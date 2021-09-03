Otel odasında geçen 11 saatten sonra patlayan en büyük skandal

Çünkü ülkeyi ele geçiren Taliban, çocukların uçurtma uçurmasını yasaklıyor.
Uçurtmayı vuruyorlar...
Yani her çocuğun küçüklüğünde yaşadığı en güzel duygulardan birini...
Biz İzmir’de ona uçurtma değil, bayrak deriz.
“Bayrak uçurtmadır” o yaptığımız...
Rengârenk krapon kâğıtlarıyla yapılmış, altıgen veya armudiye bayraklar gökyüzünde süzülürken içimizdeki tek yarış duygusu, o bayrağı hangimizin en yüksek göndere çekeceğidir...
O nedenle bayraklarımız çoğunlukla kırmızı beyazdır...
O anki duygumu hemen Instagram’da paylaşmak istedim ve şunları yazdım:
“Sevgili Ferhan en umutsuz, en karanlık günlerimizde bizi çok güldürdün, çok şaşırttın, çok düşündürdün. Şimdi de çok üzdün. Sana milyonlarca umut kahkahası borcumuz var. Onu ödeyebilmek için yeterince gözyaşı biriktirdik mi bilemiyorum. İnşallah Allah kahkaha borcumuzu orada sana mekân bir cennet olarak öder sevgili kardeşimiz. Nur içinde yat...”
Oysa Ferhan’ın arkasından çok muzip ve çok yaratıcı bir şey yazmak isterdim.
Onun böyle hoşuna gitmek gelirdi içimden...
*
Böyle anlarda Fransa’da Andre Gide’in ölümünden sonra muhalif bir gazetede atılan şu başlık bana hep çok çarpıcı gelmişti:
“Ande Gide’in ölümü iyi karşılandı...”
Bizde Yeni Akit gibi bir gazetenin atabileceği cinsten acımasız bir başlıktı ama nedense o günden beri bana bir mizah şaheseri gibi görünür.
Adı “Küçük Emel”...
Ama 3 metre 66 santim boyunda dev bir kız çocuğu...
Suriyeli..
*
Arapça adı “Amal”... “Umut” anlamına geliyor...
Türkiye’yi baştan sona geçti ve şu sıralar Yunanistan’a girdi ve orada da yürümeye devam ediyor.
8 bin kilometre yol yürüyecek.
Amacı İngiltere’de Manchester’a gitmek...
Yuval Noah Harari’nin yeni kitabı “21’inci Yüzyıl İçin 21 Ders” kitabını okumadım...
Geçen gün tesadüfen, vallahi tamamen tesadüfen ‘Storytel’deki sesli halinden bir bölümü dinledim.
Konu “Sevgilisinden ayrılanların yası”ydı...
*
Harvard Üniversitesi’nde bütün din toplumlarının başına tarihinde ilk defa bir ateist getirildi.
Olayın ne olduğunu anlatmadan önce size Harvard Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi vereyim.
*
Hikâye 1630 yılında başlıyor.
“İslam uğruna savaşan” anlamına geliyor...
Bu arkadaşın ileride Taliban Devleti’nin İletişim Başkanı olması bekleniyormuş.
*
Diyor ki:
“İslam’da müzik yasak. O nedenle halka açık yerlerde müzik çalmak yok...”
Ama Allah için öyle zorlayıcı falan olmayacaklarmış....
Yani insanları zorla müzik dinlemekten vazgeçirmeyeceklermiş...
Ya nasıl önleyeceklermiş...
Tabii haber önce, evimizin haber merkezi Tansu’nun telefonuna geldi. Biraz sonra benim cebime de düştü...
Hem de nereden biliyor musunuz? Dünyanın en önemli gazetesi The New York Times’tan “Breaking News” olarak...
O andan itibaren dünyanın bildiğim en önemli gazetelerinin internet sayfalarına girdim.
İşte sonuç:
*
ABD: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gibi gazetelerin açılış sayfalarının o an için en büyük haberiydi. Ünlü müzik ve kültür dergisi Rolling Stone açılış sayfasını tamamen ona ayırmıştı.
İNGİLTERE:
O da benden bahsederken hep “Dostum” diyor...
Eee dile kolay değil, 50 yıldan fazla sürmüş dirsek temasımız var...
Hatta bir ara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a birlikte gitme planı yapmıştık.
Olmadı.
Onun İsviçre mahkemesindeki mücadelesini desteklemiştim.
Önemli bir hukuk başarısı elde etmişti.
*
Ama bakmayın bu muhabbetimize...
Bu kabul aslında Cumhurbaşkanı’nın resmi ajandasında da görünmüyordu.
Gelenler 4 kişiydi.
Roman yazarı Pascal Bruckner, şarkıcı Laurent Voulzy, girişimci Jennifer Guesdon ve deneme yazarı Laurent Kupferman...
*
Bu dört kişi, bir süredir özellikle deneme yazarı Kupferman’ın dile getirdiği bir öneriyi Cumhurbaşkanı’na anlatacaklardı...
Anlattılar...
Biraz önce Covid-19’la mücadele konusunda bir bakanlar kurulu toplantısından çıkan Macron dinledi.
Ve sonunda
Yeterince vaktiniz vardır...
Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın...
Bir tarafta ben...
Öteki tarafta gazeteci dostum Mehmet Yılmaz’ın kızı...
Şimdi iki şehir onun mirası için savaşıyor.
Biri doğduğu yer olan Floransa...
Öteki öldüğü ve mezarının bulunduğu Ravenna şehri...
*
Tarih, gününde değil, günlerin köpüğünde yazılan bir hikâyedir...
İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
*
Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Otel odasında geçen 11 saatten sonra patlayan en büyük skandal
Bundan 23 yıl önce...
Tam günüyle 16 Ocak 1998 günü Washington’daki Pentagon City Mall adlı alışveriş merkezinde, bütün dünyayı sarsacak bir olay yaşandı...
O gün orayı basan FBI ajanları, genç bir kızı alıp bir otel odasına götürdü.
*
Genç kız 11 saat boyunca o otel odasında FBI ajanları tarafından sorgulandı.
Ajanlar çok önemli bir siyasetçinin adını vererek, onunla ilişkisini sordular.
Önce ajanların söylediği şeyleri inkâr etti.
Ancak önüne 20 saatlik gizlice kaydedilmiş bir konuşması konunca olayın rengi değişti...
Kaydedilen konuşma o genç kızla, birlikte aynı evde kaldığı arkadaşı arasında geçiyordu...
Konuşmayı kendi üzerine gizli mikrofon yerleştiren ev arkadaşı kaydetmişti...
Konuşmada çok önemli bir siyasetçinin adı geçiyordu.
Otel odasında FBI ajanlarına o ilişkiyi yalanlayan kız, ev arkadaşına ise yaşadıklarını açıkça anlatıyordu.
Evet o siyasetçi ile cinsel ilişkisi olmuştu ve oda arkadaşı da “Çık bunu anlat” diyordu.
Oda arkadaşı FBI’la işbirliği yapmış ve üzerine gizli mikrofon konmasını kabul etmişti.
Bu konuşmayı önüne koyan FBI ajanları kıza iki yol gösteriyordu:
“Ya bizimle işbirliği yap, her şeyi anlat.
Ya da 27 yıl hapis cezasını göze al.”
*
Genç kız otel odasında geçen o 11 saatin sonunda konuşmaya karar verdi.
Ve böylece dünya siyaset tarihinin bütün dünyayı sarsan en büyük seks skandalı patladı...
Otel odasındaki genç kızın adı Monica Lewinsky’di... Beyaz Saray’da stajyer olarak ücretsiz çalışan bir görevliydi.
Cinsel ilişkide bulunduğu kişi ise ABD Başkanı Bill Clinton’dı...
*
Olay üç dört gün sonra patladı...
