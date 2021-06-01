Nöbetçi genel yayın yönetmeninin manşeti

Bu maç Avrupa’nın seyircili futbola dönüşüydü. 16 bin taraftar sahada 60 binlik bir atmosfer yarattı. Şurası kesin; seyircisiz bir maç baharatsız bir yemek gibiydi. Futbol önceki gece aromasını ve baharatına kavuştu. Stattaki seyirci yerleşiminde sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir oturum planlaması yapıldı. Ama daha maç başlamadan önce bütün sosyal mesafe kuralları bir yana bırakıldı. Maskeler tamamen atıldı.
Önceki gece her futbolsevere nasip olmayacak bir olayı yaşadım.
Tabii ki bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi finaliydi. Tabii ki o maçı seyretmek bir şanstı.
Ancak bir sosyolog olarak benim için en az onun kadar güzel bir fırsat daha vardı.
Bütün dünyada 1.5 yıllık aradan sonra seyircili ilk futbol finalini seyredecektim.
Gerçekten çok zengin gözlemlerle dolu bir gece geçirdim.
Cumartesi gecesi Porto’nun Drago Stadı’nda sadece bir UEFA finali oynanmadı.
Futbolun geleceği açısından çok başka şeyler de oldu.
Twitter’da TT olmuştu.
Bu defa 10 saniyelik yarım kalmış bir cümle ile yine TT oldum.
Üstelik bu defa bir gece ve bir gün TT kaldım...
*
Olay perşembe akşamı bir arkadaşımdan gelen telefonla başladı:
“Sen gerçekten Tayyip Erdoğan büyük lider mi dedin?”
“Evet” dedim...
Şaşırdı... Herhalde
İstanbul’dan neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilen final maçına içim buruk geldim. Ama iyi ki gelmişim. İnsanlar saha içindeki futbola susamış. Ama sokaklardaki heyecanına da susamış. Ve bilin ki sahaya dönen seyirci aynı seyirci olmayacak. Daha mı iyi olur daha mı kötü bilmiyorum ama, daha agresif bir seyirci görürsek kimse şaşırmasın.
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için Portekiz’in Porto şehrindeydim. Aslında İstanbul’da seyredeceğimiz bir final bizden neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilmişti. O nedenle biraz içim buruk geldim buraya. Ama iyi ki gelmişim... Maçın sahadaki ayrıntılarını yarın yazacağım. Bugün saha dışını yazayım.
MAÇA CHELSEA KULÜBÜ BiLETiYLE GiREBiLDiM
Portekiz’e gelişim kolay olmadı. Bilet bulmak hiç kolay değildi. Çünkü stada 16 bin 500 kişi alınacaktı. Son anda maça gitmekten vazgeçen bir Chelsea Kulübü üyesi arkadaşım sayesinde bilet bulabildim.
OTEL FiYATLARI FÜZE GiBi FIRLAMIŞ
İkincisi Portekiz’e giriş koşulları. Kimi, “karantina var” diyordu, kimi “Yok” diyordu. Ama hemen herkese göre Portekiz’e girmek için bir davet lazımdı. Onları da hallettik... Ama en zoru otel bulmaktı... Epeydir kapalı olan oteller, restoranlar sanki bir yılın parasını bir günde çıkarmak ister gibiydi. Sadece 3 metrekare otel odasının fiyatı 600 Euro’dan başlıyordu.
BEŞ UÇAK iNiNCE COViD DUVARI YIKILDI
Şaşırıp kalacaksınız...
Ama önce dün dikkatimi çeken bir gelişme ile başlayayım.
*
Dün beni en şaşırtan haber İsrail’den geldi...
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde toplantılar yapılıyordu.
En sembolik olan ise tabii ki, yargılamaların yapıldığı Yassıada’daydı.
Olay oradan Türkiye’yi sarsan YouTube videolarına geliyordu.
İşte tam o saatlerde dünyada herkesi şaşırtan bir başka darbe yaşandı.
Bir şirket içi darbe...
Ama darbe yapılan yer öyle bir şirketti ve darbeyi yapanlar da öyle kişilerdi ki...
Dünya ekonomisinde yeni bir çağ başlıyordu.
Bir tarafta Altınordu... Mahalleme yakın bir başka mahallenin takımı. Küçükken okul dönüşü hep top oynadığım halk sahasının ilk sahibi. Metin Oktay olmak isteyen çocukların hayal arenası. Büyük Altınordu... 1923’te kurulmuş, Süper Lig kurulduğunda ilk 16 takımdan biri olmuş, Cumhuriyet’le yaşıt bir kulüp. İzmir’in ‘Kırmızı Şeytanlar’ı.
Öteki ise Altay... İlkokulu okuduğum Gazi İlkokulu’nun, orta ve liseyi okuduğum Namık Kemal Lisesi’nin mahallesinin takımı. Ben İzmirsporluyum ama öte yanım İzmirli.
Ve maç bitti. Altay Süper Lig’de... Kazanan İzmir... Ama asıl kazanan Süper Lig. İzmir’siz bir Süper Lig hep eksikti. Göztepe geldi... Zenginleşti. Şimdi Altay geldi. Yani Alsancak. Ege modernitesi. Ve İzmir artık tam kadro sahada...
Tebrikler Büyük Altay. Tebrikler Mustafa Denizli. Altay’dan aldığın parayı Şehit Aileleri’ne bağışladığın için de ayrıca teşekkürler, benim sevgili arkadaşım. Tebrikler Alsancak, Birinci, İkinci Kordon, Mustafa Bey Caddesi, Gül Sokak. Sana da tebrikler Büyük Altınordu. Tebrikler İzmir. Tabii ki tebrikler Mustafa Hocamın Çeşmesi, Alaçatı’sı. Tabii basketboldaki başarısı ile tebrikler Karşıyaka...
Önümüzdeki sezon her takım iki defa İzmir’e gidecek... Emin olun ki Süper Lig bu sezon çok daha renkli olacak.
Konu Habertürk kanalında yayınlanan İçişleri Bakanı söyleşisiydi.
İki yazar kendi üsluplarıyla programa katılan gazetecileri eleştirmiş.
Emin Çölaşan neredeyse yerden yere vurmuş.
Deniz Zeyrek ise ılımlı bir üslupla eleştirmiş.
Bense farklı bakıyorum.
Önce bir risk analizi yapayım.
Habertürk’te gazetecilerin karşısına çıkmak İçişleri Bakanı
Çok tuhaf bir gün...
Gündem çok kalabalıktı...
Siyasette izdiham vardı...
Lakin benim için çok tenhaydı... Issızdı...
*
Bir gece önce bütün Türkiye o malum televizyon tartışmasını izliyor, konuşuyordu...
Dört gazeteci soruyor, İçişleri Bakanı da konuşuyordu...
Her taraftan mesaj akıyordu cep telefonuma...
Soru da bu değil...
Soruyu New York Times yazarı Thomas L. Friedman soruyor:
“Joe Biden Nobel Barış Ödülü’nü alabilir mi?”
Ben de aynı soruyu ülkemin Cumhurbaşkanı için soruyorum...
Ama önce gelin Thomas Friedman’ın yaklaşımına bir bakalım.
Friedman dün yayınlanan yazısına Sovyet devriminin önde gelen liderlerinden Leon Troçki’nin şu sözü ile başlıyor:
“Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz... Ama savaş sizinle ilgilidir...”
Hikâye 5 Ocak 2021 günü başladı...
O gün limana gelen bir gemi taşıdığı konteynerleri boşaltmak üzere vinçlere yüklerken, birtakım resmi kişiler gelip yükün indirilmesini durdurdular.
Gelen kişiler Amerikan “Homeland Security”, yani “iç güvenlik” biriminin elemanlarıydı.
KONTEYNERDE NE VARDI SİLAH MI KOKAİN Mİ
Hayat her şeyimle geç başladı...
Öğleye doğru bir arkadaşım aradı ve “Twitter’da TT oldun” dedi...
İki numaraya kadar çıkmışım.
Gerçi geriye dönüp aradım üçer saat aralıklı listelerde görmedim ama galiba kısa bir süre TT olmuşum.
*
Biraz tuhaf değil mi...
TT olmama neden olan yazımın başlığı şuydu:
“Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor”
“Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...”
Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum...
Her defasında hiç şaşırmıyorum...
Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor...
*
Takdir de ediyorum...
Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor...
Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor.
Özeti şuydu:
Her gün 10 bin adım atmanıza gerek yok, 4 bin 400 adım yeterli... Araştırmanın kaynağı da taş gibi sağlamdı: Harvard Üniversitesi...
Öyle olunca da zaten hazır olan ruhumuzu anında rehavet kapladı.
*
Dün sabah Prof. Melih Us aradı... Hani COVID sırasında yıldızı parlayan hoca.
“Sen o araştırmanın ayrıntılarını okudun mu” diye sordu.
Hayır sadece haberi üstünkörü okumuştum.
Prof.
Bu tabutta, hayatının daha baharına bile gelmeden katledilmiş bir kız çocuğu yatıyor...
Gazze’deki İsrail vahşetinden bir hafta önce, Kabil’de Taliban vahşetinin kurbanı oldu.
Taliban canilerinin, Saayed Ul-Shudada okulunun kapısında patlattıkları bombalar 90 çocuğun hayatına mal oldu...
Yani Gazze’de katledilen çocuk sayısından fazla çocuk katledildi...
100 de yaralı var...
Kimdi bu çocuklar?
Okumak için çalışmak zorunda kalan yoksul çocuklardı çoğu...
Ama ben o konuya girmeyeceğim...
Memleketin bunca meselesi varken benim aklım Upper Cihangir’de...
Neden derseniz, Upper Cihangir’in “seviyeli magazincilerinin” üzerine pandemi tembelliği çöktü.
Magazin halısı Upper Cihangir’in altından çekiliyor da haberleri yok..
O yüzden iş yine bana düştü ve bu sosyal sorumluluğumu yerine getiriyorum.
En vahimi de halıyı çeken kim biliyor musunuz...
Türk basınının yarım asırlık eski tüfek siyaset yazarları...
Ama anlatacağım olay o kadar pespaye ki, ancak onların seviyesine inerek böyle bir cümleyle ifade edebildim.
Şimdi şöyle rahat bir koltuğa oturun, arkanıza yaslanın.
Son yıllarda dinlediğiniz en pespaye siyaset kumpaslarından birini anlatacağım...
O AKŞAM YEMEĞİNDE
Şirketin bugüne kadarki ilk Türk CEO’su oldu...
1979’da İstanbul Şişli’de, Kent Sineması’nın arkasındaki bir evde doğdu. Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra Manchester Business School’da MBA derecesi aldı.
Henüz 42 yaşında ama arkasında ancak çok uzun yıllar boyunca kat edilebilecek bir kariyer var.
Shell’e girdikten sonra çok genç yaşta 21 ülkenin filo yönetim başkanı olarak çalışmış. Almanya dağıtım sisteminin pazarlama konseyi üyesi olmuş.
*
Son yıllarda hayatım İstanbul-İzmir-Urla-Bodrum arasında yollarda geçiyor.
Dolayısıyla o yollarda meydana gelişen büyük dönüşüm ve gelişimin tanığıyım.
Bildiğimiz benzin istasyonları sadece benzin pompa istasyonu olmaktan çıkıp birer alışveriş merkezi haline dönüşüyor.
1) BIYIKTAN İBARET YAZIİŞLERİ BANA ESTETİK GÖRÜNMEDİ
BIYIKTAN ibaret bir yazıişleri bana hiç estetik görünmemişti...
O yüzden Hürriyet’in başında hep bir kadın genel yayın yönetmeni hayal etmiştim.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bugüne kadar, Ahmet Hakan dahil 10 genel yayın yönetmeni çıktı...
Benim Hürriyet’teki hayalim gerçekleşmedi, ama birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ikisi, Nurcan Akad ve Neyirre Özkan başka yayın kuruluşlarında genel yayın yönetmeni oldular...
Her ikisi de çok başarılıydı...
“Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor...”
Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım.
Anlamadığım şey de şu: “Hangi ümmet”, “hangi adımı” atmamızı bekliyor...
Gelin önce şu “ümmet” kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım.
“Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...”
Tamam bu kelime sözlükte var...
Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı...
Nöbetçi genel yayın yönetmeninin manşeti
Her eski genel yayın yönetmeninin içinde mutlaka bir “nöbetçi genel yayın yönetmeni” vardır.
Benim gibi artık ne ruhen, ne de fiziken öyle bir beklentisi kalmamış eski genel yayın yönetmeninin de içinde vardır o nöbetçi...
Öyle bir gün gelir ki...
“Keşke bu gazeteyi bugün ben yapsaydım” derdi...
Veya benim gibi onu demez de şunu yapar.
İçindeki gazeteyi içinden yapar...
Pazar gecesi öyle bir geceydi işte...
İçimdeki nöbetçi, o gece kendi gazetesini yaptı...
Yaptı da ne yaptı...
Önce şöyle düşündü.
Bugün Türkiye’nin gündemi nedir?
Video kasetleri mi...
Ertesi gün Kabine’nin toplantısı mı...
Tabii ki “Memleketin bunca meselesi varken” diyerek güne başlayan, aynı cümleyle yatağa başını koyanlar için onlardır.
Benim için ise işte bu fotoğraftı...
Anadolu Efes’in EuroLeague şampiyonluğu...
Hani hep “Z kuşağı”nı yakalamak isteyenler var ya...
Dün gece o kuşağın paradigmasını değiştiren bir zafer vardı orada...
Kurtlar Vadisi’ne, kasetlerdeki Kurtlar Vadisi’ne özenenlerin en azından bir bölümü pazar akşamı yeni rol modelini bulmuştur.
Anadolu Efes pazar gecesi büyük ve tarihi bir zafere imza attı.
Avrupa’nın yükselen sporu basketbolda, Avrupa’nın birincisi oldu.
Hem de seyirci desteğinin olmadığı bir salonda...
Vize zorluklarını da yenerek şampiyon oldu.
KAHRAMAN
TEKNİK DİREKTÖR, FREUD VE MİLLİ VE YERLİ BİR KOÇ
Hiç şüphesiz bu şampiyonluğun ilk kahramanı takımın koçu Ergin Ataman...
Küresel bir takımın başındaki “milli ve yerli koç”...
Bir gece önce İngiliz Chelsea futbolda şampiyon olurken, başında Alman bir teknik direktör vardı.
Karşısındaki Manchester United’ın başındaki ise bir İspanyol’du...
Anadolu Efes’in başında ise Ergin Ataman...
Maç sonunda bütün dünyaya seslenmeden önce “Önce Türkçe konuşacağım” diyen bir koç.
Türkçe ilk cümlesini de “Bu kupayı ülkeme ve şehitlerimize armağan ediyorum” diyecek kadar da milli...
Takımını teknik olarak mükemmel yönetmiş ve başarıya taşımış.
Aynı zamanda bu sporun Freud’u...
Bir maç önce sahada fiziken kaybettiği Larkin’i ısrarla sahaya sokarak, final maçında fiziken ve ruhen kazanma sanatını bilen büyük psikiyatr.
Bir gün önce Guardian gazetesi Manchester City Teknik Direktörü Guardiola için “Tabakta bol sos var ama makarna yok” demişti.
Önceki akşam Türk koçun tabağında hem sos vardı hem makarna ve o tabak da Michelin yıldızlı bir şefin tabağıydı.
ALTI TÜRK, DÖRT AMERİKALI, İKİ FRANSIZ VE BİR TÜRK TAKIMI
MÜKEMMEL bir takım vardı... Biliyorum o şom ağızlılar yine diyecek ki...
“Bu Türk takımı mı yani...”
Ben de diyeceğim ki...
Bir gece önce Porto’da Avrupa şampiyonu olan Chelsea ne kadar İngiliz ise bizimki ondan daha da Türk.
Kadroda altı şahane Türk oyuncu var. Dört Amerikalı, iki Fransız, bir Alman, bir Bosnalı, bir Sırp, bir Hırvat var.
Ve tabii ki başında bir Türk koç.
NBA İHRACATÇISI TÜRKİYE’NİN YENİ YOLCUSU: VASİLİJE MİCİC
FINAL Four’un MVP’si...
Yani en değerli oyuncusu...
Reuters’tan EuroLeague internet sitelerine kadar herkes ondan söz ediyor. Çok kritik CSKA maçında faulle oyun dışı kalmış ve büyük risk yaratmıştı.
Bu sezon NBA’de Oklahoma City Thunder’a arkasında Avrupa şampiyonluğu ile gidiyor. Önceki akşam karşısında ise 41 yaşındaki Pau Gasol vardı. NBA’de Lakers gibi bir devle 2 şampiyonluk kupası vardı.
Onun hedefi ise döndüğü ülkesi İspanya’da ilk EuroLeague kupasını almaktı.
NBA’e giden Micic NBA’den dönen Gasol’a o ilk zaferi vermedi.
SHANE LARKİN: MİLLİ TAKIMIN VE SON SANİYELERİN KAHRAMANI
CSKA maçının hüzünlü düş kırıklığı idi. Ama o ruh bozgunluğu ile bile son saniye ribaundu ile maçı etkiledi.
Takımın psikolojik ayarlarını veren büyük oyuncu...
CSKA maçında çok kritik bir anda faullerle oyun dışı kalan Micic final maçından sonra Larkin için şunu söyleyecekti:
“Dürüstçe söylemeliyim ki CSKA maçından dersimi aldım. Maç sonu için bir şeyler bırakmalısın. Bu maçta daha akıllıca oynadım ama şunu söylemeliyim ki bizi Shane bütün maç boyunca diri tuttu, bütün takıma da tebrikler. Büyük iş çıkardık.”
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG VE BAŞKAN TUNCAY ÖZİLHAN
TABİİ ki bu başarının altında bir Türk şirketi var.
Anadolu Endüstri Holding.
Yıllardır sadece Efes takımına değil, bütün Türkiye basketboluna destek verdiler. Türk gençlerine birçok rol modeli geliştirdiler.
Bir zamanlar televizyonda seyrettiğimiz “Beyaz Gölge” filmindeki sokak basketbolunun Türkiye’de de gelişmesine öncülük ettiler... Tabii ki bu milli şirketin başındaki Tuncay Özilhan’ı anmadan da geçemeyeceğim.
Takımın her maçında sahadaydı.
Her maçın sonunda onu oyuncularla ve koçla kucaklaşırken seyrettik. O bir kahraman.
MİLLİ VE YERLİ HAVAYOLUMUZ OLMASAYDI
EUROLEAGUE’in her maçında sahada bir Türk şirketinin adını gördük. Türk Hava Yolları...
EuroLeague’in yılmaz sponsoru.
Bu pandemi döneminde bu lig oynandıysa, bütün şirketler sponsorluğu bırakırken ısrarla bu sporu destekleyen milli bayraklı havayolumuz sayesinde.
Israrla, pandemi yılında bile Avrupa basketbolunu, Efes’i, Fenerbahçe’yi destekleyen bu şirketimize helal olsun. Helal olsun bu vizyona sahip yöneticilerine...
Pazar akşamı Avrupa basketboluna bayrağımızı bir kere daha diktiler. Evet bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmeninin manşeti buydu.o lig olmazdı
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Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin