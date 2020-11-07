Önce 2 telefon geldi sonra da bu fotoğraf

Taksi şoförü 20 yaşlarındaki kadın müşterisini aldığında hava kararmak üzereydi...
Yolcunun verdiği adrese geldiklerinde ise hava iyice kararmıştı...
Şoför taksimetreyi durdurup müşteriye döndüğünde şaşırıp kaldı...
Arka koltukta kimse yoktu...
Oysa kapının açılıp kapandığını duymamıştı...
Ayrıca o açmadan kapıların kilitleri açılmıyordu...
Şoför durumu bağlı olduğu şirkete bildirdi.
Önce Kadıköy Belediyesi’nin bir görevlisi... Bir kova taşıyıcısı, o sesi duydu...
Herkesi uyardı...
Sonra Tunceli AFAD’dan bir görevli bebeğin yanına indi...
Büyük bir sevgiyle elini tuttu Ayda bebeğin...
Hemen yanında Manisa Belediyesi’nden bir görevli vardı...
Bir jandarma görevlisini gördük o arada...
Biraz ileride Bursa Belediyesi’nden bir başkası...
Saat 01.00 civarı...
Alt kattan aniden bir çığlık geliyor...
Koşuyoruz...
Torunum Zeynep, ağzında maskesi ile haykırıyor...
“Kurtuldu... Yaşasın İdil kurtuldu...”
Kendim kadar eminim... Aynı an, Türkiye’nin dört bir yanında evlerden aynı sevinç çığlıkları yükseliyordu...
*
Sonra sabah oldu...
Tahminen 5 veya 6 Ekim günü...
İzmir’in Kordon Boyu’ndan geçen bir otomobil fotoğrafta gördüğünüz bu binanın önünde durur...
Şoförün yanındaki kapı açılır, yuvarlak gözlüklü, papyonlu ve ince yapılı bir adam iner...
Biraz sonra binanın önünde kendisini karşılayanlarla birlikte bu pozu verecektir...
Bu fotoğraf karesi 72 yıl arşivlerde kaldıktan sonra bu yıl eylül ayında yayınlanan bir kitapta gün yüzüne çıkacaktır.
Kadere bakın ki, bu kitap, İzmir’de cuma günü yaşanan depremden bir hafta önce
Sallanırdı bizim evlerimiz...
Durmadan, sık sık sallanırdı...
*
İdmanlıydık... Evimiz sallanmaya başladığında dışarı fırlamak biz çocuklar için hulahup çevirmek kadar basitti...
Çünkü kaçmak için ya aşacak bir kapı, ya da inecek üç-beş basamak vardı.
*
Benim çocukluğumda İzmirli, bir San Franciscolu, bir Tokyolu gibiydi...
Tek katlı evlerimiz, iki katlı yuvalarımız en büyük dostumuzdu...
İki yıl önce Yeni Şafak gazetesinde Ergün Yıldırım’ın yazısında okumuştum.
Beyaz muhafazakâr portresini şöyle çiziyordu:
*
Bunlar “kentlileşen muhafazakârlardır”.
Ekonomik açıdan belli üst gelir grubuna mensupturlar.
Çocukları kolejlerde okuyor.
Tüccar, sanayici, bankalarda tepe yönetici ve iyi para kazanan doktorlar gibi meslek gruplarında yer alıyorlar.
Çocuklarını kolejlere göndermek için çok para harcıyorlar.
Bu Cumhuriyet Bayramı günü...
Yazıma Sabancı Grubu’nun hazırlattığı “29 Ekim” videosu ile başlayacağım... Çünkü çok sevdim bu videoyu...
Ekrandaki Cumhuriyet sanatçısı soruyor:
“Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?”
Ve başlıyor saymaya...
“Her kız çocuğu ilkokula başladığında, Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi...”
*
Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
Ama geçen hafta bir gelişme daha oldu ki, onu da muhtemelen benden okuyacaksınız...
Önce hikâyenin başından başlayalım.
Povalikhino Moskova’nın 500 km kadar doğusunda küçücük bir kasaba...
Eylül ayının başında bu kasabada yerel seçim vardı.