Clinton önce “Ben Monica Lewinsky adlı kadınla cinsel ilişkide bulunmadım” diyerek kesin dille yalanladı.
Ama FBI’ın elinde çok güçlü bir delil vardı...
Beyaz Saray’da oral seks yaptıkları sırada giydiği elbisenin üzerinde sperm örnekleri bulunuyordu.
Lewinsky’nin oda arkadaşı o elbiseyi saklamış ve FBI’a vermişti...
*
Böylece Amerikan başkanı hakkında, onu görevden azledilmesine (Impeachement) kadar götürecek bir soruşturma süreci başladı.
İşte o olayı anlatan bir dizi 7 Eylül Salı günü gösterime giriyor.
Bir FX yapımı...
Daha önce “O. J. Simpson” ve “Versace’nin öldürülüşü” olaylarında izlediğimiz bu serinin üçüncü dizisi olarak gösterilecek...
Böylece, kapalı kapılar ardında geçen bu tarihi skandalı bu defa açık ortamda seyirci olarak izleyeceğiz...
21 YAŞINDAKİ HATANIN TAMİRİ KAÇ YIL SÜRER? ÖMÜR BOYU MU?
MONICA Lewinsky, Başkan Clinton’la ilk cinsel ilişkiye 15 Kasım 1995 günü Beyaz Saray’ın çalışma odasında girmişti.
Onu izleyen dönemde 12 defa daha ilişkileri olmuştu.
*
Lewinsky 26 yıl boyunca bu olayın gölgesinde yaşadı.
Ülkenin en ünlü komedyenleri, standup’çıları onunla dalga geçti.
129 hip hop şarkısında bu olaydan söz edildi.
Birçok belgesel yapıldı.
Gittiği yerlerde sözlü saldırıya uğradı.
Hakkında sayısız yazı yayınlandı.
*
Lewinsky adli tıp psikoloğu olmak istiyordu, hiçbir zaman olamadı.
Kaderi yaptığı bir TED konuşması ile değişmeye başladı.
Sonra Vanity Fair’e verdiği bir mülakat olumlu bir hava yarattı.
Kamusal amaçlı projelerde çalışmaya başladı.
*
Ve şimdi kamuoyunun karşısına önümüzdeki salı günü başlayacak dizinin yapımcısı olarak çıkıyor.
Geçen hafta bu dizi için New York’taki Four Seasons Oteli restoranında verilen davette çok önemli kişiler vardı.
Mesela 1999’da bu olaydan sonra Hillary Clinton’la ilk mülakatı yapan ünlü gazeteci Tina Brown...
Yazar Gay Talese...
*
Monica Lewinsky bugün 48 yaşında...
21 yaşında işlenen bir hatanın tamiri 27 yıl almıştı...
ACABA OVAL OFİS’TEKİ HANGİ AYRINTILARI İZLEYEBİLECEĞİZ
BU sadece bir skandal değil...
Aynı zamanda ABD başkanlık sistemini... Kurumlarını... Kurumların işleyişini... Başkanların yetki ve sorumluluklarını...
Medyayı... Muhalefeti...
Ve demokratik ülkelerde kamuoyunu da anlatan bir olay...
Bu soruşturmayı yürüten savcı Starr raporunda cinsel ilişkileri bütün ayrıntıları ile anlatmıştı...
Biz bütün bunları hangi ayrıntılarıyla seyredeceğiz çok merak ediyorum.
Çünkü olayın bütün kahramanları hâlâ hayatta...
Onların özel hayatları ile ilgili hangi noktaya kadar hukuki hakları var bilemiyoruz...
Mesela Hillary Clinton’ın tepkisi ne olacak?
Lewinski yapımcı olarak nereye kadar izin verecek...
Bunu kendini aklayacak bir intikam saati olarak mı görecek.
Salıdan itibaren göreceğiz.
