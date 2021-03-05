Ombudsman kardeşim biraz geri çekil reklam yapacağım

Bunu çizen kızın adı Sara Barakzay...
Afganistan’ın ilk kadın çizgi romancısı...
Adını ilk defa dün Guardian gazetesinde gördüm.
Ben onun hakkındaki bu haberi okurken, Türkiye’de gazetelerin, internet haber sitelerinin, haber televizyonlarının bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Reform Paketiydi...
İkisinin aynı güne gelmesi benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu.
Çünkü bu çizginin Türkiye’ye uzanan bir ucu var.
Nedenini anlatayım.
“Don’t F...k With Cats...”
“Kedilere Bulaşma: İnternette Katil Avı...”
*
Üç bölümlük dizinin girişinde ‘Buradaki kişiler hayal mahsulüdür’ diye bir yazı yok. Dizideki her kare gerçek...
Mekânlar gerçek.
Olaylar gerçek...
Ve en önemlisi...
Yaşanan bütün vahşet gerçek...
Adalet, demokrasi ve insan hakları reformu...
Tabii bu reform aynı zamanda ifade ve haber alma özgürlüklerinin de çerçevesini çizecek...
İşte böyle bir günde ben de size Türkiye’nin “haber coğrafyasını” anlatan bir çalışmadan söz edeceğim.
*
Hürriyet İnternet’in eski yöneticisi Emre Kızılkaya dün ilginç bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Kızılkaya ve arkadaşları 2 hafta boyunca Türkiye’de yayınlanan 1.1 milyon haberi inceleyip analizini yapmışlar.
Türkiye’de 19 ulusal, 165 ise yerel TV kanalı var...
Devlet kontrolünde ise 13 TV kanalı bulunuyor...
Böyle bir derbiye klasik mantıkla, rasyonel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden maç boyu gözlemlerimi anarşik biçimde alt alta yazıyorum...
Göreceksiniz ki, bu bir uzman yazısı değil, hepimizin maç sırasında aklımıza gelen düşüncelerden ibaret olacak bu.
BİR KERE DAHA GÖRDÜK DÖRT ÜÇTEN BÜYÜKTÜR
1- Trabzonspor yıllar önce bileğinin hakkıyla kırılmaz denilen ‘Üç Büyük takım’ zincirini en zayıf halkasından kırıp ‘Dört Büyük Kulüp’ karesini, futbolun yeni fotoğrafı olarak kafamıza yerleştirdikten sonra ‘derbilerin’ de anlamı değişti. Ben dahil kimse bir derbi sonucu hakkında önceden rahatlıkla kehanette bulunamadık. Bu maçta öyleydi.
2- Şaşırtmayan, heyecanlandırmayan derbilere alışmıştık. Bu derbi de öyle olacak derken, maçın 67’inci dakikasından sonra beklemediğimiz bir heyecan geldi.
ÖZİL’İ GÖREVDEN ALANIN YENİ BİR HİKAYESİ OLMALIYDI
3- 67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı.
4- Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi.
Yıllarca önünden geçtiğim efsanevi Atlas Sineması yeniden açılıyordu.
*
Atlas Sineması’nın açılış tarihi 1948...
Yani benimle aynı yaşta sayılır...
Çok satan kitaplara imza atmış bir yazar...
Başı açık...
Duruşu, tarzı ile kendine özgü...
*
Öteki tarafta Ayşe Böhürler...
Gelen haberler şunlardı:
*
SABAH HABER 1: Biden yönetiminin CIA’in başına getireceğini açıkladığı William Burns yaptığı açıklamada Çin’i “otoriter düşman” olarak niteledi.
Bu kavramı ilk defa işitiyorum... Demek ki artık dünyanın gündeminde “otoriter düşman” diye yeni bir kavram olacak.
*
SABAH HABER 2: İspanya geçmişin acımasız diktatörü Franco’nun son heykelini de indirmiş.
Franco
“FinTech”, “Bitcoin” ve “Blockchain”...
İtiraf edeyim, üçünün de ne olduğunu tam olarak bilemiyorum.
Oysa bunlar giderek günlük hayatımıza şuradan buradan girmeye başladı.
