Önceki gün Davos'ta paydaş kapitalizme geçen 61 şirket

Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.
Çok sevinerek katıldım.
Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.
*
Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.
Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.
“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir
Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.
Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.
ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.
Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...
*
Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?
“Poker Face”
Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...
*
Aralık ayı içki ayıdır.
Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...
Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...
Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...
Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...
Nasıl duracaksınız?
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign”
Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...
*
Tamam güncel olan o...
Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...
Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.
Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...
Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.
Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.
En ilgincinden başlayayım.
SORU ŞU:
Çünkü Türk dış politikasının en gizli nabzı orada atıyor....
Özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dış gezilerinde...
Bakanlık sitesi arşivine konan bu gezilere ait görüntüler, gazete ve televizyon haberlerine pek yansımayan “yeni trendleri” anlatıyor...
Şu an önümde son iki geziye ait görüntüler var...
Birincisi Libya’dan...
Savunma Bakanı geçenlerde Libya’yı ziyaret etti...
Orada düzenlenen gecenin en vurucu cümlesini gazetelerde ve internet sitelerinde okuduk.
Yapılan o erkek geyikleri...
Hani bir uçtan ötekine şifreli diye fantezi meraklılarının yaptığı o anatomik paylaşımlar...
Kadınlar, siyasetçiler hakkında o yazılıp çizilen fıkralar...
Paylaşılan siyasi karikatürler...
Normal sohbetlerimizde ağzımıza almayacağımız ifadeler, kavramlar, küfürler...
O iki fotoğraf şu:
Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...
Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...
Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...
Avrupa’nın seçilmiş insanlarından birinden şu Twitter mesajı geldi:
“Şundan emin olun. Benim başbakanlıktan ayrılmam çok sıradan ve sıkıcı bir şekilde olacaktır...”
Mesajın altında, Almanya’nın seçilmiş başbakanı ve şu an dünyanın en başarılı lideri sayılan Angela Merkel’in adı vardı.
Hesap gerçekten onun mu, yoksa birisi onun adına şaka mı yapıyor tam öğrenemedim...
Ama hepimiz biliyoruz ki, onun görevden ayrılması gerçekten çok sıradan bir şekilde olacak...
Nasıl mı?
*
Onun adı yok...
Sadece “The Stranger”, yani “Yabancı” diye biliyoruz...
Arada bir bowling salonunun barında tek başına otururken görürüz onu...
Genellikle de Jeffrey Lebowski’ye ettiği büyük laflarıyla hatırlarız...
Mesela aklımdan hiç çıkmayan şu lafı:
“Bir ülkede bazen bir adam gelir ve...”
“Yabancı”
Epeydir aradığım bir insandı.
Çünkü elinde müthiş bir veri tabanı var.
20 milyon müşteriye hizmet götürüyor. 11 bin çalışanı var.
Dolayısıyla pandemi sırasında kim ne tüketti, ne kadar evde oturdu, ne harcadı, bugün durum ne herkesten iyi biliyor.
Karşımda uzun saçları ve hali tavrı ile klasik bir enerji şirketinden çok Silikon Vadisi’nde yükselen bir startup tipi duruyor.
Murat Pınar
Türkiye hakkında ona sormak istediğim çok şey var.
Önceki gün Davos'ta paydaş kapitalizme geçen 61 şirket
Önceki gün Davos’un “online” koridorlarında dolaşırken çok önemli bir gelişmeye tanık oldum.
Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.
Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.
*
Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...
Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.
Yani “hissedarlar kapitalizmi”...
Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.
Şimdiyse bir “stakeholder capitalism” kavramı doğdu.
Üretim veya hizmet sürecine katılan herkese zincirleme sorumluluklar yükleyen bir kapitalizme geçiş tartışılıyor.
Üreticiden tüketiciye kadar her aşamayı bu zincirin içinde sorumluluklara davet eden yeni bir kapitalist ahlak bu.
*
Sadece bir AVM’deki son satış noktasındaki kârı değil, üreticinin de hakkını ve ahlakını düzenleyen bir zincir bu.
Ama sadece bu aşamalardaki fiyatlama ve maliyetlerle sınırlı değil.
Aynı zamanda çevrenin korunması, insan hakları, gaz salınımının kontrol altına alınması gibi ölçüleri ve taahhütleri de içeriyor.
