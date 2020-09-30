O kadın sadece bu karede gördüğümüz kadın değil

Hürriyet’in hem Ankara hem de Moskova temsilcisiydim.
*
Birinci olay: Sovyetler Birliği döneminde 26 Ermeni’nin öldürülmesinden sonra bütün dünyaya kapatılan Sumgait şehrine girmesine izin verilen ilk iki gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand ve bendim...
Sumgait olayları hâlâ karanlıktır.
*
İkinci olayı 1989’da yaşadım. Yanımda Sovyet Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile birlikte Bakü’deydim.
Orada Azeri Yazarlar Birliği’nin düzenlediği bir basın toplantısındaydım.
Bir ara gözüm yan tarafta sessizce izleyen zayıf sakallı bir adama takıldı.
Siz de “Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle uğraşıyorsun lobisi”ndenseniz bu yazıyı atlayın.
Çünkü bugünkü konum, 1970’ler ve sonrasının en efsane rock gruplarından birinin gitarları olacak.
*
İlgilenenler okumuştur. Geçen yıl yine bir pazar günü Pink Floyd grubunun gitaristi
MAGAZİN ÂLEMİNİN KURUCU BABALARI
En renkli ve en eski siyasi magazinci: Müşerref Hekimoğlu... 1970’lerde Ankara yıllarımın en renkli ve güzel gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve ANKA Ajansı’ndaki yazılarının hastasıydım.
En korkulan magazinci: Hiç kuşkusuz rahmetli Çetin Emeç ve başında olduğu Hafta Sonu gazetesi... Magazin haberi ile bakan deviren gazeteci olarak tarihe geçti.
Magazine en sınıf atlattıran fahri magazinci: Banko Hıncal Uluç. Sanat, edebiyat, kültür ve daha birçok alanı magazin coğrafyasına o soktu.
En edebi magazinci: Selim İleri. 70’li ve 80’li yıllarda hazırladığı kültür sanat sayfalarında edebiyat, sinema ve sanat dünyasının ünlü simalarının evlerini ve dedikodularını öyle harika bir tarzla anlatırdı ki, benim magazinci olmamda çok etkisi oldu.
Cihangir fısıltı magazininin en derin babası: Sabiha Deren ve Yeni Sabah gazetesindeki köşesi “Fısıltı”... Hiç şüphesiz bugün “Düzeyli magazin” denilen Cihangir magazinciliğinin kurucu babası o. Gerçek adı da Hakkı Devrim.
Babıâli’nin en yazmayan magazincisi: Ergil Tezerdi.
Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...
Adı Juliette Greco’ydu...
Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...
Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.
Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...
*
Beatles
Fotoğrafın en solunda bir lider daha vardı ve o da Putin’di.
O gün bu kareyi yorumlayan bir yazı yazmıştım...
Hepsinin beden dilini ve psikolojilerini yorumlamıştım.
Önceki gün telefonla yapılan üçlü zirveden ve AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar çıkması beklenen zirvesi ertelendikten sonra bu kareye bir de şu açıdan baktım.
Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada Cumhurbaşkanı ve ülkemi görmek istediğim yeri anlatıyor...
Yani Avrupa’yı...
Dolayısıyla, ülkemin Cumhurbaşkanı’nı o fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor.
Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.
Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.
İşte benim itiraz şerhim:
*
BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.
Vardığım sonuç şu oldu:
Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.
*
“Pisliğin teki” deyip geçtim...
Ama iş büyüdü...
Büyüyünce de Hürriyet’in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki’yi arayıp sordum:
Neyin nesidir bu gazete?
“Aşırı sağın da aşırı sağı bir gazetedir...”
Ya tirajı nedir? Kim alır, kim okur?
“Yunan gazeteleri artık tiraj açıklamıyor. Ama son açıklamada 5-6 bin satan (bana göre bedava dağıtılan) bir gazete...
Dünyaca tanınmış siyasetçiler... Bütün bu insanlar önceki gün ve dün Instagram’da bir kadının ardından veda mesajları attılar...
Bugün size, erkek heykelleri altında oturan bu iki kadının hikâyesini anlatacağım...
*
Hikâyeme, önce sağdaki kadından başlayacağım.
ODTÜ gibi muhteşem bir üniversitede sosyoloji okumuş...
Gidip Amerikalarda eğitimine devam etmiş....
Bir de İran Araştırma Merkezi’ni kuran kişiymiş...
*
İşte bu hoca çıkıp televizyonda insanların gözüne baka baka, “Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir” diyor...