Özellikle de “FinTech...”
Belki inanmayacaksınız, aramızdan 2 milyon insan bu teknoloji üzerinden alışveriş yapıyor. Pandemi sırasında online ödemelerde çok öne çıktı.
Bu ödeme sistemi hayatımızın belki de en önemli kavramlarından birini yavaş yavaş tarihe gömüyor.
Parayı...
Yani bir zamanlar cebimizde en çok gördüğümüz şeyi artık görmüyoruz.
Hem de iki yüksek yerden aldığım izinle...
Biri “devlet başkanı”ndan...
Öteki “patron”dan...
İkisi de bana “Döneklik ve hainlik artık bütün dünyada şerefli bir payedir. Çık göğsünü gere gere halkın arasına gir” dediler.
Dün gece sabaha karşı cep telefonuma Deadline Hollywood haber sitesinden bir haber düştü.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile ABD’nin en büyük rock şarkıcısı Bruce Springsteen Spotify üzerinden ortak bir podcast’e başladılar
Yani yaptıkları sohbeti şarkı gibi Spotify üzerinden streaming olarak yayınlıyorlar.
Vallahi dinlerken yıkıldım...
Bir kere daha söylüyorum...
Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı...
Yani kavuk ona geçti...
Allah için o da acayip bir performans sergiliyor...
Geçen hafta iki gelişme oldu.
Geçen perşembe akşamı NASA Mars’a
Ekinoks, her yıl gündüz ile gecenin eşit olduğu güne verilen isim.
*
Yılda iki ekinoks var...
Biri 21 Mart ilkbahar ekinoksu...
Öteki ise 23 Eylül sonbahar ekinoksu...
Sözünü ettiğim cadılar dizisi bir sonbahar ekinoks günü başlıyor.
*
1. Ülke olarak başımızda büyük bir sorun patlamak üzere...
Ve bu sorunun adı “Brezilya poposu...”
Ama yavaş yavaş bu deyimin yerini “Kim Kardashian poposu” alıyor.
*
Bunun ilk işareti de dün İngiliz Guardian gazetesindeki tam sayfa bir haberle geldi...
Üstelik haberi New York Times gazetesi de duyurdu...
Diyeceğim “Kardashian’ın poposu” deyip dudak bükmeyin, konu ciddi konu.
*
En iyi okuduğum şey de bakanlık sitesine konan fotoğraflar...
Bu etkileyici fotoğrafı da dün Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde gördüm.
*
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın makamını ilk defa bu kadar geniş bir kadrajla görüyoruz.
Fotoğrafta bakanın sağında Türk bayrağı, solunda ise NATO bayrağı görünüyor.
Arkada ise bir Atatürk portresi var.
Zaten sitenin sayfası da sol üste bir Atatürk fotoğrafı ile açılıyor.
Bir de “82’nci gibi” olanı...
Bir Türkiye şehri değil, ama bir Türk şehri gibi olmaya doğru hızla gidiyor.
Burası Suriye sınırları içindeki Afrin...
Bilmiyordum, meğer Türkiye bir süre önce bazı yabancı gazetecileri Suriye içinde Türk ordusunun kontrolündeki Afrin’e götürmüş.
Giden gazetecilerden ilk yazı dün New York Times’ta yayınlandı.
Bu şehir hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bu yazıdan öğrendim.
Ve öyle bir yazı ki...
Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...
Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...
Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar
Ben de diyorum ki:
İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...
*
Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...
Bunu mu tartışacağız?
Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:
“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”
Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.
Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...
Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.
Neyse, hemen söze girdi:
“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor”
Türkiye’de geçen hafta V.I.P köpekler dönemi açıldı.
Size bu haberin hikâyesini ve perde arkasını yazayım.
*
Son yıllarda Türkiye’de en beğendiğim yeni markalardan biri Les Benjamins...
Gümüşhane kökenli bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın’ın yarattığı bir giyim markası.
Başlarda “Ottoman Punk” tarzı deniyordu.
Lüks sokak modasının önde gelen isimlerinden biri oldu.
Özellikle fesli James Dean desenleri falan bütün dünyada tutuldu.
- 73 yaşımdayım...
- Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.
