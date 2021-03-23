O gece ne oldu da o bir kişi sabah oyunu değiştirdi

“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”
Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.
iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE
Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:
“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”
Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.
Onun tepkisi ise şöyleydi:
“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”
Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.
Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.
*
Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.
Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.
Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.
Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.
*
Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.
Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.
Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.
“Âkif Dostlarına önemli duyuru”
‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.
Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.
Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.
OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI
Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.
Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.
Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.
Anlatacağım olay, ressam
Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’
23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..
Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.
İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.
Çok umutlanmıştım.
Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.
O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.
5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.
Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?
Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.
16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...
2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.
Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.
*
Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...
Televizyonları dolaşıyorum.
Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.
*
Gece tam yarısına yaklaşmıştır.
120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.
İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.
Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.
Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.
Arabaya da eşofmanla bindim...
Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.
GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM
Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.
Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...
Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...
Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.
Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.
Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.
Korman’la bir saate yakın konuştuk.
Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...
Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...
Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.
Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...
Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.
Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...
*
İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.
Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.
Bir “CSI” yazısı olacak.
Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...
*
Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.
O da
Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre “Crown” dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak...
Oray Eğin HaberTürk sitesinde bu mülakatı, beni kıskandıracak kadar güzel yazdı. Şimdi ben de ondan aldığım bilgilerle size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim.
1) LEYDİ Dİ GİBİ MEGAN DA SARAYA HAPSEDİLMİŞ
Meghan’ın ilk itirafı şu: Saray’a hapsedilmiş, pandemi öncesi dört ayda sadece iki kere dışarı çıkmış ama o bile Saray’da büyük mesele olmuş.
NOT: “The Crown”ın son sezonunu izleyenler Diana’nın da Saray’da bir başına bırakıldığı sahneleri hatırlayacak.
Peki kim bu onu Saray’a hapsedenler?
Kraliçeye laf etmiyorlar. Ama ailenin bazı üyelerini ima ediyorlar.
Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.
Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.
Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...
Resmen zırvalamış...
Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...
Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.
*
Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...
*
Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.
Adı “7 Koon Maaf...”
Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.
Ayini Papa Françis yönetecek.
Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi’den yapılan ilk büyük Hıristiyan ayini olacak...
*
Bu stada adını veren Franso Hariri, Irak Kürdistan özerklik hareketinin önde gelen simalarından biriydi. Yani Papa, işte böylesine sembolik bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan statta yapacak bu ayini...
*
Bu fotoğrafı dün New York Times gazetesinde gördüm.
Nasıl olsa bir yerde görürsünüz...
*
Şöyle başlıyor...
Bir evde genç bir çift...
Bir kutu tonbalığı konservesi açıp harika görünen bir salata yapıyorlar...
Sonra genç adam konserve kutusunu gösterip konuşuyor:
“Yaaa hakikatten çok güzel... Adamlar yapmışlar...”
Bunu çizen kızın adı Sara Barakzay...
Afganistan’ın ilk kadın çizgi romancısı...
Adını ilk defa dün Guardian gazetesinde gördüm.
Ben onun hakkındaki bu haberi okurken, Türkiye’de gazetelerin, internet haber sitelerinin, haber televizyonlarının bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Reform Paketiydi...
İkisinin aynı güne gelmesi benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu.
Çünkü bu çizginin Türkiye’ye uzanan bir ucu var.
Nedenini anlatayım.
“Don’t F...k With Cats...”
“Kedilere Bulaşma: İnternette Katil Avı...”
*
Üç bölümlük dizinin girişinde ‘Buradaki kişiler hayal mahsulüdür’ diye bir yazı yok. Dizideki her kare gerçek...
Mekânlar gerçek.
Olaylar gerçek...
Ve en önemlisi...
Yaşanan bütün vahşet gerçek...
O gece ne oldu da o bir kişi sabah oyunu değiştirdi
O gün merak etmemiştim, ama bugün ediyorum...
Tam 10 yıl önce...
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...
Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....
TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.
Temsili fotoğraf
Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:
“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”
Biz ve bütün dünya bu kanunun konusunu artık “İstanbul Sözleşmesi” olarak biliyoruz...
*
Elektronik cihazla oylama yapılıyor...
Ve başkan sonucu açıklıyor:
246 kabul...
1 çekimser.
Yani bir tek ret oyu yok...
Meclis oturumu o gün saat tam 23.16’da kapanıyor ve bütün bunlar zabıtlara geçiyor...
*
O günlerde kimse çekimser oy veren kişiyle ilgilenmedi.
Şimdi bu sözleşme Cumhurbaşkanı imzası ile geri çekildi ve ben merak ettim.
Kimdi o gün çekimser oy veren kişi?
*
Çekimser oy atan tek kişi AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay.
O gün çekimser oy kullanıyor...
Ama ertesi gün çok ilginç bir şey yapıyor...
Meclis Başkanlığı’na başvurup “Dün yanlışlıkla çekimser oy butonuna bastım. Gerçek oyum kabuldür” diyor.
Niye böyle yaptığı sorulunca da şu cevabı veriyor:
“Acemilikten...”
