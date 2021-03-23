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Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>O gece ne oldu da o bir kişi sabah oyunu değiştirdi
Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

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O gece ne oldu da o bir kişi sabah oyunu değiştirdi

23 Mart 2021

O gün merak etmemiştim, ama bugün ediyorum...

Tam 10 yıl önce...

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...

Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....

TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.

O gece ne oldu da o bir kişi sabah oyunu değiştirdi
Temsili fotoğraf

Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:

“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”

Biz ve bütün dünya bu kanunun konusunu artık “İstanbul Sözleşmesi” olarak biliyoruz...

*

Elektronik cihazla oylama yapılıyor...

Ve başkan sonucu açıklıyor:

246 kabul...

1 çekimser.

Yani bir tek ret oyu yok...

Meclis oturumu o gün saat tam 23.16’da kapanıyor ve bütün bunlar zabıtlara geçiyor...

*

O günlerde kimse çekimser oy veren kişiyle ilgilenmedi.

Şimdi bu sözleşme Cumhurbaşkanı imzası ile geri çekildi ve ben merak ettim.

Kimdi o gün çekimser oy veren kişi?

*

Çekimser oy atan tek kişi AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay.

O gün çekimser oy kullanıyor...

Ama ertesi gün çok ilginç bir şey yapıyor...

Meclis Başkanlığı’na başvurup “Dün yanlışlıkla çekimser oy butonuna bastım. Gerçek oyum kabuldür” diyor.

Niye böyle yaptığı sorulunca da şu cevabı veriyor:

“Acemilikten...”

Böylece o günkü oturuma katılanların tamamı “Evet” demiş oluyor.

*

Peki Ardahan milletvekili oy verdiği konuda acemi mi...

Yani kadına şiddet ve cinsiyet eşitliği konusunda...

Gelin bir bakalım...

AKP’den 4 dönem milletvekilliği yapmış...

Bir ilahiyatçı...

Profesör unvanı var.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi.

Dahası İslam İşbirliği
Teşkilatı Parlamento Birliği Başkanlığı yapmış.

Çok iyi derecede Arapça, Farsça ve İngilizce biliyor.

*

Bu özgeçmişe bakınca şöyle düşünmez misiniz...

Oy attığı “Kadına yönelik şiddet” konusunda İslami açıdan bir “acemiliği” söz konusu olmamalı...

Peki usul bakımdan? Yani oy butonu kullanma açısından...

AKP’nin siyasi ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığını yapmış.

Yani hangi butonun ne anlama geldiğini ayırt edebilecek bir uzman.

*

O gün merak etmemiştim...

Bugün soruyorum...

Acaba o gece ne oldu da ertesi sabah gidip çekimser oyunu kabule çevirdi...

Partisinin üst yönetiminden bir itiraz mı geldi...

“Bunu oybirliği ile yapalım” mesajı mı...

Yoksa gece evine döndüğünde, ailesinden kadınların itirazı mı oldu...

*

Merak ettiğim bir başka şey de şu: Bugün bu kanun Meclis’te yeniden oylansa acaba ne oy verirlerdi?

Aradan 10 yıl geçti...

Hiç itiraz eden oldu mu?

Benim ulaşabildiğim tek bilgi şu:

Bir tek Mehmet Metiner “Pişmanım” diye bir açıklama yapmış.

*

Bundan 11 yıl önce ilk defa “zamanın ruhu” kavramını kullandığımda çok itiraz eden olmuştu.

Ama “zamanın gerçekten bir ruhu” var...

Ve bir “Meclis arkeoloğu” zaman kazılarında işte böyle ilginç şeyler de görüyor.

O GECEDEN 13 GÜN ÖNCEKİ İLGİNÇ ZİYARET

İSTANBUL Sözleşmesi’nin TBMM’de oylanmasından 13 gün önce bir grup insan dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

Heyet KEFEK kısa adıyla bilinen “Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” üyelerinden oluşuyordu.