- Bugün “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi” sitesine girip TC Anayasası yazdığım zaman karşıma çıkan metnin üzerinde şu yazıyor:
“Kanun numarası: 2709
Kabul tarihi: 18/10/1982”...
Güzel isim ama itirazım var.
İngilizce veya başka Hint Avrupa dillerinde telaffuzu sorun yaratabilir.
“Kakabey” olarak söylenir ve bu da yanlış anlamalara yol açar...
Onlar eğlenir biz üzülürüz...
Ombudsman kardeşim biraz geri çekil reklam yapacağım
Reklam yapacağım ama reklam olmasın diye şirketin adını vermeyeceğim...
Nasıl olsa bir yerde görürsünüz...
*
Şöyle başlıyor...
Bir evde genç bir çift...
Bir kutu tonbalığı konservesi açıp harika görünen bir salata yapıyorlar...
Sonra genç adam konserve kutusunu gösterip konuşuyor:
“Yaaa hakikatten çok güzel... Adamlar yapmışlar...”
Oradan bir sonraki sahneye geçiyoruz...
Modern bir konserve fabrikası...
Yüzlerce insan çalışıyor...
Hepsinin yüzünde pleksiglas COVID maskesi var.
İçlerinden biri yüzünü açıyor ve o anda fark ediyoruz.
Bir kadın....
Hepimize bakarak şunu söylüyor:
“Adamlar mı yapmış...”
*
O an anlıyorsunuz ki “Adamlar yapmış” dediği o konserveyi yapanların hepsi kadın...
Ve fondaki sesten, o kuruluşta çalışan 2 bin 200 kişiden 1.400’ünün kadın olduğunu öğreniyoruz....
O kadınların yaptığı konserveler 35 ülkeye ihraç ediliyor...
*
Önümüzdeki pazartesi, 8 Mart Kadınlar Günü...
Şirketlerimiz işte böyle harika reklamlarla ve tanıtım filmleriyle o özel güne hazırlanıyorlar...
Türkiye’yi ileri götürecek duygu ve irade işte budur...
Şirketlerimizde, halkımızda, Cumhuriyet değerleri üzerinde, kadın hakları konusunda, hayvan sevgisi konusunda giderek büyüyen bir duygu ve hassasiyet dalgası var...
Artık sıra, bu yükselen güzel dalga üzerine güzel ve sağlam bir demokrasi evi inşa etmekte...
KADININ EN GÜZEL YAŞINI 47’DEN 52’YE ÇEKİYORUM
Gülse Birsel 11 Mart günü 50 yaşına giriyor.
Bu fotoğrafı önceki gün Instagram sayfasından paylaştı...
“Hello” dergisi için çekilmiş.
Bana göre bir ilkbahar fotoğrafı...
Çok güzel bir elbise...
Dozu harika ayarlanmış bir dekolte...
Güzel bir saç modeli...
Çok iyi bir makyaj...
Ve hepsinden de iyi bir duruş...
*
On yıl önce yazdığım “Kırk7” kitabında, kadının en güzel yaşı 47 demiştim...
Şimdi bu yaşı 5 yaş daha ileri çekip 52 yapıyorum...
Ona şimdiden çok güzel bir yaş diliyorum.
Ve ondan bizi yine çok eğlendirecek bir “Açılış dizisi” bekliyorum...
Özledik çünkü onun harika kahramanlarını...
BU PAKET TÜRK DEMOKRASİSİNİN 24 OCAK KARARLARI OLACAK MI
Bir vatandaş olarak 2 Mart günü Külliye’de açıklanan İnsan Hakları Reform Paketi’nden beklentimi şu soru ile özetliyorum:
“Bu paket Türk demokrasisinin 24 Ocak kararları olabilecek mi?”
Evet ölçüm budur...
*
Ne demek istediğimi de kısaca anlatayım.
2023’te 100’üncü yılını tamamlayacak olan Cumhuriyetimizin tarihinde benim tanık olmadığım 2 gerçek siyasi devrim var:
BİR: 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması.
İKİ: 1946’da çok partili hayata geçilmesi.
Tanık olduğum siyasi devrim ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik başvurusu ve AB’ye tam üyelikle ilgili anayasal değişikliklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesiydi.