İLGİLENENLERE ÇOK İYİ BİR DERLEME
NOT: Skandalın üzerinden uzun yıllar geçti. Bazılarınız bilmeyebilir. Bilenler unutmuş olabilir. Dün Hürriyet web sitesinde bu dizi ve Lewinsky skandalı ile ilgili mükemmel bir derleme vardı. İlgilenenlere Sevin Turan’ın derlemesini tavsiye ederim.
26 EYLÜL’DEN SONRA ALMANYA’YI BU İKİ BLUCİNLİDEN BİRİ YÖNETECEK
ALMANYA’da sokakta çekilen bu fotoğrafın ortasında yürüyen iki kişiye dikkatle bakın...
Soldaki Olaf Scholz...
Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin başkan adayı...
Daha önce Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yapmış...
Öteki Armin Laschet.
Hıristiyan Demokrat Birliği’nin Başkanı.
Gazetecilikten gelme bir siyasetçi..
Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı...
*
Şimdi sokaktaki fotoğrafa dönelim...
Bir kere ikisi sokakta yan yana yürüyebiliyor...
İkisinin de arkasında ne konvoy, ne koruma ordusu var.
İkisinin de üzerinde blucin pantolon görünüyor...
İkisinin de hiç öyle etkileyici bir görünümü, hali yok...
*
Oysa bu iki erkekten biri 26 Eylül’de yapılacak seçimden sonra Almanya’nın yeni şansölyesi olacak.
Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi olarak iz bırakan Merkel’den sonra onlardan biri oturacak sandalyesine...
İktidara aday iki parti de şansölye koltuğu için öyle karizmatik, etkileyici, büyüleyici, efsunlayıcı, alıp götürücü aday çıkarmamış...
Neden?
*
Eee bir devletin kurumları sağlamsa...
Adliyesi, polisi, güvenlik güçleri, maliyesi kurumsal yapı kazanmışsa...
Sağlam bir anayasası varsa...
Herkes o anayasaya uyum sağlama konusunda mutabıksa...
Karizmaya ne hacet arkadaş...
TÜRK SİYASETİNDE BLUCİN VE RİCKY MARTİN RÜZGÂRI
İKİ Alman siyasetçinin fotoğrafına bakarken 1990’lı yıllara döndüm.
Bir ara Türk siyasetinde bir “blucin rüzgârı” esmişti. Deniz Baykal, yanılmıyorsam benimle yaptığı bir sohbette “Mesut Bey’le çekeriz blucinleri, çıkarız meydanlara” demiş ve bu sözü epey konuşulmuştu.
Hatta ikisinin blucinli karikatürleri çizilmişti.
Bu arada Deniz Baykal’ın bir de Ricky Martin kurultayı vardı.
Tony Blair tarzının Avrupa sosyal demokrasisini etkilediği yıllardı ve Baykal bir kurultayda dinamik adımlarla bir merdivenden inerek sahneye gelmişti.
Ona da o günlerde Ricky Martin şovu denmişti... Sonra blucin hayatımızdan çıktı...
Mavi renk olarak geriye rahmetli Bülent Ecevit’in mavi gömleği kaldı... Blucin ise Almanya’nın karizma yoksunu yeni liderlerine kaldı.
BORİS MANCOV SİZE DE O KASABI HATIRLATIYOR MU
CEM Yılmaz 27 Temmuz günü Instagram’da “Ali Baba ve Yedi Cüceler” filminde canlandırdığı Boris Mancov tipinin fotoğrafını paylaştı.
Çok başarılı bir karakterdi...
Filmi seyrettiğimde pek fark etmemiştim ama bu fotoğrafı görünce nedense bir anda gözümün önüne “Gangs of New York” filminde Daniel Day Lewis’in canlandırdığı “Kasap Bill” karakteri geldi.
O da çok güçlü bir karakterdi. O karakter bir komedi kişiliği haline dönüşünce tabii ki çok eğlenceli oluyor.
Boris Mancov’u özledim.
Bugünlerde yeniden seyredeceğim...
Rus oligarklar pek eğlenceli olmuyor.
Ama Cem’in çizdiği Bulgar oligark acayip eğlenceliydi...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin