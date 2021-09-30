O ihaleyi alan inşaatçının iktidara tahsis ettiği süper yat kaç metreydi

Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra
O ihaleyi alan inşaatçının iktidara tahsis ettiği süper yat kaç metreydi
Dokuz gün boyunca Kalkan, Kaş, Kaleköy ve Kekova’da dolaştıktan sonra dün Göcek Limanı’na geldik ve karaya çıktık.
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
O dönemin simgesi “Nirvana” adlı bir yattı...
Özal döneminde yükselen inşaat Şirketi Kutlutaş’ın sahibi Nurettin Koçak’ın teknesiydi.
Özal yaz mevsiminde bazı hafta sonlarını o teknede geçirirdi ve bu olay o günkü basının en büyük eleştiri konusuydu.
Çünkü o yat, yeni liberal ekonominin “siyaset-işdünyası” ilişkisini simgeliyordu.
O tekne, yeni zenginliğin ve şaşaanın sembolüydü...
*
Şimdi sıkı durun...
Bütün 1980’lere damgasını vuran o zenginlik ve “rant” sembolü teknenin boyu kaç metreydi biliyor musunuz?
18 metre...
Dün tekneden inerken, Göcek’teki marinaya bağlı teknelere baktım... 18 metrelik bir tekne herhalde bu mega yatların arasında filika gibi kalırdı...
Ve Türkiye, yeni zenginlikle tanışırken, bunun bütün yükünü Özal çekiyordu...
Şimdi bir kasaba şirketi sahibinin satın alabileceği tekne, o gün liberalizmin bütün
kötülüklerinin sembolüydü.
Özal, çok eleştirildiği 18 metrelik Nirvana’da
Türkiye nereden nereye geldi... Bu liberal devrimi yapan rahmetli Özal’ı o marinada bir kere daha minnetle andım.
Ve sonra biraz ilerideki caddenin başındaki o plakayı gördüm...
İNÖNÜ BULVARI’NDAN TURGUT ÖZAL CADDESİ’NE UZANAN BİR VEFA YOLU
SKOPEA Marina’nın sütunlu iskelesinden çıkıp sağa döndüğümde, karşıma çıkan bir tabela bana işte ilk yazıda bahsettiğim Türkiye’nin liberal tarihini anlatıyordu.
Tabelanın üzerinde “Turgut Özal Caddesi” yazıyordu.
Göcek kendisine bu ivmeyi kazandıran büyük Türk siyasetçisini unutmamıştı.
O yoldan devam edip
Muğla istikametine doğru gittiğinizde ise karşınıza İnönü Bulvarı çıkıyor.
Yani Kurtuluş Savaşı’nı yapıp Cumhuriyet’i kuran kadronun iki numaralı insanı.
Ama en az onun kadar ikinci bir özelliği daha var. Türkiye’yi çok partili demokrasiye geçiren siyasetçi ve lider...
Biri Türkiye’nin muhafazakâr kanadını temsil eden insanlardan biri...
Öteki Türkiye’nin Cumhuriyetçi ve sosyal demokrat tarafını temsil eden siyasetçi...
Ve Türkiye’nin küçük bir beldesi, ikisine de saygısını, en büyük caddelerinin başına diktiği plakaların üzerindeki isimlerle hepimize gösteriyor.
*
Adı cadde plakalarının üzerinde yazılı o iki aziz insan artık hayatta değil...
Aradan geçen yıllar, Türkiye’nin kolektif vefa duygusunu epey törpüledi.
Trollerin eline düşen siyaset, Kurtuluş Savaşı’mızın kahramanlarını, Kıbrıs Harekâtı’nı yapan Ecevit’i bile görmezden gelen bir vefasızlığa dönüştü.
*
Ama o tarafta da bu tarafta da fanatik üç-beş kişiyi bir yana bırakırsanız, Türkiye kendisine hizmet etmiş büyük siyasetçilerine vefasını gösteriyor.
Göcek’te gördüğüm bu iki cadde ismi, yaşayan siyasetçilere, tarihe mal olmanın anlamını çok güzel anlatıyordu...
Ne mutlu, bu ülkenin adı o plakaların üzerinde yan yana duran farklı siyasi görüşe sahip insanlarına...
Ve helal olsun bu vefayı gösteren belde siyasetçilerine, yöneticilerine...
BÖYLE BİR KUYRUĞUMUZ VARDI, NE ZAMAN NEREDE KAYBETTİK
DARWIN Galapagos adalarını ziyaret edip Londra’ya döndüğünde, o dönemin burnundan kıl aldırmayan Viktoryen biliminsanlarını hayretler içinde bırakan şu sözleri söylemişti: “Biz insanlar kuyruğu olan primatlardan geliyoruz...”
*
O “primat” demişti, ama sözleri tarihe şöyle geçti: “İnsan maymundan geliyor...”
İnsanın maymundan gelip gelmediği hâlâ tartışılıyor ama geçen hafta açıklanan bir bilimsel çalışma şunu artık kesinlikle ortaya koydu:
“Biz insanlar bir zamanlar kuyrukluyduk...”
Ne zaman kuyruğumuz vardı diye sorarsanız cevabı şu:
500 milyon yıl önce...
Ancak 25 milyon yıl önce bu kuyruk kayboldu... Kuyruğun var olup olmadığı hâlâ tartışılıyor ama kuyruğun nasıl kaybolduğu bilimsel olarak bulundu. New York’ta bir bilimsel çalışma grubu, insanının kuyruğunun genetik bir mutasyon sonucu kaybolduğunu ispat etti.
Buna göre, kuyruğumuz omurganın en alt kısmında bulunan, “pelvis” adı verilen iskelet kemiğindeki en geniş kemik türünün ortasında bulunuyordu.
İnsanoğlu dikilip iki ayağı üzerinde kalktığı zaman, hamak şeklindeki kaslarımızın artık dengede durmak ve yukarıdaki organları dengeli taşıyabilmek için kuyruğa ihtiyacı kalmamıştı.
*
İki hafta önce, tam tarihi ile 16 Eylül 2021 günü “bioRxiv” adlı sitede yayınlanan yeni bir araştırma bunu ispatladı.
Atalarımızın kuyruğunun yok oluşunu başlatan genetik mutasyon, “Alu” adı verilen bir elementin, kuyruklu atalarımızın genomlarına girmesi ile başlamış. Biliminsanları, bu “Alu”ya çok benzeyen TBXT genini farelere vermişler ve farelerin kuyruğunun da kaybolduğunu gözlemlemişler..
*
Sonuç... Dedelerimiz sadece primat değildi...
Kuyruklu primattı...
Ve kuyruğumuz da işte şu gördüğünüz pelvis kemiğinin hemen ortasından başlıyordu.
SIKICI BİR KORKU FİLMİ Mİ, DAHA SIKICI BİR İNANÇ TARTIŞMASI MI
GEÇEN hafta streaming platformlarına tuhaf bir dizi kondu.
Adı “Midnight Mass”...
Olay, balıkçılıkla uğraşan insanların yaşadığı küçük ve izole bir adada bulunan bir köyde geçiyor.
Köyün küçük bir kilisesi var ama kasaba fikren bölünmüş durumda ve kiliseye giden insan sayısı az.
İşte bu kiliseye bir gün genç bir papaz geliyor ve onun gelişi ile birlikte köyde tuhaf ve esrarengiz olaylar başlıyor.
*
Önce bir cinayet dizisi gibi başlıyor.
Bir ara, “Twilight, vampir, kurt adam” hikâyesine dönüşüyor. Sonra bir Halloween korku filmi haline geliyor...
Sonra inanç, Hıristiyanlık, Müslümanlık üzerine bir tartışmaya dönüşüyor...
Tamamını bir gecede seyrettim.
Peki izlenimim ne? Anlatayım.
BİR SİYASET MÜHENDİSİ OLARAK CÜBBELİ VE BU DİZİNİN PAPAZI
MIDNIGHT Mass dizisi hakkındaki raporum:
Beğendim mi?
Tam beğendim diyemem.
İlgiyle izledim mi?
Tam öyle olduğunu söyleyemem...
Korku filmi olarak beğendim mi?
Zaten korku filmlerini sevmem ama bu ne korku filmi olmuş ne “true crime” ne de suç dizisi...
İnanç tartışmalarını ilginç buldum mu derseniz...
Vallahi Türkiye gibi bir ülkede yaşayan bir insan olarak, fetva zenginliğimiz, televizyonlardaki din hocalarımızın fantezileri, Diyanet’in karıştığı tartışmalardaki yelpazeyi izleyince...
Hele hele son olarak Cübbeli Ahmet Hoca’nın Yeni Türkiye’nin siyaset mühendisi olarak konuştuğu dizileri izleyince...
Artık başka hiçbir inanç tartışması kesmez beni...
Kısaca, uykusuz kaldığına değdi mi diye sorarsanız...
Değmedi...
Direkt Cübbeli Ahmet’in YouTube dizilerine geçtim.