Öyleyse... Bir gün ben de Kırmızı Kraliçe'ye giderim

Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
Biri hariç hepsi Müslüman.
Yani alkollü içki sektöründe çalışıyorlar ve Erbil’de “Saha ziyareti” yapıyorlar. Yani, viski ve başka içkilerin pazar durumunu görmek için oradalar.
Ekipte görevli erkek eleman yok.
Fotoğraf, Pernod Ricard Irak distribütörü Swayish şirketinde çekildi.
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Öyleyse... Bir gün ben de Kırmızı Kraliçe'ye giderim
İlk haber 12 Ekim günü, ABD’nin Teksas eyaletinin Van Horn adlı bölgesinden havalanan bir uzay aracından geldi. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un Blue Origin adlı şirketinin uzaya ikinci uçuşunu yapan roketinin içinde tanıdık bir isim varmış.
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya ‘Atılgan Yıldız Gemisi’ni o gün tanıdı.
Dizi yayınlandığında, aya ilk insanın adımını atmasına daha 3 yıl vardı.
Dizinin son bölümü ise 3 Haziran 1969 günü yayınlandı.
Ondan 47 gün sonra, yani 20 Temmuz 1969 günü aya ilk insanın ayağı değiyordu.
Yani insanlı araç oraya sert iniş yapmadan, hayal gücü yumuşak inişi yapmıştı.
Onun kahramanı da Kaptan Kirk ve Dr. Spock’tu...
*
Dizinin yayınlandığı yıl Kaptan Kirk 35 yaşındaydı.
Geçtiğimiz hafta 12 Ekim günü ilk defa gerçekten uzaya gittiğinde ise 90 yaşına gelmişti.
Yani oynadığı oyunun hayalden gerçeğe çıkması 55 yıl almıştı.
Kaptan Kirk’ün gerçekten uzaya gitmek gibi bir hayali var mıydı, bilmiyorum. Ama birçok çocuğun Kaptan Kirk, Luke Skywalker olma hayali vardır.
Benimki ise ‘Tavşan Kardeş’ olmaktı...
Kaptan Kirk’ün öyle bir hayali vardı ise, bunu 90 yaşında gerçekleştirdi...
Benim de umudum arttı...
*
Bugün 74 yaşındayım...
Belki bir gün Tavşan Kardeş kıyafetimle bir tavşan deliğinden geçer, kafamdaki “Alis’in Harikalar Diyarı”na çıkarım...
Yani hayal ettiğim dünyaya...
*
Sana daha uzun ömürler diliyorum Kaptan Kirk...
90 yaşında bana büyük umutlar verdin...
Çünkü çocukluğumdan beri, Tavşan Kardeş kıyafetimle, o Kırmızı Kraliçe’yle karşılaşmak istiyorum.
Çünkü ona edecek birikmiş üç-beş cümlem var...
UÇUŞTAN 24 SAAT SONRA ÖĞRENDİĞİM İLGİNÇ ŞEY
KAPTAN Kirk’ün uzay uçuşundan 24 saat sonra onunla ilgili bir başka şeyi daha öğrendim.
Streaming platformlarına konan “Amerika’yı Amerika Yapan Filmler” adlı bir belgesel var.
Bu belgeselin üçüncü sezonu yayına kondu.
Anlatılan filmlerden biri de “Halloween”...
1978 yılında, korku filmleri anlayışında devrim yapan “Halloween” filminin kahramanı
Michael Myers karakterinin yüzündeki maske, meğer Kaptan Kirk’ün dükkânlarda satılan bir maskesinin rötuşlanmasıyla yapılmış.
Maskeyi tasarlayan kişi dizide bunu anlatıyor.
*
Hollywood dükkânlarında uygun bir maske arıyormuş.
İşte orada görmüş Kaptan Kirk maskesini.
Bir palyaço maskesi ile Kirk maskesi arasında gidip gelmiş ve sonunda Kirk’ünkinde karar kılmış.
Ama bunu yaparken kaşlarını, kirpiklerini kesmiş, yüzünü biraz germiş.
Yani Kaptan Kirk gerçek anlamda uzaya gitmeden önce, korku filmleri alemine seyahat etmiş.
YENİ DİVAN, BODRUM’UN KIŞ MERKEZİNİ KAYDIRABİLİR
GEÇEN hafta Bodrum Marina’da yeni açılan Divan Restoran’a gittim.
Daha kapıdan girerken aldığım izlenim şu oldu.
Bu restoran Koç ailesinin “Divan kültürü”nde bir devrim sayılabilir.
Aynı zamanda Bodrum Marina’nın alışveriş merkezi kültürünü de değiştirebilecek nitelikte görünüyor.
Daha sokaktan baktığınızda yepyeni bir anlayış var.
Mekânın tasarımını çok sıcak, modern ve iç açıcı buldum. Divan’ın kendi kültürünün çizgileri duruyor ama üzerine bir modernite eklenmiş.
Mükemmel bir açık mutfak... Sadece içerideki müşteriye değil, sokaktan geçene de açık.
Mutfakta yarıya yakını kadın olan sempatik bir personel var. Servis elemanları da öyle.
*
Mekâna gelince...
Mutfağın karşısındaki giriş salonu, sempatik bir pub’la, butik bir modern restoranın güzel alaşımı gibi duruyor.
Üst kattaki açık mekân ise sizi Fransa’nın ‘Cote d’Azur’unda hissettiren marinaya yukarıdan bakıyor.