*
Ekonomik devrimlere gelince, biri tanık olmadığım öteki ikisi ise tanık olduğum üç gerçek devrim biliyorum.
BİR: Birincisi İzmir İktisat Kongresi kararları.
Yeni kurulan Cumhuriyet’in karma ekonomi ile kalkınma yolunu başarıyla çizdi.
İKİ: 24 Ocak 1980 kararları: Türkiye’nin liberal ekonomiye geçişini başarıyla sağlayan devrimci kararlardı.
Rahmetli Süleyman Demirel ile rahmetli Turgut Özal’ın eseridir.
ÜÇ: 2001 Kemal Derviş ekonomi paketi.
Türkiye’yi tarihinin en büyük ekonomi krizinden çıkaran kararlardır.
Kemal Derviş hazırlamış, siyasi sorumluluğunu ise rahmetli Bülent Ecevit, rahmetli Mesut Yılmaz ve halen hayatta olan Devlet Bahçeli yüklenmişti.
Seçimleri kaybetme pahasına vatanseverce davranmışlar ve Türkiye’nin bugünkü bankacılık sisteminin temellerini de sağlamlaştırmışlardı...
Şimdi bu paketten beklediğim de işte budur.
BUGÜN BUNU YAPACAK GÜÇ VAR VE YARISI KADAR İRADE İLE DE BAŞARILIR
İŞTE bu yakın tarih şuuru ve tanıklığı ile bu demokrasi ve insan hakları paketi için o soruyu soruyorum:
Bu paket Türk demokrasisinin 24 Ocak kararları olabilecek midir?
Demokrasi sıralamasında son 10 yılda kaybettiğimiz 31 sırayı tekrar kazandırıp üzerine ekleyecekleri ile çok daha yukarılara çıkarabilecek midir...
*
Türkiye Cumhuriyet tarihinin, Atatürk’ten sonra en büyük siyasi gücünü elinde toplayan bugünkü rejim, hem kendine hem Türkiye’ye hak ettiği itibarı yeniden kazandıracak bu atılımı yapacak iradeye sahip midir...
*
Kendi payıma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu yapacak güce fazlasıyla sahip olduğuna inanıyorum.
Gereken tek şey o gücün yarısı kadar bile bir iradedir.
LOUVRE
EN KRİTİK TERCİH: MONA LİSA’YI TOPTAN MI SATALIM, PERAKENDE Mİ
DÜNYANIN en ünlü müzesi Louvre, pandemi yüzünden geçen marttan bu yana 108 milyon dolar gelir kaybına uğradı.
Müze yönetimi, yaşamak için para bulmak zorunda.
Londra Operası, sanatçılarını yaşatabilmek için elindeki en pahalı tabloları satışa çıkarmıştı.
Tabii Louvre’un Mona Lisa’yı satışa çıkarmak gibi bir lüksü yok.
O nedenle satacak başka şeyler bulmak zorunda.
Satış mottosu da şu:
Madem Mona Lisa’yı satamıyoruz, onu tişört üzerinde satalım.
Mesela Uniqlo bir tişört üzerinde.
Veya iPhone koruyucu kabı üzerinde bir Ingres...
Bir tabağın üzerinde Venüs...
Louvre AVM’sinde işler hiç de fena değil...
KURTULUŞ LOUVRE
‘LUPİN’ DİZİSİNE STÜDYO CHRİSTİE’S’LE MÜZAYEDE
Müze geçen aralık ayında tarihinde ilk defa Christie’s’le bir müzayede düzenledi. Kendisine bağışlanan saatleri satışa çıkardı.
Buradan müzeye 2.8 milyon dolar gelir sağlandı.
“Lupin” dizisinin çekimi için salonlarını 5 gün filmin yapımcılarına açtı.
Daha önce aynı şeyi Beyonce ve Jay-Z’nin klip çekimi için yapmıştı.
Louis Vuitton sponsorluğu nedeniyle çeşitli şovlarında Louvre’u kullanıyor.
Sonuç şu:
Dünyanın en kuvvetli sanat markaları için bile ekmek artık aslanın ağzında...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin