynamıyorum...
Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu şahidimdir... Onunla “Nazilli zeybeği” oynadım.
Oradan İzmir’e gidip “İzmir Harmandalı zeybeği”...
Gümüşhane’nin dağlarında “Erzurum barı” da oynadım.
Hatta Hürriyet’in o günlerdeki Pazar Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Neyyire Özkan, o fotoğrafımı poster yapıp gazetenin bütün duvarlarına astı...
Halayımdan şikâyetçi olanlara kötü bir haberim var.
*
Nazilli zeybeği, Erzurum barı, Diyarbakır halayı...
Yani futbol deyimi ile “Hat trick” yaptım.
Şimdi sırada “Karadeniz horonu” var...
Sonra sıra ‘Kolbastı’ya gelecek..
Ve “Grande Finale”yi “Kekliği Düz Ovada Avlarlar”la yapacağım...
*
Tek şartım var...
Keklik şarkısındaki “Şıkıdık Fıgıdık Şıkıdık Fıgıdık” nakaratını söylerim.
Ama hemen arkasından gelen o “Gak Gak Gubarak” kısmı var ya...
İşte onu bana kimse söyletemez.
*
Bir gün onu da söylersem...
Bilin ki o gün benim bittiğim andır...
BİR HALAY ETRAFINDA KOPAN DÖRT FIRTINA
BİR halay çektim ve...
BAZI MİLLİYETÇİLER: “Senin ne işin var o PKK’lıların yanında” dedi.
BAZI KÜRTÇÜLER: “Sen Ahmet Kaya için o manşeti atmıştın, ne yüzle geldin buraya” dedi.
BAZI İSLAMCILAR: Zaten bir şey yapmam gerekmiyor, ne yapsam vuruyorlar, yine vurdular.
BAZI ULUSALCILAR: Her zamanki gibi “Sen zaten ‘yetmez ama evet’çisin” diyerek yine vurdular.
Ben yine “O referandumda hayır oyu vermiştim” dedim, ama yine işe yaramadı.
Ya çok doğru bir yoldayım... Ya çok yanlış...
Bir karar veremedim...
AÇILIŞIN POSTMODERNİ
KARL LAGERFELD DİYARBAKIR’DA
DİYARBAKIR’da açılışın en postmodern kıyafeti Leyla Alaton’un üzerindeydi.
Üzerinde beyaz artı işaretleri olan siyah bir takım.
İçinde siyah bir tişört...
Ve tişörtün üzerinde geçen yıl kaybettiğimiz ünlü moda efsanesi Karl Lagerfeld’in bir deseni...
İkonlaşan insanlar artık kendileri modanın parçası oluyor.
Kendi payıma şimdiye kadar ne Chanel’in, ne Yves Saint Laurent’in, ne John Galliano ne de Alexander McQueen’in portresini tişörtler üzerinde gördüm...
Lagerfeld modada sürekliliği temsil eden bir insan... Ölümünden sonra bile modanın kanunlarını yazmaya devam ediyor.
SERGİNİN MÜZİKLERİ
XÊRO ABBAS’I İLK DEFA CANLI DİNLEDİM
DİYARBAKIR’da Ahmet Güneştekin sergisinin açılışı için verilen iki yemekte 4 sanatçı dinledim.
Xêro Abbas Kürtçe müziğin bana göre en güzel iki-üç sesinden ve yorumcusundan biridir.
Onun “Westiya Bu”su benim için bir klasiktir.
Abbas’ı ilk defa sahnede ve canlı dinledim.
İstanbul’a gelip konserler veriyor. Fırsatınız olursa kaçırmayın derim.
*
Eda Karaytuğ ise sık sık arkadaş gruplarında dinleme şansına sahip olduğum müthiş bir Türk müziği yorumcusu...
Geçen yaz onun “Li Beirut” yorumunu epey dinledik.
*
Kardeş Türküler’i de sahnede ilk defa dinledim.
Meğer aynı zamanda çok eğlendiren bir grupmuş.
Kadın ağırlığı ve vurgulu sazlara getirdiği kadın dokunuşunu çok sevdim.
Bunca yıl bu kadar başarılı olmalarını şimdi daha iyi anladım.
O keyifle “Caney” çalarken sahneye fırladım...
*
İkinci gecenin son sanatçısı Delil Dilanar’dı...
Uzun yıllar sürgünde yaşamış bir Kürt sanatçısı...
Onu da sahnede ilk defa izledim...
Niye bu kadar sevildiğini de anladım.
BANA TAVŞANLI PİJAMA GİYDİREN MARKANIN FABRİKASINDA BİR GÜN
DİYARBAKIR benim için biraz da “Jiber” markasıdır.
Giderek parlayan bir iç ve spor giyim üreticisi.
İnternetteki sayfalarına girerseniz ne demek istediğimi anlarsınız.
Benim için ne anlama geldiğini size şöyle anlatayım.
Bana yeniden pijama giydiren markadır.
Mavi tavşan desenli pijamasını tesadüfen keşfettim.
Hem pijama hem de postmodern bir rahat, günlük giysi...
Şu an evimizde üç nesil aynı desenli pijamayı giyiyoruz.
Türkiye’nin markalarını her fırsatta övmekte o kadar haklıyım ki...
*
Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Oğurlu...
Aile, Bismil ilçesinden yola çıkarak bir bodrum katında kurduğu tekstil atölyesi ile başlamış.
Şu anda dünyaya açılan bir marka haline geldi.
*
Fabrikalarını gezdim.
Çalışanlarının tamamına yakını kadın.
2022-23 ilkbahar ve yaz kreasyonlarını gördüm.
Modayı iyi takip eden bir insan olarak söyleyebilirim ki...
Harika tasarımlar...
*
Bir de çorapları...
Rengârenk fabrikayı gezerken içim açıldı.
Bu arada Diyarbakır’da müthiş bir tekstil kent kuruluyor...
MÜZİK
SERVİS ARAÇLARINDA ETTİĞİM ‘TÖVBE’ BENİ BİR AY GÖTÜRÜR
DİYARBAKIR’da 3 gün boyunca bize tahsis edilen midibüs servis araçlarıyla gezdik şehri.
Dikkat ettim, şoförlerin açtıkları radyoların çoğu Türkçe Pop müziği yapan Number One Türk FM ve PowerTürk FM gibi radyo kanallarıydı.
Onlar sayesinde, Erkan Şen’ın Zeynep Onat’la birlikte söylediği “Benden Tavsiye” adlı şarkıyı öğrendim.
İkincisi ise bir keşif değil, hatırlamaydı.
Ercan Turgut’un 1970’lerdeki harika şarkısı “Tövbe”yi yeniden keşfettim.
Öğretim üyeliği yıllarında, Beytepe Kampüsü’nden gelirken otostop yaptığımız kamyonlarda dinlediğim çok çok güzel ve çok romantik bir şarkı...
Diyarbakır gecelerimi daha da güzelleştirdi.
Ercan Turgut’un şarkısı bu hafta beni idare eder...