Ama yanlarında çok ilginç bir isim daha vardı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır...

İki komisyonun üyeleri Erdoğan’a şu ortak mesajı ilettiler:

“Lütfen sözleşmeyi hiç şerh koymadan Meclis’ten geçirin...”

KEFEK üyeleri şimdi nerededir bilmiyorum...

Ama Volkan Bozkır Birleşmiş Milletler’de genel kurul dönem başkanı...

O gece ne oldu da o bir kişi sabah oyunu değiştirdi

1) ARÇELİK’E GELEN FENG ŞUİ USTASININ İNANILMAZ KEHANETİ

TÜRK ekonomi tarihinde, işyeri binasına “Feng Şui” uygulayan ilk şirketin “Hakkasan” olduğunu sanıyordum.

Uzakdoğu mutfağının dünyaca ünlü restoranı 2008 yılında İstanbul Kanyon’da restoranının şubesini açarken bir Feng Şui ustası getirtip mekânı onaylatmıştı.

Ben de bunu Türkiye’de ilk defa oluyor sanıp yazmıştım.

*

Meğer Türk ekonomisi Feng Şui ile defa, ondan 11 yıl önce 1997’de tanışmış.

Hem de Türkiye’nin en geleneksel şirketi Arçelik’te...

Eski Arçelikliler Derneği mensupları şirketin 65’inci yılında kuruluş dönemi ve sonrası ile ilgili anılarını anlattıkları bir albüm yayınladı.

Adı “Aşk İle”...

İçinde o kadar güzel anılar var ki, pazar günü baştan sona okudum.

İşte oradaki en ilginç hikâyelerden birini Beko LG Genel Müdür Yardımcılığı yapan Erhan Saylan anlatıyor.

O gece ne oldu da o bir kişi sabah oyunu değiştirdi

2) BU BİNADA SİZDEN ÖNCE OTURAN İFLAS ETMİŞ

ARÇELİK, 1997 yılında Güney Kore şirketi LG ile klima cihazı üretimi konusunda yüzde 50 yüzde 50 ortaklı bir şirket kurmuş.

Bunun için Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bir bina bulunmuş.

Tam yerleşecekleri sırada şirketin LG grubu temsilcisi “Biz binaya girmeden bunu mutlaka bir Feng Şui ustasına göstermek zorundayız” demiş.

Tabii geleneksel Arçelik mensupları şaşırmış, ama şirket yüzde 50-50 olduğu için evet demişler.

Bir süre sonra Güney Kore’den ufak tefek bir Feng Şui ustası gelmiş ve binayı inceledikten sonra şunu söylemiş:

“Bu binayı daha önce kullanan şirket iflas etmiş olmalı....”

Hepsi şaşırmışlar...

Ama asıl şaşkınlık daha sonra gelmiş.

Biraz araştırdıkları zaman gerçekten binayı onlardan önce kullanan şirketin iflas ettiğini öğrenmişler.

3) FENG ŞUİCİ, ŞİRKETİN KASA DAİRESİNİ NEREYE KOYDURDU

FENG Şui ustası “Bu yerleşim planını uygularsanız bu şirketin para kazanma ihtimali yok” deyip yerleşim planını tamamen değiştirmiş.

Önce şirket yöneticilerini binanın ön tarafına yerleştirmiş.

‘Paranın konduğu yer kolayca bulunamamalı’ deyip kasa dairesini ikinci katın tam orta yerine koymuş.

Finans, mühendislik gibi stresli görevlerde çalışan insanları ise binanın yeşil alana bakan bir kısmına yerleştirmiş.

O gece ne oldu da o bir kişi sabah oyunu değiştirdi

4) BİR KADIN YÖNETİCİ NİYE CAM MASADA ÇALIŞMAK İSTEMEZ

KİTAPTA çok ilginç bir kadın yönetici anısı da var. Şirketin ilk insan kaynakları ve stratejik planlama müdürü Şerife Füsun Ömür bu göreve geldikten sonra kendisine bir oda verilmiş.

Yeşilliklere bakan güzel bir odaymış. Ancak bir sıkıntısı varmış. Odasındaki masa camdanmış...

O nedenle bir türlü rahat oturamıyormuş. “Bacak bacak üstüne atamıyor, ayaklarımı çöp tenekesine koyamıyordum” diyor.

*

Bina yöneticisi bu sıkıntıyı duyunca gelip şunu söylemiş:

“Şerife Hanım biliyorsunuz Arçelik’in kendisine ait değişmez kuralları vardır. Biz bu standartları yazarken hiç kadın müdürümüz olacağını düşünmemiştik ki cam masanın onlar için sorun olacağını düşünelim. Lütfen bu durumu bizim eksikliğimiz olarak kabul edin.”

Peki bu zarif özürden sonra sorun çözülmüş mü?

Bina görevlisi konuşmasını şöyle tamamlamış:

“Size tavsiyem bu masa ile yaşamayı öğrenin...”

*

Kadın yönetici şirkette ikinci şaşkınlığı ise o yıl yaşamış. Yılbaşında şirketin kendisine gönderdiği hediye çok güzel bir erkek kravatı olmuş.

Görüyor musunuz İstanbul Sözleşmesi’ne gelene kadar kadınlar ne gibi sorunlar da yaşamış.

5) ARÇELİK’TE EŞEKLER GÜNÜ KUTLAMASI

ENDÜSTRİYEL tasarım yöneticisi Bora Bükülmez anlatıyor: “Akşamüzeri çörekli börekli bir kutlama vardı. Merak edip sorduğumda şu cevabı verdiler: ‘Bugün 8 Ağustos Eşekler Günü’nü kutluyoruz’.”

Bükülmez’in tepkisi ne olmuş: “Acemi olduğum için muziplik yaptıklarını düşünerek sessiz sedasız işe alışmaya koyuldum”.

Bu şakayı kim yapmışsa helal olsun...

Bir şirketin iç iklimi işte böyle güzel bir mizahla eğlenceli hale getirilir.

6) ARÇELİK’TEN BİR DE HAYALET HİKÂYESİ

KALİTE sistemleri toplam kalite yönetimi yöneticisi Dr. Ender Önöz anlatıyor:

“Bir proje için İngiltere’nin Birmingham yakınında Schenck firmasını ziyaret ediyoruz. Akşamüstü havaalanından firma yakınında ve biraz ürkütücü mimarisi olan bir otele geldik.

Yemek sonrası bir ara otelin bir yöneticisi yanımıza geldi ve ‘Saat gece yarısına geliyor, bir an önce odanıza girseniz iyi olur çünkü bu otele gece yarısından sonra hayaletler uğrar. Koridorda seslerini duyarsanız dikkatle olun ve dışarıya çıkmayın’ dedi.”

Peki sonra ne olmuş onu da dinleyelim: “Zaman ilerledikçe koridorlardan bazı sesler duyar gibi oldum, pek inanmak istemedim ama yine de uyuyamadım.”

Benim yorumum şu: Otel yöneticisi bir an önce odalarına gitsinler de biz de rahat edelim diye uydurmuş olabilir.

O gece ne oldu da o bir kişi sabah oyunu değiştirdi


7) İLETİŞİMCİ GÖZÜYLE: BİR REKLAMDA YAPILMAYACAK TEK ŞEY YAPILMIŞ

ALBÜMDE Arçelik’in eski bazı gazete ilanları da var.

Çoğu başarılı ama biri var ki, iletişimci olarak çok dikkatimi çekti.

Reklamın amacı tüketicinin gözünü buzdolabının içindeki yeniliklere ve donanıma çekmek.

Ama reklamı sunan kadının üzerindeki elbisede öyle bir desen var ki... Baktığınızda o desenden başka bir şey görmüyorsunuz.

KATKIDA BULUNANLAR

Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin

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Bu derbinin kazananı Fatih Terim

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

22 Mart 2021
Sarı lacivertliler, ilk yarıda ‘Derin G.Saraylı’ Hasan Cemal kadar bile maça asılmadı.

“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”

Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.

iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE

Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:

“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”

Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.

Onun tepkisi ise şöyleydi:

“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”

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Günün tartışması... Milletvekili eşi bir kadın çırılçıplak intihar eder mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

20 Mart 2021
1 Kasım 2013 günü Belçika’nın Ostende şehrindeki bir otelin müşterilerinden biri merdivenlerden inerek resepsiyona geldi ve “Karım odada banyoda yerde yatıyor bir ambulans çağırın” dedi.

Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.

Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.

*

Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.

Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.


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Önceki gün basılan bir kitabın önsözünden hüzünlü bir hikâye

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

19 Mart 2021
Önceki gün İstanbul’daki bir matbaada yeni bir kitabın basımı tamamlandı.

Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.

Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.

*

Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.

Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.

Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.

“Âkif Dostlarına önemli duyuru”

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'Gizli koleksiyoncu' Selçuk'un elindeki gerçek Miro mu acaba

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

18 Mart 2021
UPPER CİHANGİR DEDEKTİFİ 1

‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.

Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.

Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.

OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI

Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.

Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.

Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.

Anlatacağım olay, ressam

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Biz bu çubuklu formayı 62 yıl önce çocuk gözyaşlarıyla ıslattık

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Mart 2021
Ertuğrul Özkök’ten Fenerbahçe yönetimine ve takıma mesaj...

Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’

23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..

Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.

İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.

Çok umutlanmıştım.

Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.

O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.

5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.

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Dünyanın en başarılı başbakanı geçen pazar niye 'çuvalladı'

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Mart 2021
Bugün dünyanın herhangi bir yerinde uluslararası meselelerle biraz ilgisi olan bir insana sorsanız:

Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?

Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.

16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...

2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.

Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.

*

Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...

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Kırmızı rujla 120 k yeni süper kadınlar

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

16 Mart 2021
Cumartesi gecesi...

Televizyonları dolaşıyorum.

Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.

*

Gece tam yarısına yaklaşmıştır.

120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.

İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.

Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.

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Urla'ya giderken pantolonumu unuttum: Teşhis alzheimer mı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

14 Mart 2021
Şaka yapmıyorum, önceki hafta arabayla Urla’ya giderken yanıma pantolon almayı unutmuşum...

Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.

Arabaya da eşofmanla bindim...

Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.

GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM

Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.

Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...

Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.

Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...

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Kayıp defterin sırrı çözülüyor... Bir düğün gecesi, nikâh şahitleri ve davetliler

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

13 Mart 2021
Sefa Kaplan’ın yazdığı Oğuz Atay kitabı*, “Türk edebiyatının Dostoyevski’si” sayılan Oğuz Atay’ın kayıp güncesi olayını fena halde patlattı...

Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.

Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.

Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.

Korman’la bir saate yakın konuştuk.



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Türkiye'nin 24 saat en önemli canlı tv yayını

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

12 Mart 2021
Akşamları yapılan siyasi tartışmalar mı... Parti gruplarından canlı aktarılan sahneler mi...

Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...

Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...

Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.

Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...

Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.

Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...

*

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En ünlü edebiyat güncesini o gün ölü evinden kim aldı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

11 Mart 2021
Türkiye’de 70’li, 80’li kuşakları çok etkilemiş, bugün de hâlâ etkisini sürdüren “Tutunamayanlar” romanının yazarı Oğuz Atay, 13 Aralık 1977 gecesi öldü.

İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.

Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.

Bir “CSI” yazısı olacak.

Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...

*

Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.

O da

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Crown meraklısına yedi milyon dolarlık sezon finali kılavuzu

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

10 Mart 2021
Pazar gecesi ABD’nin CBS kanalındaki yayınlanan Prens Harry ve eşi Megan Markle mülakatı, herhalde 21’inci yüzyıl televizyon tarihine geçecek.

Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre “Crown” dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak...

Oray Eğin HaberTürk sitesinde bu mülakatı, beni kıskandıracak kadar güzel yazdı. Şimdi ben de ondan aldığım bilgilerle size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim.

1) LEYDİ Dİ GİBİ MEGAN DA SARAYA HAPSEDİLMİŞ

Meghan’ın ilk itirafı şu: Saray’a hapsedilmiş, pandemi öncesi dört ayda sadece iki kere dışarı çıkmış ama o bile Saray’da büyük mesele olmuş.

NOT:  “The Crown”ın son sezonunu izleyenler Diana’nın da Saray’da bir başına bırakıldığı sahneleri hatırlayacak.

Peki kim bu onu Saray’a hapsedenler?

Kraliçeye laf etmiyorlar. Ama ailenin bazı üyelerini ima ediyorlar.

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Zafer Algöz haklı: 'Paşa'nın böyle bir plak kapağı var mı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

9 Mart 2021
Bir arkadaşım yolladığı için okumak zorunda kaldım.

Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.

Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.

Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...

Resmen zırvalamış...

Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...

Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.

*

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Her evli kadın hayatında en az bir defa şunu düşünür

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

6 Mart 2021
Cümle eksik... Eminim “Neyi düşünür” diye merak etmişsinizdir. Açıklayacağım ama yazının sonunda...

Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...

*

Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.

Adı “7 Koon Maaf...”

Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.


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Erbil stadyumunda ilginç bir Papa selfie'si

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

6 Mart 2021
Bu pazar günü, yani yarın, sınırımızın biraz ötesinde, Erbil şehrinin “Franso Hariri” stadyumunda bir pazar ayini yapılacak...

Ayini Papa Françis yönetecek.

Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi’den yapılan ilk büyük Hıristiyan ayini olacak...

*

Bu stada adını veren Franso Hariri, Irak Kürdistan özerklik hareketinin önde gelen simalarından biriydi. Yani Papa, işte böylesine sembolik bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan statta yapacak bu ayini...

*

Bu fotoğrafı dün New York Times gazetesinde gördüm.

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Ombudsman kardeşim biraz geri çekil reklam yapacağım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

5 Mart 2021
Reklam yapacağım ama reklam olmasın diye şirketin adını vermeyeceğim...

Nasıl olsa bir yerde görürsünüz...

*

Şöyle başlıyor...

Bir evde genç bir çift...

Bir kutu tonbalığı konservesi açıp harika görünen bir salata yapıyorlar...

Sonra genç adam konserve kutusunu gösterip konuşuyor:

“Yaaa hakikatten çok güzel... Adamlar yapmışlar...”

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Türkiye bu işitme engelli Afgan kızına ne öğretti

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

4 Mart 2021
Bugün size yerel kıyafetleri içinde hapishane demirlerini kıran bu genç kızın hikâyesini anlatacağım.

Bunu çizen kızın adı Sara Barakzay...

Afganistan’ın ilk kadın çizgi romancısı...

Adını ilk defa dün Guardian gazetesinde gördüm.

Ben onun hakkındaki bu haberi okurken, Türkiye’de gazetelerin, internet haber sitelerinin, haber televizyonlarının bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Reform Paketiydi...

İkisinin aynı güne gelmesi benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu.

Çünkü bu çizginin Türkiye’ye uzanan bir ucu var.

Nedenini anlatayım.

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Kendini Sharon Stone sanan ve kedilere bulaşan bir erkek

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

3 Mart 2021
Bu hafta kayda geçirdiğim dizinin adı şu:

“Don’t F...k With Cats...”

“Kedilere Bulaşma: İnternette Katil Avı...”

*

Üç bölümlük dizinin girişinde ‘Buradaki kişiler hayal mahsulüdür’ diye bir yazı yok. Dizideki her kare gerçek...

Mekânlar gerçek.

Olaylar gerçek...

Ve en önemlisi...

Yaşanan bütün vahşet gerçek...

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