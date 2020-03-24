Osman Hocam havuzdaki bu yeni orta yaş grubu ne oldu

Türk medya ve sağlık tarihine geçmiş bir fotoğraftır.
Çünkü o gün Osman Müftüoğlu ile yaptığımız sohbette, çok tartışılan “yeni orta yaş grubu” teorisini ortaya atmıştık.
Aradan 3 yıl bile geçmemiş...
Dün bu fotoğrafa bakarken şahsi tarihimin bir kronolojisini çıkardım
Bugüne kadar...
60 yaş üstü bedava toplu taşıma kartı almayı...
Reddettim...
Londra’dan Paris’ giderken EuroStar treninde 60 yaş üstü indirimden yararlanmak yerine, tren saatleri ile ilgili indirimlerden yararlanmayı tercih ettim.
Osman Hoca ile birlikte “yeni orta yaş” teorisinin en büyük savunucusu ve ideologlarından oldum.
*
Ama şimdi soruyorum...
Bütün çabalarım heba mı oldu...
*Bir hayal, bir umut, bir düş müydü yeni orta yaş...
,Şu an “65 Plus EvdeTekBaşına” hasthag’i derisine kazınmış bir “damgalı moruk” olarak evimde yaşamaya mecburum.
Osman Hocam konuşalım şu günlerde “yeni orta yaş” meselesini...
Ben hâlâ reddediyorum üzerime asılmaya çalışılan bu “65 Plus” plakasını...
Sen ne dersin hocam...
Yine girelim mi havuza...
ARABA BAGAJINDA EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN ÜNLÜ
Ben biraz isyandayım... Herkese buradan ilan ediyorum...
İçimde bir Guy Fawkes doğdu...
İçimde bir “V for Vendetta” ateşi yandı... Ruhum avaz avaz haykırıyor: “Yaşasın illegalite...
Zalimler için yaşasın cehennem...”
Yani yakında beni bir arabanın bagajında kaçarken yakalanmış görürseniz şaşırmayın...
Çünkü artık benim yerim şehrin kanalizasyonları...
Boş metrolar...
*
ÇOK ÖNEMLİ NOT: Sayın savcılar aman ciddiye almayın...
“Yeni orta yaş” ehliyetini kaybetmiş küskün bir vintage erkeğin iki kadeh içtikten sonraki sayıklamalarıdır bunlar.
EVDETAKBAŞIMA
BUGÜNLER İÇİN DEVRİM MARŞIMI DA BULDUM
65 yaş üstüne ev yasağının geldiği cumartesi gününden 24 saat önce Kalben’in yeni albümü “Kalp Hanım” streaming platformlarına kondu.
İşte o albümde “Bende Kal” diye bir şarkı var ki...
İçimde yanmaya başlayan “V for Vendetta” ateşinin devrim marşı oldu.
*
Şu sözlere bakar mısınız...
“Gel bu gece gel bende kal
Yarın işe gitme benle kal
Sonra da gitme bir yere ki
Kalmanın olsun bir anlamı
Gel bu gece gel bende kal ki
Uyanmanın olsun bir anlamı...”
POLİS VE ASKERLE DALGA GEÇMEYE KORKAR MIYDINIZ
LEVENT Kırca ile yapılan mülakatta bir de şu soru soruluyor:
Hicvetmeye, taklit etmeye çekindiğiniz bir kişi var mı?
“Hayır yok. Herkesi hicvederim. Ben bu ülkede askeri darbeleri ve polisi ilk hicveden kişiyim. Polisi kaç kere hicvettim, Emniyet Teşkilatı bana plaket verdi.”
Peki askeri de hicvedebilir misiniz?
“Tabii ki... Ben askeri hicveden bir şey yapsam bilirim ki Genelkurmay başkanı açar beni tebrik eder. O kadar da katı değil benim ülkem. Bence sorun krallardan değil kralcılardan geliyor.”
Şöyle düşündüm...
Niye ve neden kaybettik bu güzel hasletlerimizi...
Şu korona hapsi, bunu düşünmek için iyi vesile olamaz mı...
LEVENT KIRCA’NIN EN ZOR TAKLİT ETTİĞİ İNSAN
Hayatımı alnıma yapıştırılan “EvdeTekBaşına” hashtag’i ile yaşadığım şu günlerde, şimdi aramızdan ayrılmış olan bir insanı yeniden keşfettim.
Aslında asıl büyük keşfim, geçen gün Fatih Çekirge’nin köşesinde okuduğum BBC Türkçe servisinin “Arşiv Odası” adlı belgesel arşivi oldu.
O arşivde 1996 yılında Levent Kırca ile yapılmış bir mülakatı izledim.
Sonra oturup Levent Kırca’nın 16 yıl boyunca hayatımıza girip, bizi gülüp geçirmiş “Olacak O Kadar” programlarından bazılarını yeniden seyrettim.
*
Yaşım mı, yoksa şu an dünyanın bütün insanları ile birlikte içinde bulunduğumuz psikoloji mi bilmiyorum...
Ama BBC Arşiv Odası’ndaki mülakattan çok etkilendim...
*
Kırca’ya “Taklit etmekte zorlandığınız kişiler var mıydı” diye soruluyor.
O da “Evet, mesela Mehmet Barlas’ı taklit etmekte çok zorlandım” diyor...
Asıl önemlisi devamında anlattığı şeyler:
“Daha sonra bir yemekte bunu Mehmet Barlas’a söylediğimde bana şu cevabı verdi:
Normal... Annemle babam da beni yaparken epey zorlanmışlar...”
*
Düşündüm de...
Demek ki o yıllarda mizahçılarla gazeteciler arasında böylesine sıcak, güzel, insani ilişkiler varmış.
SAKİN VE GÜVEN VEREN BİR SUNUCU NE KADAR ÖNEMLİ
BBC Arşiv Odası programı ile birlikte harika bir program sunucusu, daha doğrusu “narrator” (anlatıcı) keşfettim. Programı sunan Aylin Yazan her mülakatı o kadar güzel, sakin ve güven verici bir üslup ve Türkçeyle konuşuyor ki... Bu tür bir sunuculuğu ne kadar özlemişim...
Buradan kendisini kutluyor ve teşekkür ediyorum.
Arşiv Odası’na müthiş bir kalite ve güvenilirlik getirmiş.
KİM İLK GÜN BÖYLE BİR ŞEYİ ARAYA SIKIŞTIRIR MERAK ETTİM
HAYRETLE okuyorum... Bütün dünya panikte...
Ülke baştan sona korona histerisini yaşıyor... Okullar kapatılmış...
Ve çocuklara uzaktan eğitim programı başlatılıyor...
İşte böyle bir sırada kimse o, hangi kafaysa...
İlk gün eğitim programına Adnan Menderes’in idam edilişini gösteren çizimler koyuyor...
*
Merak ediyorum...
Kimdir, hangi kafadır, kime, neye hizmet için böyle bir şey yapmıştır...
Neyin fırsatçılığıdır bu...
Kime yaranma, hangi durumdan vazife çıkarma gayretidir...
*
Eğitimciliğini herkesin beğendiği Milli Eğitim Bakanımıza sormak isterim...
Sayın Bakan, siz çocuğunuza böyle bir günde anlatmak için bula bula tarihimizin bu trajedik olayını mı bulurdunuz...
Memnun olur muydunuz zaten psikolojik baskı altındaki çocuğunuzun böyle bir günde bunu seyretmesinden...
Nitekim bakan da çok rahatsız olmuş ve bunu çok net bir açıklamayla duyurdu.
Osman Hocam havuzdaki bu yeni orta yaş grubu ne oldu
Bu fotoğraf 12 Ağustos 2017 günü Bodrum’da Nikki Beach’te çekildi.
Türk medya ve sağlık tarihine geçmiş bir fotoğraftır.
Çünkü o gün Osman Müftüoğlu ile yaptığımız sohbette, çok tartışılan “yeni orta yaş grubu” teorisini ortaya atmıştık.
Aradan 3 yıl bile geçmemiş...
Dün bu fotoğrafa bakarken şahsi tarihimin bir kronolojisini çıkardım
Bugüne kadar...
60 yaş üstü bedava toplu taşıma kartı almayı...
Reddettim...
Londra’dan Paris’ giderken EuroStar treninde 60 yaş üstü indirimden yararlanmak yerine, tren saatleri ile ilgili indirimlerden yararlanmayı tercih ettim.
Osman Hoca ile birlikte “yeni orta yaş” teorisinin en büyük savunucusu ve ideologlarından oldum.
*
Ama şimdi soruyorum...
Bütün çabalarım heba mı oldu...
*Bir hayal, bir umut, bir düş müydü yeni orta yaş...
,Şu an “65 Plus EvdeTekBaşına” hasthag’i derisine kazınmış bir “damgalı moruk” olarak evimde yaşamaya mecburum.
Osman Hocam konuşalım şu günlerde “yeni orta yaş” meselesini...
Ben hâlâ reddediyorum üzerime asılmaya çalışılan bu “65 Plus” plakasını...
Sen ne dersin hocam...
Yine girelim mi havuza...
ARABA BAGAJINDA EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN ÜNLÜ
Ben biraz isyandayım... Herkese buradan ilan ediyorum...
İçimde bir Guy Fawkes doğdu...
İçimde bir “V for Vendetta” ateşi yandı... Ruhum avaz avaz haykırıyor: “Yaşasın illegalite...
Zalimler için yaşasın cehennem...”
Yani yakında beni bir arabanın bagajında kaçarken yakalanmış görürseniz şaşırmayın...
Çünkü artık benim yerim şehrin kanalizasyonları...
Boş metrolar...
*
ÇOK ÖNEMLİ NOT: Sayın savcılar aman ciddiye almayın...
“Yeni orta yaş” ehliyetini kaybetmiş küskün bir vintage erkeğin iki kadeh içtikten sonraki sayıklamalarıdır bunlar.
EVDETAKBAŞIMA
BUGÜNLER İÇİN DEVRİM MARŞIMI DA BULDUM
65 yaş üstüne ev yasağının geldiği cumartesi gününden 24 saat önce Kalben’in yeni albümü “Kalp Hanım” streaming platformlarına kondu.
İşte o albümde “Bende Kal” diye bir şarkı var ki...
İçimde yanmaya başlayan “V for Vendetta” ateşinin devrim marşı oldu.
*
Şu sözlere bakar mısınız...
“Gel bu gece gel bende kal
Yarın işe gitme benle kal
Sonra da gitme bir yere ki
Kalmanın olsun bir anlamı
Gel bu gece gel bende kal ki
Uyanmanın olsun bir anlamı...”
POLİS VE ASKERLE DALGA GEÇMEYE KORKAR MIYDINIZ
LEVENT Kırca ile yapılan mülakatta bir de şu soru soruluyor:
Hicvetmeye, taklit etmeye çekindiğiniz bir kişi var mı?
“Hayır yok. Herkesi hicvederim. Ben bu ülkede askeri darbeleri ve polisi ilk hicveden kişiyim. Polisi kaç kere hicvettim, Emniyet Teşkilatı bana plaket verdi.”
Peki askeri de hicvedebilir misiniz?
“Tabii ki... Ben askeri hicveden bir şey yapsam bilirim ki Genelkurmay başkanı açar beni tebrik eder. O kadar da katı değil benim ülkem. Bence sorun krallardan değil kralcılardan geliyor.”
Şöyle düşündüm...
Niye ve neden kaybettik bu güzel hasletlerimizi...
Şu korona hapsi, bunu düşünmek için iyi vesile olamaz mı...
LEVENT KIRCA’NIN EN ZOR TAKLİT ETTİĞİ İNSAN
Hayatımı alnıma yapıştırılan “EvdeTekBaşına” hashtag’i ile yaşadığım şu günlerde, şimdi aramızdan ayrılmış olan bir insanı yeniden keşfettim.
Aslında asıl büyük keşfim, geçen gün Fatih Çekirge’nin köşesinde okuduğum BBC Türkçe servisinin “Arşiv Odası” adlı belgesel arşivi oldu.
O arşivde 1996 yılında Levent Kırca ile yapılmış bir mülakatı izledim.
Sonra oturup Levent Kırca’nın 16 yıl boyunca hayatımıza girip, bizi gülüp geçirmiş “Olacak O Kadar” programlarından bazılarını yeniden seyrettim.
*
Yaşım mı, yoksa şu an dünyanın bütün insanları ile birlikte içinde bulunduğumuz psikoloji mi bilmiyorum...
Ama BBC Arşiv Odası’ndaki mülakattan çok etkilendim...
*
Kırca’ya “Taklit etmekte zorlandığınız kişiler var mıydı” diye soruluyor.
O da “Evet, mesela Mehmet Barlas’ı taklit etmekte çok zorlandım” diyor...
Asıl önemlisi devamında anlattığı şeyler:
“Daha sonra bir yemekte bunu Mehmet Barlas’a söylediğimde bana şu cevabı verdi:
Normal... Annemle babam da beni yaparken epey zorlanmışlar...”
*
Düşündüm de...
Demek ki o yıllarda mizahçılarla gazeteciler arasında böylesine sıcak, güzel, insani ilişkiler varmış.
SAKİN VE GÜVEN VEREN BİR SUNUCU NE KADAR ÖNEMLİ
BBC Arşiv Odası programı ile birlikte harika bir program sunucusu, daha doğrusu “narrator” (anlatıcı) keşfettim. Programı sunan Aylin Yazan her mülakatı o kadar güzel, sakin ve güven verici bir üslup ve Türkçeyle konuşuyor ki... Bu tür bir sunuculuğu ne kadar özlemişim...
Buradan kendisini kutluyor ve teşekkür ediyorum.
Arşiv Odası’na müthiş bir kalite ve güvenilirlik getirmiş.
KİM İLK GÜN BÖYLE BİR ŞEYİ ARAYA SIKIŞTIRIR MERAK ETTİM
HAYRETLE okuyorum... Bütün dünya panikte...
Ülke baştan sona korona histerisini yaşıyor... Okullar kapatılmış...
Ve çocuklara uzaktan eğitim programı başlatılıyor...
İşte böyle bir sırada kimse o, hangi kafaysa...
İlk gün eğitim programına Adnan Menderes’in idam edilişini gösteren çizimler koyuyor...
*
Merak ediyorum...
Kimdir, hangi kafadır, kime, neye hizmet için böyle bir şey yapmıştır...
Neyin fırsatçılığıdır bu...
Kime yaranma, hangi durumdan vazife çıkarma gayretidir...
*
Eğitimciliğini herkesin beğendiği Milli Eğitim Bakanımıza sormak isterim...
Sayın Bakan, siz çocuğunuza böyle bir günde anlatmak için bula bula tarihimizin bu trajedik olayını mı bulurdunuz...
Memnun olur muydunuz zaten psikolojik baskı altındaki çocuğunuzun böyle bir günde bunu seyretmesinden...
Nitekim bakan da çok rahatsız olmuş ve bunu çok net bir açıklamayla duyurdu.