*
Ve mönü...
Mönü sınırlı bir İtalyan, ama böyle bir mekânda isteyeceğiniz her şey var.
Zengin ve harika bir pizza mönüsü.
Zengin bir deniz ürünleri çeşidi... Tercihim, vongole midye ile yapılan bir tür deniz ürünleri güveciydi.
Bouillabaisse kadar sulu değil, üzerinize dökmeden rahatça yiyebileceğiniz kadar sulu...
*
Yemeklerin sunumu çok hoşuma gitti.
Bodrum artık kışın da yaşayan bir Akdeniz şehri oldu.
Marinadaki Divan, bence hemen karşıdaki Big Chefs, Happy Moons, Gemibaşı, Yelken, Musto ve öteki restoranlarla birlikte kış mevsimi trafiğini kesinlikle burada yoğunlaştırır.
Ve bu bölgeye bir Nice havası verir.
ÖYLEYSE YELEKLİ TAKIM ELBİSE NİYE YOK SATTI
DÜN Boss Yönetim Kurulu Üyesi Heiko Schaefer’in “Takım elbise satışları yüzde 50 azaldı” dediğini yazmıştım.
Orka Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu aradı.
O, takım elbisenin ölmekte olduğu fikrine katılmıyor.
“Biz geçen sezon özellikle yelekli takım ve smokini yok sattık. Yani takım elbiseye hâlâ büyük talep var” dedi.
Bu tartışma da gösteriyor ki COVID-19 sonrası davranışlarımızın ne olacağı konusunda henüz belirleyici trend’ler ortaya çıkmadı. Ama ben birçok şeyin köklü biçimde değişeceğine inanıyorum.
Yine de takım elbiseyi hâlâ çok seviyorum.
SAMANYOLU, TUZ GÖLÜ ÜZERİNDE KUZEY IŞIKLARI GİBİ Mİ GÖRÜNÜYOR
BU fotoğrafı dün Instagram’daki “Suleymanvisuals” adlı hesapta gördüm. Altında şöyle bir açıklama vardı: “Henüz batmaya başlayan Venüs eşliğinde sezonun son Samanyolu manzarası. Bölgenin karanlık derecesinin etkisiyle ufkun yeşil gök aydınlığını görmek mümkün.”
Çok hoşuma gitti fotoğraf.
Bugüne kadar Türkiye’de böyle bir Samanyolu fotoğrafı pek görmedim. Dahası bana Kuzey Işıkları’nı hatırlattı.
*
Dört-beş yıl önce Kuzey Işıkları’nı görmek için İsveç’e gitmiş ve görememiştim. Gelecek sefer o merakımı Tuz Gölü üzerinde Samanyolu ile giderebilirim belki de...
Bana göre bu fotoğraf Tuz Gölü için yepyeni bir devir açabilir. Dünyanın en güzel Samanyolu seyir merkezi...
POST COVID-19
ÖĞRETİLMİŞ ÇARESİZLİKTEN ÖĞRENİLMİŞ İYİMSERLİĞE Mİ
“İZDİHAM” dergisinin son sayısında Seda Nur Bilici’nin bir yazısını okudum.
Başlığı “Tatar Çölü’ne Düşen Bir Daha Dönecek Vakit Bulamaz”...
Yazı İlhan Berk’in şu dizesiyle başlıyor:
“Ölüm kolay sen umuttan haber ver.”
Son yıllarda psikologların ruh halimize soktuğu en etkili kavram “öğretilmiş çaresizlik”ti... Meğer bir de “öğrenilmiş iyimserlik” varmış...
*
Artık yavaş yavaş “Post COVID-19” (COVID-19 sonrası) dönemine geçiyoruz.
Hissiyatım şu...
Bütün dünya “öğretilmiş çaresizlik”ten, “öğrenilmiş iyimserlik”e geçişin arifesinde...
*
Ama arada bir fark var.
Birincisi bize zorla öğretilmişti...
İkincisini inşallah kendi kendimize öğreneceğiz...
*
Not: Yazıda kullanılan bu desenin kime ait olduğunu öğrenemedim ama çok hoşuma gitti.
CARAVAGGİO TABLOSU GİBİ FOTOĞRAFLAR ÇEKEN BİR BELEDİYE BAŞKANI KEŞFETTİM
MURAT Aydın, Beykoz Belediye Başkanı...
Sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda Avrupa’nın da en mükemmel sokak hayvanı rehabilitasyon merkezlerinden birini yaptırdı.
Beykoz’un kuşlarının envanterini çıkartıp, harika bir kitap haline getirdi.
Biraz geç oldu ama onun bir de fotoğrafçılığını keşfettim.
2018 yılında “An’a Tanıklık” adı altında bir fotoğraf albümü çıkarmış.
Çektiği fotoğrafları albüm haline getirmiş.
*
Dünyanın birçok yerine gidip fotoğraflar çekmiş. Bunların bir bölümü çeşitli dinlerin inanç mekânları...
Hareketi ve ışığı çok iyi kullanan bir fotoğraf sanatçısı...
*
Özellikle Fener Rum Patrikhanesi’nde çektiği bir fotoğraf var ki...
Bir Caravaggio tablosu ile Rembrandt tablosu arasında çok ilginç bir ara bölge yaratmış sanki...
Kamu yöneticilerinin, siyasetçilerin sanata yönelmesinin bu ülkede çok şeyi değiştirebileceğine inananlardanım...
O nedenle başkanı kutluyorum.