Oktay Ekşi ile Aydınlık arasındaki görüş ayrılığında kimden yanayım

1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Oktay Ekşi ile Aydınlık arasındaki görüş ayrılığında kimden yanayım
Önceki gün Türk medyasında ilginç ama samimi söyleyeyim hoşuma giden bir olayı yaşadık.
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
*
Unutmayalım Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta İsrail’le ilişki kurmaya karar veren Fas’ın dışişleri bakanı ile telefonla yaptığı görüşmede ona Filistin halkının aleyhine olacak uygulamaları yapmamaları dileğinde bulundu...
Bunu ne adına yaptı?
“Uluslararası bazı insani değerler” değil mi...
Yani siz kendi adınıza “evrensel değerler” adına başka ülkelere görüş bildirme hakkını görüyorsanız, başka ülkelerin de yine aynı değerler uğruna sizden dilekte bulunmasını zımnen kabul ediyorsunuz demektir...
*
Ama bunun da ötesi
Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde bizi bağlayan imzaladığımız belgeler var...
Bunun için 90’lı yıllarda, 2000’li yıllarda Millet Meclisimiz göğsümüzü kabartan birçok yasaya hem de partilerin çoğunun katılımıyla oy verip geçirdi...
Yani ne Kılıçdaroğlu’nun yaptığında, ne Oktay Bey’in yazdığında farklı bir şey yok...
BUNLAR BİR ŞEY YAPAMAZ MI YOKSA REFORM İÇİN FIRSAT MI
SAMİMİ konuşmak gerekirse dün Anayasa Mahkemesi’nden olumlu bir karar bekliyordum...
Düş kırıklığına uğradım.
Çünkü önümde geçen hafta sonu ve bu hafta başına ait iki önemli karar duruyordu.
Avrupa Birliği özellikle Fransa ve Yunanistan’ın beklediği ağır yaptırım kararlarını almadı.
İşi gelecek 2021 baharına bıraktı.
ABD de yaptırımları kabul etti ama bu Türk ekonomisini çok etkileyecek kararlar değildi.
*
Şimdi buna bakıp nasıl bir psikolojiye gireceğiz...
“Bak bu adamlar gücümüzü anladı. Bize bir şey yapamazlar” deyip yolumuza devam mı edeceğiz?
Yoksa “Şimdi önümüzde iyi bir dönem var. Cumhurbaşkanı’nın halka vaat ettiği hukuk ve demokrasi reformlarını yapalım” mı diyeceğiz...
*
Ankara’dan gelen sinyallere bakıyorum...
İktidar çevrelerinde de bu iki görüş çarpışıyor...
Peki bu polemikte ben nerede miyim?
Tabii ki reformların bir an önce yapılması yanlılarından...
AVRUPA BİRLİĞİ KARARINDA ALTLARDA YAZILAN O CÜMLE
AVRUPA Birliği’nin yaptırımlarla ilgili kararında çok ilgi çekici bir bölüm var. Bunu Sedat Ergin’in yazısında okudum.
AB bundan böyle Doğu Akdeniz ve Türkiye konularında yeni ABD yönetimi ile işbirliği yapacağını açıkladı.
*
Bunun anlamı şu.
Doğu Akdeniz meselesinde artık karşımızda sadece AB değil ABD de olacaktır. Bu arada şunu da görelim.
Amerika’da belki ilişki tarihimizde ilk defa hem Yahudi, hem Ermeni, hem Rum lobileri karşımızda.
Buna bir de insan hakları meseleleri nedeniyle karşımızda olan kamuoylarını eklersek, karşımızdaki cephenin boyutları hakkında bir fikir edinebiliriz.
*
Bunu aşmanın tek yolu hukuk ve demokrasi reformlarını bir an önce gerçekleştirmektir...
GÜNEY KORELİ BİRİ NOEL MÜZİĞİ YAZARSA
BUGÜNLERDE bol bol Noel ve yılbaşı şarkıları yayınlanıyor.
Geçen cuma çıkan klasik müzik parçaları arasında biri dikkatimi çekti.
Adı “Maybe Christmas”...
Bestecisi Yiruma adlı bir Güney Koreli.
Asıl adı Lee Ru-Ma olan bir besteci ve piyanist...
Eğitimini Londra’da Kings College da yapmış...
Bu haftanın en başarılı klasik müzik parçaları arasında gösteriliyor...
Gerçekten çok güzel ve insana dokunan bir Noel şarkısı olmuş.
*
Güney Koreli müzisyenler KPop’tan sonra klasik müzikte de giderek harika işlere imza atıyorlar.
Daha önce Jung Jae Il’in “Parazit” filmi için yazdığı “The Belt of Faith” adlı parçasını yazmıştım.
Bir yıla yakın bir zamandır hiç sıkılmadan dinlediğim harika bir klasik müzik parçası...
Bir ülke müzikte yükselmeye başladığı zaman her alanında harika işler çıkıyor.
‘ROMEO VE JULİET’TEN YENİ VE KLASİK BİR AŞK COVER’I
‘ROMEO ve Juliet’ filmini hatırlayın.
Harika bir müziği vardı...
“A Time For Us”...
Kimler söylemedi ki bu şarkıyı...
Johnny Mathis, Engelbert Humperdinck, Andy Williams ve daha başka birçok sanatçı...
Nino Rota İtalyan sinemasının Ennio Morricone ile birlikte en büyük müzik bestecisidir.
“Baba”, “La Strada”, “Savaş ve Barış”, “Kızgın Güneş” (Yetenekli Bay Ripley filminin orijinali), “Beyaz Geceler”, “Dolce Vita”, “Rocco ve Kardeşleri”, “Leopar”, “Sekizbuçuk”, “Satirikon”, “Palyaçolar”, “Roma”, “Amarcord” gibi sinema tarihinin çok önemli klasik filmlerinin müziği onundur.
Fellini’nin aşağı yukarı bütün filmlerinin müziğini o yazmıştı.
PARÇA BÖYLECE YENİDEN ASLINA DÖNDÜ
MÜZİK, 1968 yılında Franco Zeffirelli’nin “Romeo ve Juliet” filmi için yazılmıştı. Bestesi de Nino Rota’ya aitti...
“Romeo ve Juliet” için yazdığı müzik daha sonra Mancini tarafından aranje edildi ve “A Time For Us” adıyla Rollings Stones, Beatles fırtınasının estiği 1969’da Billboard listelerinin başına tırmandı.
İşte bu şarkının şimdi klasik müziğe uyarlanmış yeni bir cover’ı çıktı. Metamorphose String Orchestra çalıyor. Kemanda Pavel Lyubomudrov var. Böylece bu şahane beste yıllar sonra Amerika’nın egemenlik alanından çıkıp yine Avrupa’nın Nino Rota sularına döndü.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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