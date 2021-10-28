Önceki gece bu istihbaratı iki ayri kişiden dinledim

Sokağa çıkmama kurallarına uydum.
Maskesiz gezmedim.
Sosyal mesafeye hep dikkat ettim.
Evde kapalı olduğum günlerde bile sporumu ihmal etmedim.
Sonra aşı dönemi geldi...
Önce 2 Sinovac oldum.
Sonra 2 BioNTech oldum.
Hayır hayır, geçirdiğim COVID-19 yüzünden değil.
Tam aksine cumartesi günü yapılan test negatif çıkmıştı.
Yaptırdığım 4 aşı sayesinde hafif bir nezleden bile hafif geçmişti.
Uykusuzluğumun nedeni 10 Büyükelçinin istenmeyen insan ilan edilmesi de değildi...
Nedeni, benim gibi bir spor manyağı için, tarihte az görülecek bir derbi gecesi olmasıydı...
Düşünebiliyor musunuz?
Siz “brunch şampanyacıları”, tabii ki siz de kadehinizi kaldırabilirsiniz...
Şu güzel pazar sabahı size çok umut verici bir haberim var...
Çok değil... İki-üç yıl sonra bir hapla gençleşme ihtimaliniz çok yükseldi...
*
Size ölümsüzlük vaat etmiyorum ama...
En geç 10 yıl içinde, sizi 150 yaşına kadar yaşatacak çok önemli gelişmeler olabilir.
Silikon Vadisi’nin en zengin 10 adamını alın...
Yani yüzde yüz Müslüman adı ve soyadı...
Dünya artık onu “Mo Salah” olarak tanıyor.
Liverpool’un şahane oyuncusu...
*
Bu yıl İngiliz futbol liginin başından beri Liverpool’u uçuruyor...
Ne Messi bıraktı ne Ronaldo...
İki haftadır futbolla ilgilenen herkes onun Manchester United’a attığı golü ve asisti konuşuyor.
Şimdiden futbol tarihine geçti...
Rehberimiz, vitrindeki süs eşyaları arasındaki bir domuz dişini gösterip şunları söyledi:
“Domuz insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvandı. O nedenle mezarlarda bulduğumuz süs eşyaları domuz dişinden yapılmış eserlerdi.”
*
Demek ki domuz, bu topraklarda, yani Mezopotamya’da insanoğlu ile birlikte yaşamaya başlayan ilk hayvanlardan biriymiş... Ne ilginçtir ki yine bu topraklarda doğan iki inancın, Müslümanlığın ve Yahudiliğin de haram ilan ettiği ilk hayvan oldu.
Diyarbakır’da rehberimizden bunu dinlememizden 48 saat sonra dünya medyasına şu haber düştü:
New York Üniversitesi’nden bir doktor grubu çok ilginç bir deney gerçekleştirdi.
Domuzun bünyesinde geliştirilen bir böbreği, ailesinin iznini alarak, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın bedenine bağladılar.
“Dans etmek kalplerimizin konuşmasını duymaktır...”
*
Halay da bir danstır...
Dans literatüründeki adı “folklorik dans”tır...
-
Fanatikler danstan korkarlar... Aralarında “hayatında hiç dans etmemiş olmakla” övünenler vardır.
Korkmakta haklıdırlar... Çünkü dans, onları besleyen nefreti, bir ilkokul çocuğunun bembeyaz silgisi gibi yumuşacık dokunuşlarla siler...
Yok eder...
Muhafazakâr bir ailenin üyesiydi...
Dün bizim mahallede onun hakkında yazılanlara baktım...
Üzülerek gördüm ki bu insanı hiç tanımıyormuşum...
Meğer tam da Türkiye’nin bugünlerde aradığı insanmış...
Hürriyet’te Yalçın Bayer’in yazısını okudum.
Onun daha ilk ve orta eğitimden başlayan bilim tutkusunu...
Üniversite yıllarını, sonrasını, Türk sanayisinin gelişmesi için verdiği mücadeleyi...
Bu bir maç kuyruğu değil...
Bir pop müzik konseri kuyruğu değil...
Ahmet Güneştekin’in geçen cumartesi Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” sergisine girmek için bekleyen insanlar bunlar...
Sanat alanında böyle bir kuyruğu geçtiğimiz 10 yıl içinde iki defa gördüm...
Biri İstanbul’da Sakıp Sabancı Kültür Merkezi’ndeki Picasso sergisiydi.
Öteki de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisiydi.
Bugüne kadar
Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.
O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...
Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.
İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...
Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...
Mesela şu fotoğraf.
1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.
Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Önceki gece bu istihbaratı iki ayri kişiden dinledim
Durun hemen heyecanlanmayın. Öyle ittifakları altüst edecek, seçimi öne aldıracak, büyükelçi krizini çözecek muazzam bir siyasi istihbarat değil...
Ben naçizane bir magazin yazarıyım, tabii ki bir magazin istihbaratı bu...
*
Önceki gece yine uykusuz kalıp New York’taki “Ahmet Ertegün’ü anma yemeği”ni dakika dakika izledim.
Türkiye ile ABD arasında patlayan ve çok kötü bir noktaya gidebilecek büyükelçi krizinin tatlıya bağlanmasından 24 saat sonra New York’ta Türkiye ile ABD’yi birbirine bağlayan müthiş bir geceydi bu.
Geceye davetliydim, ama COVID-19 pozitif yüzünden katılamadım. Bedenim orada değildi ama aklım oradaydı... Gece boyunca konuştum katılanlarla... Bu arada Plaza otelinin kulislerinde Ahmet Ertegün’ün eski dostlarının fısıldadığı, benim için müthiş bir bilgi aldım...
*
Türk magazininin 1990’lı ve 2000’li yıllarının en büyük konularından biri şuydu:
“Tarkan, bir dünya starı olacak mı?”
Ahmet Ertegün bu işe el atmıştı. Onu Amerika’da star yapacaktı.
Ama bir türlü olmadı...
Önceki gece öğrendik ki, Ahmet Ertegün’ün Amerikan piyasasına asıl getirmek istediği sanatçı başkasıymış.
Tanju Okan’ı getirtmek istiyormuş.
*
Bu istihbaratı geceye katılan birinin ağzından aynen aktarıyorum:
“İki ayrı Ertegün kaynağından bizzat duyduğum -ki biri Linda Wachner, Mica’nın ‘power of attorney’si, yani vasiliği onda, Tanju Okan’ı çok sevmiş, çok getirmek istemiş ve hatta aralarında epey de konuşma geçmiş.
Belki ikisinin de ‘parti’lemeyi sevmesi ve güzel sese olan zaafları birbirlerini bir araya getirdi. Ne olursa olsun, Tanju Okan’a karşı büyük bir sevgisi varmış.”
ACABA HANGİ ŞARKILARINI DİNLEYİP BUNA KARAR VERDİ
BUNU duyunca şöyle koltuğuma yaslandım ve hayal etmeye çalıştım...
Tanju Okan’ı İngilizce bir şarkı söylerken duymaya, yüzünü görmeye çalıştım...
Yabancı dilde söylediklerine tekrar baktım.
İki İtalyanca şarkısı var.
“Ciao Ciao Bambina” ve “La Piu Bella Del Monde”
İkisi de fena değil.
İngilizce söylediği şarkılara gelince:
Tek piyano ile söylediği “The Shadow Of Your Smile”
Bence başarılı...
Ama İngilizce söyledikleri arasında en başarılısı “There Goes My Heart”tı galiba...
Kaydı çok kötü olmasına rağmen, arkasındaki orkestra çok başarılıydı...
*
Neden olmasın dedim... Tahmin ediyorum Ahmet Ertegün de özellikle onun bu şarkısını dinleyince böyle düşünmüştür...
Bu şarkı Atlantik stüdyolarında kaydedilseydi herhalde çok başarılı olurdu.
