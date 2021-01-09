O dört saatte beni en çok şaşırtan şey

Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç Mars’ın yörüngesine oturacak.
Ve bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzaya gönderdiği bir araç olacak.
Aracın adı “Hope”.
Yani “Umut”.
Tarihte ilk defa Müslüman bir ülkenin uzaya attığı araç böylesine ileri bir noktaya gidiyor...
Üstelik güzel bir haber daha var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu bilimsel Mars projesinin başında 33 yaşında bir kadın var.
Adı
77 yaşındaydı...
Geçen yılın sessiz ölümlerinden biriydi... Ama, bu dünyadan ayrılırken arkasında çok gürültülü bir yakın geçmiş bırakmıştı...
Simone de Beauvoir’larla başlayan “birinci dalga feminizm”in, ikinci dalga sörfçülerinden biriydi...
Ve o kadın bizim erkek neslimizin dimağına çok korkutucu iki soruyu sokmuştu...
İki nedenden dolayı bilerek erteledim.
Birincisi bu sözleri söyleyen Kılıçdaroğlu’ndan yazmak için izin istedim.
İkinci ve daha önemlisi ise...
Bu konuşmayı yılın ilk günü yayınlamak istedim.
Çünkü o felaket yılından sonra 2021’e umutla girmeyi arzuladım...
Geçen salı günü...
Yer Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi...
İlk defa Kuzey Marmara otoyolunu kullandım...
İstanbul dışına çıkışı çok kolaylaştırmış...
Yolu en az 30-40 dakika kısaltıyor.
İstanbul’a dönüşte, bugüne kadar bana en çok heyecan veren duvar resimlerinden birine rastladım.
“Pasific” benzin istasyonunun market duvarına çizilmiş olağanüstü bir Türk bayrağıydı bu...
Kim çizdiyse gerçekten çok başarılı...
Bayrağın dalgalanışına o kadar güzel bir hareket vermiş ki, insan önünde durup fotoğraf çektirmeden geçemiyor....
Biliyorum bazılarınızın aklına hemen şu soru gelecek.
“Ne işin var senin oralarda?”
Sedat Ergin soktu kanıma bunu...
Biliyorsunuz, o, başlığında “resmi” kelimesi bulunan her devlet sitesini ziyaret eder.
Tabii ki, onun Rusya resmi internet sitesine girip dolaşması ile benimki arasında esaslı bir fark var.
Onun ilgi alanı “Diplomatik belgeler”, “Resmi heyetler arasındaki görüşmeler” ve “Dokümanlar” bölümü olur...
Ya ben Rusya Devlet Başkanı’nın sitesine girersem ne görürüm?
Kendinizi mütevazı ve sakin bir yılbaşına hazırlarken çalar birden kapınızı...
En hazırlıksız olanı ise yüzünüzdür öyle anlarda...
O yüz ne hissettiğini anlatamayacak kadar çaresizdir çünkü...
Pazar akşamı işte böyle oldu...
Hiç beklemediğimiz, en hazırlıksız anımızda öğrendik oda arkadaşımın ölümünü...
ODTÜ’nün eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar benim ilk akademik yoldaşımdı...
Aynı yıl yurtdışından dönüp, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde göreve başladık....
Tahmin ediyorum yaptığı heykel de anatomik olarak 20-30 yaşlarında bir erkektir...
Biliyorum başlıktaki soruyu okuduğunuz an, “Yine ne saçmalamış” diyeceksiniz...
Hayır ciddiyim...
O nedenle, soruyu yeniden soruyorum:
Evrensel güzellik ölçülerine vurursanız, Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi...
*
Hiç kuşkusuz David de kusursuz bir erkek değildi... Başı normalden büyük, elleri de öyle...
Genital organı küçük...
Bir bankın ucunda yapayalnız oturuyordu...
1970’lerin terör yıllarına döndüm...
Sonra 1980’li yıllara...
12 Eylül’ün o karanlığında bile siyasi hicivleri, mizahı ile bizi gülümseterek, kahkahalar attırarak dayanma gücümüzü nasıl arttırdıklarını hatırladım...
İzmir? İstanbul... Antalya... Edirne...
Yanıldınız...
Dünyanın en büyük iki içki grubundan biri olan “Pernod-Ricard”ın Türkiye, Afrika ve Ortadoğu (MENAT) bölgesinden sorumlu CEO’su Selçuk Tümay, Karaman doğumlu...
Yani eskiden Konya Karaman diye bildiğimiz şehirden...
O zaman geleyim ikinci soruya...
Pernod-Ricard grubunun, daha çok Müslüman ülkeleri kapsayan “Ortadoğu, Afrika ve Türkiye” bölümünün yönetim kurulunda sizce kimler vardır?
Sakın “İçmeyi seven erkekler” demeyin...
“Dünyanın en sempatik tabutçu paparazzisi...”
Ve yazıya şöyle başlamıştım:
“Sakın ola başlıktaki ‘tabutçu’ lafına takılmayın.”
*
Bugün çok üzgünüm...
Çünkü bir magazinci olarak, Türkiye’nin en sempatik en renkli magazincilerinden birini kaybettik...
Adı Zozo Toledo’ydu...
Ama aslında ne adı Zozo’ydu...
Bana göre pandemi döneminden kalacak 10 fotoğraftan biri bu olabilir...
Çünkü şehirli insanın hayatındaki en büyük değişikliklerden birini anlatıyor...
Ve bu fotoğrafta tam 10 adet gizli rakam var.
Fotoğrafa bakarken şöyle bir düşündüm: Acaba son defa bir restoranda ne zaman yemek yedim?
Galiba yaz ortasında bir gündü...
O da dış mekândaydı...
Yani kapalı bir restoranda son defa ne zaman yemek yedin diye sorarsanız, cevabım şu:
Adnan Oktar’ın çizgi romanı yapılmış...
Tabii çocukluğundan beri çizgi roman hastası olan benim için günün en önemli haberiydi...
İlk aklıma gelen de şu oldu:
“Bu çizgi romanın bir kopyasını hemen çizgi roman koleksiyonuma eklemem lazım...”
Çünkü bu çizgi roman sadece 3 nüsha basılmış.
Yani harika bir “Collectors Item”...
Koleksiyon malzemesi...
Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu...
Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım.
Kutuplaşmış bir ülkede “yılın insanını seçmek” çok zor bir iş...
Tabii ki bu yıl da böyle olacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum.
İZMİR DEPREMİNİN İKİ UMUT BEBEĞİ
Dönüp dönüp dinliyorum, dinledikçe daha çok seviyorum...
Neden böyle derken geçen gün Vanity Fair’in internet sitesinde ilginç bir sosyal medya olayının hikâyesini okudum.
Önce onu özetleyeyim.
*
Geçtiğimiz eylül ayının 25’inci günü Nathan Apodaca isimli Idaholu bir Amerikalı TikTok’a bir video yükledi.
Aslında sıradan, çok az insanın ilgisini çekecek, patates fabrikası ile ilgili bir videoydu...
Ancak videoyu yükleyip Idaho otoyoluna çıktıktan kısa süre sonra çok ilginç bir şey oldu. Yüklediği video milyonu geçen insan tarafından seyredilmişti.
*
Bunun ne anlama geldiğini ise daha sonra anlayacağız...
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önceki günden beri başında bir sorun var.
Ama buna “sorun” mu yoksa “başarı” mı demek gerekir bunu konuşalım.
Fransa hükümeti Paris Belediyesi’ne 90 bin Euro para cezası kesti...
Yani 110 bin dolar civarında bir şey...
Miktar önemli değil, önemli olan cezanın gerekçesi...
Merkezi hükümet Paris Belediye Başkanı’na 2012 yılında çıkan bir yasaya aykırı davrandığı için bu para cezasını vermiş.
O dört saatte beni en çok şaşırtan şey
İki gündür önümdeki iki fotoğrafa bakıp bakıp soruyorum...
O iki fotoğraf şu:
Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...
Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...
Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...
Başarmışlar yani...
*
Bunlar seçilmişlerin koltuğuna oturmuş “kışkırtılmışlar”...
Onların fotoğraflarını görüyoruz...
Ama aradığım bir başka fotoğraf daha var.
Kışkırtılmışlar o koltuklarda otururken, “seçilmişler” nerede...
Aynı saatlerde onların nerede olduğunu gösteren tek fotoğraf yok...
*
Okuyabildiğim, seyredebildiğim şu:
Saldırı sırasında senatörlerin ve kongre üyelerinin bir bölümü binanın dışına kaçırılmış.
Başkan yardımcısı Mike Pence ise Capitol adı verilen binadan ayrılmamış...
Demek ki binada bir yere “sığınmış”...
Demek ki, binanın altında böyle saldırılara karşı sığınılacak yerler veya kaçılacak yollar varmış.
Bunların sembolik anlamı büyük...
Çünkü “demokrasinin” ve “seçilmişlerin sığınağı” buraları...
*
Garibime giden ise şu:
Mesela dün Washington Post’ta bu 4 saatlik popülist vandalizmin neredeyse saniye saniye dökümü çıkarılmış. Saldırganlar kaçıncı dakikada hangi kapı ve pencereden girmiş okuyoruz.
Ama kongre üyelerinin ve senatörlerin hangi yollardan dışarı çıkarıldığı, başkan yardımcısının saldırı boyunca nerede kaldığını anlatan bir bilgiye ben rastlamadım.
*
Sanki sistemin söylenmeyen bir “demir kanunu” var...
Eğer demokrasi bir yere “sığınmışsa”, sığındığı yer gizli tutuluyor...
Bence iyi bir kural bu...
Çünkü bu olay bize gösterdi ki...
Bazen “demokrasilerin” ve onların temsilcilerinin “sığınacak” yerlere ihtiyacı oluyor...
O zaman gelelim ikinci ve asıl soruya...
Bu “seçilmiş demokrasi” kime karşı yeraltına indi?
ONLAR YAN YANA SIĞINIRKEN DARBENİN BAŞKOMUTANI NEREDE
AMERİKAN demokrasisinin henüz sormaya cüret edemediğimiz hayati sorusu şu: Amerika’nın “seçilmişleri” o gün o binada “kime” karşı “yeraltına indi”?
*
Karşılarında sıradan sivil, “halktan” insanlar vardı...
Kongre üyeleri ve başkan yardımcısı onları seçen “halktan” kaçarak mı girdi o labirentlere...
Hayır daha vahim...
Halkın geçen defa seçtiği, bu defa seçmediği bir “başkan”ın kışkırttığı öfkeli ve kompleksli bir kalabalıktan kaçtılar... Demokrasi ve seçilmişler hiç beklemedikleri bir yerden saldırıya uğramıştı.
Darbenin komuta üssü Başkanlık Sarayı’ndaydı.
Çünkü o eski başkan hâlâ kendini “tek halk” olarak görüyor...
Ve seçilmişlere karşı darbe girişimi, kendini tek halk gören Beyaz Saray’dan, yani Başkanlık Sarayı’ndan geldi...
Seçilmiş vekiller ve senatörler ondan kaçarak sığınaklara girdiler.
*
Çok da iyi oldu...
Bir kere daha öğrendik ki...
Faşizm, kendini “halk sayan”, “tek halk” sayan popülist liderlerin kışkırttığı, öfkeli kalabalıklar üzerinde yükselir....
*
Çünkü Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bu olay bir kere daha gösterdi ki... Demokrasilerin sığınabileceği tek yer, iktidarın ve muhalefetin yan yana koltuklarda oturduğu, birbirini gördüğü, gerektiğinde aynı labirentlerden birlikte geçip aynı sığınaklara sığındığı seçilmiş parlamentolarıdır...
*
Amerikan kongresinin üyeleri o gün aynı koridorlardan geçip aynı sığınaklara indiler.
Sonra tekrar yukarı çıkıp sandıktan çıkan iradenin meşruiyetini oylayarak kabul ettiler...
Beyaz Saray’ın darbe girişimi püskürtüldü...
Biz de gördük ki, demokrasi ancak iktidarı ve muhalefetiyle birlikte savunulur.
*
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bugün “Gazi” unvanı taşıması da işte bu nedenle olağanüstü bir sembolik değere sahiptir.