Kasabanın belediye başkanı Nikolay Loktev tekrar seçileceğinden emindi ama bir sorunu vardı.
Seçimde karşısına hiçbir aday çıkmamıştı.
Bu da seçimi şaibeli hale getirebilirdi.
Onu Türk magazin tarihine geçiren olaylarından biri “bir gün” süren evliliğiydi. Geçen gün Jülide Ateş’in programında o bir günlük evliliğini anlattı.
Bozulmasının arkasında bir evlilik sözleşmesi hikâyesi varmış.
Tesadüf dün bunu okuduğumda, Tansu ile benim evliliğimizin 50’nci yıldönümüydü.
*
Tansu’yla 24 Ekim 1970 günü İzmir’de evlendik.
Anadolu Ajansı’nın bu yıl temmuz ayında, yani pandemi ortasında yayınladığı “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümünü okuyor ve fotoğraflara bakıyorum.
Hemen söyleyeyim...
Çok güzel bir çalışma...
Türkiye ve dünyanın 100 yılı benim de 73 yılım oluyor... Albümün üçte ikisi benim de yaşadığım, tanık olduğum olaylar zinciri...
Bazı bölümlerini gurur duyarak, bazı bölümlerini çok üzülerek, bazı bölümlerini kaşlarımı çatarak, bazılarını seven bir gülümsemeyle hatırlayarak tek tek seyrettim...
Ajansa bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum...
*
Varlıklı “Beyaz Türk” çevrelerinin son günlerdeki en moda güzergâhı hiç şüphesiz Urla...
Gün geçmiyor ki, Instagram’da, arkadaş sohbetlerinde Urla’ya gidip oradan paylaşım yapan bir grup tanıdık insan görmeyeyim...
Dikkat ediyorum yeni ziyaret güzergâhında “olmazsa olmaz” üç-beş yer var.
Bir numara hiç şüphesiz, bir gün başlarsa, şu an için Türkiye’nin Michelin yıldızı almaya en yakın adayı Od Restoran...
İki numara Can Ortabaş ve Bülent Akgerman’ın “Şarap bağları” ve öteki şarap üreticilerini de kapsayan “Urla Bağ Yolu”...
Daha genç ve daha butik bir restoran “Vino Locale”...
Tasarım olarak
Konu Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıydı.
“Fikriyatımız iktidarda değil” demişti ve benim bu konudaki görüşümü soruyorlardı. “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” dedim.
“Peki hiç olmazsa kimin fikriyatı iktidarda, o konudaki görüşünüzü söyleyin” dediler.
“Hayır o da siyasete girer” dedim...
“Peki sizin fikriyatınız iktidarda mı” diye ısrar ettiler.
“Vallahi kimin fikriyatı iktidarda hiç fikrim yok” cevabını verdim.
Sonra da “Onu bilmem ama şunu biliyorum” dedim şu cevabı verdim:
Geçen hafta: Rusya ve Mısır Karadeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Nedir bu? Kime karşı?
Herhalde Gürcistan’a değil...
Biz S-400’leri Sinop’ta kime karşı denediysek, bu tatbikat da onun karşılığı olmalı...
Önceki gün: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’a çok yakın bir güvenlik ekibinin ağustos ayında gizlice Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüştüğü ortaya çıktı.
Alın size bir gerçekçilik örneği...
İddiam şu.
Tansu aradı.
Andre’yle konuşmuş...
“Bekir pek iyi değilmiş” dedi...
Artık böyle cümleleri sık sık işittiğimiz bir yaştayız...
Veda zamanı geldiğini hatırlatır sık sık bizim neslimize...
Tansu, Bekir’le de konuşmuş...
Sık sık konuşurlar...
Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor...
*
O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş...
Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı.
Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde.
Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde.
*
Aslında olay öyle çok büyük bir şey değil...
Ama benim gözümde büyük bir sosyolojik anlamı var.
Olay şu...
Güney Kore’nin en büyük eğlence şirketi Big Hit Entertainment halka açılıyor...
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değer bekleniyordu...
Yani bugünün eğlence dünyasında öyle çok büyük bir volüm değil...
Ancak dün bu açılışta çok önemli bir gelişme oldu.
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş olsa da muhtemel bir hava saldırısına karşı geceleri şehirleri karartılmıştı.
Sonra bizim nesil de tanıdı karartma gecelerini...
Yunanistan’la ne zaman savaş ihtimali çıksa, okul kitaplarını kaplamak için kullandığımız mavi kaplama kâğıtları, bu defa Yunan uçakları görmesin diye pencerelerimize yapıştırılırdı.
Sonra 60’lar, 70’ler, 80’ler geldi... Ülkenin karanlık dönemlerini yaşadık.
Bu defa “karartma günleri” lafını öğrendik...
Hani Funda Arar’ın şarkısında söylediği gibi...
“Bir zindanda koy ver beni
Önce 2 telefon geldi sonra da bu fotoğraf
Hani bir milletvekilinin Türkan Şoray için sarf ettiği o süfli cümleler vardı ya:
“Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi...”
Aynen böyle demişti...
*
Yazının çıktığı gün bir milletvekili aradı.
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ydı...
O gün yazımı okuduktan sonra Türkan Hanım hakkında o sözleri söyleyen milletvekilini aramış ve bu sözleri tasvip etmediğini söylemiş.
Telefonda bana Türkan Hanım hakkında çok güzel şeyler söyledi.
“O mülakatı ben de okudum. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ülkesine, halkına derin sevgiyle bağlı büyük bir sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu hem insanlığı hem de muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir.”
*
Önce bunu telefonda öylesine söylenmiş nezaket sözleri sandım.
Ama biraz sonra bu sözleri aynı cümlelerle Twitter hesabından da yayınladı.
Şimdi aradan bu kadar gün geçtikten sonra bunu yeniden niye yazıyorum?
İlk gün o kötü sözleri söyleyen milletvekilinin adını ve partisini açıklamamıştım.
Çünkü onun bireysel görüşleri olduğunu, partisini bağlamayacağını düşünmüştüm.
Çok haklıymışım...
*
Ama şimdi partinin yetkili bir ağzı bu güzel ve gönül alıcı sözleri söyleyince şimdi o milletvekilinin de partisini açıklayabilirim.
Partide herhangi bir temsil görevi bulunmayan AKP’li bir milletvekiliydi.
Oysa şimdi parti adına konuşma yetkisi olan bir yönetici konuşuyor.
*
O gün beni arayan ikinci kişi Türkan Şoray’dı..
Çok üzülmüştü o milletvekilinin sözlerine...
Ben de üzülmemesini söyledim ve Naci Bostancı’nın biraz önce bana söylediklerini aktardım.
Çok sevindi...
*
Zaman zaman, öteki mahallede de bazen Hülya Koçyiğit için benzer sözlerin söylendiğini görüyorum.
Türkan Hanım için düşündüklerimin aynısını Hülya Koçyiğit için de söyleyeceğim...
Bırakalım sanatçılar fikirlerini özgürce söylesinler...
Özetle Naci Bostancı’ya teşekkür ederim.
Hem Türkan Hanım’ın gönlünü aldı, hem de siyasette güzel bir geleneği başlattı.
44 YIL ÖNCE ÇEKİLEN BU KARE BİZE NE ANLATIYOR
BU fotoğrafı dün Tuğrul Eryılmaz’ın T24 sitesindeki köşesinde gördüm.
Tamamen unutmuşum...
1970’li yılların en parlak magazin dergisi sayılan Ses’te yayınlanmıştı.
*
Fotoğrafta kimler yok ki...
Hulusi Kentmen, Fatma Girik, Tarık Akan, Adile Naşit, Müjde Ar, Filiz Akın...
Ve sürpriz bir isim...
Türkan Şoray...
O gün ellerinde pankartlarla bir güçbirliği toplantısına katılmışlar.
1.500 sinema insanının katıldığı bir toplantıymış...
Konusu da sosyal, sendikal haklar, sansür ve örgütlenme hakkıymış...
*
Demek ki Yeşilçam’ın önde gelen kadınlarının ta o yıllardan beri gelen güçlü bir sosyal dayanışma yanı varmış.
Türkan Şoray’ın son mülakatındaki sözlerinin sağlam bir geçmişi varmış.
YÜZ FALI
SADİST PATRON VE KİBİRLİ BAŞKAN YÜZÜNÜ TERK ETMİŞ
BU fotoğrafı önceki gece CNN ekranından çektim.
Beyaz Saray’da bir basın toplantısı yapıp seçimlerde oy çalındığını, üçkâğıtçılık yapıldığını söyleyip hiç soru almadan ayrıldığı andı bu...
İki gün önce “Kazanmak kolay, kaybetmek zor” diyen popülist bir liderin kaybettiğini anladığı anın fotoğrafıydı yani..
- Gözler kabullenmişliğin ifadesi olarak kapanmış.
- Ağız ve dudaklar çaresizliğin ifadesi olarak hafifçe büzülmüş.
- Yüzün tamamına yalnız bırakılmışlık, ihanete uğramışlık çizgileri hâkim olmuş.
- Ama kesinlikle ‘Ben nerede hata yaptım’ dedirtecek tek çizgi yok...
- Kısaca ‘Çırak’ şovundan ve başkanlık döneminden alışık olduğumuz iki ifade yüzünü tamamen terk etmiş.
- Başarısız gördüğü çalışanlara “Kovuldun” derkenki sadist patron...
- Rakibi gördüğü siyasetçilere “Loser” (Kaybeden) derkenki kibirli başkan...
TİMUR SELÇUK
‘AYRILANLAR İÇİN’ POP KAFAMIZDA TÜRK PARANTEZİ AÇAN ŞARKIYDI
DÜN kaybettiğimiz Timur Selçuk’un bizden sonraki nesillere kalan şarkısı “Sen Nerdesin” ve bir de “İspanyol Meyhanesi”dir...
Ama benim için 1 numara hep “Ayrılanlar İçin” oldu...
Çünkü o sadece, ‘Türk müziğinin en romantik şarkılarından biri’ değildir.
Bir başka önemi daha vardır...
*
“Ayrılanlar İçin” 1964 yılında çıktı... O şarkının önemini anlamak için, 1964 yılına bir bakmak lazım.
O yıl...
- Beatles’ın “She Loves You” ve “I Wanna Hold Your Hand”i söylediği yıldı...
- Louis Armstrong’u o yıl “Hello Dolly” şarkısı ile tanımıştık.
- Animals kafamızı allak bullak eden “House Of the Rising Sun”ı çıkarmıştı...
- Bob Dylan “Times They Are A Changin”le ‘Bu ne ya’ dedirtmişti.
- Manfred Mann “Do Wah Diddy Diddy” ile ritim anlayışımızı başka bir yere çekmişti.
- Rolling Stones “Time is On My Side” ile yarım asır hayatımda kalacak bir dönemi açıyordu.
- Supremes, Marvin Gaye, Ronettes yaklaşmakta olan Motown dalgasını Türkiye’ye taşıyordu...
- Ve Righteous Brothers yıllar geçtikçe klasikleşecek “You’ve Lost That Lovin Feeling”i kafamıza çakmıştı.
İngiliz müzik devrimi dünyanın ve biz İzmirli çocukların aklını başından alıp götürmüştü.
*
İşte öyle bir yılda çıktı “Ayrılanlar İçin”... Ve birden hep birlikte söylemeye başladık. Timur Selçuk uzun saçları, modern görünüşü ve harika şarkısı ile 1964’te İngilizce düşünmeye, eğlenmeye başlayan pop kafamızda Türkçe parantezi açan sanatçıydı...
*
Biz onu Münir Nurettin Selçuk’un oğlu olarak değil, bizzat kendisi olduğu için çok sevdik. Bize aradığımız moderniteyi getiren genç adamdı.
Nur içinde yatsın...
EN GÜZEL FOTOĞRAFINI SINIF ARKADAŞIM ÇEKTİ
TİMUR Selçuk’un aklımda kalan fotoğrafı budur...
Aslında “Ayrılanlar İçin” şarkısından 11 yıl sonra Paris’te “Alexandre III Köprüsü”nde çekildi...
Çeken de Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksekokulu’ndan arkadaşım Ahmet Tangün’dü...
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