AKDENİZ DOKUNUŞU
VERSACE VE DOLCE GABBANA KARIŞIMI HARİKA BİR SALON
HİÇ şüphesiz bu gecenin bir de gizli kahramanı vardı.
Ali Arıkan...
Sinema ve müzik alanındaki büyük bilgisi başarıda büyük rol oynadı.
Gece için hazırlanan ‘Ahmet Ertegün’ belgeselini iki kere dikkatle izledim.
Çok güzel bir film olmuş.
Onun hayatına ait bölümlemeler çok zekice yapılmıştı.
Salonun düzenlenmesine gelince, o da çok başarılıydı. Kim hazırladıysa kutlarım.
Kırmızı tonun hâkim olduğu masaların düzenini çok beğendim.
Eminim gecenin Amerikalı davetlilerini çok etkilemiştir.
Çünkü Amerika’daki bu tür davetlerde görmediğimiz, adeta Versace-Dolce Gabbana karışımı bir Akdeniz dokunuşu vardı.
MICK JAGGER ANLATIYOR
BODRUM’DAKİ EVE ONDAN ÖNCE GİTTİM. O, EVE ÜÇ DANSÖZLE GELDİ
GECEYE video ile katılan Mick Jagger anlatıyor:
Ahmet’in farklı yönü sanatçılarının müziğini sevmesiydi. Müziği severdi. Ama iş yapmayı da severdi. Arasında seçim gerekirse her zaman müziği seçti.
Ray Charles, Atlantic’ten neden ayrıldı? Para için. Ama Ahmet bunu anladı, kabul etti, amenna dedi ve ikisinin arkadaşlığı hayatının sonuna kadar devam etti.
Sanatçılarının seslerini, vokallerini özellikle bir maestro gibi kendisi düzenlerdi.
Ray Charles’a diyor ki, ‘Sen ya Nat King Cole ya da Charles Brown gibi söylüyorsun, sen gibi söyle.’ Ve sonra ilk hiti olan Mess Around’u Ahmet Ertegün yazıyor. Ray Charles, o şarkıyla oluyor.
Stüdyoda olmayı çok severdi, her zaman “Şunu şöyle çal” diye direktif verirdi. Ne zaman ki uykuya dalardı, o zaman bilirdik ki tamam bu, albümün single’ı.
Ben Bodrum’a Ahmet ilk evini yaptırdığında gittim. Ahmet’ten önce evde ben kaldım, hatta o zamanki eşimle (Jerry Hall’dan bahsediyordu belli ki) evde kalıyoruz, çat kapı Ahmet geldi. 17 odalı ev, ben hoş geldin demeye indim, o da bana hoş bulduk demek için üç tane dansöz getirmişti.
Mica, Ahmet için çok iyi bir eşti. Siz pek bilmezsiniz ama Ahmet çok eğlenceli bir adamdı, Mica da hep onu hoşgörüyle karşılardı. Ahmet, muzır fıkra anlatmayı çok severdi, “Punch line”a gelince de Mica elini tutar “Off, Ahmet” derdi. Birbirlerini tamamlarlardı.”
YÖNETMEN ARTIYOR
SOPRANO GİBİ BİR FİLM YAPACAKTIK, ANA KARAKTER AHMET OLACAKTI
RAY Charles’ın hayatından esinlenen “Ray” filminin yönetmeni Taylor Hackford anlatıyor:
“The Sopranos gibi bir dizi yapmak istedik, ana karakteri Ahmet Ertegün olacaktı. Çok istedik, olmadı. Mick Jagger hâlâ istiyor.”
OYUNCU ANLATIYOR
FİLMDE AHMET’E OMLET DİYEN OTİS REDDİNG’Dİ
RAY filminde Ahmet Ertegün’ü oynayan Curtis Armstrong anlatıyor:
Ray filminde iki yer var. Doğru ama yeri doğru değil: “Ahmet için, ‘Ne o isim, Omlet mi?’ diyen aslında Otis Redding. Ve filmdeki ‘Your slip is showing’ yani “Eroin ve kokain belli oluyor artık” dediği kişi. Bunu Eric Clapton’a söylemiş.”
VİDEO KONUŞMALARI
ROCK’ÇILARI MİCK VE PLANT CAZCILARI WYNTON MARSALİS
1970’lerin efsane müzik dergisi Rolling Stone’un kurucusu Jean Wenner’in konuşması, gecenin müzik sosyolojisi çıtasını yukarı çekti.
Ünlü caz ustası Wynton Marsalis’in adeta naratör gibi yaptığı konuşma çok sıcaktı. “Onun arkadaşı olmakla gurur duyuyorum” demesi çok sıcaktı.
Ünlü rock’çı Kit Rock’ın konuşması, onun cenazesi için İstanbul’a kadar gelen bir son yolculuk dostunun konuşmasıydı.
Efsane Led Zeppelin’in efsane üyesi Robert Plant’ın “Ahmet, benim için gerçekten çok özel bir arkadaştı” demesi bütün 1970 veteranlarını mest etti.
New York eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg’in, onun yardımsever yanını vurgulaması dikkat çekiciydi.
Tabii bir de Mick Jagger var ki, çok ilginç şeyler anlattı. Onu da yandaki bölümde yazdım.
BENİ ŞAŞIRTAN ‘BANG BANG’ FOTOĞRAFI
FİLMDE beni en şaşırtan fotoğraflardan biri Ahmet Ertegün ile ‘Sony and Cher’in birlikte çekilmiş karesiydi.
1966 yılının şarkısı. O yıl üniversitenin birinci yılındayım.
Ve bitiyordum bu şarkıya...
Belgeselde bir de 1947 yılı vardı.
Atlantik şirketini kurduğu yıl.
O da benim doğum yılımdı.
GAZETECİ GÖZÜYLE
Downton Abbey görüntülü gece
GECEYE katılan T24 yazarı Mehmet Yılmaz anlatıyor:
KIYAFET DİSİPLİNİ
Türkler, bu tür toplantılarda kıyafet kurallarına uymakta güçlük çekerler, blucinle düğünlere gidenleri, tişörtle Altın Portakal ödülünü almaya çıkanları bu yüzden pek yadırgamayız.
Plaza’daki gala yemeğinde bu nedenle hafiften bir Downton Abbey havası vardı diyebilirim.
Bütün kadınlar tuvaletli, bütün erkekler smokinliydiler.
GECENİN GOSPEL’İ
Gece, Ertegün’ün müzik alemine armağan ettiği gruplardan biri olan Foreigner ile devam etti. Foreigner’in en çok bilinen şarkısı “I Want to know what love is”e, bir gospel grubuyla birlikte bütün salonun vokal yapması özel bir an olarak anılarımda kaldı.
HALAY VAR MIYDI?
Gecenin en önemli eksikliği ise halay çeken olmamasıydı. Burhan Öcal’ın solo performansı ise salondaki ses sisteminin azizliğine uğradı.
EŞBAŞKAN ANLATIYOR
AHMET VE MİCA ÖRNEK BİR ÇİFTTİ
BU başarılı geceyi düzenleyen Türkiye Amerika Dernekleri Federasyonu’nun Eş Başkanı Suzan Sabancı Dinçer anlatıyor:
Ertegün çifti, çok örnek bir çift. Yeni nesil Türklere nasıl iyi bir Türk ve aynı zamanda global olmayı gösteren bir çift. Bu gece yeni nesile imrendirici olabildiysek çok mutluyum.
Onlar Türkiye’yi taşıyacak.
Türkiye’yi daha da iyi bir yere götürecek.
GECENİN SÜRPRİZ KONUĞU
GECENİN bir de sürpriz konuğu vardı. Ünlü sanatçı Marina Abromoviç. Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında sanat programları yapan Elif Dürüst ve Contemporary İstanbul yöneticisi Rabia Güreli arasında bu pozu verdi.