KESİN KARARIM: BUNDAN SONRAKİ ROL MODELİMİ BULDUM: BU ADAM
T24’ün çıkardığı 2020 albümünde Mehmet Yalçın’ın yazısında okudum.
Amerika’nın en büyük şarap üreticilerinden biri olan Robert Mondavi hayatının son dönemini Avrupa Birliği’nde lobi yaparak geçirmiş.
Çünkü Avrupa’da şarap şişelerinin üzerine “Şarap sağlığa faydalıdır” yazdırmak istiyormuş.
Bana göre iyi bir fikir değil...
Şarap içmek çok güzel ama “Sağlığa faydalıdır” demek çok fazla olur.
*
Yazıda beni asıl etkileyen Mehmet Yalçın’ın gönderdiği bu fotoğraf oldu...
Düşünebiliyor musunuz bu adam 94 yaşında öldü...
Ve o yaşta elinde kadeh bu fotoğrafı çektiriyor...
*
Mehmet Yalçın’ı arayıp “Sence günde ne kadar şarap içiyordu Mondavi” diye sordum.
“Tam bilmiyorum ama normal olarak bir insan her gün olmamak şartıyla bir şişe şarabı içebilir” dedi.
*
Bana çok fazla... Yarım şişeyi geçince rahatsız oluyorum.
Ama Mondavi’nin bu fotoğrafı bana iyi geldi...
Yine de kimseye içki içmesini tavsiye etmiyorum...
Hem kesenize hem sağlığınıza dikkat...
Ama itiraf edeyim bu fotoğraf da çok umut verici...
QUEEN VE ELTON JOHN
- ROCK müzikte de “Golden oldies” denilen, eski rock grubu ve sanatçıları streamingde yükseliyor.
Amerika’da açıklanan rakamlara bakılırsa, geçen yıl en çok dinlenen rock’çıların başında Freddie Mercury, Queen ve Elton John var...
Tabii bunda bu iki sanatçının hayatını anlatan filmlerin de etkisi olmuş olabilir...
ROCK MÜZİK YÜKSELİYORSA BİLİN Kİ BU DÜNYADA BİR ŞEYLER DEĞİŞİYOR
"MUSIC Business Worldwide” haber sitesi önceki gece Amerika’nın müzik dinleme trendleri ile ilgili rakamları açıkladı.
- 2020 yılında bütün streaming platformlarında dinlenilen müziklerin yüzde 30.7’si R&B ve hip hop tarzıymış.
Rap yani...
- İkinci sırada ise yüzde 16.3’le rock müzik var...
- Pop müzik ise yüzde 13.1’le üçüncü sıraya düşmüş...
- Video on demand müzikte de (isteğe göre dinlenen video) yüzde 33.9’la R&B ve hip hop müzik var...
Hip hop bütün dünyada bir itiraz müziği... Rock da öyle....
Bu demektir ki, Amerika’da derinden gelen bir itiraz yükseliyor...
BİR TÜRK GRUBUNDAN COLDPLAY ZEVKİ ALMAK SİZCE MÜMKÜN MÜ
BENİM cevabım şu:
Evet mümkün...
Ben önceki gece bu zevki yaşadım...
BluTV yılbaşı gecesi platforma “Büyük Ev Ablukada” grubunun 2019’da Das Das’da verdiği “Mutsuz Parti” konserinde kaydedilen videosunu koydu...
*
- Mükemmel ışık ve ses düzeni...
- Mükemmel bir lineup...
- Mükemmel bir grup...
- Bartu Küçükçağlayan’ın harika robotik koreografisi...
*
Beni daha ilk notada ve ilk ışıkta, Coldplay’in Paris’teki konserinde girdiğim havaya soktu...
“Evren Bozması”nı dönüp dönüp izledim... “Hoşça Kal Kadar” harika...
Bütün salon birlikte söylüyor...
Bu konseri kaçırdığıma çok üzüldüm...
Ama yeni Apple Airpod Max kulaklığımı takıp, büyük ekranın karşısına oturunca aynı havaya girdim birden.
Bütün salon hep birlikte söyledik...
*
Helal olsun size ve çok teşekkürler...
Seviyorum bu grubu...
Bir de adlarını o Turgut Uyar şiirinden almaları var ya...
O da bonusu...
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