Orada da durmuyor devam ediyor:
“Bunlar Türkçeyi bile sonradan öğrenmiştir” diyor...
Ve sonunda asıl söylemek istediği noktaya geliyor:
Anladım, şimdi artık işin en heyecanlı bölümüne, çarpışma anına gelelim. Ama önce bana neyi hızlandırdığınızı ve protona bir tekme atmanın, bir tokat atmanın kaça mal olduğunu anlatın.
İşin aslında en ucuz kısmı neyi hızlandırdığımız. Protonu hızlandırıyoruz. Proton ne? Hidrojen. Hidrojen atomundaki elektronu sıyır, al sana proton. Çünkü hidrojen temelde bir proton ve etrafındaki bir elektrondur. En basit, periyodik cetveldeki başlangıç atomumuz yani.
Bunu nasıl elde ediyorsunuz?
Hidrojen tüpümüz var. Yani bildiğimiz küçük bir şişe büyüklüğünde oksijen tüpleri gibi. Bir tüp bizi aylarca götürüyor. Bir prosesle o hidrojenler elektronlarından ayrıştırılıyor ve haliyle artı yüklü hidrojen haline geliyorlar. Ama artı yüklü hidrojen dediğin, yani elektronsuz hidrojen dediğin şey zaten protonun tek başına hali. Biz onları alıyoruz ve bunları “bohça” haline sokuyoruz.
Bu bohçalardan iki tanesini mi alıp çarpıştırıyorsunuz?
Bir tane protonu elde ederek hızlandırmak hem zor hem de aynı zamanda değmez. Biz aşağı yukarı 10 üzeri 11 tane yani birin yanına 11 tane sıfır koyun o kadar sayıda proton hızlandırıyoruz, bir bohça dediğimiz bu. Bu da 100 milyar ediyor. Yaklaşık 100 küsur milyar tane protonu, bir arada hızlandırıyoruz. Ve bu çok ama çok küçük bir hacim içinde. Yani şu elimdeki çakmağı düşünün bunun gibi bir tane daha karşıda hazırlanmış...
HER SANİYE 40 MİLYON BOHÇA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Serkant Hocam, Dan Brown’ın romanında okuduğum günden beri CERN’e gitmek isterim. Ne yapıyorsunuz orada, yerin 100 metre altında? Nerede başladı bu hikâye?
Anneannemin evinde başladı. Ben küçükken anne ve babam çalıştığı için anneannem bana bakardı. Anneanne evinde de çok fazla oyuncak yoktu. En güzel meşgalem eski gazete kâğıtlarını alıp anneannemin yere serdiği bir çarşaf üzerinde kesmekti. Derdim gazeteyi kaç parçaya bölebileceğimi anlamaktı. Çünkü durmadan parçalayabildiğime göre içinde bir şey olması lazım. Sonradan öğrendim ki sadece matematiksel olarak bir şeyi sonsuz kere parçalayabiliriz. İşte buna ‘parçacık fiziği’ diyoruz. Her şeyin nüvesinde daha da ne olduğunu anlamak.
BİR PİNPON TOPU ATARAK DUVARI DELEBİLİRSİNİZ
İtalyan Fizikçi Carlo “Bilimde görmediğimiz bir şeyi anlamaya çalışırız” diyor. Siz görüyor musunuz?
Bir pinpon topu alalım, bunu bir duvara atarsak öteki tarafa geçmez. Ama teorik olarak geçmesi mümkündür. Biz buna “Tanımlanabilir olasılık” diyoruz. İşte evrenin şöyle bir gücü var. Bizim 30 birimle geçebileceğimiz bir duvarı o 3 birimlik enerjiyle atıp öbür tarafa geçirebiliyor. Günlük hayattaki işleyişte bunları beynimize kabul ettirmek zor. Kuantum deryası böyle sürprizlerle dolu.
CERN BİZİM BÜYÜK KULÜP GİBİ BİR YER
Peki İsviçre’deki CERN’e gidersek, orası neresi? Gerçekten Dan Brown’ın anlattığı gibi esrarengiz bir yer mi?
O gün İstanbul-Isparta seferini yapan uçak, normal saatinde kalkmış ve rahat bir yolculuktan sonra Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na doğru alçalmaya başlamıştır.
World Focus şirketinden kiralanan yolcu uçağında 7’si mürettebat 57 kişi bulunmaktadır.
Ne olduysa o iniş anında olur. Uçak havalimanının yakındaki bir dağa çarparak parçalanır.