Böylece o günkü oturuma katılanların tamamı “Evet” demiş oluyor.
*
Peki Ardahan milletvekili oy verdiği konuda acemi mi...
Yani kadına şiddet ve cinsiyet eşitliği konusunda...
Gelin bir bakalım...
AKP’den 4 dönem milletvekilliği yapmış...
Bir ilahiyatçı...
Profesör unvanı var.
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi.
Dahası İslam İşbirliği
Teşkilatı Parlamento Birliği Başkanlığı yapmış.
Çok iyi derecede Arapça, Farsça ve İngilizce biliyor.
*
Bu özgeçmişe bakınca şöyle düşünmez misiniz...
Oy attığı “Kadına yönelik şiddet” konusunda İslami açıdan bir “acemiliği” söz konusu olmamalı...
Peki usul bakımdan? Yani oy butonu kullanma açısından...
AKP’nin siyasi ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığını yapmış.
Yani hangi butonun ne anlama geldiğini ayırt edebilecek bir uzman.
*
O gün merak etmemiştim...
Bugün soruyorum...
Acaba o gece ne oldu da ertesi sabah gidip çekimser oyunu kabule çevirdi...
Partisinin üst yönetiminden bir itiraz mı geldi...
“Bunu oybirliği ile yapalım” mesajı mı...
Yoksa gece evine döndüğünde, ailesinden kadınların itirazı mı oldu...
*
Merak ettiğim bir başka şey de şu: Bugün bu kanun Meclis’te yeniden oylansa acaba ne oy verirlerdi?
Aradan 10 yıl geçti...
Hiç itiraz eden oldu mu?
Benim ulaşabildiğim tek bilgi şu:
Bir tek Mehmet Metiner “Pişmanım” diye bir açıklama yapmış.
*
Bundan 11 yıl önce ilk defa “zamanın ruhu” kavramını kullandığımda çok itiraz eden olmuştu.
Ama “zamanın gerçekten bir ruhu” var...
Ve bir “Meclis arkeoloğu” zaman kazılarında işte böyle ilginç şeyler de görüyor.
O GECEDEN 13 GÜN ÖNCEKİ İLGİNÇ ZİYARET
İSTANBUL Sözleşmesi’nin TBMM’de oylanmasından 13 gün önce bir grup insan dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.
Heyet KEFEK kısa adıyla bilinen “Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” üyelerinden oluşuyordu.
Ama yanlarında çok ilginç bir isim daha vardı.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır...
İki komisyonun üyeleri Erdoğan’a şu ortak mesajı ilettiler:
“Lütfen sözleşmeyi hiç şerh koymadan Meclis’ten geçirin...”
KEFEK üyeleri şimdi nerededir bilmiyorum...
Ama Volkan Bozkır Birleşmiş Milletler’de genel kurul dönem başkanı...
1) ARÇELİK’E GELEN FENG ŞUİ USTASININ İNANILMAZ KEHANETİ
TÜRK ekonomi tarihinde, işyeri binasına “Feng Şui” uygulayan ilk şirketin “Hakkasan” olduğunu sanıyordum.
Uzakdoğu mutfağının dünyaca ünlü restoranı 2008 yılında İstanbul Kanyon’da restoranının şubesini açarken bir Feng Şui ustası getirtip mekânı onaylatmıştı.
Ben de bunu Türkiye’de ilk defa oluyor sanıp yazmıştım.
*
Meğer Türk ekonomisi Feng Şui ile defa, ondan 11 yıl önce 1997’de tanışmış.
Hem de Türkiye’nin en geleneksel şirketi Arçelik’te...
Eski Arçelikliler Derneği mensupları şirketin 65’inci yılında kuruluş dönemi ve sonrası ile ilgili anılarını anlattıkları bir albüm yayınladı.
Adı “Aşk İle”...
İçinde o kadar güzel anılar var ki, pazar günü baştan sona okudum.
İşte oradaki en ilginç hikâyelerden birini Beko LG Genel Müdür Yardımcılığı yapan Erhan Saylan anlatıyor.
2) BU BİNADA SİZDEN ÖNCE OTURAN İFLAS ETMİŞ
ARÇELİK, 1997 yılında Güney Kore şirketi LG ile klima cihazı üretimi konusunda yüzde 50 yüzde 50 ortaklı bir şirket kurmuş.
Bunun için Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bir bina bulunmuş.
Tam yerleşecekleri sırada şirketin LG grubu temsilcisi “Biz binaya girmeden bunu mutlaka bir Feng Şui ustasına göstermek zorundayız” demiş.
Tabii geleneksel Arçelik mensupları şaşırmış, ama şirket yüzde 50-50 olduğu için evet demişler.
Bir süre sonra Güney Kore’den ufak tefek bir Feng Şui ustası gelmiş ve binayı inceledikten sonra şunu söylemiş:
“Bu binayı daha önce kullanan şirket iflas etmiş olmalı....”