*
International Business Council ve Dünya Ekonomik Forumu ortaklaşa olarak “Stakeholder capitalism metric” adlı bir uygulama ve ölçüm listesi çıkardı.
Ve önceki gün itibarıyla 61 küresel şirket bunlara uyacaklarını ilan ettiler.
HANGİ ŞİRKETLER
VİSKİCİ SUNTORY, BİRACI HEİNEKEN VAR PETROLCÜ ENİ, BANKACI MASTERCARD DA
DAVOS’ta “paydaş kapitalizmi” ölçülerini kabul ettiğini açıklayan 61 şirketin çok geniş bir dağılımı var.
Listenin tamamı Davos Forum Platformu’nda yayınlandı.
Ben, Türkiye’de de bilinen bazılarının adlarını vereyim:
Nestle Sony Mitsubishi IBM McKinsey PayPal Unilever Mastercard Heineken Deutsche Post Banco Santander Credit Suisse Allianz Eni Delioitte HP HSBC Royal Philips UBS Hatta Japonya’nın en büyük viski üreticisi Suntory de bunu kabul ettiğini açıklayan şirketler arasında.
İKTİDAR YANLISI KÖŞE YAZARINA PAYDAŞ KAPİTALİZMİ TAVSİYESİ
İKTİDARI koşulsuz destekleyen bazı gazete ve köşelerde bile son günlerde gıda fiyatlarındaki artışla ilgili şikâyet yazıları var.
Böyle durumlarda gözler hemen son satıcıya çevrilir. Mağaza denetimleri gibi daha çok eski sosyalist ülkelerde görülen uygulamalara başvurulur.
Oysa geliştirilen “paydaş kapitalizmi” sistemi, ekonomik süreçlerin her aşamasına ahlaki ölçüler ve taahhütler getirdiği için daha kalıcı çözümler getirebilir.
Önceki gün açıklanan 61 şirketlik listede hiçbir Türk şirketi yok.
Oysa Türk şirketlerini de “paydaş kapitalizmi”ne geçmelerini teşvik ederek gıda fiyatlarının normalleşmesi için iyi bir yol açılabilir.
GÜNÜN KONUSU
UĞUR MUMCU İLE TEĞMENİN AŞKI ARASINDA KALAN O KIZA NE OLDU
24 Ocak günü, Uğur Mumcu’nun katledilişinin yıldönümüydü.
Emekli Koramiral Atilla Kıyat “Gazete Pencere”de onunla ilgili güzel bir yazı yazmış.
Atilla Kıyat, Türk Silahlı Kuvvetleri Akademisi’ni birincilikle bitiren ilk deniz subayı.
Yazısında Uğur Mumcu ile ilgili hiç bilmediğim bir hatırasını anlatıyor.
Aynen aktarıyorum:
*
60’lı yılların başı..
Uğur Mumcu Ankara Hukuk Fakültesi öğrencisi...
Atilla Kıyat ise yeni mezun teğmen...
İkisi iyi arkadaş.
Bir gün Uğur Mumcu, Atilla Kıyat’ı evine davet ediyor ve orada çok hassas bir konuyu açıyor.
Uğur Mumcu bir süre önce bir kızla tanışmış ve ona âşık olmuş.
Ama beraber olduklarında kız ona seslenirken sık sık Uğur yerine Atilla diyormuş.
Uğur Mumcu, ‘Ben kıza âşık oldum ama bu kız hâlâ sana âşık’ diyerek, ‘İkinizin mutluluğu için ben aşkımdan vazgeçme kararı aldım’ diyor.
*
Peki sonra ne olmuş?
Atilla Kıyat sonrasını da şöyle anlatıyor:
“Sarılıp öpüşerek ayrıldık...
Bir daha yüz yüze konuşmadık...”
*
Tabii bu ilginç anıyı okuduğumda merak ettim.
Bu hikâyenin bir de
üçüncü tarafı var...
Adı verilmeyen kız...
Acaba o kız kimdi?
Ve bu olay hakkında o ne düşünmüştür...
Zor bir durum yani...
SURİYE’DE BU SAVAŞ İÇİNDE BÖYLE BİR FUTBOL MU VAR
D-SMART Türkiye’nin futbol tarihinde bir ilke imza attı. Asya kıtasının en büyük uluslararası futbol turnuvalarını 4 yıl boyunca yayınlayacak.
Böylece futbolu dünyanın 360 derece ekseninde izleme imkânımız olacak.
Yani sadece Avrupa liglerinden ibaret olmadığını da göreceğiz.
*
Asya futbolunda çok önemli gelişmeler var.
Şimdilik onları sadece Premier League’de oynayan Güney Koreli Son Heung-min ve Shinji Kagawa gibi Japon futbolculardan tanıyoruz.
Oysa bu ülkelerin ligleri de çok canlı.
Ayrıca Ortadoğu ve Arap ülkelerinde de büyük bir gelişme yaşanıyor. Bunları izlemek çok ilginç olacak.
*
D-Smart daha yayına başlamadan dün yapılan tanıtım programlarında ilginç bir şeyi öğrendim.
Dün kura çekimi yapılan Asya’nın 2 numaralı kupası AFC’nin Batı grubunda en iddialı takımlardan biri Suriye’ymiş...
Bunca yıkım ve savaş içinde hâlâ iddialı bir futbol takımı çıkarabilmek ilginç değil mi...
Ne diyorlardı...
Futbol sadece futbol değildir...
Tebrikler D-Smart...
BU YOZLAŞMIŞ POLİTİKACILAR OLDUKÇA ROCK MÜZİK HİÇBİR ZAMAN ÖLMEYECEK
SEYRETMEK için sıraya koymuştum ama New York Times benden önce davrandı ve çok övdü.
Latin Amerika’da rock müzik tarihini anlatan müthiş bir belgesel...
Önceki gece tamamını seyrettim.
İngilizce adı “Break It All: The History of Rock in Latin America”.
Birkaç arkadaşıma bahsettim ama “Rock müzik beni ilgilendirmez” dediler.
Oysa “Rock müzik sadece müzik değildir” dedirtecek kadar da siyasi bir belgesel...
Aynı zamanda sosyolojik ve kültürel...
Rock müziğin Latin Amerika’daki iç savaşlar, uyuşturucu savaşları, ekonomik krizler ve askeri darbeler süresince nasıl güçlü bir muhalefetin sesi olduğunu anlatıyor.
*
Ben ki müzik hastasıyım, meğer koskoca kıtanın rock müzik geleneğini hiç bilmiyormuşum.
İnanılmaz iyi gruplar, çok özgün rock denemeleri, Latin Amerika kültüründen kaynaklanan grupları... Ve bir de olağanüstü zenginlikte bir ritim anlayışı....
Bu dizi sayesinde Cafe Tacuba, Caifanes, Mana, Soda Stereo gibi harika grupları keşfettim.
Özellikle, Caifanes’in “Negra Tomasa” adlı şarkısını dinlemenizi öneririm. Kaçırılmaması gereken bir belgesel...
*
Dizi, Latin Amerika’nın bir türlü kırılamayan makûs talihini de anlattıktan sonra şu cümleyle bitiyor:
“Bu yozlaşmış politikacılar var oldukça rock müzik de halkın ona karşı derin isyanını anlatmaya devam edecek...”
ÇARPICI GERÇEK: MÜZİK GELİRLERİNİN YÜZDE 85’İ BAKIN NEREDEN GELİYOR
DÜNYANIN önde gelen müzik ekonomisi haber sitesi Music Business Worldwide önceki gece çok ilginç bir rakamı yayınladı. 2020 yılının ilk 3 ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde müzikten gelen paranın yüzde 85’i Spotify, Apple Music, Amazon Music ve YouTube gibi streaming müzik platformlarınca sağlanmış.
Bu rakam 2019 yılının aynı döneminde yüzde 80’miş... Yani bir yılda 5 puan birden yükselmiş.
Bazıları “Bu, müzik tarihindeki en büyük parasal ekonomi” diyor.
Ancak Rolling Stone dergisi “Hayır bu doğru değil” diyor.
Müzik ekonomisi 2019 yılında 20.2 milyar dolar iş yapmış.
Oysa 2004 yılında, yani daha streaming teknolojisi devreye girmeden önce küresel müzik gelirleri 20.3 milyar dolarmış.
Yani geçen yıl rekor kırıldığı haberleri şehir efsanesiymiş.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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