İşte bu uçak, Türk bilim tarihinde, ünlü romancı Dan Brown’a kadar uzanacak bir tartışmayı başlatacaktır.
MELEKLER VE ŞEYTANLARIN MERKEZİNE GELEN HABER
Uçağın yolcularından biri Engin Arık adında bir kadındır. Onun kazada öldüğü haberinin ulaştığı yerlerden biri, Türkiye’den uzakta, yerin 100 metre altında dünyanın en ilginç deneylerinden birinin yapıldığı yer.
Burası, bütün dünyanın
Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Bahreyn de İsrail’le diplomatik ilişkiler kurdu...
Yani...
Yanisi şu...
Türkiye’nin yıllarca önce yaptığı, bugün de yapmaya devam ettiği şeyi yapıyorlar...
Demek ki dış politikamızda serinkanlı bir akıl varmış...
*
Sırbistan ve Kosova...
Türkiye’nin Balkanlar’da en çok yardım yaptığı,
Hayatımda aldığım ilk şarkılar 78 devirlik üç plaktı.
Biri Erol Büyükburç’un ‘Little Lucy’si, öteki ise Paul Anka’nın ‘Diana’sıydı...
Üçüncüsü, Elvis Presley’in iki şarkısıydı...
İki tarafında birer şarkı olan 3 plağı eve getirirken otobüste kırmamak için harcadığım çabayı ve yaşadığım korkuyu hâlâ unutmadım.
Hepsi hepsi 6 şarkıydı...
Federica’ya sordum.
Bugün Spotify arşivinde toplam kaç şarkı var?
60 milyondan çok şarkı varmış.
Pazar şovuma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim konu ile karşınızdayım.
Müzik...
*
Müzik deyince de aklımıza artık “streaming” platformlar geliyor.
Spotify, Apple Music, Deezer, Fizy ve yeni oyuncu olarak Amazon ve ötekiler.
Şu an için Türkiye’de en tanınanı Spotify...
*
Spotify’ın artık Türkiye pazarını yöneten bir yöneticisi var.
Evet cevabı buymuş...
Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve şimdilerde büyük ilgiyle izlediğim YouTube kanalı yorumcusu Kemal Öztürk’ün bu hafta çıkan kitabında okudum.
Kitapta çok ilginç ve tartışılacak anekdotlar var...
Ama ben, bukalemun ruhuma uygun birini seçtim...
Çok vahim bir olayın eğlenceli tarafı...
Kemal Öztürk başından itibaren, o zamanki deyişi ile “Gülen cemaati”ne uzak durmuş.
Ama AA Genel Müdürü olunca, personel alımında FETÖ kesiminden çok baskı gelmeye başlamış.
Geminin sahibi, Güney Kıbrıs’ta yaşayan bir Rus...
Yükün gideceği yer Mozambik’te patlayıcı madde yapan bir şirket.
Mal kime aittir, kim yüklemiştir hâlâ bilinmiyor.
*
Ancak gemi Ürdün’den gelecek bir yükü almak üzere Beyrut limanına geliyor.
İşte ne oluyorsa orada oluyor...
Mozambik’teki şirket parayı ödememiştir.
İki avukat Lübnan adli makamlarına başvurarak gemiye el konulmasını istiyor...
“Memleketin bunca meselesi varken sen neyle uğraşıyorsun...”
Dünyanın her yerinde vardır böyle eleştiriler...
Çünkü bazı insanlar sadece ve sadece “memleket meselesini” konuşmaktan zevk alır...
Ama bu defa itiraz hiç beklemediğim bir yerden, Serdar Turgut’tan geldi...
Galiba onunla hayatımız boyunca ilk defa ciddi bir meseleyi konuşacağız...
Umarım son olur, çünkü daha şimdiden bana sıkıcı gelmeye başladı.
*
Tam logomu değiştirdiğim gün
Bakan turizmi çok iyi bilen, rahat konuşan, hiç öfkelenmeyen bir karaktere sahip.
O nedenle sohbet etmek keyifli oluyor...
*
Geçen cumartesi Bodrum’daki evinde buluşup geçen yazın sonuçlarını değerlendirdik.
Turizm konusunda ihtiyatlı bir iyimserlikle konuştu.
Çıkardığım sonuç, sezonun “beklenilenden ve umulandan iyi geçtiği” yolunda...
Yaz başında da sonunda da turizm konusunda en büyük coşkuyla konuştuğu konulardan biri Çeşme Yarımadası...
O kadın sadece bu karede gördüğümüz kadın değil
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Azeri-Ermeni savaşında Türkiye’yi suçlayan bir demeç veren Kim Kardashian için şöyle bir cümle kullandı:
“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba...”
Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.
*
Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.
Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.
Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.
Evet Kardashian’ın sözleri beni de yaraladı. Ben de öfke duydum. Bence de Türkiye’ye karşı büyük bir haksızlık var.
Ama unutmayalım ki, Kim Kardashian Ermeni asıllı bir Amerikalı...
Dolayısıyla böyle bir tavır almasında şaşılacak bir taraf yok.
Biz de çıkıp benzer cümlelerle “Bunları söylemekte haksızsın” diyebiliriz...
Ama iş, onunla ilgili böyle küçültücü bir ifadeye gelince, işte orada benim bir itirazım var ve Deniz Çakır’ın safına geçeceğim.
*
Kim Kardashian sadece reality şovda gördüğümüz bir kadın değil. Twitter’da 60 milyondan çok takipçisi var.
Instagram’daki takipçi sayısı ise dün itibarıyla 189 milyon kişiydi. Yani büyük bir “influencer”...
“Ne olacak canım bir magazin figürü” deyip geçebilirsiniz.
Ama o kadar da değil.
Bunu daha önce yazmıştım, bir kere daha tekrar edeyim.
Kim Kardashian West şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük “adalet savaşçılarından” biri...
Attığı tweet’lerle, paylaşımlarıyla, ülkesindeki mahkûmların haklarını savunuyor.
Bir adalet reformu yapılması için çalışıyor.
Beyaz Saray ve Kongre üzerinde epey de etkili oldu...
Oxygen’de “Kim Kardashian West: Adalet Projesi” adlı bir belgeseli yayınlandı.
*
Yaşı 39...
Avukat olmak için durmadan hukuk metinleri okuyor.
Ayrıca bunu olmak için haftada 18 saat zorunlu olarak bir hukuk kurumunda çalışma şartını da yerine getiriyor.
Önümüzdeki günlerde bir hukuk fakültesi öğrencisinin alacağı bütün dersleri almaya hazırlanıyor.
Diyeceğim Sevgili Ece, ona kız... Sen de eleştir.
Hatta sert dille eleştir.
Ama bil ki onun ekranda görmediğin böyle bir kaynağı daha var.
Bu küçültücü ifadeler, korkarım birçok kadının gözünde senin değil, onun tezlerine yardımcı olur.
ALTI YILDIR BULUNAMAYAN DELİL 4 GÜNDE Mİ BULUNACAK
Bir sabah uyanıyorsunuz ki, ülkenin bazı siyasetçileri 6 yıl önce olmuş olaylar nedeniyle gözaltına alınmış.
Tabii aklınıza gelen ilk soru şu oluyor:
Niye o günlerde değil de 6 yıl sonra...
*
Olaylara ideolojik bakmayan, devletinizin yanında bir vatandaşsanız ve diyorsunuz ki:
“Demek ki incelenecek çok olay varmış. Polis ve savcılar 6 yıl boyunca çalışmışlar ve dört dörtlük bir dava dosyası hazırlamışlar...”
*
Ancak gözaltıların ertesi günü önünüze öyle bir haber geliyor ki, kaşlarınız yine kalkıyor.
Evinden alınanların 21’i hakkındaki gözaltı süresi 4 gün uzatılmış... Ve gerekçe şu:
“Delillerin toplanmasındaki güçlük...”
*
Şimdi bırakalım iktidar yanlılığını, muhalifliği...
Olaylara ideolojik bakmayan, iktidar yanlısı veya muhalif duygulara kapılmadan sadece mantığınıza bağlı şu soru aklınıza gelmez mi?
Yani 6 yıl içinde bulunamayan bu deliller 4 gün içinde mi bulunacak...
2001 DOĞUMLU VE BELGESELİ YAPILDI
Billie Eilish dün Instagram hesabından ilan etti.
Apple Plus onu anlatan bir belgesel yaptırmış ve önümüzdeki şubat ayında yayınlanacakmış.
Eilish hesabından belgeselin küçük bir tanıtımını yayınladı.
Orada piyano başında bir görüntüsü var. Herhalde 3 yaşında falan olmalı.
Düşünebiliyor musunuz bu kız bu fotoğraftan 15 yıl sonra dünyanın en büyük fenomenlerinden biri haline geldi.
Instagram hesabının 67 milyon takipçisi var.
“Bad Guy” isimli şarkısı sadece Spotify’da 1.5 milyar kere dinlendi.
Ve bütün bunları kardeşi ile birlikte evindeki stüdyodan yapıyor.
Ama bu küçük kızı devleştiren çok önemli bir özelliği daha var.
Müthiş bir sosyal aktivist...
Irk ayrımcılığına karşı mücadelede hep ön saflarda ve çok yaratıcı paylaşımlar yapıyor.
Belgeselinin adı “Dünya biraz bulanık”...
Hukuksuz popülist liderlerin daha da bulanıklaştırdığı bu dünyada iyi ki böyle genç insanlar var...
Z kuşağını işte bu yüzden çok seviyorum...
OSMAN HOCA’NIN DÜNKÜ SABAH VAAZI: ‘FİT AND FAT’
HER sabah uyandığımda Osman Hoca’nın Instagram hesabından günün fitness vaazını dinliyorum.
Hocanın dünkü yeni kavramları şunlar:
Fit and fat: Diyor ki hoca, “Yağdan o kadar korkmayın. Hem fit hem yağlı olabilirsiniz”. Önemli olan yağın belde toplanmaması...
Olgun ve dolgun: Diyor ki hoca sıfır bedeni unutun. Olgun ve dolgun güzellik diye bir şey de vardır.
25’te 55, 45’te 65 formülü: Diyor ki Osman Hoca, “Olgun dolgunun formülü de şudur: “25 yaşında 55 kilo olan bir kadın 45 yaşında 65 hatta 68 kilo alabilir. İdeal kiloya değil, kabul edilebilir kiloya bakın.”
BOSS BECERİKSİZ ÇIRAĞA BAKIN NE TAVSİYE ETMİŞ
NEW York Times’ın üç gazetecisi harika bir iş yaptı. ABD Başkanı Trump’ın 10 yıllık vergi kayıtlarını inceleyip inanılmaz şeyler ortaya çıkardılar.
2004 yılına dönelim. Trump’un ünlü reality show’u “Çırak”ı yaptığı günler.
Kendisi bir “boss”, yani patron. İlk programda sermaye verip yatırım yapmasını istediği insanlara şunu söylüyor:
“Bakın ben kafamı çalıştırdım. Müthiş pazarlık kabiliyetimi devreye soktum. Çok çalıştım ve başardım”.
Verdiği parayı akıllıca yatırımlara harcamayanı da işten kovuyordu. Meğer Trump o yıl programında o çocuklara bu akılları verirken, kendisi boss olarak şirketlerinde 89 milyon dolar zarar bildirmiş.
Şimdi anlıyoruz ki, gençlere “Aklınızı kullanın” derken devlete vergi vermeden nasıl köşeyi döneceklerinin yolunu öğretmeye çalışıyormuş.
Bu arada bir yıl verdiği vergi 750 dolar olarak kayda geçmiş.
Yanlış okumadınız yedi yüz elli dolar... Yani bugünün kuruyla bile sadece 5 bin 880 TL ediyor. Siz de kendi verdiğiniz vergiyle bir karşılaştırın...
EN BÜYÜK REFERANS KASIMDA FORMULA 1
TÜRKİYE 13-15 Kasım tarihlerinde bütün dünyanın gözünde büyük bir sınavdan geçecek.
Formula 1 yarışları 9 yıl sonra yeniden yapılacak.
Ben otomobil sporu meraklısı değilim. Ama bu yarışların bütün dünyada nasıl izlendiğini çok iyi biliyorum.
Önceki hafta Marmaris’te Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5’inci yarışı olan Türkiye Rallisi yapıldı.
Çok başarılı bir organizasyon oldu.
Türkiye pandemi sırasında çok iyi bir sınav verdi.
Şimdi de Formula 1 yarışı bekleniyor.
Ancak otomobil sporu çevrelerinden kulağıma bazı tatsız tartışmalar geliyor.
Galiba bu yarışmanın yapılacağı tesislerin sahibi Intercity ile Dünya Otomobil Federasyonu (FIA) arasında bir anlaşmazlık varmış.
İnşallah bu tartışma yüzünden büyük bir fırsat kaçmaz diyorum.
Neticede Türkiye’de yapılacak böyle bir yarışmaya FIA’nın da tam destek vermesi, organizasyonu daha da yukarı taşıyacaktır.
Umarım İstanbul Formula 1 yarışı da Marmaris rallisi gibi Türkiye için büyük bir pandemi referansı olur.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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