Hepsi şaşırmışlar...
Ama asıl şaşkınlık daha sonra gelmiş.
Biraz araştırdıkları zaman gerçekten binayı onlardan önce kullanan şirketin iflas ettiğini öğrenmişler.
3) FENG ŞUİCİ, ŞİRKETİN KASA DAİRESİNİ NEREYE KOYDURDU
FENG Şui ustası “Bu yerleşim planını uygularsanız bu şirketin para kazanma ihtimali yok” deyip yerleşim planını tamamen değiştirmiş.
Önce şirket yöneticilerini binanın ön tarafına yerleştirmiş.
‘Paranın konduğu yer kolayca bulunamamalı’ deyip kasa dairesini ikinci katın tam orta yerine koymuş.
Finans, mühendislik gibi stresli görevlerde çalışan insanları ise binanın yeşil alana bakan bir kısmına yerleştirmiş.
4) BİR KADIN YÖNETİCİ NİYE CAM MASADA ÇALIŞMAK İSTEMEZ
KİTAPTA çok ilginç bir kadın yönetici anısı da var. Şirketin ilk insan kaynakları ve stratejik planlama müdürü Şerife Füsun Ömür bu göreve geldikten sonra kendisine bir oda verilmiş.
Yeşilliklere bakan güzel bir odaymış. Ancak bir sıkıntısı varmış. Odasındaki masa camdanmış...
O nedenle bir türlü rahat oturamıyormuş. “Bacak bacak üstüne atamıyor, ayaklarımı çöp tenekesine koyamıyordum” diyor.
*
Bina yöneticisi bu sıkıntıyı duyunca gelip şunu söylemiş:
“Şerife Hanım biliyorsunuz Arçelik’in kendisine ait değişmez kuralları vardır. Biz bu standartları yazarken hiç kadın müdürümüz olacağını düşünmemiştik ki cam masanın onlar için sorun olacağını düşünelim. Lütfen bu durumu bizim eksikliğimiz olarak kabul edin.”
Peki bu zarif özürden sonra sorun çözülmüş mü?
Bina görevlisi konuşmasını şöyle tamamlamış:
“Size tavsiyem bu masa ile yaşamayı öğrenin...”
*
Kadın yönetici şirkette ikinci şaşkınlığı ise o yıl yaşamış. Yılbaşında şirketin kendisine gönderdiği hediye çok güzel bir erkek kravatı olmuş.
Görüyor musunuz İstanbul Sözleşmesi’ne gelene kadar kadınlar ne gibi sorunlar da yaşamış.
5) ARÇELİK’TE EŞEKLER GÜNÜ KUTLAMASI
ENDÜSTRİYEL tasarım yöneticisi Bora Bükülmez anlatıyor: “Akşamüzeri çörekli börekli bir kutlama vardı. Merak edip sorduğumda şu cevabı verdiler: ‘Bugün 8 Ağustos Eşekler Günü’nü kutluyoruz’.”
Bükülmez’in tepkisi ne olmuş: “Acemi olduğum için muziplik yaptıklarını düşünerek sessiz sedasız işe alışmaya koyuldum”.
Bu şakayı kim yapmışsa helal olsun...
Bir şirketin iç iklimi işte böyle güzel bir mizahla eğlenceli hale getirilir.
6) ARÇELİK’TEN BİR DE HAYALET HİKÂYESİ
KALİTE sistemleri toplam kalite yönetimi yöneticisi Dr. Ender Önöz anlatıyor:
“Bir proje için İngiltere’nin Birmingham yakınında Schenck firmasını ziyaret ediyoruz. Akşamüstü havaalanından firma yakınında ve biraz ürkütücü mimarisi olan bir otele geldik.
Yemek sonrası bir ara otelin bir yöneticisi yanımıza geldi ve ‘Saat gece yarısına geliyor, bir an önce odanıza girseniz iyi olur çünkü bu otele gece yarısından sonra hayaletler uğrar. Koridorda seslerini duyarsanız dikkatle olun ve dışarıya çıkmayın’ dedi.”
Peki sonra ne olmuş onu da dinleyelim: “Zaman ilerledikçe koridorlardan bazı sesler duyar gibi oldum, pek inanmak istemedim ama yine de uyuyamadım.”
Benim yorumum şu: Otel yöneticisi bir an önce odalarına gitsinler de biz de rahat edelim diye uydurmuş olabilir.
7) İLETİŞİMCİ GÖZÜYLE: BİR REKLAMDA YAPILMAYACAK TEK ŞEY YAPILMIŞ
ALBÜMDE Arçelik’in eski bazı gazete ilanları da var.
Çoğu başarılı ama biri var ki, iletişimci olarak çok dikkatimi çekti.
Reklamın amacı tüketicinin gözünü buzdolabının içindeki yeniliklere ve donanıma çekmek.
Ama reklamı sunan kadının üzerindeki elbisede öyle bir desen var ki... Baktığınızda o desenden başka bir şey görmüyorsunuz.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin